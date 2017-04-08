Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Они встретят цветами танки НАТО в Москве
Коротченко
i_korotchenko
April 8th, 18:10


Будучи частым гостем на различных политических ток-шоу, которых сегодня так много на российских телеканалах, сталкиваюсь и спорю в прямом эфире с оппонентами. Это разные люди: наши отмороженные либералы, одиозные иностранные журналисты и эксперты, американцы (Бом и Наклз - Шерочка с Машерочкой!). Про гостей с Украины не говорю - это дно!

"Логика" большинства этих персонажей чудовищна, в ее основе - махровая русофобия. Какие-либо аргументы на них не действуют. Некоторые персонажи с паспортами граждан РФ даже заявляют в прямом эфире, что цветами встретят вход в Москву танков НАТО.

Что с ними делать? Убеждать? Бесполезно. Лечить? (карательная психиатрия у нас запрещена). В военное время они не сгодятся даже в штрафбат.




МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ: Штаб-квартира НАТО глазами российского блогера

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179 comments :
( 179 comments Leave a comment )
selsky_brigadir
2017-04-08 03:22 pm (UTC)
Более того: некоторые из самых одиозных антироссийски настроенных "экспертов" (Майкл Бом, Вячеслав Ковтун, Сергей Запорожский) добиваются получения российского гражданства. И наверняка его получат.
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i_korotchenko
2017-04-08 03:41 pm (UTC)
Нельзя им давать гражданство! Это будет пятая колонна
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nikvision
2017-04-08 03:26 pm (UTC)
лечить их не надо-только лекарства зря переводить,тут нужен другой метод-иностранных граждан выслать из страны домой,а "своих" идиотиков выслать на продолжительные работы в тайгу!Кстати,самые упоротые среди тех кого приходилось наблюдать на подобных ток-шоу это кастрюлеголовые-суворов и запорожский,из отечественных-некто драндин и премерзейший субъект с бабьим голоском не помню фамилиё)
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jonherrjames
2017-04-08 03:30 pm (UTC)
ну зачем же переводить ценные лекарства?
можно лечить электричеством
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mega_vatnik
2017-04-08 03:29 pm (UTC)
Горбатых могила исправит.
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kpakeh
2017-04-08 06:44 pm (UTC)
А говорят, что в России нет предпосылок для гражданской войны.
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vragi_vokrug
2017-04-08 03:32 pm (UTC)
Зачем их лечить? Клоуны в шоу тоже сгодятся!
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Зачем их лечить? Клоуны в шоу тоже сгодятся! (Ответить) (

jjasal
2017-04-08 07:38 pm (UTC)
Вот.
Всё-таки какая-то движуха......Да и нужно знать мнения всяких людей....
Иногда смешно, иногда -страшно, но лучше знать на каком мы свете....Некоторые, даже симпатичны....
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yur65
2017-04-08 03:35 pm (UTC)
При Союзе они не только на эфир не попали, а и в страну бы не вьехали... Или были бы выдворены. И не портили бы чесному народу нервы. А в нынешней ситуации каждый из них уже наговорил не на одну статью (лжесвидетельствование, оскорбление страны, граждан России и её руководства, сеяние раздоров по национальному признаку, искажение исторических сведений и фактов, подлог и подмена понятий в дискуссиях, проявления ненависти в риторике, грубое, вызывающее, неэтичное публичное поведение и т.д. и т.п.). Пора прилюдно штрафовать! Предварительно взяв асе нужные подписки...

Edited at 2017-04-08 03:38 pm (UTC)
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dr_eburg
2017-04-08 05:33 pm (UTC)
Вам подарить УК РФ? А то вы что-то произвольно "статьи" сочиняете.
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vrnalbum
2017-04-08 03:38 pm (UTC)
Как я Амнуэля ненавижу. Они ноги лизать будут. Они все враги Родины, пора им петухами в камерах селиться
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aplya
2017-04-08 04:00 pm (UTC)
То же самое, ненавижу эту заразу до зуда в кулаках. Мерзкий, с бабьим голосом, кастрированное чмо.
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selsky_brigadir
2017-04-08 03:39 pm (UTC)
Когда на подобных теле-ток-шоу представители "Яблока" открыто заявляют, что "Крым - не наш", не нарушают ли они тем самым статью о призывах к нарушению территориальной целостности России (Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 433-ФЗ)?
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yur65
2017-04-08 03:45 pm (UTC)
В Москве танки НАТО появятся так же, как и самолёты люфтваффе -- покорёженные, сгоревшие и в пробоинах. А полевые цветы будут на могилах этих... (ибо повесятся) !

Edited at 2017-04-08 03:46 pm (UTC)
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dga462
2017-04-08 06:18 pm (UTC)
А танки НАТО собрались в Москву?
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va_sin
2017-04-08 03:48 pm (UTC)
А зачем их мнение вообще спрашивают? Всем давно известны их взгляды, а так же их уровень поддержки в народе. Я бы начал смотреть телевизор,если бы вместо упоротых либералов там бы появились более адекватные люди. Условный Стариков против Гозмана - это одно, а против Железняка - совсем другое. Или Делягин против Кудрина. А пока только подогревается градус ненависти вместо того, что бы, когда настанет время, просто опубликовать адреса этих содомитов в плохом смысле.
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kadochnikoff
2017-04-08 03:49 pm (UTC)
А на политические ток-шоу эти господа за бесплатно ходят, как и Вы?
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i_korotchenko
2017-04-08 04:02 pm (UTC)
Гонорары им вроде бы не платят
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mercatorl00
2017-04-08 03:51 pm (UTC)
Да и Шувалов с Сечиным и Тимченко с цветами будут.
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nolcken
2017-04-08 05:13 pm (UTC)
Зря штоль Союз развалили
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boldirevaolga
2017-04-08 04:12 pm (UTC)

Когда смотришь и слушаешь таких, то с приятной грустью вспоминаешь товарища Сталина и его карательную систему.

