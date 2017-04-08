Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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ОПРОС: Должна ли Россия развернуть в Сирии дополнительные дивизионы С-400?
Коротченко
i_korotchenko
April 8th, 0:21


Poll #2065972
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Должна ли Россия развернуть в Сирии дополнительные дивизионы С-400?

View Answers
Да
117(69.6%)
Нет
32(19.0%)
Затрудняюсь ответить
19(11.3%)


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Posts from This Journal by “Сирия” Tag

53 comments :
( 53 comments Leave a comment )
  • 1
baysaad
2017-04-07 09:27 pm (UTC)
Зачем? Разве есть воля их применять?
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Включаемся в дебильную "игру" либерастов?

dfedbees
2017-04-08 01:07 am (UTC)
Включаемся в дебильную "игру" иуд либерастов?
Имея ноль НОЛЬ КАРЛ информации для анализа-указывать Путину что и как он ОБЯЗАН делать управляя Россией?

По делам их узнаете их». (Матфей 7:20)

У Путина отлично УЖЕ ПОЛУЧИЛОСЬ сделать Россию сильной (что само по себе - и Божье чудо! И Божья помощь!)) Учитывая тот развал ,который оставили ему воры либерасты иуды горбач эльцин и все либерастные иуды напихавшиеся во власть вовсюда

Дак зачем включатся в эту либерастную иудину игру подпендосов "Укажи Путину ,что и как ему делать,не зная НИЧЕГО ?!!
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robustov
2017-04-07 09:33 pm (UTC)
Надо Владимир Владимирыча отправить в монастырь на недельку пожить.
Серьезно. Янки в штаны наложат. Хоть и сатанисты, но в высшие силы жео верят)
А там- глядишь, может и прилетить к ним метеорит, например. Или еще один из Рокфеллеров помрет.

http://robustov.livejournal.com/1253628.html

Edited at 2017-04-07 09:35 pm (UTC)
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lnvadimm
2017-04-08 09:41 am (UTC)
пусть лучше удит рыбу!

быдлу это понравится
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graf_andrey
2017-04-07 09:34 pm (UTC)
Да, и Кузю на дровяном ходу позовите!
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aniram_aprel
2017-04-07 09:37 pm (UTC)
Смысл? В Сирии уже есть комплексы С-400. Вопрос: Почему же их не применили? Имея такое вооружение, смотреть на то, как пиндосы делают, что хотят, окончательно поправ все международные законы. А нам утираться в очередной раз,в который раз начинать всё заново, как в Пальмире и не только, терять своих людей? Не понимаю такой политики. Дипломатия хороша до определенной черты, штаты ее преступили не один раз. Есть С-400, они должны выполнять свою функцию.
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anikonov
2017-04-07 11:11 pm (UTC)
"Почему же их не применили? "
-- узнайте зачем С-400 в Сирии (это не секрет) и найдете ответ на свой вопрос
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serjiv_2011
2017-04-07 10:00 pm (UTC)
<Должна ли Россия развернуть в Сирии дополнительные дивизионы С-400?>
Развернуть можно , только должна быть воля применить , а её по всей видимости нет .
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Низко скачешь:Выше скачи!!

dfedbees
2017-04-08 01:12 am (UTC)
Наши комплексы ПВО стоят там, где аэродром Хмеймим. И американцы это знали. Удар наносился в обход, то есть с таким расчетом, чтобы «Томагавки» не входили в зону поражения наших зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, для нанесения ударов должны быть очень серьезные причины, так как это может спровоцировать боевые действия между Россией и Америкой. Тем более что они нас предупредили, как положено, за два часа по существующим каналам связи, что будут наносить удар, чтобы мы вывозили все свои силы и средства оттуда.

Россия вышла из меморандума о сотрудничестве с США в Сирии -развязав себе руки сегодня

ВЗГЛЯД: Могли ли российские военные отследить полет американских ракет. Иначе говоря – будет ли проведен анализ телеметрии «Томагавков»? И что это даст?

А.Б.: Можно не сомневаться, что анализ и «разбор полетов» уже идет: откуда и как наносился удар крылатыми ракетами, как он был организован и чем сопровождался. В аналогичных случаях так всегда и происходит. Для примера: когда в 1981 году американцы нанесли удар по Ливии, командование Вооруженных сил Советского Союза приняло решение смоделировать этот удар в ходе учений. Генштаб разработал такую имитацию, и примерно через месяц в районе Новороссийска и Ростова-на-Дону была проведена проверка систем ПВО. Так же, как и в случае американской операции, был проведен «заход» с моря. Учения так и назывались – «Ливийский эффект». Так и в этом случае все необходимое будет изучено и смоделировано для проверки возможностей противовоздушной обороны.
Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
Удары американских ракет Tomahawk оказались вне зоны видимости ЗРК С-400. Необходимо принять во внимание дальность радиогоризонта, прямую видимость цели в зависимости от ее высоты. Учитывая, что высота полета крылатых ракет не превышает 100 метров, то дальность прямой видимости не превышает 60-65 км, даже если РЛС поднята на вышку. Учитывая, что в этом районе расположен горный хребет, засечь цель нереально.
Ни один зенитно-ракетный комплекс в мире – будь то российский С-400, американский MIM-104 Patriot или другой – не способен увидеть на таком расстоянии такую маловысотную воздушную цель. Это физика, никуда не денешься.
https://vz.ru/politics/2017/4/7/865354.html
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archunchius
2017-04-07 10:17 pm (UTC)

А смысл,даже самая лучшая техника ничто когда ей  отдают приказ крысы из высоких кабинетов



Edited at 2017-04-07 10:18 pm (UTC)
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dfedbees
2017-04-09 04:25 pm (UTC)
Как там крысы ,воры и мразь у власти на Украдине поживают,которых ты посадил на трон таким же враньём на Януковича-лучшего из всех украинских президентов (мой тэг Янукович лучший)?
А миллион убитых в Ираке за 15 лет ада раскаченного такой же твоей пендосовской ложью и набросами?
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Зачем?

anikonov
2017-04-07 11:06 pm (UTC)
Сколько нужно С-400 для поражения нескольких сотен "Томагавков"?

