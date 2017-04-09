Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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После Сирии Трамп ударит по Северной Корее?
Коротченко
i_korotchenko
April 9th, 13:08


Непредсказуемость и авантюризм Трампа, санкционировавшего ракетный удар по Сирии, заставляет с тревогой ожидать возможность повторения американской атаки теперь уже против еще одного противника США - Северной Кореи. Трамп и новый министр обороны США Мэттис ("Бешеный пес") неоднократно угрожали режиму Ким Чен Ына, и вот теперь ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" отправится в западную часть Тихого океана, чтобы обеспечить свое присутствие близ Корейского полуострова. Напомним, что на борту американских боевых кораблей имеется тактическое ядерное оружие.

Как отреагирует Ким на присутствие у берегов КНДР американских ВМС? А на возможный удар "Томагавков"? Этого не знает никто. Ситуация настолько напряжена, что любое неверно интерпретированное действие одной стороны может вызвать резкую реакцию другой. А дальше - мгновенная эскалация. Куда она приведет - одному Богу известно. Во всяком случае нельзя исключать и ситуацию, при которой в ответ на ракетную атаку США Северная Корея применит ядерное оружие по группировке американских войск в Южной Корее, Трамп ответит тактическим ядерным ударом - и дальше здравствуй Третья мировая?

Не хотелось бы такого сценария, но он весьма вероятен.

Северной Корее есть чем ответить на удар США


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Posts from This Journal by “Северная Корея” Tag

102 comments :
( 102 comments Leave a comment )
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vrnalbum
2017-04-09 10:10 am (UTC)
Когда услышал что туда идет отряд кораблей подумал об этом. Но такое может сделать только сумашедший
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javier_gonzalez
2017-04-09 01:27 pm (UTC)
Пора разжигать котлы "Адмирала Кузнецова" в ответный поход, по Северному морскому пути.
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bufetum
2017-04-09 10:14 am (UTC)
Последнее время очень хочется чтобы наши нанесли атомный удар по Нью_Йорку и Вашингтону.
Что-то поднадоело Американское правительство.
Такие как гАмнуэль, Марк или Бом будут конечно против)
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i_korotchenko
2017-04-09 10:17 am (UTC)
Это означает взаимное гарантированное уничтожение друг друга, не дай Бог такое! Так что не надо провокационных постов
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Александр Смехов
2017-04-09 10:15 am (UTC)
Гифка прикольная в сети есть. Не знаю как её сюда запостить.
https://vk.com/doc24346395_444107411?hash=6b1dce739941dcd70a&dl=eb13be30c2996851a1
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conel
2017-04-09 10:16 am (UTC)
Это вряд ли . Проще бомбить тех у кого нет ответки. А так Япония может огрести или Южная Корея .Хотя судя по реакции Трампа на фейк , все может быть :)

Edited at 2017-04-09 10:17 am (UTC)
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i_korotchenko
2017-04-09 10:17 am (UTC)
В Южной Корее дислоцированная американская группировка войск, так что все у Кима рядом
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basil10
2017-04-09 10:27 am (UTC)

В принципе предположим начнётся война северной Кореи и США.  Даже с локальными ядерными ударами.


Третьей мировой не будет. На стороне северной Кореи никто не выступит. Американцы просто разгромят северокорейцев и все.

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luda_mavka
2017-04-09 10:37 am (UTC)
Ах, какие мелочи! Ничего, что у нас с ними общая граница? Вы послушайте себя! "моего соседа убьют, а я буду сидеть пить чай"...
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rudinandrey
2017-04-09 10:29 am (UTC)
Сервеной Корее пока не поздно надо купить у нас С300, С400 :) чтобы не повадно было.
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i_korotchenko
2017-04-09 10:34 am (UTC)
Они под санкциями СБ ООН, не продадут им С-300
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luda_mavka
2017-04-09 10:35 am (UTC)
Третья мировая уже началась, если вы пропустили этот момент. Если будем сопли жевать, то нас разнесут. Трамп - наглец и это нам на руку - понятно что делать, потому что когда конфликт открытый понятно - морду бить.
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r136a
2017-04-09 01:03 pm (UTC)
В виду имелась т.с. "горячая фаза" военного конфликта. Доктрины следует читать товарищам, чтобы быть в курсе. В американской в частности написано, дословно, - Никаких военных конфликтов напрямую, только через посредников.. в основном, с применением ВТО (высокоточным ...) воздушно-космическо-морской составляющей. Т.е. КР, а эффективность выпущенных на ветер 2% арсенала мы давеча узрели - из 62-х КРМБ, 3 не вышли из ПУ эсминцев, 36 летящих "курсом Ливанские ворота" пропали без вести, 7 сбито объектовой ПВО (ЗРПК Панцирь), 3 или больше оглоушены РЭБ (не разорвались)... про т.н. урон и нанесение ущерба вт и инфр-е тут и писать не стоит, уборку провели на АвБ и заработали - ПОЗОРИЩЕ, а боевой применение, коэф. боевой мощи НОЛЬ! А вы о Северной печетесь - забудьте - после таколго США никто всерьез воспринимать не будет. Црик это с конями. а не властелины мира - шуты гороховые.
Кстати, занятие территории в совр. вк не предусматривается - достаточно "принудить к миру" на условиях победителя.



