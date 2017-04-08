ОПРОС: Должна ли Россия развернуть в Сирии дополнительные дивизионы С-400?

ВВС Сирии получили 10 фронтовых бомбардировщиков Су-24М2 Вооруженные Силы Сирийской Арабской Республики приступили к приемке 10 модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М2. Об этом сообщает…

Россия ни при каких обстоятельствах не сдаст Башара Асада Был сегодня гостем программы "Место встречи" на НТВ, обсуждали пойдет ли Кремль на сделку по сдаче Асада в обмен на обещания Вашингтона улучшить…

США толкают мир в пропасть хаоса. Программа "Место встречи" на НТВ Готовность вцепиться зубами в горло России и безоговорочная поддержка США в их агрессии против Сирии - вот что продемонстрировали приглашенные на…

Сирия: американский удар. Программа "Время покажет" на Первом канале В пятницу практически весь день провел в Останкино, ряд федеральных каналов пригласил меня принять участие в своих программах, где обсуждался…

Как укрепить потенциал ПВО Сирии: что должна сделать Россия Массированный ракетный удар "Томагавками" по сирийской авиабазе Шайрат, нанесенный кораблями ВМС США из акватории Средиземного моря, резко…

Трамп ударами по Сирии хочет показать, что он круче Обамы "Радио 1" | Президент США Дональд Трамп, отдав приказ Пентагону о нанесении авиаударов по Сирии, хотел показать, что он круче своего…

Трамп: после ракетного удара США по Сирии иллюзий больше нет Массированный американский ракетный удар "Томагавками" по Сирии, осуществленный по приказу Дональда Трампа по абсолютно надуманному поводу,…

Сирия: Эрдоган сорвал стоп-кран "Комсомольская правда" | Ошеломляющее! Внезапное! Равное объявлению войны! Именно так охарактеризовали мировые информагенства заявление…