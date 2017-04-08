Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Как укрепить потенциал ПВО Сирии: что должна сделать Россия
Коротченко
i_korotchenko
April 8th, 15:01


Массированный ракетный удар "Томагавками" по сирийской авиабазе Шайрат, нанесенный кораблями ВМС США из акватории Средиземного моря, резко актуализировал тему состояния и боеготовности системы ПВО Сирии. В случае продолжения американских силовых акций (а этого исключать нельзя) перед Дамаском встает вопрос организации эффективного отражения ударов средств воздушного нападения противника.

По-первых, делать это сирийцы должны самостоятельно. Развернутые в Сирии ЗРС С-300В4 и С-400 своей главной задачей имеют прикрытие авиабазы "Хмеймим" (где базируется авиационная группировка ВКС РФ) и пункта материально-технического обеспечения Тартус, а также обеспечение безопасности наших самолетов во время выполнения боевых задач в воздушном пространстве САР. "Распылять" силы и средства ни к чему.

Во-вторых, как свидетельствует опыт Вьетнама, с точки зрения минимизации существующих политических и военных рисков (Третья мировая нам не нужна!) гораздо предпочтительнее, когда сбивать американские "Томагавки" (а возможно и самолеты ВВС США - если Трамп вдруг закусит удила) будут ЗРК и ЗРС, находящиеся в составе Вооруженных Сил Сирии, а не в составе Вооруженных Сил РФ.

В-третьих, Россия не должна, образно выражаясь, таскать каштаны из огня для Асада, прикрывая своими силами ПВО воздушное пространство над контролируемой правительственными войсками территорией. Твоя страна - ты ее и защищай! Ну а мы уж поможем, чем можем.

Теперь по поводу помощи. Судя по прозвучавшим из МО РФ заявлениям, Россия поможет в модернизации сирийской ПВО путем апгрейда находящихся в ее составе ЗРК и ЗРС советского производства, поставок зенитных управляемых ракет к ним, запасных частей и комплектующих, а также окажет помощь военными советниками соответствующего профиля (они же возьмут на себя и функции управления боевыми действиями сирийской группировки ПВО, случись чего!).

О дополнительных поставках сирийцам новых средств ПВО вроде бы речь пока не идет. Но это "пока". "Сирийский экспресс" работает безостановочно и весьма успешно (не зря зам. министра обороны РФ по тылу генерал армии Булгаков получил звезду Героя России), поэтому в любой момент вновь прибывшие для укрепления группировки российской ПВО ЗРК и ЗРС могут быть переданы ВС САР - были бы обученные работе на новой технике сирийские боевые расчеты! Ну а за этим, судя по всему, дело не станет.

Материалы по теме: Анализ состояния ПВО Сирии

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Posts from This Journal by “воздушно-космическая оборона” Tag

79 comments :
( 79 comments Leave a comment )
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vrnalbum
2017-04-08 12:09 pm (UTC)
У нас есть договор с Сирией? Мы же там. Отсюда вывод - кроме наших самолетов и сирийских никто не должен летать. А для чего тогда там С-400, или это бутафория?

Edited at 2017-04-08 12:10 pm (UTC)
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raymond_babbitt
2017-04-08 12:20 pm (UTC)
Тут вот арифметику предлагают:

Тактико-технические характеристики ЗРК С-400 «Триумф»

одновременно может обстреливать 36 целей с наведением на них до 72 ракет;

Минобороны РФ: только 23 из 59 ракет достигли цели: "По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно"

Интересное совпадение...
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raymond_babbitt
2017-04-08 12:15 pm (UTC)
Я не могу понять, что делают наши ВКС в Сирии. Они же помогают Асаду (как законному правительству Сирии) бороться с ИГИЛ? Но если США начали прямо и открыто помогать ИГИЛ, разве Россия не должна ответить на это? Хотя бы уничтожить пусковые установки, с которых запускали те Томагавки?

