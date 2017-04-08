Как укрепить потенциал ПВО Сирии: что должна сделать Россия

На состоявшейся в Нижнем Тагиле выставке вооружений Russia Arms Expo 2015, Концерн ПВО "Алмаз-Антей" представил около 50 образцов вооружения и…

Вчерашний инцидент в небе над Челябинском, где при входе в плотные слои атмосферы взорвался метеорит, вызвал массу комментариев в СМИ и стал,…