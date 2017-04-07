Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Трамп: после ракетного удара США по Сирии иллюзий больше нет
Коротченко
i_korotchenko
April 7th, 7:15


Массированный американский ракетный удар "Томагавками" по Сирии, осуществленный по приказу Дональда Трампа по абсолютно надуманному поводу, означает только одно: иллюзий относительно того, что при новом президенте Вашингтон будет проводить более взвешенную, более ответственную международную политику, больше нет.

Примечательно, что предпринятая атака против Сирии совпала с нахождением в США с официальным визитом председателя КНР Си Цзиньпина - Пекину наглядно дали понять, кто "хозяин" в современном мире.

Ну, а главный вывод из всего этого для нашего руководства: Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне! США понимают только силу и считаются с силой. Наша Госпрограмма вооружения должна быть профинансирована на 100 процентов.

Россия должна осудить военную акцию США против Сирии как агрессию и потребовать экстренного заседания Совета безопасности ООН

P.S. Задают вопрос: а где наше ПВО в Сирии? С-300 и С-400 прикрывают там только объекты ВС РФ - авиабазу Хмеймим и ВМБ Тартус. За ПВО сирийских объектов отвечают войска Асада. Перед ударом, как сообщают информагентства, Пентагон по установленным каналам связи предупредил об этом российских военных.

Реакция Кремля: Президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

Видео ракетного удара кораблей ВМС США по Сирии



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И вот еще интересное: Соединенные Штаты Америки ждет судьба Древнего Рима

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Posts from This Journal by “Сирия” Tag

268 comments :
( 268 comments Leave a comment )
rust1964
2017-04-07 04:19 am (UTC)
А что помешало нам продемонстрировать качества С-300?
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tihiomyt
2017-04-07 04:27 am (UTC)
возможно сейчас продемонстрируют, как "ответный"
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galleja
2017-04-07 04:27 am (UTC)
Хооош таки надуманный повод.
Кстати вы уже не в тренде.
Песков заявил что поддержка Москвы Асада не безоговорочна.
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i_korotchenko
2017-04-07 04:28 am (UTC)
А при чем тут тренд? Я всегда выражаю исключительно собственную позицию
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Так, а что толку?

lazarra
2017-04-07 04:30 am (UTC)
Так, а что толку? Иллюзий уже давно ни у кого нет... А что делать то? Надувать щеки и терпеть?
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Re: Так, а что толку?

i_korotchenko
2017-04-07 04:33 am (UTC)
Укреплять СЯС и развертывать надежную систему воздушно-космической обороны
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art_nuinu
2017-04-07 04:34 am (UTC)
Значит Путин ошибся назначив Трампа президентом США.
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yur65
2017-04-07 05:58 am (UTC)
Эта шутка уже не смешна, а, как минимум печальна. Причем, грусть надолго, судя по этому сегодняшнему проколу для "национальной гордости"
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infin56
2017-04-07 04:36 am (UTC)
Трамп слабый президент. Если он поверил в якобы "химическую атаку", значит просто лох. Если он зная что всё инспирированно тем не менее атаковал , значит он простой лжец.
Я не понимаю, для чего Путин так старается провести с ним переговоры?
Надо искать другие пути. Да и хватит уже жить по западным лекаалам...дерьмократия и всё такое.
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luden1
2017-04-07 05:46 am (UTC)
Ты по западным лекалам и не живешь. Не переживай.
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korkx
2017-04-07 04:43 am (UTC)
сложнее придумать более эффективную рекламу для нашего ПВО/ЗРК
одна бяда очередь и так уже большая
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sinclaus
2017-04-07 04:48 am (UTC)
Таки были идиоты в правительстве, надеявшиеся на "друга Трампа"?
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Сергей Буевич
2017-04-07 07:14 am (UTC)
российские системы ПРО и ПВО показали полнейшую импотентность
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cardi_nal
2017-04-07 04:49 am (UTC)

Полсотни ракет, стоимостью по миллиону долларов каждая, на деревенский аэродром с тремя кукурузниками. Трамп молодец.

