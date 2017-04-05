ОПРОС: Должна ли Россия переименовать Гайдаровский форум?

Должна ли Россия переименовать Гайдаровский форум?
Предлагаю назвать :Збигневский форум или Бжезинские чтения .Камлания имени Коха.Форум по вопросам социал-дарвинизма.
Нет, потому что не понимает своей истории 20-го века.
Да, есть. Участие в Гражданской, отличный детский писатель.
В отличии от того censored, в честь которого назван упомянутый шабаш.
Опрос не доступен из мобильного приложения.
Нет, не должны. Его не переиминовывать надо. там каждого второго надо садать. А о каждом первом просто тихонько промолчим.
Apr2017
Абсолютно совершенно! Обеими руками и ногами за!
Предлагаю назвать :Збигневский форум или Бжезинские чтения .Камлания имени Коха.Форум по вопросам социал-дарвинизма.
Нет, потому что не понимает своей истории 20-го века.
http://2rei.legion-etrangere.com/mdl/in
в вашем журнале пригодится наверняка
Ибо все успехи нашей страны базируются на достижениях Страны Советов и она является её полной преемственницей -- по культуре, технологиям, по духу и по крови. Пока еще не совсем сдались англосаксонскому сознанию (каждый пятый заголовок в современных отечественных СМИ выстороен в английской лингвистической парадигме, как будто русские слова пишут предавшиеся западному циничному забугорью)
Нет, не должна
Она должна перестать его финансировать и создать новый, с новым, нейтральным или позитивным названием.
Re: Нет, не должна
Да, есть. Участие в Гражданской, отличный детский писатель.
В отличии от того censored, в честь которого назван упомянутый шабаш.
Опрос не доступен из мобильного приложения.
Нет, не должны. Его не переиминовывать надо. там каждого второго надо садать. А о каждом первом просто тихонько промолчим.