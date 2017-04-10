Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Их сразу узнаешь, едва увидишь: два либерала и поляк-русофоб
Коротченко
i_korotchenko
April 10th, 20:08


Их сразу узнаешь, едва увидишь: два либерала и поляк-русофоб. Вот они в телевизионной студии в Останкино - не стесняются, дружески обнимаются как единомышленники и улыбаются. Игорь Драндин, Томаш Мацейцук, Александр Никонов.

Очень неприятно их слушать. Такое говорят о России - просто туши свет!

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Posts from This Journal by “несистемная оппозиция” Tag

54 comments :
( 54 comments Leave a comment )
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bufetum
2017-04-10 05:12 pm (UTC)
Зачем реагировать на это шапито?
Там персонажи над которыми можно так посмеяться в студии, что мало не покажется)
Уж над Шнурком-Драндиным, каким-то там поляком и над этим "полосатым" не_известно_кем уж точно можно поглумиться))
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rudinandrey
2017-04-10 05:20 pm (UTC)
когда посмотреть можно будет?
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не указали их национальность

21242353
2017-04-10 05:26 pm (UTC)
кто угадает какой они все национальности? без этого не понятно почему они такие русофобы.
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Re: не указали их национальность

i_korotchenko
2017-04-10 05:40 pm (UTC)
Поляк - он поляк
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1eon4ik
2017-04-10 05:38 pm (UTC)
Список далеко не полный. Уже тошнит от них. Вроде и темы серьезные поднимаются, не до шуток, а тут каждый день, по всем каналам. Тьфу... дебилы бл...(Лавров(с))
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русских не приглашают на рос тв

21242353
2017-04-10 05:57 pm (UTC)
зато нерусь со всего мира охотно зовут... русофобия у нас системная сто лет.
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bryzg_chastya
2017-04-10 05:40 pm (UTC)
Пусть говорят. Болтающий враг находка для ГРУ.
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писать на русских и рашу вовсе не опасно

21242353
2017-04-10 06:00 pm (UTC)
опасно критиковать власть имущих и на кошер шоу это хорошо видно.
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sell_off
2017-04-10 05:44 pm (UTC)
без всякой предвзятости - у них есть что-то общее в чертах лица - не то в глазах, не то в губах... поджатых в ненависти к России
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physfak_69
2017-04-11 02:27 pm (UTC)
без всякой предвзятости - у них есть что-то общее в чертах лица - не то в глазах, не то в губах... поджатых в ненависти к России>>>
Как говаривал незабвенный Ходжа Насретдин-хари не отмечены печатью ума и добродетели. Короче, явные дегенераты, особливо ДрЯндин, эдакий прыщ недоносок со сморщенной харей.
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dubnana
2017-04-10 05:45 pm (UTC)
Амнуэля не хватает и Ковтуна! Ещё польского фашиста Якуба. Диву даюсь, как можно и кто даёт ему возможность преподавать в России, да ещё в МГИМО?! Ему под стать Топорнин. Какие взгляды формирует МГИМО у будущих дипломатов?!
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mirra_77
2017-04-10 05:53 pm (UTC)
Томаш, после того как его Украина заблокировала, стал немного другое говорить.
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томас и яков не поляки

21242353
2017-04-10 06:05 pm (UTC)
говорят они не то, что думают, а что выгодно сказать. лицемеры и оборотни...
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cerber_55
2017-04-10 05:55 pm (UTC)
их ждут колымские просторы!
с нетерпением... ;))
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dubnana
2017-04-10 06:26 pm (UTC)
Нет, у нас свобода слова и безнаказанность. А что творится в нашей "творческой интеллигенции"! "Нику" вспомнить с сокуровыми, ...
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amfspb
2017-04-10 06:04 pm (UTC)
Что посеешь, то и пожнешь... Это ростки садовников-предателей - Горбачёва-Ельцина и их своры...
Скоро сталинизм возродится...
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dubnana
2017-04-10 06:36 pm (UTC)
Свора - подходящее определение
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yesnomyabe
2017-04-10 06:22 pm (UTC)
А я вот не верю... Царь - не настоящий... Клоуны, не настоящие поляки, бяки, каки...
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Lidija Laskova
2017-04-10 06:42 pm (UTC)
Да Они мерзкие и отвратительные Почему их пускают на тв ?
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drugoi110
2017-04-10 09:02 pm (UTC)
Чтобы простые россияне думали, что это и есть либералы.
Я думаю, что этой троице хорошо платят за их роли на ТВ.
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redneck_yankee
2017-04-11 12:59 am (UTC)
У либерала слева самая отвратительная рожа. Он все время агрессивно истерит как баба и бегает глазками. Сразу видно что у этого типа серьезные проблемы с самооценкой. Тонкие злые губки довершают картину.
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serdit_wolk
2017-04-11 06:14 am (UTC)
зачем лишний раз раздражать людей фейсами удотов
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mega_vatnik
2017-04-11 07:46 am (UTC)
3 дебила это сила.
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у этого, что слева на фотке

man_and_man
2017-04-11 08:33 am (UTC)
во рту черно!
он когда на шоу открывает рот, то сразу превращается в какую то собаку...и откуда такие люди берутся?
Да и вроде так, когда молчит симпатичный белокожий мужчина, но открывает рот и там всё чёрно...просто черная дыра. Сразу хочется переключить канал.

Edited at 2017-04-11 08:35 am (UTC)
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dl_advokat
2017-04-11 11:51 am (UTC)
Так это шопито специально придумано, чтобы дебилы на фоне этих идиотов вроде достойно выглядели.
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