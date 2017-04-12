США назвали Иран, Сирию и КНДР "несостоявшимися государствами". Зато Украина "состоявшееся"!

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер назвал Сирию, КНДР и Иран "несостоявшимися государствами", которые не поддерживают позицию США. "Единственные страны, которые не поддерживают позицию США, это Сирия, КНДР, Иран и Россия. Все они являются несостоявшимися государствами, за исключением России. Это не самое лучшее время, чтобы устроить коктейльную вечеринку с этими странами", — сообщил журналистам Спайсер, комментируя действия США в Сирии.
Источник: РИА Новости, фото razommedia.com
ЗЫ: Ну зато по логике США - Украина состоявшееся государство! Лживость и двуличие Вашингтона просто зашкаливает! Обнаглевшего мирового жандарма надо жестко ставить на место и бить по рукам.
И на тебе... "несостоявшееся". Лицемеры, что с них взять.
Например несколько лет выясняли что это не Россия на Грузию напала, но осадочек остался такой, что и официальные лица до сих пор вменяют России нападение на Грузию.
Информационное оружие, это оружие самого массового поражения, по сравнению с которым и Тополя - ля-ля-ля. )
У вас во время жарких споров в зомбоящике "кто круче на горе Олимп с заложенным под основание горы ядерным фугасом", никогда не приходила в голову мысль, что кроме оружия массового поражения, существует "оружие" массового возрождения нации и объединения народов?
дайте мне точку опоры, и я переверну весь либеральный мирдайте страницу в вашем журнале, и принцип его действия будет явлен обезумевшему от вседозволенности и не подчинению законам бытия миру.
А мы с нетерпением ждем 2 мая, когда по прогнозам одного великого стратега, Украины окончательно не станет.
Ну, или хохлы замерзнут очередной зимой)))
Но встречаются ..
С директором своим болтал. Мудак он по жизни редкостный. Он удивляется, что я за Путина и Крым..
И спрашивает, - Ну а разве я могу поехать в Россию. - В чём проблема? - Не, ну как? Вот я так прямо пойду по улице, и меня никто не поймает?
Т.е. у этого дебила в голове какая-то картинка из антисоветских фильмов, Путин диктатор, кругом агенты НКВД ловят всех подряд и отсылают вагонами в ГУЛАГ.
Жертва CNN.
Edited at 2017-04-12 03:27 am (UTC)
Про Украину ничего сказано не было. Из перечисленных четырех три были названы несостоявшимися. Не надо манипуляций.
Edited at 2017-04-12 06:36 am (UTC)
Ай-яй-яй! Не смешите. Вот прямая речь:
"Единственные страны, которые не поддерживают позицию США, это Сирия, КНДР, Иран и Россия. Все они являются несостоявшимися государствами, за исключением России."
В моем изложении "Из перечисленных четырех три были названы несостоявшимися".
Про Украину, как и про Зимбабве, и про США тут не сказано ничего. Что не так?
Если не понятно... Я купил 5 фруктов: 3 яблока, и еще какие-то. Пока домой шел, авоська порвалась, и из нее высыпалось 4 предмета, три из которых - яблоки, один - апельсин. Вам становится ясно, что осталось в авоське? Только не надо говорить, что это апельсин.
Вообще, манипуляция просто неприкрытая. Но никто из пишущих комментарии не удосужился об этом написать. Печально! Зомби одни. Что тогда говорить о бабушках у телевизора?
Америка все правильно сказала, а чего вас, кремлевских, так коробит то от правды?
Если вы можете судить о том, правда это или нет, то точно знаете, что это значит. Тут даже не важно, какие у кого политические взгляды. Важно, чтобы человек мог отделить факты от фантазий.
Так что значит "несостоявшиеся"?
Хм. А должны? Мало ли идиётов на земле, и если каждому идиёту отвечать, то так и вся жизнь пройдёт в ответах.
ЗЫ У древних якутов есть мудрая поговорочка:
Шакал воет, а караван идёт своим путём.