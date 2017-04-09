Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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ОПРОС: Имеет ли Россия право нанести удар "Калибрами" по тем, кто убивает детей на Донбассе?
Коротченко
i_korotchenko
April 9th, 18:00


Poll #2066044
Open to: All, detailed results viewable to: All. Participants: 377

Имеет ли Россия право нанести ракетный удар по тем, кто убивает детей на Донбассе?

View Answers
Да
281(74.5%)
Нет
74(19.6%)
Затрудняюсь ответить
22(5.8%)


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Posts from This Journal by “ДНР” Tag

163 comments :
( 163 comments Leave a comment )
satira_ua
2017-04-09 03:02 pm (UTC)

Имеет, только кто ей разрешит? Денежки тогда тю тю.

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the_nort
2017-04-09 03:11 pm (UTC)
какие именно денежки, от кого?
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basil10
2017-04-09 03:02 pm (UTC)

Безусловно не только имеет право, но и обязана нанести удар.

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pashyrey
2017-04-10 06:01 am (UTC)
Это типа сама по себе? По Воронежу?
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oxtashipyard
2017-04-09 03:04 pm (UTC)
А почему именно Калибрами? Разве нет чего более дешёвого и эффективного?
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cadu3m
2017-04-10 12:21 pm (UTC)
во-первых это красиво!
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betmenrus
2017-04-09 03:07 pm (UTC)
Разжигаете? )
По Чечне Калибрами не стреляли, как-то так договорились. Народ то причём.
Лишний раз надавлю на больную мозоль нынешним либеро-демократам, коммунисты этот вопрос в своё время решили, и без всяких Калибров.
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i_korotchenko
2017-04-09 03:17 pm (UTC)
С Чечней не договаривались, ее вернули в конституционное поле в результате антитеррористической операции
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kirilenko1
2017-04-09 03:10 pm (UTC)
Да. Плюс установить бесполётную зону над всей территорией Украины.
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mercatorl00
2017-04-09 03:14 pm (UTC)
Зачем? Киев за неделю взять и присоединить к России. Уверен что референдум Украины будет на 99% за.
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afanasii1
2017-04-09 03:13 pm (UTC)
Россия не Трамп.
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i_korotchenko
2017-04-09 03:17 pm (UTC)
Все зависит от политической воли
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luda_mavka
2017-04-09 03:19 pm (UTC)
По Порошенко? Конечно. И по радикальным группировкам. Призывники ВСУ люди подневольные по большей части, да и форму сменить могут...
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russkii_ivan
2017-04-09 03:26 pm (UTC)
Имеет и должна... если мы великая Держава, а не просто так вышли погулять.
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valkot
2017-04-10 07:10 am (UTC)
Да какая вы держава, говноеды одни с баблом и детишками за бугром :)
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khibin
2017-04-09 03:32 pm (UTC)
По логике США в отношении Сирии - ДА, и даже более того, поскольку убийства мирных жителей в Донбассе являются фактом, а применение Сирией химии - выдумкой.
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georgij_art
2017-04-09 03:39 pm (UTC)
я бы уже давно атаковал и не спрашивал чьего либо мнения
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drugoi110
2017-04-09 03:41 pm (UTC)
Воевали в Донбассе? Расскажите поподробнее.
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mumis34
2017-04-09 03:42 pm (UTC)
Для начала надо Киев в применении химии обвинить, а потом уж пользовать КР. Апрочем как показывает опыт, свидомые преспокойно разгоняются Градами.

Edited at 2017-04-09 03:43 pm (UTC)
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satira_ua
2017-04-09 04:38 pm (UTC)
Обвиняли в применении фосфорных боеприпасов. Но после визита господина из Швейцарии в 2014 пыл поутих. Только конвои.
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begemot_58
2017-04-09 03:56 pm (UTC)
И сколько у нас Калибров?
А не проще Мстой?
И ещё, мирные люди должны сами выхлебать всё то, за что они стояли на Майдане.
А по фронту и артиллерия достанет.
Ваш вопрос напоминает балаган, который показывают нам по дуроскопу.
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mirra_77
2017-04-09 03:57 pm (UTC)
можно склады с оружием побомбить особенно где фосфорные бомбы есть.
только потом американцы Сев.Корею будут бомбить, а мы кого?
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yur65
2017-04-09 07:47 pm (UTC)
Корею -- не дать! По просьбе Ына...
Надо же потренировать "Триумфы". И пусть томагавки обломятся (вместе со всем полуподпольным вашингтонским обкомом)
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zvony
2017-04-09 04:02 pm (UTC)

Нужно понимать цель. А цель должна быть - не убийство кого-либо или разрушение чего-либо. Цель должна быть - проведение честных, открытых и включающих все стороны, включая тех кто за Донбасс в бюллетени, выборов.

