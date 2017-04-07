Трамп: после ракетного удара США по Сирии иллюзий больше нет

Массированный американский ракетный удар "Томагавками" по Сирии, осуществленный по приказу Дональда Трампа по абсолютно надуманному поводу, означает только одно: иллюзий относительно того, что при новом президенте Вашингтон будет проводить более взвешенную, более ответственную международную политику, больше нет.
Примечательно, что предпринятая атака против Сирии совпала с нахождением в США с официальным визитом председателя КНР Си Цзиньпина - Пекину наглядно дали понять, кто "хозяин" в современном мире.
Ну, а главный вывод из всего этого для нашего руководства: Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне! США понимают только силу и считаются с силой. Наша Госпрограмма вооружения должна быть профинансирована на 100 процентов.
Россия должна осудить военную акцию США против Сирии как агрессию и потребовать экстренного заседания Совета безопасности ООН
P.S. Задают вопрос: а где наше ПВО в Сирии? С-300 и С-400 прикрывают там только объекты ВС РФ - авиабазу Хмеймим и ВМБ Тартус. За ПВО сирийских объектов отвечают войска Асада. Перед ударом, как сообщают информагентства, Пентагон по установленным каналам связи предупредил об этом российских военных.
Реакция Кремля: Президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.
Видео ракетного удара кораблей ВМС США по Сирии
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И вот еще интересное: Соединенные Штаты Америки ждет судьба Древнего Рима
Кстати вы уже не в тренде.
Песков заявил что поддержка Москвы Асада не безоговорочна.
Так, а что толку?
Re: Так, а что толку?
Я не понимаю, для чего Путин так старается провести с ним переговоры?
Надо искать другие пути. Да и хватит уже жить по западным лекаалам...дерьмократия и всё такое.
одна бяда очередь и так уже большая
Полсотни ракет, стоимостью по миллиону долларов каждая, на деревенский аэродром с тремя кукурузниками. Трамп молодец.
А ракеты у бережливых янки могли быть с истекающими сроками хранения... Че их утилизировать - этож деньги нужны.... А так ...
Наверняка демократы используют момент. Химическую атаку повесят на Сирийскую оппозицию. В итоге Трамп сделают военным преступником, атаковавшего армию чужого государства без разрешения СБ ООН и одобрения Сената.
Дональд сам попал в ловушку.
А что вы хотели от эксцентричного президента ? Дальше больше будет
Сколько иуд мечтающих о войне
Как таких отмороженных делают,мечтающих удохлится вместе с семьями и Родиной?
И сами себя в могилы закапывающих своими руками?
Edited at 2017-04-07 07:49 am (UTC)
Или по прежнему будем изображать трусливого кота, которому не до мышей?
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Путин: "Это был не нож.."
Трамп: "Это была не спина."
- взлетают 50 Томогавков - куда они полетят никто не знает, а если в Латакию или Тартус? что делают наши для мгновенного отражения атаки, пока же никто не знает куда они полетят... ничего...
- если ничего не предпринимают - два развития ситуации:
1. кишка тонка
2. предупреждены американцами и молчат., почему? несколько варианта:
а. знают, что Асад "замазан" и аргументы американцев нами принимаются
б. Асад ведет себя слишком самостоятельно и в чем-то не прислушвается к нам - и это показательное нами закрытие глаз, в виде урока
в. см.п.1 (кишка тонка) - просто нечего противопоставить американцем - силы неравны, вот и молчим в тряпочку...
==Пентагон по установленным каналам связи предупредил об этом российских военных.==
Чому вы все армии не служили вот такую хрень набрасывать
== пока же никто не знает куда они полетят... ничего...==
Что куда литит отлично видно с момента старта
Я никогда не голосовал за Путина, а сейчас просто призываю - Люди! Смотрите хоть кого выбираете во власть. Этим ударом америкашки нанесли удар и по России, и в мое сердце.
сирийский песок не стоит русской крови
Так еще много других осталось!
http://censor.net.ua/news/435293/raketny
==
Русский ванька с чего не начнет - все к хохлам сводит, хе-хе..
Играем дальше в танковый биатлон
Edited at 2017-04-07 05:53 am (UTC)
Я могу ошибаться, но 50 томагавков могут разнести целый небольшой город, а тут потерь почти нет. Похоже что была эвакуация - может это такой ход, при котором каждый сохраняет своё лицо?
Edited at 2017-04-07 06:04 am (UTC)
Над тобой, иуда пендосовская -коммент
2017-04-07 08:58 (местное)
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Я могу ошибаться, но 50 томагавков могут разнести целый небольшой город, а тут потерь почти нет. Похоже что была эвакуация - может это такой ход, при котором каждый сохраняет своё лицо?
i_korotchenko
2017-04-07 09:02 (местное)
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Сирийские военные перед ракетным ударом США по авиабазе Шайрат в провинции Хомс эвакуировали персонал и оборудование, сообщает телеканал АВС со ссылкой на очевидца.
Edited at 2017-04-07 07:59 am (UTC)
И США в очередной раз подотрутся и вашим мнением и СБ ООН.
может поможет