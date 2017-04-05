Малайзийский "Боинг" сбила украинская ПВО. Новые факты

Сайт телеканала "Звезда" | Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью сайту телеканала «Звезда» прокомментировал появившиеся в среду сообщения западной экспертно-журналистской группы Bellingcat о причастности украинских вооруженных сил к крушению малайзийского Boeing летом 2014 года. Ранее в Сети были опубликованы свидетельства того, что в день катастрофы в районе крушения лайнера находились подразделения украинской ПВО, воруженные «Бук-М1».
«Судя по обнародованным материалам, они дают основания утверждать, что главной версией крушений малайзийского Boeing над Донбассом является работа украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1". Очевидно, вследствие либо непрофессионализма, либо халатности, либо трагической случайности был осуществлен пуск, который привел к поражению гражданского пассажирского самолета.
Эти данные дополнительно являются доказательством той информации, которая была обнародована на брифинге в Генеральном штабе Вооруженных Сил России: накануне катастрофы в этом районе было развернуто одно из подразделений украинской ПВО. И сразу после катастрофы эти «Буки» были свернуты и ушли из места, где произошла трагедия. По совокупности факторов мы можем утверждать, что, несмотря на попытки западных стран увести Украину от ответственности, проявляется именно украинский след, украинский "Бук". Эти данные должны быть приобщены к материалам расследования, которое проводится», – сказал Коротченко.
Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту лайнера 298 человек погибли.
Источник: http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_m
так это помойка
1. Причиной трагедии явился захват луганскими силами украинского СУ, который провел успешные атаки 1-13 июля ВСУ по Александровкой.
2. Естественной реакций украинской стороны НЕИЗБЕЖНО должна была стать попытка охоты на луганский СУ. Это подтверждается первым же докладом МО РФ, которые особо отметили увеличение интенсивности работы локаторов ВСУ сразу после атаки на Александровку.(Который был ПОЗЖЕ моей версии)
3. Далее произошло все очевидно: во время очередного полета Су ВСУ произвели по нему пуск ракеты БУК. Летчик Су, зафиксировав пуск, совершил противоракетный маневр. О чем опять можно догадаться по сообщению МО РФ: радиолокаторы Ростовского аэропорта засекли неизвестный самолет, который "выпрыгнул" на высоту видимости локаторов (около 5 км) и тут же исчез.
4. Поскольку ракета БУК наводится по подсветке, она , потеряв СУ, навелась на ярчайшую цель - БОИНГ.
Вот и все.
Для интересующихся. "Ракетное" ПВО - моя специальность по ВУС, офицер наведения старенькой СНР-75 "Десна". Но это ничего не меняет в тактике.
1. ЗАХВАТ СУ
Луганские ополченцы захватили штурмовик Су-25: Украина ...
https://lenta.ru/news/2014/07/07/su25/
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Jul 7, 2014 - Где именно был захвачен Су-25 и куда направится после ремонта, ... Украинские диверсанты убили трех ополченцев в Луганске.
Дальше ищите сами. Есть всю, включая ТВ интервью с летчиком.
2. Атака на ВСУ
Захваченный ополченцами Су-25 нанёс удар по украинским ...
https://life.ru/t/новости/136494
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Jul 13, 2014 - Штурмовик Су-25 украинских ВВС, захваченный ополченцами ... ВВС нанёс авиаудар по посёлку Металлист в пригороде Луганска. В ...
Представители ЛНР подняли в воздух захваченный штурмовик Су ...
https://ruposters.ru/.../predstavit
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Jul 13, 2014 - (Фото-иллюстрация СУ-25)Новый экипаж самолета уже успел нанести удар по позициям ... Представители ЛНР подняли в воздух захваченный штурмовик Су-25 ... В Луганске подорвали очередного главаря ЛНР.
Представители ЛНР подняли в воздух захваченный штурмовик Су ...
www.tvc.ru/news/show/id/44722
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Jul 13, 2014 - Силы ополчения Луганской народной республики применили против украинских военных штурмовик Су-25, захваченный несколько ...
Обратите внимание на дату
3 Повышение интенсивности работы украинской радиолокации
Брифинг МО РФ:
https://www.1tv.ru/news/2014-07-21/3774
Перед катастрофой малайзийского "Боинга" резко возросла интенсивность работы украинских радиолокационных станций. 17 июля работали 9 РЛС "Купол".
4. Наличие неопознанного СУ в регионе
ТАМ ЖЕ (Брифинг МО РФ):
Сегодня Министерство обороны России обнародовало данные объективного контроля, которые помогут международным экспертам установить истинную причину крушения малазийского лайнера...
Согласно этим материалам, за минуту до катастрофы российские радиолокационные средства зафиксировали рядом с "Боингом" украинский военный самолет....
...Военные и гражданские радиолокационные станции отслеживают воздушное пространство рядом с российскими границами. Так было и 17 июля, в день катастрофы малайзийского "Боинга". По данным Минобороны России, рядом с "Боингом" набирал высоту украинский военный самолёт. Подтверждают это видеокадры, полученные Ростовским центром наблюдения.
"С 17.10 до 17.30 по мск в воздухе на этой территории находилось 3 гражданских самолета, выполняющие регулярные рейсы. Рейс из Копенгагена в Сингапур в 17.17, Париж — Тайбей — 17.24 и Амстердам — Куала-Лумпур. Кроме того, зафиксирован набор высоты самолетом Су-25 украинских ВС в направлении малайзийского "Боинга". Удаление Су-25 от "Боинга" составило от 3 до 5 км. </i>
Самолет был действительно Украинский и, возможно, вообще летел для маскировки с украинской кодировкой транспондера. Но БЫЛ КАК РАЗ ЛУГАНСКОЙ СУШКОЙ.
ДОСТАТОЧНО ВАМ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДУМАНИЯ?
Edited at 2017-04-06 11:41 pm (UTC)
Малайзийский "Боинг"
Re: Малайзийский "Боинг"
Может и правильно, партнеры могут взрывы в метро сделать регулярной практикой.
Edited at 2017-04-05 09:33 pm (UTC)
Re: Малайзийский "Боинг"
так что не понятно, с чего вдруг эти "данные дополнительно являются доказательством той информации, которая была обнародована на брифинге в Генеральном штабе Вооруженных Сил России"
Edited at 2017-04-07 09:09 pm (UTC)