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dr_eburg
2017-04-08 05:32 pm (UTC)
Расстреливать за инакомыслие предлагаете?
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caramba_hola
2017-04-08 04:22 pm (UTC)
Самая противная из украинских гостей на таких передачах - это Янина. До чего мерзкая тётка!
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Lidija Laskova
2017-04-08 09:06 pm (UTC)
Ага 2-я алеся Мерзость
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Nicanor74
2017-04-08 04:35 pm (UTC)
бесит Надеждин, с его постоянным "давайте жить дружно" "не надо тратить деньги на армию, лучше пенсионерам раздать" "на Донбассе российские армия" и.т.д
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gonorata_t
2017-04-08 04:52 pm (UTC)
как и зачем они вообще попадают на эфиры центральных телеканалов,вот в чём вопрос
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ubei_bloggera
2017-04-08 05:04 pm (UTC)
Расстрелять их, и точка! Как в 1937-м. Правильно?
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klimev_exile
2017-04-08 04:52 pm (UTC)
И зачем Вы шляетесь по этим ток-шоу? Вам заняться больше нечем?
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а я бы тоже - встретил цветами танки НАТО

alejorojas
2017-04-08 04:52 pm (UTC)
но только тут нюанс - танки НАТО в Москве уже были
и вот как-то хреново мне было, когда они были
а вот уж после Югославии я очень хорошо представляю
что сделают танки НАТО с Москвой...

такой вот немаловажный нюанс )
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lion_lexx
2017-04-08 04:54 pm (UTC)
пусть будут, чтоб люди видели каким идиотом можно стать за деньги и/или если нет мозгов.
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ubei_bloggera
2017-04-08 05:02 pm (UTC)
Зачем им танки? Брали бы пример с чиновников - им доллары милее.
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redneck_yankee
2017-04-08 05:04 pm (UTC)
То что Наклз готов встретить танки НАТО, это не удивительно. Удивительно то что он до сих пор зарабатывает огромные бабки в ненавистной ему России и довольно комфортно себя чувствует.
Как вы думаете, что станет в США с человеком находящимся на рабочей визе, если он в прямом эфире CNN/FoxNews заявит что затарится пиццей и пивом и будет ждать русские танки?
Правильно, арест, сначала тюрьма а потом депортация с пожизненным запретом на въезд страны.
Даже если вы получите гражданство через натурализацию (как российское гражданство у Бома), оно будет немедленно аннулировано с последующим пинком под зад из страны.

Автор блога, пожалуйста спросите Бома и Нэклза на одной из будущих передач, почему им так до сих пор комфортно источать миазм русофобии не будучи с позором вышвырнутыми из России?

Edited at 2017-04-08 05:06 pm (UTC)
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dr_eburg
2017-04-08 05:28 pm (UTC)
Редкой масти чушь вы написали о возможном развитии событий в США. Отборнейший бред.
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Ну,таки демократия,плюрализм....

Chingiz Mamedov
2017-04-08 05:06 pm (UTC)
...мнений ,- одни за возрождение триады САМОДЕРЖАВИЕ,ПРАВОСЛАВИЕ,НАРОДНОСТЬ с ее неизменными атрибутами в виде обществ Михаила Архангела с черносотенцами и*ряжеными в лампасах*, с лозунгом-ПОКАЖЕМ США КУЗЬКИНУ МАТЬ ,А другие западники-грантоеды за европейские ценности .Так было в России с начала 19 века и продолжается ныне...Увы . ни первое и не второе большинство народа мало трогает,так как народ не дурак и НИКОМУ НЕ ВЕРИТ,помятуя,что ХРЕН НЕ СЛАЩЕ РЕДЬКИ и КУДА НИ КИНЬ ВСЮДУ КЛИН ,вот поэтому в России ПОХЕРИЗМ является основной народной идеей,которая позволяет особо не напрягаться и плевать на всякие политические ток шоу .
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Василий Горохов
2017-04-08 05:06 pm (UTC)
необходим тов.Сталин
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nolcken
2017-04-08 05:08 pm (UTC)
Только так - лишать гражданства и выдворять
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dr_eburg
2017-04-08 05:26 pm (UTC)
За инакомыслие? За мыслепреступление?
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dr_eburg
2017-04-08 05:24 pm (UTC)
Свободные люди в свободной стране. Имеют право на собственное мнение.
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Vlad Pugachev
2017-04-08 07:28 pm (UTC)
Они имеют право на собственное мнение, в рамках действующего УК, ровно до момента введения военного положения(не дай Бог). Как только начнётся серьёзный замес, эти граждане, если не успели сами свалить, подлежат как минимум изоляции и принудительной высылке, а если будут работать на врага, то ликвидации. Ни одно государство не будет терпеть эти либерастические сопли и "своё мнение" во время боевых действий.
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alex_stasenko
2017-04-08 05:26 pm (UTC)
Драматургия Зигмунда удивительно примитивна: каждый раз он пытается создать боковую ветвь повествования, тематически совершенно не связанную с заявленной. Цель этого приема - вброс в тело обсуждения слоганов, вызывающих дезинтеграцию самого диалога. Проблема в том, что эта технология создания и внедрения контр-повестки совершенно бесперспективна – для ее успешной реализации нужна абсолютно ручная, лишенная критического начала аудитория, что в ситуации жесткого ток-шоу, как минимум, маловероятно.
Хотя, возможно старик просто перепутал двери.
И ему надо помочь вернуться домой.
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i_korotchenko
2017-04-08 05:35 pm (UTC)
Вы про поляка Зигмунда?
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