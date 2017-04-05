С российскими асами на аэродроме Лангкави

На выставке вооружений LIMA-2017, которая проходила в Малайзии на острове Лангкави, в программе показательных полетов принимала участие пилотажная группа "Русские витязи" ВКС РФ. Когда я на аэродроме осматривал истребители Су-30СМ, на которых они летают, ко мне подошел летчик-испытатель, Герой России Вячеслав Аверьянов и предложил сфотографироваться на память.
Наши асы своим пилотажем поразили публику. На их фоне американцы на F-18, французы на "Рафалях", и шведы на "Грипенах" выглядели как утюги в небе.
01. Су-30СМ - полноценный многофункциональный истребитель поколения "4++", выпущенный корпорацией "Иркут"
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07. Пилот ВВС Малайзии, летающий на Су-30МКМ, дает интервью российскому журналисту Владимиру Карнозову.
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09. Без солнцезащитных очков находиться на летном поле крайне дискомфортно.
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11. Буксировку Су-30СМ выполняют только российские технические специалисты.
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17. Российские и малайзийские пилоты. Коллективное фото на память.
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23. Только наши.
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34. Журналисты.
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