После Сирии Трамп ударит по Северной Корее?

Непредсказуемость и авантюризм Трампа, санкционировавшего ракетный удар по Сирии, заставляет с тревогой ожидать возможность повторения американской атаки теперь уже против еще одного противника США - Северной Кореи. Трамп и новый министр обороны США Мэттис ("Бешеный пес") неоднократно угрожали режиму Ким Чен Ына, и вот теперь ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" отправится в западную часть Тихого океана, чтобы обеспечить свое присутствие близ Корейского полуострова. Напомним, что на борту американских боевых кораблей имеется тактическое ядерное оружие.
Как отреагирует Ким на присутствие у берегов КНДР американских ВМС? А на возможный удар "Томагавков"? Этого не знает никто. Ситуация настолько напряжена, что любое неверно интерпретированное действие одной стороны может вызвать резкую реакцию другой. А дальше - мгновенная эскалация. Куда она приведет - одному Богу известно. Во всяком случае нельзя исключать и ситуацию, при которой в ответ на ракетную атаку США Северная Корея применит ядерное оружие по группировке американских войск в Южной Корее, Трамп ответит тактическим ядерным ударом - и дальше здравствуй Третья мировая?
Не хотелось бы такого сценария, но он весьма вероятен.
Северной Корее есть чем ответить на удар США
Что-то поднадоело Американское правительство.
Такие как гАмнуэль, Марк или Бом будут конечно против)
https://vk.com/doc24346395_444107411?has
Edited at 2017-04-09 10:17 am (UTC)
В принципе предположим начнётся война северной Кореи и США. Даже с локальными ядерными ударами.
Третьей мировой не будет. На стороне северной Кореи никто не выступит. Американцы просто разгромят северокорейцев и все.
Кстати, занятие территории в совр. вк не предусматривается - достаточно "принудить к миру" на условиях победителя.
Edited at 2017-04-09 01:04 pm (UTC)
Американы - трусы. Всё их "геройство" - раздербанить с безопасного расстояния атол с туземцами, вооружёнными бумерангами.
КНДР не тот случай.
Трамп уже не наш что ли?
А за кндр переживаю, хотел туда сьездить посмотреть как турист последний оплот непуганного социализма.
А после американцев опять останется развитая страна
Парень на раз-два-три всего за несколько минут сделал супостата беднее на $200 мильёнов... $200 мильёнов коту под хвост!
Задумаисси тут, камарад, ху из ху, а ху не ху.
Не иначе товарщь Трамп в сговоре с дядей Пу затеял разорить "Империю Добра" на "Томагавках"(((
А про С. Корею и говорить нечего и бомбы есть и средства доставки.
так что как и с Ираном, просто выть будут погромче)))
- чепуха. Никто не впишется, даже Китай - зачем ему страдать за какого-то Ына?
Ну,положа руку на сердце в С.Кореи полные неадекваты в руководстве по сравнению с "окупированной" американцами Ю.Кореей
А почему, собственно? Наоборот, все затихнет. Появится на карте несколько "чернобыльских зон", что не есть гут, но не более того.
Хороший повод кстати, нам с Китаем заключить военный союз..
Edited at 2017-04-09 05:50 pm (UTC)