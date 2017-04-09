Пресс-центр выставки вооружений LIMA-2017 отработал на "отлично"

Китайская разведка заинтересовалась российскими мини-подлодками На выставке вооружений LIMA-2017, который прошел на острове Лангкави (Малайзия), стал свидетелем большого интереса, проявленного офицером ВМС НОАК…

С российскими асами на аэродроме Лангкави На выставке вооружений LIMA-2017, которая проходила в Малайзии на острове Лангкави, в программе показательных полетов принимала участие пилотажная…

Выставка вооружений LIMA-2017. На летном поле аэродрома Лангкави После прохода по павильонам вышел на летное поле аэродрома Лангкави, где были представлены самолеты и вертолеты, прибывшие на выставку вооружений…