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rust1964
2017-04-07 05:19 am (UTC)
Далеко не деревенский, 15 самолетов, там еще наши советники были (амеры прямо об этом говорят, неизвестно их вывезли или нет)

А ракеты у бережливых янки могли быть с истекающими сроками хранения... Че их утилизировать - этож деньги нужны.... А так ...
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aleksey_glazov
2017-04-07 04:55 am (UTC)
Трампа ждёт импичмент.
Наверняка демократы используют момент. Химическую атаку повесят на Сирийскую оппозицию. В итоге Трамп сделают военным преступником, атаковавшего армию чужого государства без разрешения СБ ООН и одобрения Сената.
Дональд сам попал в ловушку.
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luda_mavka
2017-04-07 05:00 am (UTC)
Что и требовалось. При Обаме бы такой фигни не было. России не нужна сильная Америка. России нужна сильная Россия.
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conel
2017-04-07 05:04 am (UTC)

А что вы хотели от эксцентричного президента ? Дальше больше будет

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Сколько иуд мечтающих о войне

dfedbees
2017-04-07 07:48 am (UTC)
Сколько иуд мечтающих о войне во всех камментах под этой новостью
Как таких отмороженных делают,мечтающих удохлится вместе с семьями и Родиной?
И сами себя в могилы закапывающих своими руками?

Edited at 2017-04-07 07:49 am (UTC)
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erovobian
2017-04-07 05:05 am (UTC)
Воевать,если НАТО серьезно настроено,будем,что делать,но эта система ,которая сложилась в России предаст нас. Вы лично за кого?
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3axap78
2017-04-07 06:19 am (UTC)
Вы лично на войну поедете?
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yur65
2017-04-07 05:28 am (UTC)
Только сейчас поняли? Это то же 22 июня (в усечённом варианте)! Причём, повторно -- после то го же удара по Дэйр-Эз-Зору. Уничтожить без предупреждения одним ударом всё присутствие сша на территории Сирии, нафиг! И сказать, что это не мы...
Или по прежнему будем изображать трусливого кота, которому не до мышей?
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slavva
2017-04-07 05:33 am (UTC)
Экий вы Наполеон. У США и союзников в регионе сил в десятки раз больше и своя территория везде.
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petyap
2017-04-07 05:32 am (UTC)
Так вам и надо единоросы ахаха. Плешивый опять пинок под сраку получил.
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drugoi21
2017-04-07 07:53 am (UTC)
Нож в спину? )
====
Путин: "Это был не нож.."
Трамп: "Это была не спина."
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Павел Носков
2017-04-07 05:41 am (UTC)
вопросов много:
- взлетают 50 Томогавков - куда они полетят никто не знает, а если в Латакию или Тартус? что делают наши для мгновенного отражения атаки, пока же никто не знает куда они полетят... ничего...
- если ничего не предпринимают - два развития ситуации:
1. кишка тонка
2. предупреждены американцами и молчат., почему? несколько варианта:
а. знают, что Асад "замазан" и аргументы американцев нами принимаются
б. Асад ведет себя слишком самостоятельно и в чем-то не прислушвается к нам - и это показательное нами закрытие глаз, в виде урока
в. см.п.1 (кишка тонка) - просто нечего противопоставить американцем - силы неравны, вот и молчим в тряпочку...
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dfedbees
2017-04-07 07:54 am (UTC)
Ты читать не умеешь?
==Пентагон по установленным каналам связи предупредил об этом российских военных.==

