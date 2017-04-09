Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Надышались испарениями. Американские солдаты пострадали на учениях в Латвии
Коротченко
i_korotchenko
April 9th, 23:01


Трое американских солдат в воскресенье пострадали во время военных учений, проходящих на латвийском военном полигоне в Адажи. Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс. "Военнослужащие надышались испарениями в ходе учений", - сказал он. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство LETA. Пострадавшие были доставлены в рижскую больницу "Гайльэзерс". "После обследования двое из них возвратились на базу, а один был оставлен в больнице для дополнительного осмотра", - отметил Галкинс.

Подразделения армии США в порядке ротации находятся в Латвии с апреля 2014 года. Они выполняют служебные обязанности в рамках миссии Atlantic Resolve ("Атлантическая решительность"), которая проводится "для усиления восточного фланга НАТО".

Лидеры альянса на саммите в Варшаве в июле прошлого года приняли решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала 2017 года. Ранее сообщалось, что численность натовской группировки в Латвии составит порядка 1 тыс. человек.

В ее состав войдут военнослужащие из Албании, Испании, Италии, Польши и Словении, а возглавит группировку Канада. Канадские военные должны прибыть в Латвию в мае этого года, а полностью батальон должен быть сформирован в июле-августе.

Источник: ТАСС , фото Минобороны США

P.S. Нежные какие: надышались испарениями - и сразу в больницу. Это не "Томагавками" с кораблей по Сирии стрелять. Какими интересно испарениями они там в Адажи надышались-то?

И зачем мы вывели войска ПрибВО из республик Прибалтики? Сейчас бы никаких натовских батальонов там бы и в помине не было. А все Горбачев и Ельцин. Вот что означает слабость в политике. Хорошо что Путин не такой, кто бы и как бы к нему не относился.

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9 comments :
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basil10
2017-04-09 08:20 pm (UTC)

Так надо ввести обратно. Надо исправлять прошлые ошибки.

(Reply) (Thread)
bufetum
2017-04-09 08:26 pm (UTC)
А правда интересно , чем эти балерунЫ надышались? Может болотными испарениями? Странно
(Reply) (Thread)
andrewsoa
2017-04-09 11:33 pm (UTC)
клей "Момент" же! ))
(Reply) (Parent) (Thread)
bufetum
2017-04-09 11:41 pm (UTC)
Да откуда у прибалтусов клей "момент" ?))
(Reply) (Parent) (Thread)
andrewsoa
2017-04-10 02:05 pm (UTC)
от склейки радиоприемников остался! )
(Reply) (Parent) (Thread)
drakonit
2017-04-09 09:07 pm (UTC)
Накурились чего?
(Reply) (Thread)
glavsnab
2017-04-09 10:00 pm (UTC)
им, наверное, на учениях сказали, что русские наступают. От страха начались испарения.
Если бы такое произошло с солдатами РФ, русофобы в ЖЖ это мусолили бы по любому поводу.
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gost_dance
2017-04-09 10:32 pm (UTC)
Зарин бадяжили, вот и надышались
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