Пресс-центр выставки вооружений LIMA-2017 отработал на "отлично"

Мой рассказ о посещении выставки LIMA-2017 на острове Лангкави был бы неполон без добрых слов о пресс-центре этого крупнейшего в Юго-Восточной Азии оружейного салона. Малайзийской стороной были созданы отличные условия для работы представителей международных СМИ. Большой ньюс-рум с возможностью подключения к интернету по Wi-Fi, бесплатное горячее питание и безалкогольные напитки, выкладка освещающих роботу LIMA-2017 военно-технических изданий (среди них присутствовал специальный выпуск журнала "Национальная оборона" на английском языке - National Defense) - все было сделано по высшему уровню. Спасибо оргкомитету LIMA-2017!
01. Пресс-центр выставки LIMA-2017.
02. Издания, освещавшие работу оружейного салона на острове Лангкави.
03. Руководитель редакции силовых ведомств РИА Новости Сергей Сафронов.