Edited at 2017-04-09 01:04 pm (UTC)
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Вениамин Кащенко
2017-04-09 11:28 am (UTC)
Все помнят как С.Корея открыла огонь ,когда Ю.Корея проводила военные учения на спорных островах. Так что северокорейцы вполне могут открыть огонь первыми.
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jyhynjoh
2017-04-09 11:44 am (UTC)
Не посмеют.
Американы - трусы. Всё их "геройство" - раздербанить с безопасного расстояния атол с туземцами, вооружёнными бумерангами.
КНДР не тот случай.
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javier_gonzalez
2017-04-09 02:11 pm (UTC)
Предлагаешь в штыковую атаку им надо идти, или на тачанках?
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doctordrul
2017-04-09 11:48 am (UTC)
Я что то пропустил, так как не смотрю тв
Трамп уже не наш что ли?
А за кндр переживаю, хотел туда сьездить посмотреть как турист последний оплот непуганного социализма.
А после американцев опять останется развитая страна
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jyhynjoh
2017-04-09 12:01 pm (UTC)
Как знать, как знать, камрад.
Парень на раз-два-три всего за несколько минут сделал супостата беднее на $200 мильёнов... $200 мильёнов коту под хвост!
Задумаисси тут, камарад, ху из ху, а ху не ху.

Не иначе товарщь Трамп в сговоре с дядей Пу затеял разорить "Империю Добра" на "Томагавках"(((
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olegmedvedev69
2017-04-09 12:00 pm (UTC)
Похоже Samsung 9 не выйдет никогда.
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javier_gonzalez
2017-04-09 02:11 pm (UTC)
Так таки в КНДР их делают?
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Xui Sgory
2017-04-09 12:02 pm (UTC)
под американской эскадрой будет находится корейская подводная лодка с 5мегатонной бомбой, так что амеры, если попробуют стрельнуть по Корее - это будет последний залп этой группы Вмф.
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twilightpliskin
2017-04-09 01:16 pm (UTC)
Под Кимом будет крот с 10и мегатонной бомбой.
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martensit_rq
2017-04-09 01:25 pm (UTC)
Да ладно, амеры бздуны известные: Иран который лишь предположительно имеет ядерное оружие бомбить не осмелились- зато как много выли.
А про С. Корею и говорить нечего и бомбы есть и средства доставки.
так что как и с Ираном, просто выть будут погромче)))
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Сергей Кутиков
2017-04-09 02:04 pm (UTC)
бздун был Обама,Трамп из другого теста )
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shortyless
2017-04-09 01:29 pm (UTC)
"и дальше здравствуй Третья мировая?"

- чепуха. Никто не впишется, даже Китай - зачем ему страдать за какого-то Ына?
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sllan
2017-04-09 01:47 pm (UTC)
Не ударит конечно. Нет КНДР есть КНР.
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javier_gonzalez
2017-04-09 02:13 pm (UTC)
Китай может выразить лишь озабоченность.
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Сергей Кутиков
2017-04-09 02:04 pm (UTC)
вы ведь не аплодировали победе Трампа и не пили за него шампанское господин Коротченко так что ваша совесть остается чиста )
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anti_v
2017-04-09 02:04 pm (UTC)

Ну,положа руку на сердце в С.Кореи полные неадекваты в руководстве по сравнению с "окупированной" американцами Ю.Кореей

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ele_podobral
2017-04-09 02:13 pm (UTC)
"Трамп ответит тактическим ядерным ударом - и дальше здравствуй Третья мировая?"
А почему, собственно? Наоборот, все затихнет. Появится на карте несколько "чернобыльских зон", что не есть гут, но не более того.
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frontierrun
2017-04-09 02:27 pm (UTC)

Хороший повод кстати, нам с Китаем заключить военный союз..

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Jevgenij Vav
2017-04-09 05:50 pm (UTC)
Бомбардировка Северной Кореи это война США и Северной Кореи. Откуда третья мировая то ? Или тут же полмира пойдет воевать за СК ?

Edited at 2017-04-09 05:50 pm (UTC)
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nordwestman
2017-04-09 06:53 pm (UTC)
Таки ежели нельзя поставлять северокорейским товарищам C-330, что запрещает поставлять им Хибины? Выключить им всю электронику и дальше хоть из пистолета воюй )))
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alex_stasenko
2017-04-09 09:45 pm (UTC)
В традиционной пропагандистской концепции Управляемого Страха важна синхронизация двух факторов: непредсказуемость врага и его экономическая ничтожность. В нашем случае, «Корея» выступает в роли ядовитого москита, потенциально опасного, но не способного нанести фатальные повреждения могучему телу Родины, несущему священный груз Исключительности и Доминирования. Угроза внезапного нападения соседствует с осознанием того, что любая реальная атака приведет к моментальному уничтожению непропорционально слабого врага без структурных изменений в личном пространстве абсолютного комфорта. Опасность данной позиции заключается в том, что враг постепенно превращается в набор виртуальных, пропагандистских клише, купирующих рецепторы восприятия не только представителей целевой аудитории, но и рядовых сотрудников спецслужб, что и было наглядно продемонстрировано 11 сентября 2001 года. Поэтому можно предположить, что военное планирование «Кореи» все же отличается от приемов риторики участников ток-шоу в Южной Калифорнии - и скорее всего, совершенно не согласуется с его режиссурой. И в этом отвратительном пространстве гипотетической реальности встает вопрос о целесообразности поддержания главного мифа - материнской связи Ракеты и Бомбы.
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yur65
2017-04-09 10:37 pm (UTC)
Нельзя дать ударить. Но не столько из-за Кореи, сколько из-за грёбанных Штатов. Один раз поставить на место -- и заткнутся лет на двадцать пять хотя бы... А то забыли -- сколько воздушного флота потеряли во Вьетнаме
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nordwestman
2017-04-10 01:10 pm (UTC)
Как-то телевизор рассказывал, что в незапамятные времена Никита Сергеевич Хрущев при помощи каких-то геологоразведывательных судов, вдоль побережья Пиндостана зарыл в морское дно цепочку ядерных зарядиков. Потом, кжется ВВЖ это подтверждал (хотя, точно не помню). Интересно, цепи управления сохранились? ))))) Вот это был бы урок
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