Другая цель, ещё более важная, введение нового, посдемократического управления в донбасских республиках. Демократия обслуживает олигархов. Необходимо преодолеть демократию, ввести государственный строй, отвечающий словам "народная" в названиях республик.

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drakonit
2017-04-09 04:05 pm (UTC)
Однозначно имеет. На Украине в 2014 году власть путем переворота захватила неонацистская хунта. Киевский режим ведет геноцид населения Донбасса, осуществляет провокации и теракты против ДНр и ЛНР и самой России. Поэтому для пресечения террористической угрозы можно и нужно нанести ракетные удары по лагерям подготовки диверсантов, по ракетным установкам, аэродромам, местам базирования крупнокалиберной артиллерии, танков, по военным заводам.
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satira_ua
2017-04-09 04:39 pm (UTC)
Не хунта, а уважаемые партнеры.
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Маргорита Кострикина
2017-04-09 04:12 pm (UTC)
Конечно имеем! И чем быстрее, тем лучше!
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yur65
2017-04-09 07:58 pm (UTC)
"Быстрее" -- это позавчера
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st_viadimir
2017-04-09 04:16 pm (UTC)
А я слышал что существует оборудование, которое фиксирует полёт снаряда, и отвечает в то место откуда он вылетел.
Или наши бабки у подъезда фантастики начитались?
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yur65
2017-04-09 07:59 pm (UTC)
А как же "политическая воля"?
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r136a
2017-04-09 04:34 pm (UTC)
Не только имеет. а ОБЯЗАНА.
Высокоточным, но... не только Калибрами, еще и П800(!)Ониксами, ... с земли из Искандеров, Бастионов,С-400... с подводных (в т.ч. ПКР П-700 Гранит) и надводных палуб, воздуха (х-22...Х-55...), причем оснащенными головной спецчастью - СТОБ НЕПОВАДНО БЫЛО НИКОМУ !!!
Хватит уже вести себя трусливо - нам все нельззя, а им все можно? Уж надоело их сносить плевки, тычки, пинки - доколе... ?!
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Sergei Urasov
2017-04-10 09:59 am (UTC)
До толе пока у тебя хотя бы 1\4 бытовой техники не будет российской разработки . Дороги у нас не надо будет ремонтировать каждые 2 года .Да и сраные Панцири наконец научатся сбивать КР 30-летней давности .
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kotsedoi
2017-04-09 04:37 pm (UTC)
задолбали сопли жевать.
одно блаблабла
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yur65
2017-04-09 08:01 pm (UTC)
Одна надежда -- на "обещанного три года ждут"...
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Игорь Иванович
2017-04-09 04:45 pm (UTC)
разговоры про Сирию и украину уже надоели, надоела бесполезная болтовня Лаврова и других дипломатов. Пора действовать решительно. Если будет ещё год продолжаться вся эта бестолковая болтовня о Сирии и украины из каждого утюга, есть предчувствие не лишённое основания, что народ скинет нынешнюю российскую власть, поставит более решительного и деятельного Президента и решит эти два вопроса раз и навсегда. дней за 5.
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graf_andrey
2017-04-09 05:27 pm (UTC)
Серьезно? Вы в это правда верите?
В России испокон веку властители плевать хотели на народ и его мнение.
А росгвардия не зря свою зарплату получает. Одних постреляют, других покалечат, а остальные сами разбегутся.
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graf_andrey
2017-04-09 04:59 pm (UTC)
Какие добрые и приятные люди.
"Можем повторить"!
"В ядерный пепел"!
"За два дня до Киева"!
Знатно у вас в головах нагажено.
Вот только если бы могли, давно бы уже сделали.
(Reply) (Thread)
iurii_kofe
2017-04-09 04:59 pm (UTC)
Право и долженствование имеет,
но возможности утвердить это право не имеет
(Reply) (Thread)
nolcken
2017-04-09 05:37 pm (UTC)
Не жирно ли будет по ним Калибрами лупить
(Reply) (Thread)

- так уже нанесли!!!

nickvovk
2017-04-09 06:03 pm (UTC)
www. youtube .com /watch?v=An7dxloR_wQ
(Reply) (Thread)
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