Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

Previous Entry Share Next Entry
Малайзийский "Боинг" сбила украинская ПВО. Новые факты
Коротченко
i_korotchenko
April 5th, 23:01


Сайт телеканала "Звезда" | Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью сайту телеканала «Звезда» прокомментировал появившиеся в среду сообщения западной экспертно-журналистской группы Bellingcat о причастности украинских вооруженных сил к крушению малайзийского Boeing летом 2014 года. Ранее в Сети были опубликованы свидетельства того, что в день катастрофы в районе крушения лайнера находились подразделения украинской ПВО, воруженные «Бук-М1».

«Судя по обнародованным материалам, они дают основания утверждать, что главной версией крушений малайзийского Boeing над Донбассом является работа украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1". Очевидно, вследствие либо непрофессионализма, либо халатности, либо трагической случайности был осуществлен пуск, который привел к поражению гражданского пассажирского самолета.

Эти данные дополнительно являются доказательством той информации, которая была обнародована на брифинге в Генеральном штабе Вооруженных Сил России: накануне катастрофы в этом районе было развернуто одно из подразделений украинской ПВО. И сразу после катастрофы эти «Буки» были свернуты и ушли из места, где произошла трагедия. По совокупности факторов мы можем утверждать, что, несмотря на попытки западных стран увести Украину от ответственности, проявляется именно украинский след, украинский "Бук". Эти данные должны быть приобщены к материалам расследования, которое проводится», – сказал Коротченко.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту лайнера 298 человек погибли.

Источник: http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201704051644-bfra.htm

Tags:

Featured Posts from This Journal

15 comments :
( 15 comments Leave a comment )
  • 1
dimmcompany
2017-04-05 08:13 pm (UTC)
Bellingcat ?
так это помойка
(Reply) (Thread)
sl_lopatnikov
2017-04-05 08:26 pm (UTC)
Хочу напомнить единственную вменяемую версию, которую я (и только я) высказал практически сразу после трагедии.

1. Причиной трагедии явился захват луганскими силами украинского СУ, который провел успешные атаки 1-13 июля ВСУ по Александровкой.

2. Естественной реакций украинской стороны НЕИЗБЕЖНО должна была стать попытка охоты на луганский СУ. Это подтверждается первым же докладом МО РФ, которые особо отметили увеличение интенсивности работы локаторов ВСУ сразу после атаки на Александровку.(Который был ПОЗЖЕ моей версии)

3. Далее произошло все очевидно: во время очередного полета Су ВСУ произвели по нему пуск ракеты БУК. Летчик Су, зафиксировав пуск, совершил противоракетный маневр. О чем опять можно догадаться по сообщению МО РФ: радиолокаторы Ростовского аэропорта засекли неизвестный самолет, который "выпрыгнул" на высоту видимости локаторов (около 5 км) и тут же исчез.

4. Поскольку ракета БУК наводится по подсветке, она , потеряв СУ, навелась на ярчайшую цель - БОИНГ.

Вот и все.

Для интересующихся. "Ракетное" ПВО - моя специальность по ВУС, офицер наведения старенькой СНР-75 "Десна". Но это ничего не меняет в тактике.
(Reply) (Thread)
zryn
2017-04-05 09:29 pm (UTC)
Теперь у нас даже офицер наведения маразма есть, в хорошем смысле этого слова.
(Reply) (Parent) (Thread)
Алексей Кульбашный
2017-04-06 10:10 am (UTC)
Это что за луганский СУ? И какие именно атаки он проводил 1-13 июля? первый раз слышу.
(Reply) (Parent) (Thread)
sl_lopatnikov
2017-04-06 11:38 pm (UTC)
Что вы тогда вообще знаете.

1. ЗАХВАТ СУ

Луганские ополченцы захватили штурмовик Су-25: Украина ...
https://lenta.ru/news/2014/07/07/su25/
Translate this page
Jul 7, 2014 - Где именно был захвачен Су-25 и куда направится после ремонта, ... Украинские диверсанты убили трех ополченцев в Луганске.



Дальше ищите сами. Есть всю, включая ТВ интервью с летчиком.

2. Атака на ВСУ

Захваченный ополченцами Су-25 нанёс удар по украинским ...
https://life.ru/t/новости/136494
Translate this page

Jul 13, 2014 - Штурмовик Су-25 украинских ВВС, захваченный ополченцами ... ВВС нанёс авиаудар по посёлку Металлист в пригороде Луганска. В ...
Представители ЛНР подняли в воздух захваченный штурмовик Су ...
https://ruposters.ru/.../predstaviteli-lnr-podnyali-v-vozduh-zahvach...
Translate this page

Jul 13, 2014 - (Фото-иллюстрация СУ-25)Новый экипаж самолета уже успел нанести удар по позициям ... Представители ЛНР подняли в воздух захваченный штурмовик Су-25 ... В Луганске подорвали очередного главаря ЛНР.
Представители ЛНР подняли в воздух захваченный штурмовик Су ...
www.tvc.ru/news/show/id/44722
Translate this page

Jul 13, 2014 - Силы ополчения Луганской народной республики применили против украинских военных штурмовик Су-25, захваченный несколько ...


