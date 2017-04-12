США назвали Иран, Сирию и КНДР "несостоявшимися государствами". Зато Украина "состоявшееся"!

Трамп опаснее, чем обезьяна с гранатой В непосредственной близости от Северной Кореи завершено развертывание ударной группировки ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон".…

Россия ни при каких обстоятельствах не сдаст Башара Асада Был сегодня гостем программы "Место встречи" на НТВ, обсуждали пойдет ли Кремль на сделку по сдаче Асада в обмен на обещания Вашингтона улучшить…

США толкают мир в пропасть хаоса. Программа "Место встречи" на НТВ Готовность вцепиться зубами в горло России и безоговорочная поддержка США в их агрессии против Сирии - вот что продемонстрировали приглашенные на…

Сирия: американский удар. Программа "Время покажет" на Первом канале В пятницу практически весь день провел в Останкино, ряд федеральных каналов пригласил меня принять участие в своих программах, где обсуждался…

Трамп ударами по Сирии хочет показать, что он круче Обамы "Радио 1" | Президент США Дональд Трамп, отдав приказ Пентагону о нанесении авиаударов по Сирии, хотел показать, что он круче своего…

Трамп: после ракетного удара США по Сирии иллюзий больше нет Массированный американский ракетный удар "Томагавками" по Сирии, осуществленный по приказу Дональда Трампа по абсолютно надуманному поводу,…

Россия не даст превратить международное право в "туалетную бумагу" для США РИА Новости | Объявлено, что на параде 9 мая на Красной площади будет впервые показана новейшая российская арктическая военная техника. Но Россия…

Россия - США: кто кого? В пятницу, 14 октября 2016 года, в качестве эксперта принял участие в программе "Большинство" на НТВ, говорили о возможности столкновения между…