Надышались испарениями. Американские солдаты пострадали на учениях в Латвии

В прямом эфире Первого канала предложил выслать из России посла Латвии В студии программы «Время покажет» мы обсуждали арест польского политика Матеуша Пискорского и русофобию в Латвии. В прямом эфире Первого канала я…

Страны Балтии хотят посчитать "ущерб от советской оккупации" Министры юстиции Латвии Дзинтарс Разначс и Эстонии Урмас Рейнсалу подписали сегодня, 5 ноября, в Риге (Латвия) совместную декларацию о…

Ждут "зелёных человечков": Латвия построит на границе с РФ забор из колючей проволоки длиной 90 км Латвия планирует возвести на границе с Россией забор длиной 90 км. Об этом заявил латвийский министр внутренних дел Рихардс Козловскис. По его…

Русские идут? Латвия планирует двухкратное увеличение военного бюджета к 2018 году Латвия должна сдержать данное партнерам по НАТО обещание увеличить расходы на оборону до 2 процентов ВВП, заявил президент страны Раймондс Вейонис…

Прогноз НАТО: всего два дня потребуется России для оккупации Литвы, Латвии, Эстонии и взятия Киева Прибалты в шоке от мрачных прогнозов НАТО Армия России может оккупировать страны Прибалтики за два дня, заявил председатель военного комитета…

Мэр Риги Нил Ушаков сделал селфи с американским танком "Абрамс" © фото в Фейсбуке Нила Ушакова Считающийся пророссийским политиком мэр Риги Нил Ушаков сделал селфи с одним из 120 американских танков M1A2…

Как надеть "намордник" на спецслужбы Латвии? Рига, улица Кунгу, ресторан "Сын рыбака". Здесь шпики латвийской контрразведки задержали российского политолога Константина Симонова,…

Комментарий для государственного радио Латвии по случаю годовщины украинского Евромайдана Рига, "Цветочная улица". В последних числах октября 2014 года я побывал в Латвии, где сфотографировался на фоне знаменитого дома, где в…