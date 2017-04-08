США толкают мир в пропасть хаоса. Программа "Место встречи" на НТВ

Готовность вцепиться зубами в горло России и безоговорочная поддержка США в их агрессии против Сирии - вот что продемонстрировали приглашенные на НТВ отечественные либералы в ходе вечернего спецвыпуска программы "Место встречи". Жуткое зрелище. Я не выдержал и в ответ на самодовольные ухмылки наглых рож напомнил, чем заканчивают после войны коллаборационисты и власовцы - их вешают.
Не забывайте уроков истории!
Спецвыпуск программы "Место встречи"
Урок истории в том, что слабость проявлять нельзя. Особено после того, как заявлял о своей силе. А если бы дело было в этих откровенных либерастах - это было бы слишком просто и удобно.
Россия совершила тысячи бомбовылетов над территорией Сирии
Разбомбили миллионный город Алепо и десятки других. Погибли тысячи Сирийцев.
Кто совершил большую агрессию против Сирии?
Вроде бы пока партнеры и все такое. Или я что-то пропустил в официальной позиции Кремля?
что-то пропустил в официальной позиции Кремля?
подойти к этим самодовольным харям из Польши и Украины, да наградить плевком и тумаком. Зачем их зовут?
Я мысленно их хлещу регулярно.
и виноградники в Тоскане...
а еще богатенький Шамалов - самый молодой миллиардер в россиюшке
У ведущих семьи
Не к станку же ведущему со всей кодлой идти.
Взять того же Ковтуна. Над ним все смеются, а он в ответ улыбается. Не нужно мне говорить, что он это делает бесплатно. Он зарабатывает деньги, а студия демонстрирует россиянам неприглядный образ Украины.
Все в выигрыше.
Хозяин этого блога тоже ходит туда не просто так.
Я с удовольствием смотрю подобное, как камеди-клаб. А уж когда Жириновский выступает - это просто праздник какой-то.
А те, кто заняты реальным делом по ток-шоу не ходя. Им некогда!
а весь мир - театр