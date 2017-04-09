Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Пресс-центр выставки вооружений LIMA-2017 отработал на "отлично"
Коротченко
i_korotchenko
April 9th, 17:00


Мой рассказ о посещении выставки LIMA-2017 на острове Лангкави был бы неполон без добрых слов о пресс-центре этого крупнейшего в Юго-Восточной Азии оружейного салона. Малайзийской стороной были созданы отличные условия для работы представителей международных СМИ. Большой ньюс-рум с возможностью подключения к интернету по Wi-Fi, бесплатное горячее питание и безалкогольные напитки, выкладка освещающих роботу LIMA-2017 военно-технических изданий (среди них присутствовал специальный выпуск журнала "Национальная оборона" на английском языке - National Defense) - все было сделано по высшему уровню. Спасибо оргкомитету LIMA-2017!

01. Пресс-центр выставки LIMA-2017.



02.  Издания, освещавшие работу оружейного салона на острове Лангкави.



03. Руководитель редакции силовых ведомств РИА Новости Сергей Сафронов.


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