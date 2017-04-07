В Концерне ВКО "Алмаз - Антей" открыли памятник академику А.И. Савину

Россия перебросила в Сирию новейшие зенитные ракетные системы С-300В4, которые взяли под контроль воздушное пространство над ВМБ Тартус, где…

С-300В4 - есть чем сбивать супостата в Сирии

С-300В4 - есть чем сбивать супостата в Сирии

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» накануне празднования Дня Военно-морского флота Российской Федерации откроет в г. Севастополе…

ПолитНавигатор | Переброска в Крым новейших систем ПВО С-400 обеспечит незыблемость итогов исторического референдума о воссоединении полуострова…

В июне 2016 года специалистами Концерна ВКО "Алмаз - Антей" на полигоне Капустин Яр был осуществлен испытательный пуск ракеты по баллистической…