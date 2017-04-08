Трамп ударами по Сирии хочет показать, что он круче Обамы

Стратегическая цель США - изоляция и дезинтеграция России Еженедельник "Аргументы недели" | Пошел второй год военной операции России в Сирийской Арабской Республике. Напоминаем, что в марте этого года…

Ставить на место! Россия должна проводить жесткую политику в отношении США Принял участие в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1", обсуждали современную международную…

За что мы не любим США? За что мы не любим США? Они истребили индейцев, линчуют негров, сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, у них военные базы по всему миру,…

КИРДЫК: "Голос Америки" о российской океанской многоцелевой системе "Статус-6" "Голос Америки" | Кремль подтвердил, что два главных российских телеканала, судя по всему, случайно показали сюжет о планируемой новой ядерной…

Никогда не говорила! Олбрайт открестилась от слов о "принадлежащей всему миру Сибири" Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт, которую в России ласково зовут "Олбрайтиха", заявила, что "никогда не говорила и не думала", что природные…

Призыв Маккейна начать поставки ПЗРК террористам в Сирии квалифицирован как "психическое отклонение" Член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Красов назвал призывы американского сенатора Джона Маккейна вооружить сирийских повстанцев…

Осудить преступления США. Необходимо создать международный трибунал по атомным бомбардировкам Японии 70 лет назад, утром 6 августа 1945 года в 8 часов 15 минут американский бомбардировщик B-29 "Enola Gay" под командованием полковника Пола Тиббетса…