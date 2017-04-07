Телеканал НТВ показал фильм-расследование о шпионаже Украины против России

Сегодня телеканал НТВ показал фильм о подрывной работе спецслужб Украины против России, там есть и мои комментарии относительно нынешних оперативных приоритетов СБУ и ГУР МОУ.
Фильм НТВ "Незалежные шпионы"
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в русскоязычной блогосфере топовые пропагандисты (попадание в топ осуществляется искусственным раздутием пузомерок с помощью разнообразных ухищрений) делятся на два вида: евреи-кремлеботы и евреи-госдеповцы...
эти персонажи зарабатывают на жизнь тем, что озвучивают (в меру природных способностей) кремлевскую и госдеповскую методички...
аналитики и попыток быть объективным там нет, а есть там унылая отработка взятого и уже проеденного гонорара...
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Они среди нас и больше чем мы думаем и НТВ ...