Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Трамп ударами по Сирии хочет показать, что он круче Обамы
Коротченко
i_korotchenko
April 8th, 13:01


"Радио 1" | Президент США Дональд Трамп, отдав приказ Пентагону о нанесении авиаударов по Сирии, хотел показать, что он круче своего предшественника Барака Обамы. Об этом заявил «Радио 1» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Для США Башар Асад – мишень номер один. Они воспользовались первым же поводом, абсолютно надуманным для нанесения удара по позициям сирийских войск. С другой стороны, у Трампа очень тяжёлая внутриполитическая ситуация – его рейтинг постоянно падает, он подвергается постоянной критике и в Конгрессе, и от представителей Демократической партии, и со стороны СМИ. В этих условиях он должен был показать, что он круче и решительнее Обамы», – сказал Коротченко.

В ночь на 7 апреля Трамп отдал приказ, и США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который использует сирийское правительство. Ранее Белый дом обвинил Дамаск в применении химического оружия в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля.

Россия резко осудила действия США. Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

Источник: http://radio1.news/news/korotchenko-tramp-udarami-po-sirii-khochet-pokazat-chto-on-kruche-obamy/ , фото islamnews.ru

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22 comments :
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infin56
2017-04-08 10:03 am (UTC)
В детство впал Дональд. вот мой пост на следующий день после выборов в США я зрел в точку))) http://infin56.livejournal.com
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infin56
2017-04-08 10:24 am (UTC)
А Вы лично мочите этих негодяев которые якобы из Польши , Чехии, США и т.д. тусуются на ток ШОУ.
А вообще-то надо им положить в карман наркотики и сдать в полицию. Ведь по сути с аналогией с "хим оружием Асада", сейчас доказательства не нужны... да и по их речам можно чётко говорить, ведут они себя как обдолбанные наркоманы.
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Трам пам памп....

Expert_AG
2017-04-09 12:52 pm (UTC)
Конечно, Трамп впал в детство. Как шандарахнул коллегу по песочнице цацкой прямо по голове. Никаких брифингов, никаких дипломатических ужимок... Адназначна...
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sl_lopatnikov
2017-04-08 10:25 am (UTC)
Что получили США? - Absolutely nothing, как поется в песне.
Что потеряла Сирия?- Absolutely nothing, как поется в той же песне.
Что получил Трамп? - Отмазку от связи с Кремлем.
Что получил Кремль? - Повод для расширения военного присутствия.
Что получил Асад? - Заверения, что его свержение не является целью.

И вы-таки скажете, что это не коллективная разводка лохов?
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dimmcompany
2017-04-08 11:02 am (UTC)
очень удивлён, что такой эксперт в военном деле, как автор, не обратил внимание на совершенно конкретные техническо-военные нюансы, связанные с этой "операцией"
детально описанные в материале Евгения Крутикова
https://vz.ru/world/2017/4/7/865454.html
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i_korotchenko
2017-04-08 11:07 am (UTC)
Статья любопытная, но не более того.
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dimmcompany
2017-04-08 11:15 am (UTC)
тем не менее - она интересна техническими и военными деталями, позволяющими по-другому совершенно взглянуть на произошедшее. И это пример материала, который мы ждём в этом блоге, если вспомнить про недавний пост, озвучивающий желание или намерение "вернуться" в ТОП ЖЖ.
а "бытовая" аналитика уровня "Трам хочет показаться круче Обамы", к сожалению, совсем не привлекает. Этого добра и так в жж хватает выше крыши
без обид и с уважением.
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i_korotchenko
2017-04-08 11:27 am (UTC)
При все желании я не могу сидеть и готовить аналитические статьи в блог - времени просто нет! Эфиры на ТВ требуют больших затрат времени, плюс я главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием - это тоже время, плюс частые командировки. Увы
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dimmcompany
2017-04-08 01:58 pm (UTC)
прекрасно это понимаю
примите это не как упрёк, а как обратную связь, показывающую, что существует достаточно большая аудитория, которой нуждается в материалах такого уровня, публикуемых в/на достаточно серьёзном ресурсе
может каким-то образом "привлекать" других авторов, сведущих в конкретной теме или какой-то актуальной повестке дня, для написания материала специально в блог? (чисто мысли вслух)
кто-то же, к примеру, делает анализ для Центра анализа (простите за каламбур), почему бы и не написать пару абзацев для блога?
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i_korotchenko
2017-04-08 11:30 am (UTC)
Ну а то что ВМС США использовали те корабли, которые были ближе всего - да. С тем боекомплектом, который был загружен на них ранее - да. Но Трамп запросто мог бы отдать приказ и в 24 часа поднять в воздух стратегическую авиацию, которая из воздушного пространства над той же акваторией Средиземного моря шарахнула бы КРВБ по сирийцам - и с нужными БЧ