Третья Мировая никому не нужна, американцы прекрасно понимают, что кроме как отвечать ЯО нам нечем, поэтому не будут развязывать войну. Проглотят и потерпят. И не будут больше лезть.
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vrnalbum
2017-04-08 12:18 pm (UTC)
Те установки на кораблях. Прикажите ракетами по кораблям?
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infin56
2017-04-08 12:18 pm (UTC)
ну и ко всему этому сжечь ЕС, всем сразу станет не до Сирии)))...мне что-ли учить как поджигать?!
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lnvadimm
2017-04-08 01:10 pm (UTC)
хитрый план: донецкие, преследуя бегущих хохлов, отжимают Лазурный Берег и пролив Ла-Манш… во славу Императора!
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sinclaus
2017-04-08 12:22 pm (UTC)
Какая нах третья мировая? Когда мы сбили Пауэрса началась? Когда сбили корейский Боинг сколько вони было - началась?
Должно быть государство, должен быть лидер, который не отсиживается в кустах.
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vrnalbum
2017-04-08 12:27 pm (UTC)
Нас должны бояться. И Европа. Предлагал же наш деятель запускать америкосов с помощью батута на МКС
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dasein_u_boot
2017-04-08 12:23 pm (UTC)
Если Вы про вчерашнее, то П-800 «Оникс» - лучшее средство от Томагавков ))
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raymond_babbitt
2017-04-08 12:29 pm (UTC)
Со времен Великой Отечественной известно, что лучшим средством ПВО являются танки на аэродроме противника. Сбивая одни ракеты победы не достичь никак. Это просто невозможно.
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luda_mavka
2017-04-08 12:33 pm (UTC)
И важно ещё электронику настроить на опознавание вражеских целей не забыть...
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cadu3m
2017-04-08 02:30 pm (UTC)
2/3 томагавков до цели не долетели. Российские РЭБ - сила!
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helevatory
2017-04-08 02:04 pm (UTC)
Чарующая неготовность российского контингента. Для начала надо поменять командование на месте. С оргвыводами.
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yur65
2017-04-08 03:03 pm (UTC)
Они летели вне зон видимости на сверхмалых,прикрываясь рельефом. А наши станции там видят, в основном, зоны, актуальные для самообороны.
Если бы там была морская ПВО -- другое дело

Edited at 2017-04-08 03:04 pm (UTC)
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conel
2017-04-08 02:05 pm (UTC)
Поменять министра, отменить танковые биатлоны и прочую ангажированную чушь . Возможно что то изменится .
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navalnypresiden
2017-04-08 03:49 pm (UTC)
еще цензуру на ТВ отменить и демократию ввести
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cadu3m
2017-04-08 02:28 pm (UTC)
Пару "бастионов" бы ещё сирийцам, не?
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navalnypresiden
2017-04-08 03:50 pm (UTC)
Бюджет не резиновый, вон, уже олигархам налоги отменяют, на войну не хватает
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graf_andrey
2017-04-08 02:38 pm (UTC)
Все просто замечательно. Чем глубже Россия завязнет в Сирии, тем лучше!
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navalnypresiden
2017-04-08 03:51 pm (UTC)
Мы можем еще поглубже, дна-то нет
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igorko555
2017-04-08 02:52 pm (UTC)

Россия может показать только голую жопу

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oktanco
2017-04-08 03:00 pm (UTC)
вот это у вас рвануло пердак.


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gadenisch
2017-04-08 03:06 pm (UTC)
"В-третьих, Россия не должна, образно выражаясь, таскать каштаны из огня для Асада,"
Господи, какие же сыкловатые мужчинки у нас во власти.
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navalnypresiden
2017-04-08 03:53 pm (UTC)
Я так и не понял - что мы там делаем в этой Сирии?
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fibinum
2017-04-08 03:36 pm (UTC)
Вечно так, мы не должны, мы не обязаны. Нет ребята, если "впряглись" то тяните до конца. Либо Россию уважать не будут.
СССР если надо, то и свои экипажи садил. А если и обучал "аборигенов", то обязательно при них был советник.
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navalnypresiden
2017-04-08 03:55 pm (UTC)
Обезъяну с гранатой уважать не будут, ее боятся будут, но не уважать

Edited at 2017-04-08 03:55 pm (UTC)
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звонок другу, может поможет.

Виталий Николаевич
2017-04-08 05:11 pm (UTC)
Нужно ко всем эсминцам с крылатыми ракетами на борту, пастухов приставить. Сколько их там у США- 80 штук? У всех по 32 ракеты на борту, итого 2500 томагавков. Затруднительно будет с ними бороться. А так пастушок даст звонок другу, может поможет.
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putlerkhuylo
2017-04-08 06:10 pm (UTC)
раньше вофчику разрешали сплевывать, а теперь только глотать...бгггг.
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