Edited at 2017-04-07 11:08 pm (UTC)
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ГДЕ? КАК? А про Панцирь погуглить? Не?

dfedbees
2017-04-08 01:15 am (UTC)
Где несколько сотен?
Как у либерастов цифра 29 ракет (и около ста миллионов резанных президентов за это)превращается в 999 (666) и несколько миллиардов?

Edited at 2017-04-09 04:20 pm (UTC)
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aaz1z
2017-04-07 11:32 pm (UTC)
Ответил да, но только потому, что не было варианта поставить их Асаду. Вьетнамский вариант, как мне кажется, здесь более уместен.
(Reply) (Thread)
alexey44a
2017-04-08 12:32 am (UTC)
все средства,какие возможно,я так думаю
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Не только С-400

r136a
2017-04-08 01:26 am (UTC)
еще и ЗРС С-300 ПМ2 , усиленные ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Тор-М2У",РЛС "Небо-М" и"Барьер", ЗГРЛС "Подсолнух", НВО и ВВО, РЭБ (в т.ч. "Шиповник-АЭРО").. на постоянку ДРЛО А-50/50У и МиГ-31БМ, усилят группировку Су-35С и 30СМ.. со временем - комплекс воздушного контроля\обнаружения "Рубеж", РЛС "Полет"

Edited at 2017-04-08 01:27 am (UTC)
(Reply) (Thread)
creaze
2017-04-08 03:22 am (UTC)
Дополнительные?

А чё, имеющиеся типа не справляются?
(Reply) (Thread)
luda_mavka
2017-04-08 03:24 am (UTC)
Странно что в принятии тактических решений вы обращаетесь к широкой аудитории. Но да, должны. И важно даже не разместить, а сбивать все угрожающие цели сторонних государств.

Edited at 2017-04-08 03:26 am (UTC)
(Reply) (Thread)
conel
2017-04-08 04:41 am (UTC)

Мнения разделились ) Пять копеек , если количество перейдет в качество то должна .

(Reply) (Thread)

Должна ли Россия развернуть в Сирии дивизионы С 400?

teheran1943
2017-04-08 04:42 am (UTC)
Зачем!?
Чтобы грозно молчать с уже имеющимся))
Хитрый ход..
(Reply) (Thread)

Re: Должна ли Россия развернуть в Сирии дивизионы С 400?

lnvadimm
2017-04-08 09:46 am (UTC)
и удить рыбу!!!
(Reply) (Parent) (Thread)
aceler
2017-04-08 06:27 am (UTC)
Конечно. Такой повод дали, надо использовать.
(Reply) (Thread)
casatic
2017-04-08 06:58 am (UTC)

Игорь Юрьевич, вы уже в Сирии?

(Reply) (Thread)
derini
2017-04-08 07:45 am (UTC)
Да, но была бы воля их применить.
А лучше поставить их Асаду.
(Reply) (Thread)
chemikus
2017-04-08 11:00 am (UTC)
и гранитные набережные нужны Сирии. С чётким предупреждением, что на пуски реакция будет автоматическая. А извинения - потом.
(Reply) (Thread)

В общем осадочек остался.

Виталий Николаевич
2017-04-08 03:06 pm (UTC)
С-300 или С-400 это деньги на ветер, по честному нужно сказать, что ПВО в Сирии напрочь отсутствует. С-400 Не увидели ф-35, а также не заметили, не увидели томагавки. К тому же, кто готов заплатить за 118 противоракет к С-400, за збитые 59 томагавков. (если бы заметили к примеру и сбили) Нужны Панцыри, но почему то у Саудовской Аравии их больше чем у самой России. В общем осадочек остался.
(Reply) (Thread)
ryadovoy_k2
2017-04-09 12:41 pm (UTC)
Представим себе картину - Россия воюет с США. Но только на территории Сирии! Больше нигде, ни-ни! Вид войны таков: русские ПВО борются против амерских ракет пытающихся поразить асадовцев. Всё. Русские не пытаются утопить амерские корабли и сбить самолёты. Амеры не пытаются уничтожить русские ЗРК, РЛС и кухни. РЭБ разрешена в полной мере. Красота а не война. :)))))
(Reply) (Thread)
redneck_yankee
2017-04-10 03:09 am (UTC)
Из-за этого инцидента в народе посеялось серьезное сомнение в эффективности С-400. Можно много говорить о том что не было приказа, и т.д. но по-факту С-400 никогда не применялись в реальных боевых условиях с РЭБ. Вернуть доброе имя инженеров Алмаз-Антея будет очень сложно, хотя был шанс обеспечить завод заказами пожизненно. Это тот самый случай когда тактическая нерешительность привела к стратегическому поражению.
Примерно также как признание режима Порошенко привело к гибели десятков тысяч русских быв. Украины.

Edited at 2017-04-10 03:10 am (UTC)
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