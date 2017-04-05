Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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С российскими асами на аэродроме Лангкави
Коротченко
i_korotchenko
April 5th, 21:04


На выставке вооружений LIMA-2017, которая проходила в Малайзии на острове Лангкави, в программе показательных полетов принимала участие пилотажная группа "Русские витязи" ВКС РФ. Когда я на аэродроме осматривал истребители Су-30СМ, на которых они летают, ко мне подошел летчик-испытатель, Герой России Вячеслав Аверьянов и предложил сфотографироваться на память.

Наши асы своим пилотажем поразили публику. На их фоне американцы на F-18, французы на "Рафалях", и шведы на "Грипенах" выглядели как утюги в небе.

01. Су-30СМ - полноценный многофункциональный истребитель поколения "4++", выпущенный корпорацией "Иркут"



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07. Пилот ВВС Малайзии, летающий на Су-30МКМ, дает интервью российскому журналисту Владимиру Карнозову.



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09. Без солнцезащитных очков находиться на летном поле крайне дискомфортно.



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11. Буксировку Су-30СМ выполняют только российские технические специалисты.



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17. Российские и малайзийские пилоты. Коллективное фото на память.



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23. Только наши.



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34. Журналисты.



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7 comments :
( 7 comments Leave a comment )
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vasya_vasechkin
2017-04-05 06:07 pm (UTC)
Ты вроде похудел?
(Reply) (Thread)
cadu3m
2017-04-05 06:08 pm (UTC)
Хороший репортаж и это, чёт вы похудели.
(Reply) (Thread)
i_korotchenko
2017-04-05 06:15 pm (UTC)
Меньше стал есть на ночь )
(Reply) (Parent) (Thread)
bibigon60
2017-04-05 06:15 pm (UTC)
Что-то совсем белым стал
(Reply) (Thread)
2d
2017-04-05 07:48 pm (UTC)
Тепло там у вас.
(Reply) (Thread)
orkhangel
2017-04-06 08:15 pm (UTC)
А видео выступления пилотажной группы нет?
(Reply) (Thread)
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