Как укрепить потенциал ПВО Сирии: что должна сделать Россия

Массированный ракетный удар "Томагавками" по сирийской авиабазе Шайрат, нанесенный кораблями ВМС США из акватории Средиземного моря, резко актуализировал тему состояния и боеготовности системы ПВО Сирии. В случае продолжения американских силовых акций (а этого исключать нельзя) перед Дамаском встает вопрос организации эффективного отражения ударов средств воздушного нападения противника.
По-первых, делать это сирийцы должны самостоятельно. Развернутые в Сирии ЗРС С-300В4 и С-400 своей главной задачей имеют прикрытие авиабазы "Хмеймим" (где базируется авиационная группировка ВКС РФ) и пункта материально-технического обеспечения Тартус, а также обеспечение безопасности наших самолетов во время выполнения боевых задач в воздушном пространстве САР. "Распылять" силы и средства ни к чему.
Во-вторых, как свидетельствует опыт Вьетнама, с точки зрения минимизации существующих политических и военных рисков (Третья мировая нам не нужна!) гораздо предпочтительнее, когда сбивать американские "Томагавки" (а возможно и самолеты ВВС США - если Трамп вдруг закусит удила) будут ЗРК и ЗРС, находящиеся в составе Вооруженных Сил Сирии, а не в составе Вооруженных Сил РФ.
В-третьих, Россия не должна, образно выражаясь, таскать каштаны из огня для Асада, прикрывая своими силами ПВО воздушное пространство над контролируемой правительственными войсками территорией. Твоя страна - ты ее и защищай! Ну а мы уж поможем, чем можем.
Теперь по поводу помощи. Судя по прозвучавшим из МО РФ заявлениям, Россия поможет в модернизации сирийской ПВО путем апгрейда находящихся в ее составе ЗРК и ЗРС советского производства, поставок зенитных управляемых ракет к ним, запасных частей и комплектующих, а также окажет помощь военными советниками соответствующего профиля (они же возьмут на себя и функции управления боевыми действиями сирийской группировки ПВО, случись чего!).
О дополнительных поставках сирийцам новых средств ПВО вроде бы речь пока не идет. Но это "пока". "Сирийский экспресс" работает безостановочно и весьма успешно (не зря зам. министра обороны РФ по тылу генерал армии Булгаков получил звезду Героя России), поэтому в любой момент вновь прибывшие для укрепления группировки российской ПВО ЗРК и ЗРС могут быть переданы ВС САР - были бы обученные работе на новой технике сирийские боевые расчеты! Ну а за этим, судя по всему, дело не станет.
Материалы по теме: Анализ состояния ПВО Сирии
Edited at 2017-04-08 12:10 pm (UTC)
Тактико-технические характеристики ЗРК С-400 «Триумф»
одновременно может обстреливать 36 целей с наведением на них до 72 ракет;
Минобороны РФ: только 23 из 59 ракет достигли цели: "По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно"
Интересное совпадение...
Третья Мировая никому не нужна, американцы прекрасно понимают, что кроме как отвечать ЯО нам нечем, поэтому не будут развязывать войну. Проглотят и потерпят. И не будут больше лезть.
Должно быть государство, должен быть лидер, который не отсиживается в кустах.
Если бы там была морская ПВО -- другое дело
Edited at 2017-04-08 03:04 pm (UTC)
Россия может показать только голую жопу
Господи, какие же сыкловатые мужчинки у нас во власти.
СССР если надо, то и свои экипажи садил. А если и обучал "аборигенов", то обязательно при них был советник.
Edited at 2017-04-08 03:55 pm (UTC)
звонок другу, может поможет.