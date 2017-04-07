Телеканал НТВ показал фильм-расследование о шпионаже Украины против России

Офицерам СБУ и МО Украины поступила команда спилить звезду на рукоятках табельных пистолетов ПМ Офицерам центрального аппарата СБУ и Минобороны Украины поступила команда спилить звезду на рукоятках табельных пистолетов ПМ - об этом сообщил…

Экс-журналист НТВ Евгений Киселев просигнализировал в СБУ о дискуссии в моём ЖЖ Экс-журналист НТВ Евгений Киселев (в свое время он был весьма близок к олигарху Гусинскому и являлся телезвездой), в настоящее время проживающий в…

Шесть лет тюрьмы украинскому шпиону Солошенко, который пытался нелегально купить запчасти к С-300 Мосгорсуд вынес приговор бывшему главе украинского оборонного завода "Знамя" Юрию Солошенко. Его признали виновным в шпионаже и приговорили к…

Британская контрразведка МИ-5 ловит, но никак не может поймать русских шпионов ТВЦ | Первое в истории британской контрразведки интервью главы MI-5 Эндрю Паркера разочаровывающим. По словам главного редактора журнала…

Инструкция ЦРУ по связи с российской агентурой © фото ЦОС ФСБ Поскольку шпионская тема сегодня в тренде, публикую инструкцию московской резидентуры ЦРУ, полученную российским агентом. Отмечу,…

Чисто английское убийство: таинственная смерть шифровальщика МИ-6 названа "трагической случайностью" фото aaa.b000.ru Смерть шифровщика британской разведки МИ-6 Гарета Уильямса, найденного мертвым в спортивной сумке в ванной своего дома три…