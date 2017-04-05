Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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ОПРОС: Должна ли Россия переименовать Гайдаровский форум?
Коротченко
i_korotchenko
April 5th, 12:48
Poll #2065803 Опрос: Должна ли Россия переименовать Гайдаровский форум?
Open to: All, detailed results viewable to: All. Participants: 102

Должна ли Россия переименовать Гайдаровский форум?

View Answers
Да
83(81.4%)
Нет
15(14.7%)
Затрудняюсь ответить
4(3.9%)
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30 comments :
( 30 comments Leave a comment )
  • 1
nickol1975
2017-04-05 10:01 am (UTC)
Я считаю, что лучше его отменить вообще.
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r136a
2017-04-05 10:11 am (UTC)
Согласен... и лучше с погромом! :)
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pert64
2017-04-05 02:48 pm (UTC)
Переименовывать не надо,надо ликвидировать, можно с участниками.
(Reply) (Parent) (Thread)
physfak_69
2017-04-06 09:18 am (UTC)
Переименовывать не надо,надо ликвидировать, можно с участниками.>>>>>
Абсолютно совершенно! Обеими руками и ногами за!
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konvikkissell
2017-04-05 10:13 am (UTC)

Предлагаю назвать :Збигневский форум или Бжезинские чтения .Камлания имени Коха.Форум по вопросам социал-дарвинизма.

(Reply) (Thread)
ruslan63
2017-04-05 10:16 am (UTC)
Это не НАШ форум, чего вообще на них время тратить.
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zvony
2017-04-05 10:33 am (UTC)

Нет, потому что не понимает своей истории 20-го века.

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salatau
2017-04-05 10:40 am (UTC)
Переименовать в Чубайсовский, и назначить главным форумбурумщиком Гозмана. А хай крутится, а то шибко вумный и не в меру азабочиный.
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salatau
2017-04-05 10:41 am (UTC)
Щас меня и это светило мудрости забанит.
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la_vie_de_lune
2017-04-05 10:49 am (UTC)
Нет. Страна должна знать имена своих "героев" , а также их последователей.
(Reply) (Thread)
sanianw
2017-04-05 10:54 am (UTC)
Закрыть скорее. Там карма такая, что переименование не спасет

(Reply) (Thread)
kvas
2017-04-05 11:03 am (UTC)
любопытное фото бронемашины
http://2rei.legion-etrangere.com/mdl/info_seul.php?id=429&block=0&titre=CENTAC
в вашем журнале пригодится наверняка
(Reply) (Thread)
sl_lopatnikov
2017-04-05 11:36 am (UTC)
А разве форма не соответствует содержанию?
(Reply) (Thread)
yur65
2017-04-05 11:55 am (UTC)
Переименовать в Ленинский!
Ибо все успехи нашей страны базируются на достижениях Страны Советов и она является её полной преемственницей -- по культуре, технологиям, по духу и по крови. Пока еще не совсем сдались англосаксонскому сознанию (каждый пятый заголовок в современных отечественных СМИ выстороен в английской лингвистической парадигме, как будто русские слова пишут предавшиеся западному циничному забугорью)
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dolexcult
2017-04-05 12:03 pm (UTC)
Нужно. Что то типа.. "Пособие по качественной имитации деятельности для всех госслужб и ведомств."
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Нет, не должна

rus_from_tallin
2017-04-05 12:38 pm (UTC)

Она должна перестать его финансировать и создать новый, с новым, нейтральным или позитивным названием.

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Re: Нет, не должна

i_korotchenko
2017-04-05 08:20 pm (UTC)
Да
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mega_vatnik
2017-04-05 01:23 pm (UTC)
Обязательно! (у Гайдара что какие-то заслуги есть перед страной?)
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kondor
2017-04-05 04:29 pm (UTC)

Да, есть. Участие в Гражданской,  отличный детский писатель.


В отличии от того censored, в честь которого назван упомянутый шабаш.

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mega_vatnik
2017-04-07 05:38 am (UTC)
Речь о Гайдаре, да не о том.
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kondor
2017-04-05 04:31 pm (UTC)

Опрос не доступен из мобильного приложения.


Нет, не должны. Его не переиминовывать надо. там каждого второго надо садать. А о каждом первом просто тихонько промолчим.

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askryshkin
2017-04-05 06:00 pm (UTC)
Да не переименовать надо, а прихлопнуть большой мухобойкой этот клубок опарышей
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