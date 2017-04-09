ОПРОС: Имеет ли Россия право нанести удар "Калибрами" по тем, кто убивает детей на Донбассе?

Имеет ли Россия право нанести ракетный удар по тем, кто убивает детей на Донбассе?
Да
281(74.5%)
Нет
74(19.6%)
Затрудняюсь ответить
22(5.8%)
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Имеет, только кто ей разрешит? Денежки тогда тю тю.
Безусловно не только имеет право, но и обязана нанести удар.
По Чечне Калибрами не стреляли, как-то так договорились. Народ то причём.
Лишний раз надавлю на больную мозоль нынешним либеро-демократам, коммунисты этот вопрос в своё время решили, и без всяких Калибров.
Edited at 2017-04-09 03:43 pm (UTC)
А не проще Мстой?
И ещё, мирные люди должны сами выхлебать всё то, за что они стояли на Майдане.
А по фронту и артиллерия достанет.
Ваш вопрос напоминает балаган, который показывают нам по дуроскопу.
только потом американцы Сев.Корею будут бомбить, а мы кого?
Надо же потренировать "Триумфы". И пусть томагавки обломятся (вместе со всем полуподпольным вашингтонским обкомом)
Нужно понимать цель. А цель должна быть - не убийство кого-либо или разрушение чего-либо. Цель должна быть - проведение честных, открытых и включающих все стороны, включая тех кто за Донбасс в бюллетени, выборов.
Другая цель, ещё более важная, введение нового, посдемократического управления в донбасских республиках. Демократия обслуживает олигархов. Необходимо преодолеть демократию, ввести государственный строй, отвечающий словам "народная" в названиях республик.
Или наши бабки у подъезда фантастики начитались?
Высокоточным, но... не только Калибрами, еще и П800(!)Ониксами, ... с земли из Искандеров, Бастионов,С-400... с подводных (в т.ч. ПКР П-700 Гранит) и надводных палуб, воздуха (х-22...Х-55...), причем оснащенными головной спецчастью - СТОБ НЕПОВАДНО БЫЛО НИКОМУ !!!
Хватит уже вести себя трусливо - нам все нельззя, а им все можно? Уж надоело их сносить плевки, тычки, пинки - доколе... ?!
одно блаблабла
В России испокон веку властители плевать хотели на народ и его мнение.
А росгвардия не зря свою зарплату получает. Одних постреляют, других покалечат, а остальные сами разбегутся.
"Можем повторить"!
"В ядерный пепел"!
"За два дня до Киева"!
Знатно у вас в головах нагажено.
Вот только если бы могли, давно бы уже сделали.
но возможности утвердить это право не имеет
- так уже нанесли!!!