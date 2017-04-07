Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Россия не даст превратить международное право в "туалетную бумагу" для США
Коротченко
i_korotchenko
April 7th, 0:18


РИА Новости | Объявлено, что на параде 9 мая на Красной площади будет впервые показана новейшая российская арктическая военная техника. Но Россия не собирается устраивать в Арктике "гонку вооружений", сказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко.

Министерство обороны России впервые покажет новейшую арктическую военную технику на параде Победы 9 мая на Красной площади, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салютов. "Впервые на параде появится арктическая техника, ее можно будет сразу узнать по "холодной" северной раскраске. Широкая общественность впервые увидит технику противовоздушной обороны – зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" и машины обеспечения, сделанные специально для Крайнего Севера", – сказал Салюков в ходе первой тренировки парадных расчетов.

По его словам, такая техника способна выполнять задачи по обеспечению безопасности России в сложных климатических условиях Арктики при полном отсутствии дорог и удаленности от баз обеспечения. "Кроме того, в этом году мы планируем представить модификации уже известных образцов танков – возможно, Т-72Б3М", – добавил Салюков.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik отметил, что для Россия Арктика важна не только с военной точки зрения.

"Мы не собираемся устраивать там гонку вооружений. Мы лишь прикрываем то, что принадлежит нам. На своих территориях мы развертываем те военные компоненты, которые считаем необходимыми. В то же время Арктика открыта для сотрудничества, об этом, собственно, на недавнем Арктическом форуме говорил президент Путин, приглашая другие страны к совместным проектам. Для нас ведь Арктика важна не только с военной точки зрения, но и с точки зрения потенциальных ресурсных возможностей. Запасы углеводородного сырья там огромны, и в перспективе эта кладовая будет работать на экономику нашей страны", – сказал Игорь Коротченко.

По его словам, военный потенциал России в Арктике будет работать, в том числе, и на защиту наших экономических интересов.

"Свои природные богатства нужно уметь защитить, потому что в современном мире международное право, знаете, напоминает порой туалетную бумагу. Сильный игрок может выбросить те или иные договоренности и "с чистого листа" начать историю. Мы наблюдали это на примере действий Запада в целом ряде регионов. Вот чтобы такого не получилось в Арктике, мы и создаем там наряду с экономическими возможностями и определенный военный потенциал, который будет работать как на оборону России в целом, так и на защиту наших экономических интересов и ресурсов в Арктике", – заключил Игорь Коротченко.

Источник: https://ria.ru/radio_brief/20170405/1491585168.html , фото www. inquisitr.com

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7 comments :
( 7 comments Leave a comment )
  • 1
infin56
2017-04-06 09:36 pm (UTC)
А ведь что-то всё таки не в порядке с головой Дональда. Слабенький он оказался. Друзей своих всех слил, мечется как зайчик... растерялся мужичок.
Сдаётся мне, что его наши "вычислили" и просчитали. Хотя до выборов я сказал, что он победит, но в тоже время станет для всех разочарованием.
В его положении только один путь есть - путь тирании. Но это не для Трампа.
Конец США.
(Reply) (Thread)
porno_zayka
2017-04-07 05:35 am (UTC)
пример Трампа показывает, что от того кто именно занимает кресло Потуса ничего не зависит. решают все другие
(Reply) (Parent) (Thread)
casatic
2017-04-07 05:11 am (UTC)

Очень правильный и своевременный заголовок!


Особенно на фоне событий этой ночи.


Игорь Юрьевич, вы уже в Сирии?

(Reply) (Thread)

Господин Коротченко!

pst 021
2017-04-07 05:27 am (UTC)
Ну как там, в Сирии, Россия уже "не дала превратить международное право в "туалетную бумагу" для США"? А когда ещё в следующий раз "не даст", не подскажете? Что, многоходовочка, да?
(Reply) (Thread)
antisemit_ru
2017-04-07 07:24 am (UTC)
вы точно уверены, что не даст превратить?

Лично я как-то сомневаюсь.

ЗЫ : а парад тут ни о чем. Мы же про "томагавки" говорим?
(Reply) (Thread)
iurii_kofe
2017-04-07 10:50 am (UTC)
1."Свои природные богатства нужно уметь защитить,"
Вы уверены, что это свои богатства а не прозападных абрамовичей-чубайсов.
2. Показывать игрушки - спаяные бракованой пайкой дело не хитрое,
более показывало бы суверенность отказ от очередного "ремонта мавзолея" за тряпками перед кремлем.
3. Насчет туалетной бумаги - не нашей стране с ее африканской экономикой
чеканить такие фразы - надо знать свое место в строю и уметь точно занимать его
(Reply) (Thread)
nordwestman
2017-04-07 07:40 pm (UTC)
По заголовку: очень бы хотелось посмотреть как мы это сделаем. Пока, кроме "бла-бла-бла" в качестве ответных мер, я ничего не видел. А жаль. Как-то уже хочется на конкретном примере убедиться, что мы-великая держава, которой рыжие и черные клоуны не указ. Пока утираемся . Вместе с международным правом, которое мы так уважаем. Пиндосы на него плюют и как-то не парятся
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