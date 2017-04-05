Малайзийский "Боинг" сбила украинская ПВО. Новые факты

Малайзийский "Боинг". Следы катастрофы ведут к Украине Концерн ПВО «Алмаз – Антей» провел серию натурных экспериментов, которые полностью опровергают версию Международной комиссии по расследованию…

Результаты расследования катастрофы "Боинга" будут недействительны без данных "Алмаз-Антея" Результаты расследования катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над восточной частью Украины, которое координируют Нидерланды, будут…

Украинские военные признали, что "по трагической случайности" сбили малайзийский "Боинг" Анонимный источник в одном из силовых ведомств Украины заявил, что малайзийский «Боинг» был сбит в результате несанкционированного…

Украина - это страна-убийца, уничтожившая малайзийский "Боинг" год назад Сегодня генеральный директор Концерна ПВО "Алмаз - Антей" Ян Новиков провел пресс-конференцию для российских и зарубежных СМИ, в ходе которой…

Порошенко отчаянно ищет оружие на выставке IDEX-2015 в ОАЭ На выставке вооружений IDEX-2015 в Абу-Даби президент Украины Петр Порошенко и начальник украинского Генштаба генерал-полковник Виктор Муженко…

Щас полетим! Порошенко призвал украинскую военную авиацию "сдерживать амбиции России" Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская военная авиация должна стать силой, способной дать отпор агрессору, передает «112…

Процесс дебилизации населения Украины не мог не затронуть и украинский сегмент блогосферы Вот этот мужчина с признаками олигофрении и есть топовый украинский блогер-русофоб Ибигдан. фото most.ks.ua Всем нам приходилось сталкиваться с…