Обратите внимание на дату

3 Повышение интенсивности работы украинской радиолокации

Брифинг МО РФ:

https://www.1tv.ru/news/2014-07-21/37747-minoborony_rf_obnarodovalo_svoi_dannye_otnositelno_aviakatastrofy_malayziyskogo_boinga

Перед катастрофой малайзийского "Боинга" резко возросла интенсивность работы украинских радиолокационных станций. 17 июля работали 9 РЛС "Купол".

4. Наличие неопознанного СУ в регионе

ТАМ ЖЕ (Брифинг МО РФ):

Сегодня Министерство обороны России обнародовало данные объективного контроля, которые помогут международным экспертам установить истинную причину крушения малазийского лайнера...

Согласно этим материалам, за минуту до катастрофы российские радиолокационные средства зафиксировали рядом с "Боингом" украинский военный самолет....

...Военные и гражданские радиолокационные станции отслеживают воздушное пространство рядом с российскими границами. Так было и 17 июля, в день катастрофы малайзийского "Боинга". По данным Минобороны России, рядом с "Боингом" набирал высоту украинский военный самолёт. Подтверждают это видеокадры, полученные Ростовским центром наблюдения.

"С 17.10 до 17.30 по мск в воздухе на этой территории находилось 3 гражданских самолета, выполняющие регулярные рейсы. Рейс из Копенгагена в Сингапур в 17.17, Париж — Тайбей — 17.24 и Амстердам — Куала-Лумпур. Кроме того, зафиксирован набор высоты самолетом Су-25 украинских ВС в направлении малайзийского "Боинга". Удаление Су-25 от "Боинга" составило от 3 до 5 км. </i>

Самолет был действительно Украинский и, возможно, вообще летел для маскировки с украинской кодировкой транспондера. Но БЫЛ КАК РАЗ ЛУГАНСКОЙ СУШКОЙ.

ДОСТАТОЧНО ВАМ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДУМАНИЯ?

Edited at 2017-04-06 11:41 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
Алексей Кульбашный
2017-04-07 08:52 pm (UTC)
Для начала процедуры думания достаточно было бы и одной ссылки. За ссылки спасибо. За высокомерное их преподнесение нет.
(Reply) (Parent) (Thread)

Малайзийский "Боинг"

anb812
2017-04-05 08:55 pm (UTC)
Россия предоставила исчерпывающие доказательства по данному вопросу, пошла дальше рассекретила, что в принципе не допустимо и преступно ТТХ ракетных комплексов , но никто во внимание это принял, за исключением спец служб. И выглядим мы как провинившиеся, оправдывая свою непричастность. Взвешенный ответ необходимо давать исключительно по предъявленным объективным фактам.А они есть, напомню, спутник США как раз находился на местом происшествия.
(Reply) (Thread)

Re: Малайзийский "Боинг"

zryn
2017-04-05 09:32 pm (UTC)
Это хорошо, что объективные данные есть только у спутника США, но по моему кто-то ссыканул и не хочет злить партнеров.
Может и правильно, партнеры могут взрывы в метро сделать регулярной практикой.



Edited at 2017-04-05 09:33 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: Малайзийский "Боинг"

kubinkaman
2017-04-06 12:21 am (UTC)
И почему я не удивлён, что эта мразота - из Украины?
(Reply) (Parent) (Thread)
zviad_bigbachia
2017-04-05 10:46 pm (UTC)
Bellingcat обвиняли и обвиняют Россию, зачем им публиковать невыгодную информацию? Они пишут, что ранее замеченный в зоне АТО Бук ВСУ на самом деле был сфотографирован в другом месте, вот и вся "новость"...

так что не понятно, с чего вдруг эти "данные дополнительно являются доказательством той информации, которая была обнародована на брифинге в Генеральном штабе Вооруженных Сил России"
(Reply) (Thread)
tihijomut5
2017-04-06 09:50 am (UTC)
Шняга шняжная , может кто и схавает ... Эгзперд радует !
(Reply) (Thread)
sl_lopatnikov
2017-04-07 08:24 pm (UTC)
Боинг сбит Украиной. Это всем вменяемым и неангажированным людям очевидно с первой минуты. Потому и тишина с расследованием.
(Reply) (Parent) (Thread)
tihijomut5
2017-04-07 09:05 pm (UTC)
__ Та я знаю , как вменяемый и неангажированный , только вот весь мир хохлы .

Edited at 2017-04-07 09:09 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
Алексей Кульбашный
2017-04-07 09:21 pm (UTC)
А то, что есть видео, где через 2 часа после сбития по Донецку ополченцы везут БУК без одной ракеты это так, для ангажированных либералов?
(Reply) (Parent) (Thread)
( 15 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Apr2017

S
M
T
W
T
F
S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: