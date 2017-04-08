Они встретят цветами танки НАТО в Москве

Будучи частым гостем на различных политических ток-шоу, которых сегодня так много на российских телеканалах, сталкиваюсь и спорю в прямом эфире с оппонентами. Это разные люди: наши отмороженные либералы, одиозные иностранные журналисты и эксперты, американцы (Бом и Наклз - Шерочка с Машерочкой!). Про гостей с Украины не говорю - это дно!
"Логика" большинства этих персонажей чудовищна, в ее основе - махровая русофобия. Какие-либо аргументы на них не действуют. Некоторые персонажи с паспортами граждан РФ даже заявляют в прямом эфире, что цветами встретят вход в Москву танков НАТО.
Что с ними делать? Убеждать? Бесполезно. Лечить? (карательная психиатрия у нас запрещена). В военное время они не сгодятся даже в штрафбат.
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можно лечить электричеством
Зачем их лечить? Клоуны в шоу тоже сгодятся! (Ответить) (
Всё-таки какая-то движуха......Да и нужно знать мнения всяких людей....
Иногда смешно, иногда -страшно, но лучше знать на каком мы свете....Некоторые, даже симпатичны....
Edited at 2017-04-08 03:38 pm (UTC)
Edited at 2017-04-08 03:46 pm (UTC)
Когда смотришь и слушаешь таких, то с приятной грустью вспоминаешь товарища Сталина и его карательную систему.
а я бы тоже - встретил цветами танки НАТО
и вот как-то хреново мне было, когда они были
а вот уж после Югославии я очень хорошо представляю
что сделают танки НАТО с Москвой...
такой вот немаловажный нюанс )
Как вы думаете, что станет в США с человеком находящимся на рабочей визе, если он в прямом эфире CNN/FoxNews заявит что затарится пиццей и пивом и будет ждать русские танки?
Правильно, арест, сначала тюрьма а потом депортация с пожизненным запретом на въезд страны.
Даже если вы получите гражданство через натурализацию (как российское гражданство у Бома), оно будет немедленно аннулировано с последующим пинком под зад из страны.
Автор блога, пожалуйста спросите Бома и Нэклза на одной из будущих передач, почему им так до сих пор комфортно источать миазм русофобии не будучи с позором вышвырнутыми из России?
Edited at 2017-04-08 05:06 pm (UTC)
Ну,таки демократия,плюрализм....
Хотя, возможно старик просто перепутал двери.
И ему надо помочь вернуться домой.