Трамп ударами по Сирии хочет показать, что он круче Обамы

"Радио 1" | Президент США Дональд Трамп, отдав приказ Пентагону о нанесении авиаударов по Сирии, хотел показать, что он круче своего предшественника Барака Обамы. Об этом заявил «Радио 1» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Для США Башар Асад – мишень номер один. Они воспользовались первым же поводом, абсолютно надуманным для нанесения удара по позициям сирийских войск. С другой стороны, у Трампа очень тяжёлая внутриполитическая ситуация – его рейтинг постоянно падает, он подвергается постоянной критике и в Конгрессе, и от представителей Демократической партии, и со стороны СМИ. В этих условиях он должен был показать, что он круче и решительнее Обамы», – сказал Коротченко.
В ночь на 7 апреля Трамп отдал приказ, и США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который использует сирийское правительство. Ранее Белый дом обвинил Дамаск в применении химического оружия в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля.
Россия резко осудила действия США. Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.
Источник: http://radio1.news/news/korotchenko-tra
А вообще-то надо им положить в карман наркотики и сдать в полицию. Ведь по сути с аналогией с "хим оружием Асада", сейчас доказательства не нужны... да и по их речам можно чётко говорить, ведут они себя как обдолбанные наркоманы.
Трам пам памп....
Что потеряла Сирия?- Absolutely nothing, как поется в той же песне.
Что получил Трамп? - Отмазку от связи с Кремлем.
Что получил Кремль? - Повод для расширения военного присутствия.
Что получил Асад? - Заверения, что его свержение не является целью.
И вы-таки скажете, что это не коллективная разводка лохов?
детально описанные в материале Евгения Крутикова
https://vz.ru/world/2017/4/7/865454.htm
а "бытовая" аналитика уровня "Трам хочет показаться круче Обамы", к сожалению, совсем не привлекает. Этого добра и так в жж хватает выше крыши
без обид и с уважением.
примите это не как упрёк, а как обратную связь, показывающую, что существует достаточно большая аудитория, которой нуждается в материалах такого уровня, публикуемых в/на достаточно серьёзном ресурсе
может каким-то образом "привлекать" других авторов, сведущих в конкретной теме или какой-то актуальной повестке дня, для написания материала специально в блог? (чисто мысли вслух)
кто-то же, к примеру, делает анализ для Центра анализа (простите за каламбур), почему бы и не написать пару абзацев для блога?
Edited at 2017-04-08 11:43 am (UTC)
Но, вот слышал вскользь по радио, что американцы разочарованы реакцией России!
Я не могу понять одного, а какой реакции они от нас ожидали?
Может Вы знаете?
А Вы посмотрите по ТВ сами на разочарование американцев в 28 городах США. Да, разочарованы, но не реакцией России, а бомбёжками! А уж если хочется не смотреть, а слушать или читать, то вспомните Омара Хайяма: не верь ушам своим, пока сам не увидишь. Как-то так.
Есть ещё разочарованные, но это не простые американские граждане, а американская администрация. После того, как Россия приняла решение приостановить сотрудничество с США в Сирии, как ни в чём не бывало хотят продолжить диалог с Россией о полетах над Сирией. Вот такую бесхребетную реакцию они и ждали. Есть хорошая русская пословица про божью росу. Это как раз к ним.
Edited at 2017-04-08 06:50 pm (UTC)