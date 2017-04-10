Их сразу узнаешь, едва увидишь: два либерала и поляк-русофоб. Вот они в телевизионной студии в Останкино - не стесняются, дружески обнимаются как единомышленники и улыбаются. Игорь Драндин, Томаш Мацейцук, Александр Никонов.
Очень неприятно их слушать. Такое говорят о России - просто туши свет!
Там персонажи над которыми можно так посмеяться в студии, что мало не покажется)
Уж над Шнурком-Драндиным, каким-то там поляком и над этим "полосатым" не_известно_кем уж точно можно поглумиться))
не указали их национальность
Re: не указали их национальность
русских не приглашают на рос тв
писать на русских и рашу вовсе не опасно
Как говаривал незабвенный Ходжа Насретдин-хари не отмечены печатью ума и добродетели. Короче, явные дегенераты, особливо ДрЯндин, эдакий прыщ недоносок со сморщенной харей.
томас и яков не поляки
с нетерпением... ;))
Скоро сталинизм возродится...
Я думаю, что этой троице хорошо платят за их роли на ТВ.
у этого, что слева на фотке
он когда на шоу открывает рот, то сразу превращается в какую то собаку...и откуда такие люди берутся?
Да и вроде так, когда молчит симпатичный белокожий мужчина, но открывает рот и там всё чёрно...просто черная дыра. Сразу хочется переключить канал.
Edited at 2017-04-11 08:35 am (UTC)