Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Телеканал НТВ показал фильм-расследование о шпионаже Украины против России
Коротченко
i_korotchenko
April 7th, 23:06


Сегодня телеканал НТВ показал фильм о подрывной работе спецслужб Украины против России, там есть и мои комментарии относительно нынешних оперативных приоритетов СБУ и ГУР МОУ.

Фильм НТВ "Незалежные шпионы"



Материалы по теме: Смешавшись с толпой китайцев, представители украинской военной разведки осмотрели истребитель Су-35

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7 comments :
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lnvadimm
2017-04-07 08:48 pm (UTC)

в русскоязычной блогосфере топовые пропагандисты (попадание в топ осуществляется искусственным раздутием пузомерок с помощью разнообразных ухищрений) делятся на два вида: евреи-кремлеботы и евреи-госдеповцы...

эти персонажи зарабатывают на жизнь тем, что озвучивают (в меру природных способностей) кремлевскую и госдеповскую методички...

аналитики и попыток быть объективным там нет, а есть там унылая отработка взятого и уже проеденного гонорара...

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(Reply) (Thread)
alexwind12
2017-04-07 08:56 pm (UTC)
У нас среди актеров, певцов ртом и режиссеров столько украинцев, что просто смешно. Агенты влияния и работы языком - во всех смыслах.
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conel
2017-04-08 04:46 am (UTC)

Они среди нас и больше чем мы думаем и НТВ ...

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stetson_hat
2017-04-08 05:34 am (UTC)
НТВ уже столько раз садилось в лужу со своими репортажами, что веры им нет.
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kalibr_12x76
2017-04-08 02:41 pm (UTC)
Не пойму, что за пистолет. Что-то от Форта?
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