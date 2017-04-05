С российскими асами на аэродроме Лангкави

Выступление пилотажной группы "Русские витязи" в Китае прошло под аплодисменты Посмотреть выступление знаменитой пилотажной группы "Русские витязи" ВВС РФ на летном поле выставки AIRSHOW CHINA 2014 собралась…

ЗРПК "Панцирь-С1" на форуме "Армия-2015" ЗРПК "Панцирь-С1" был показан в экспозиции холдинга "Высокоточные комплексы" на форуме "Армия-2015". Он предназначен для противовоздушной обороны…

Серийный ударный вертолет Ми-28Н На форуме "Армия-2015" был продемонстрирован серийный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник", принятый на вооружение в 2013 году. Поставки этой машины в…

Найдет и убьет. Израиль показал беспилотник Orbiter-3 Этот беспилотник Orbiter-3 своими стремительными и хищными обводами напоминает акулу - Израиль показал его на авиасалоне Ле Бурже. Найдет и убьет…

Еще один американский воздушный охотник на партизан Помимо "антипартизанского" самолета "Архангел", на авиасалоне Ле-Бурже были представлены и другие машины аналогичного класса…

Европейский транспортник А400М на авиасалоне в Ле-Бурже Тут я собрал фото европейского транспортника А400М на авиасалоне Ле-Бурже: демонстрационный полет и на статической экспозиции. Хорошая машина!…

Очередь желающих попасть в США на форуме "Армия-2015" Есть известная и весьма острая шутка: "Хочешь попасть в США, тогда иди служить в РВСН"! Именно об этом вспоминал, когда наблюдал на форуме…