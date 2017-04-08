Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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США толкают мир в пропасть хаоса. Программа "Место встречи" на НТВ
Коротченко
i_korotchenko
April 8th, 21:33


Готовность вцепиться зубами в горло России и безоговорочная поддержка США в их агрессии против Сирии - вот что продемонстрировали приглашенные на НТВ отечественные либералы в ходе вечернего спецвыпуска программы "Место встречи". Жуткое зрелище. Я не выдержал и в ответ на самодовольные ухмылки наглых рож напомнил, чем заканчивают после войны коллаборационисты и власовцы - их вешают.

Не забывайте уроков истории!

Спецвыпуск программы "Место встречи"


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Posts from This Journal by “третья мировая война” Tag

54 comments :
( 54 comments Leave a comment )
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shchedrov
2017-04-08 06:44 pm (UTC)

Урок истории в том, что слабость проявлять нельзя. Особено после того, как заявлял о своей силе. А если бы дело было в этих откровенных либерастах - это было бы слишком просто и удобно.

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galleja
2017-04-08 06:51 pm (UTC)
США разбомбили один аэродром. Погибло 4 человека.
Россия совершила тысячи бомбовылетов над территорией Сирии
Разбомбили миллионный город Алепо и десятки других. Погибли тысячи Сирийцев.
Кто совершил большую агрессию против Сирии?
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7freiheit
2017-04-08 06:56 pm (UTC)
Если закроете гееобразный рот и начнете думать, то и спрашивать не надо
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Рустем Хабидуллин
2017-04-08 06:59 pm (UTC)
Российские никогда в таком не признаются - если это не турецкие военные (был один прецедент). Не поверю, что от боевых вылетов не пострадал ни один мирный житель. Американцы же, как разбомбят очередной госпиталь в Афгане или Сирии, так немедленно все наши СМИ как с цепи срываются - war crime, horrible bombing. Ну ладно СиЭнЭн, они сильно левые, при любой администрации клеймят американскую и израильскую военщину. Так и ФоксНьюз показывает жертв во всех подробностях.
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i_korotchenko
2017-04-08 06:59 pm (UTC)
Как там в Мосуле дела у американской коалиции, а?
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graf_andrey
2017-04-08 06:54 pm (UTC)
А разве уже идет война между РФ и США?
Вроде бы пока партнеры и все такое. Или я что-то пропустил в официальной позиции Кремля?
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что-то пропустил в официальной позиции Кремля?

lnvadimm
2017-04-09 03:26 pm (UTC)
докладываю: встаем с колен!
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7freiheit
2017-04-08 06:55 pm (UTC)
Верно, трудно удержаться от шага, который сделал Котов:
подойти к этим самодовольным харям из Польши и Украины, да наградить плевком и тумаком. Зачем их зовут?
Я мысленно их хлещу регулярно.

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Рустем Хабидуллин
2017-04-08 07:01 pm (UTC)
Вы наивный человек. Их зовут для провокационных высказываний, чтобы крик стоял до небес, для рейтингов и эмоциональной зарядки зрителей. Ненависть очень заряжает.
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ptrdenis
2017-04-09 09:47 am (UTC)
Только вот вооруженные хари приперлись в Украину из России , а не наоборот.
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physfak_69
2017-04-09 10:07 am (UTC)
До чего же мерзкие хари. Про таких говорят - морда кирпича просит.
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lnvadimm
2017-04-09 03:28 pm (UTC)
можно позвать Навального, но там сразу всплывет домик с уточкой Димона...

и виноградники в Тоскане...

а еще богатенький Шамалов - самый молодой миллиардер в россиюшке
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prezident_ej
2017-04-09 11:17 pm (UTC)
Ну надо же как-то коротченков оттенить. Просто роли у них разные. Типа приправы для хавчика пиплу.
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nikvision
2017-04-08 08:09 pm (UTC)
вам бы надо туда разок прийти с огнемётом!..
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nolcken
2017-04-08 08:30 pm (UTC)
Что мешает нашим СМИ их не приглашать? В зап.странах, например, таких людей лишают аудитории и главное - источника дохода для такой деятельности
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golos_naroda_rf
2017-04-08 08:48 pm (UTC)
а как создавать видимость свободы слова? приглашенные говорят ровно столько, сколько разрешат редакторы.
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У ведущих семьи

optimist1966
2017-04-09 07:39 am (UTC)
Их кормить надо. За каждым ведущим операторы-режиссеры-гримеры. У них то же семьи.
Не к станку же ведущему со всей кодлой идти.
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dr_eburg
2017-04-08 08:44 pm (UTC)
Имеют право на собственное мнение. Свободные люди в свободной стране.
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graf_andrey
2017-04-08 09:34 pm (UTC)
Любому думающему человеку предельно понятно, что все подобные шоу выполняют только одну задачу - разжигать ненависть в сердцах обывателя. А все, кто там участвует - заказные провокаторы.
Взять того же Ковтуна. Над ним все смеются, а он в ответ улыбается. Не нужно мне говорить, что он это делает бесплатно. Он зарабатывает деньги, а студия демонстрирует россиянам неприглядный образ Украины.
Все в выигрыше.
Хозяин этого блога тоже ходит туда не просто так.
Я с удовольствием смотрю подобное, как камеди-клаб. А уж когда Жириновский выступает - это просто праздник какой-то.
А те, кто заняты реальным делом по ток-шоу не ходя. Им некогда!
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nordwestman
2017-04-09 07:35 am (UTC)
Вы наверное удивитесь, но многие смотрят подобные шоу, чтобы послушать оббъяснения ведущих политологов относительно тех или иных происходящих событий. Ну, так, чтобы понимать что реально происходит. Вместо того чтобы стоить собственные ни на чем не основанные выводы
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lnvadimm
2017-04-09 03:30 pm (UTC)
Ковтун - выходец из КГБ, как и Жирик...

а весь мир - театр
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Сергей Кутиков
2017-04-09 06:02 am (UTC)
а где второй шквал аплодисментов госдурцев!? (
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ptrdenis
2017-04-09 11:03 am (UTC)
А "пропасть хаоса" выкопала Россия.
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