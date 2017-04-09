После Сирии Трамп ударит по Северной Корее?

Трамп опаснее, чем обезьяна с гранатой В непосредственной близости от Северной Кореи завершено развертывание ударной группировки ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон".…

Войны между КНДР и Южной Кореей не будет Был утром в прямом эфире так нелюбимого нашими несистемными оппозиционерами телеканала LifeNews, рассказал о своем видении развития…

Северная Корея пригрозила ударить по США "неизвестным миру" оружием. Как думаете, каким? КНДР потребовала прекратить ежегодные американо-южнокорейские учения Ulchi Freedom Guardian, пригрозив в противном случае ударить по США новейшим…

Фуражку узнали? Северокорейская! Северокорейская фуражка узнается с первого взгляда - её ни с какой другой не перепутаешь! 1. 2. 3. 4. 5.

Возможен ли удар Северной Кореи по США? Спросите у Ким Чен Ына США получили 9 мая недвусмысленное «послание» из Северной Кореи. Пхеньян официально объявил, что «имел место подводный…

Сеул предъявил обломки северокорейского беспилотника © фото russian.rt.com Мой комментарий для "Газеты.Ru" Южнокорейские власти сообщили, что два беспилотника производства КНДР…

Китайская система ПРО: реалии и перспективы © фото Ильи Кедрова, журнал "Национальная оборона" Военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе претерпевает…

Северная Корея готова топить южнокорейский флот в Желтом море Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР Ким Чен Ын. фото military_photos / theatlantic.com В КНДР принята на вооружение…