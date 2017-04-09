Надышались испарениями. Американские солдаты пострадали на учениях в Латвии

Трое американских солдат в воскресенье пострадали во время военных учений, проходящих на латвийском военном полигоне в Адажи. Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс. "Военнослужащие надышались испарениями в ходе учений", - сказал он. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство LETA. Пострадавшие были доставлены в рижскую больницу "Гайльэзерс". "После обследования двое из них возвратились на базу, а один был оставлен в больнице для дополнительного осмотра", - отметил Галкинс.
Подразделения армии США в порядке ротации находятся в Латвии с апреля 2014 года. Они выполняют служебные обязанности в рамках миссии Atlantic Resolve ("Атлантическая решительность"), которая проводится "для усиления восточного фланга НАТО".
Лидеры альянса на саммите в Варшаве в июле прошлого года приняли решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала 2017 года. Ранее сообщалось, что численность натовской группировки в Латвии составит порядка 1 тыс. человек.
В ее состав войдут военнослужащие из Албании, Испании, Италии, Польши и Словении, а возглавит группировку Канада. Канадские военные должны прибыть в Латвию в мае этого года, а полностью батальон должен быть сформирован в июле-августе.
Источник: ТАСС , фото Минобороны США
P.S. Нежные какие: надышались испарениями - и сразу в больницу. Это не "Томагавками" с кораблей по Сирии стрелять. Какими интересно испарениями они там в Адажи надышались-то?
И зачем мы вывели войска ПрибВО из республик Прибалтики? Сейчас бы никаких натовских батальонов там бы и в помине не было. А все Горбачев и Ельцин. Вот что означает слабость в политике. Хорошо что Путин не такой, кто бы и как бы к нему не относился.
Так надо ввести обратно. Надо исправлять прошлые ошибки.
Если бы такое произошло с солдатами РФ, русофобы в ЖЖ это мусолили бы по любому поводу.
Edited at 2017-04-09 10:56 pm (UTC)