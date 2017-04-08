ОПРОС: Должна ли Россия развернуть в Сирии дополнительные дивизионы С-400?

Должна ли Россия развернуть в Сирии дополнительные дивизионы С-400?
i_korotchenko
Военный дневник Игоря Коротченко
Si vis pacem, para bellum
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Включаемся в дебильную "игру" либерастов?
Имея ноль НОЛЬ КАРЛ информации для анализа-указывать Путину что и как он ОБЯЗАН делать управляя Россией?
По делам их узнаете их». (Матфей 7:20)
У Путина отлично УЖЕ ПОЛУЧИЛОСЬ сделать Россию сильной (что само по себе - и Божье чудо! И Божья помощь!)) Учитывая тот развал ,который оставили ему воры либерасты иуды горбач эльцин и все либерастные иуды напихавшиеся во власть вовсюда
Дак зачем включатся в эту либерастную иудину игру подпендосов "Укажи Путину ,что и как ему делать,не зная НИЧЕГО ?!!
Серьезно. Янки в штаны наложат. Хоть и сатанисты, но в высшие силы жео верят)
А там- глядишь, может и прилетить к ним метеорит, например. Или еще один из Рокфеллеров помрет.
http://robustov.livejournal.com/125
Edited at 2017-04-07 09:35 pm (UTC)
быдлу это понравится
-- узнайте зачем С-400 в Сирии (это не секрет) и найдете ответ на свой вопрос
Развернуть можно , только должна быть воля применить , а её по всей видимости нет .
Низко скачешь:Выше скачи!!
Кроме того, для нанесения ударов должны быть очень серьезные причины, так как это может спровоцировать боевые действия между Россией и Америкой. Тем более что они нас предупредили, как положено, за два часа по существующим каналам связи, что будут наносить удар, чтобы мы вывозили все свои силы и средства оттуда.
Россия вышла из меморандума о сотрудничестве с США в Сирии -развязав себе руки сегодня
ВЗГЛЯД: Могли ли российские военные отследить полет американских ракет. Иначе говоря – будет ли проведен анализ телеметрии «Томагавков»? И что это даст?
А.Б.: Можно не сомневаться, что анализ и «разбор полетов» уже идет: откуда и как наносился удар крылатыми ракетами, как он был организован и чем сопровождался. В аналогичных случаях так всегда и происходит. Для примера: когда в 1981 году американцы нанесли удар по Ливии, командование Вооруженных сил Советского Союза приняло решение смоделировать этот удар в ходе учений. Генштаб разработал такую имитацию, и примерно через месяц в районе Новороссийска и Ростова-на-Дону была проведена проверка систем ПВО. Так же, как и в случае американской операции, был проведен «заход» с моря. Учения так и назывались – «Ливийский эффект». Так и в этом случае все необходимое будет изучено и смоделировано для проверки возможностей противовоздушной обороны.
Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
Удары американских ракет Tomahawk оказались вне зоны видимости ЗРК С-400. Необходимо принять во внимание дальность радиогоризонта, прямую видимость цели в зависимости от ее высоты. Учитывая, что высота полета крылатых ракет не превышает 100 метров, то дальность прямой видимости не превышает 60-65 км, даже если РЛС поднята на вышку. Учитывая, что в этом районе расположен горный хребет, засечь цель нереально.
Ни один зенитно-ракетный комплекс в мире – будь то российский С-400, американский MIM-104 Patriot или другой – не способен увидеть на таком расстоянии такую маловысотную воздушную цель. Это физика, никуда не денешься.
https://vz.ru/politics/2017/4/7/865
А смысл,даже самая лучшая техника ничто когда ей отдают приказ крысы из высоких кабинетов
Edited at 2017-04-07 10:18 pm (UTC)
А миллион убитых в Ираке за 15 лет ада раскаченного такой же твоей пендосовской ложью и набросами?
Зачем?
Edited at 2017-04-07 11:08 pm (UTC)
ГДЕ? КАК? А про Панцирь погуглить? Не?
Как у либерастов цифра 29 ракет (и около ста миллионов резанных президентов за это)превращается в 999 (666) и несколько миллиардов?
Edited at 2017-04-09 04:20 pm (UTC)
Не только С-400
Edited at 2017-04-08 01:27 am (UTC)
А чё, имеющиеся типа не справляются?
Edited at 2017-04-08 03:26 am (UTC)
Мнения разделились ) Пять копеек , если количество перейдет в качество то должна .
Должна ли Россия развернуть в Сирии дивизионы С 400?
Чтобы грозно молчать с уже имеющимся))
Хитрый ход..
Re: Должна ли Россия развернуть в Сирии дивизионы С 400?
Игорь Юрьевич, вы уже в Сирии?
А лучше поставить их Асаду.
В общем осадочек остался.
Примерно также как признание режима Порошенко привело к гибели десятков тысяч русских быв. Украины.
Edited at 2017-04-10 03:10 am (UTC)