Edited at 2017-04-08 11:43 am (UTC)
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vragi_vokrug
2017-04-08 11:20 am (UTC)
Мы осудили это действие, да!
Но, вот слышал вскользь по радио, что американцы разочарованы реакцией России!
Я не могу понять одного, а какой реакции они от нас ожидали?
Может Вы знаете?
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raymond_babbitt
2017-04-08 11:35 am (UTC)
Надо было один эсминец потопить.
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nordwestman
2017-04-08 11:39 am (UTC)
Может не потопить, но пожечь электронику средствами РЭБ стоило
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raymond_babbitt
2017-04-08 11:48 am (UTC)
Я описал реакцию, которая бы не разочаровала американцев.
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nordwestman
2017-04-08 11:36 am (UTC)
Мы должны были испугаться, сказать Тиллерсону, чтобы он не утруждался визитом, что мы сами к нему прилетим и прочие проявления раболепства и свойственной нам мягкотелости на политической арене. Вообще, среди меня, в результате всех политических событий на мировой арене, рейтинг наших властей и дипломатов стремительно катится в пропасть. Что и кому мы доказали на внешнеполитической арене за последние 3 года? Только то, что наше оружие функционально эффективнее при явном количественном проигрыше. Вынудили бойцов Донбаса жертвовать своими людьми(ежедневно) в интересах России, несмотря на то, что они давно готовы к решительным действиям. И все. На всех политических площадках мы проигрываем и на нас все кладут. Вот и все достижения. Еще немного и при такой политике, поддержка населения резко начнет сокращаться. Вот потому, что за последнее время мы нигде и ничего не выиграли, Тиллерсон, видимо, и расчитывал, что ракетная атака должна была нас в чем-то убедить и вызвать другую реакцию. Я так думаю )))
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dubnana
2017-04-08 12:42 pm (UTC)
Прошу меня извинить, что вмешиваюсь.

А Вы посмотрите по ТВ сами на разочарование американцев в 28 городах США. Да, разочарованы, но не реакцией России, а бомбёжками! А уж если хочется не смотреть, а слушать или читать, то вспомните Омара Хайяма: не верь ушам своим, пока сам не увидишь. Как-то так.
Есть ещё разочарованные, но это не простые американские граждане, а американская администрация. После того, как Россия приняла решение приостановить сотрудничество с США в Сирии, как ни в чём не бывало хотят продолжить диалог с Россией о полетах над Сирией. Вот такую бесхребетную реакцию они и ждали. Есть хорошая русская пословица про божью росу. Это как раз к ним.
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raymond_babbitt
2017-04-08 11:35 am (UTC)
Правильно ли я понимаю, что сейчас США и Сирия находятся в состоянии войны?
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nordwestman
2017-04-08 11:38 am (UTC)
У нас для этого коленки слабые
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raymond_babbitt
2017-04-08 11:47 am (UTC)
При чем тут коленки? Вопрос был не об этом.
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nordwestman
2017-04-08 06:42 pm (UTC)
Теоретически-да. По сути подобные действия-объявление войны. Это все понимают, но своими словами вещи не назовут из опасений, что нам будет предложено активное участие в данной войне. А оно нам надо?
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raymond_babbitt
2017-04-08 06:50 pm (UTC)
Это не объявление, это и есть война.

Edited at 2017-04-08 06:50 pm (UTC)
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