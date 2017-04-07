В Концерне ВКО "Алмаз - Антей" открыли памятник академику А.И. Савину

6 апреля 2017 года в Концерне ВКО "Алмаз - Антей" прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию памятника бывшему научному руководителю Концерна академику Анатолию Ивановичу Савину, которые были приурочены ко дню рождения выдающегося ученого.
На открытии памятника присутствовали более 150 гостей, среди которых руководство и сотрудники АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", ОАО "Корпорация "Комета" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз – Антей"), представители Минобороны России, коллеги академика по РАН, его ученики, друзья и близкие родственники.
Памятник академику А.И. Савину установлен на территории головной компании рядом с памятником заслуженному ученому, конструктору средств ПВО - И.М. Дризе - и выполнен в единой с ним стилистической концепции. Монумент, изготовленный по проекту известного архитектора М.В. Корси, представляет собой бронзовый бюст на постаменте с символическим изображением орбит космических аппаратов.
"Академик Савин всю свою жизнь ковал славу нашего Отечества на трудовом поприще, создавая сложнейшие военные системы. Анатолий Иванович был среди тех, кто своим упорным трудом развеял миф о непобедимости фашистской армии. При непосредственном его участии были разработаны технологии обогащения урана. Под руководством А.И. Савина были разработаны и приняты на вооружение системы противокосмической обороны, морской космической разведки и целеуказания ВМФ, космический эшелон системы раннего обнаружения ракетных стартов, что позволило внести существенный вклад в военный паритет СССР и США", - сказал на тожественном митинге генеральный директор Концерна ВКО "Алмаз - Антей" Ян Валентинович Новиков.
Научный руководитель Концерна ВКО "Алмаз - Антей" Анатолий Савин является автором более чем 500 научных трудов и изобретений. Он участвовал в разработке технологического оборудования для получения оружейного урана и плутония, в создании реактивного управляемого оружия, глобальных космических информационных и информационно-управляющих систем.
В 2004 году Савин был назначен генеральным конструктором Концерна ВКО "Алмаз - Антей", возглавив работы по созданию системы воздушно-космической обороны страны. С 2008 года академик занимал пост научного руководителя Концерна.
Савин был удостоен звания Героя социалистического труда (1976). Ему присуждены Ленинская премия (1972), а также три Сталинских и три Государственных премии СССР, России и Грузии. Он награжден четырьмя орденами Ленина, а также многими другими государственными наградами.
Анатолий Савин скончался 27 марта 2016 года в возрасте 95 лет.
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фото: пресс-служба Концерна ВКО "Алмаз - Антей"
Спасибо Вам, Анатолий Иванович!