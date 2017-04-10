Их сразу узнаешь, едва увидишь: два либерала и поляк-русофоб

Игорь Стрелков: по ту сторону баррикад Когда Игорь Стрелков сражался в Славянске, я считал его героем. И говорил о том, что он достоин одной из высших военных наград. Потом, вопреки…

Цена за 100 грамм - 876 рублей. В Москву завезен хамон для оппозиции Санкции - санкциями, а критики Владимира Путина не намерены менять свои гастрономические привычки. В Москву завезен хамон для оппозиции. Цена за…

Команда Навального. Почему если либеральное х@...о - так оно или бородатое, или волосатое? © фото ridus.ru Члены "Команды Навального" - вновь в топе новостей. Следственный комитет РФ завел дело на активиста партии "ПАРНАС", члена…

Борис Надеждин показал свой айпад, через который он постоянно с кем-то (с кем?) поддерживает связь Российский несистемный оппозиционер Борис Надеждин, с которым я встретился в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", показал мне свой айпад,…

Несколько мыслей вслух по поводу убийства Бориса Немцова Борис Немцов лежит в черном пластиковом пакете на Большом Москворецком мосту. Такой вот жизненный финал. © фото ТАСС Несколько мыслей вслух…

Создание международной комиссии по событиям на Болотной - вмешательство во внутренние дела России Мой комментарий для информационного агентства REGNUM Формирование зарубежными организациями комиссии для расследования событий на Болотной площади…

Технологии подрыва основ государственного строя страны, подлежащей политической трансформации фото os.colta.ru Характерной чертой конца ХХ – начала XXI веков стала критическая зависимость устойчивости государственных институтов от…