Чому вы все армии не служили вот такую хрень набрасывать
== пока же никто не знает куда они полетят... ничего...==
Что куда литит отлично видно с момента старта
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rab_rassudka
2017-04-07 05:42 am (UTC)
А почему бы в ответ не ударить по саудитам? Известные спонсоры терроризма и союзники США.
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Павел Носков
2017-04-07 05:47 am (UTC)
Шурик, это не наш метод... (с)
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vrnalbum
2017-04-07 05:44 am (UTC)
Сирия является союзником Сирии? А зачем там наши С-400? Я уверен, проведи Трамп "ошибочный" удар по российской базе и Путин опять промолчал бы, его С-400 тоже молчали.
Я никогда не голосовал за Путина, а сейчас просто призываю - Люди! Смотрите хоть кого выбираете во власть. Этим ударом америкашки нанесли удар и по России, и в мое сердце.
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salomon9
2017-04-07 06:17 am (UTC)
пора возвращать сердце на родину
сирийский песок не стоит русской крови
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luden1
2017-04-07 05:44 am (UTC)
Иллюзий больше нет???
Так еще много других осталось!
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yudin_mikhail
2017-04-07 05:46 am (UTC)
надеюсь , когда амеры наших предупредили, наши сириянцам инфу скинули. а то не комильфо
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Николай Черненко
2017-04-07 05:48 am (UTC)
Как каклам радостно!
http://censor.net.ua/news/435293/raketnyyi_udar_po_sirii_otvechaet_jiznenno_vajnym_interesam_natsbezopasnosti_ssha_tramp
(Reply) (Thread)
drugoi21
2017-04-07 07:56 am (UTC)
Ты, Коля, похоже, и срать не садишься, не упомянув хохлов.
==
Русский ванька с чего не начнет - все к хохлам сводит, хе-хе..
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javier_gonzalez
2017-04-07 05:49 am (UTC)
В ГосДуме сегодня будут аплодировать Трампу, как в ноябре после его избрания? Бгг.
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dfedbees
2017-04-07 07:56 am (UTC)
Давай расскажи в каком парламенте какому избранному президенту не аплодируют никогда!
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conel
2017-04-07 05:51 am (UTC)

Играем дальше в танковый биатлон

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dfedbees
2017-04-07 07:57 am (UTC)
Скачи дальше и выше-попустит!
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Иван Савельев
2017-04-07 05:51 am (UTC)
Выходит, до этого "неожиданного" события были некие иллюзии, что президенты США - не банальные клоуны, а выдающиеся деятели, играющие важные самостоятельные роли?

Edited at 2017-04-07 05:53 am (UTC)
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drugoi21
2017-04-07 07:57 am (UTC)
Нет, были иллюзии, что клоун Трамп будет плясать под дудку Путина. Теперь клоуном выглядит уже Путин.
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arhandr
2017-04-07 05:58 am (UTC)

Я могу ошибаться, но 50 томагавков могут разнести целый небольшой город, а тут потерь почти нет. Похоже что была эвакуация - может это такой ход, при котором каждый сохраняет своё лицо?

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i_korotchenko
2017-04-07 06:02 am (UTC)
Сирийские военные перед ракетным ударом США по авиабазе Шайрат в провинции Хомс эвакуировали персонал и оборудование, сообщает телеканал АВС со ссылкой на очевидца.
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Дорофеев Сергей
2017-04-07 06:04 am (UTC)
Путин сказал, что защитит Сирию и слово свое держит. Как всегда.

Edited at 2017-04-07 06:04 am (UTC)
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Над тобой, иуда пендосовская -коммент

dfedbees
2017-04-07 07:58 am (UTC)
arhandr
2017-04-07 08:58 (местное)
Отслеживать

Я могу ошибаться, но 50 томагавков могут разнести целый небольшой город, а тут потерь почти нет. Похоже что была эвакуация - может это такой ход, при котором каждый сохраняет своё лицо?

i_korotchenko
2017-04-07 09:02 (местное)
Отслеживать
Сирийские военные перед ракетным ударом США по авиабазе Шайрат в провинции Хомс эвакуировали персонал и оборудование, сообщает телеканал АВС со ссылкой на очевидца.

Edited at 2017-04-07 07:59 am (UTC)
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tattooinc
2017-04-07 06:06 am (UTC)
Россия должна осудить военную акцию США против Сирии как агрессию и потребовать экстренного заседания Совета безопасности ООН

И США в очередной раз подотрутся и вашим мнением и СБ ООН.
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salomon9
2017-04-07 06:18 am (UTC)
проведите вуду-обряд на могиле Чуркина
может поможет
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