Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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США назвали Иран, Сирию и КНДР "несостоявшимися государствами". Зато Украина "состоявшееся"!
Коротченко
i_korotchenko
April 12th, 1:12


Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер назвал Сирию, КНДР и Иран "несостоявшимися государствами", которые не поддерживают позицию США. "Единственные страны, которые не поддерживают позицию США, это Сирия, КНДР, Иран и Россия. Все они являются несостоявшимися государствами, за исключением России. Это не самое лучшее время, чтобы устроить коктейльную вечеринку с этими странами", — сообщил журналистам Спайсер, комментируя действия США в Сирии.

Источник: РИА Новости, фото razommedia.com

ЗЫ: Ну зато по логике США - Украина состоявшееся государство! Лживость и двуличие Вашингтона просто зашкаливает! Обнаглевшего мирового жандарма надо жестко ставить на место и бить по рукам.

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Posts from This Journal by “США” Tag

27 comments :
( 27 comments Leave a comment )
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zloivinni
2017-04-11 10:27 pm (UTC)
Одно удивляет- сколько же лет понадобилось Россиянам , что бы понять это- "Рок против наркотиков" это надо же такую пургу выдумать. А тех Российских политиков, кто в начале 90-х призывал Россиян на сближение с западом указывая, что это и есть благодать пора привлекать к уголовной ответственности за измену Родине.
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i_korotchenko
2017-04-11 10:29 pm (UTC)
Пока Горбачев жив - надо судить его!
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st_viadimir
2017-04-11 10:29 pm (UTC)
Ага, навалились на Сирию всем "цивилизованным" миром, подключили к делу все армии синайских бандитов, бьют её уже сколько лет.
И на тебе... "несостоявшееся". Лицемеры, что с них взять.
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i_korotchenko
2017-04-11 10:30 pm (UTC)
США обнаглели до предела, это показала их последняя акция в Сирии
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st_viadimir
2017-04-11 10:36 pm (UTC)
Ну проведут следствие по химоружию, через несколько лет выяснят что ошибочка вышла, а кому это будет тогда уже интересно.
Например несколько лет выясняли что это не Россия на Грузию напала, но осадочек остался такой, что и официальные лица до сих пор вменяют России нападение на Грузию.
Информационное оружие, это оружие самого массового поражения, по сравнению с которым и Тополя - ля-ля-ля. )
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i_korotchenko
2017-04-11 10:37 pm (UTC)
Тополя - напоминание Трампу, чтобы не зарывался окончательно
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baef
2017-04-12 01:41 am (UTC)
Обвешиваться оружием массового поражения можно только до момента пока у одного из "партнеров" не сдадут нервы и будет дан сигнал: с одной стороны "ему на запад", с другой "ему на восток". И это обязательно произойдет, ибо в очередной раз повторяется история; в прошлом веке вскармливали национал-социализм в Германии и получили 2-ю мировую; в веке нынешнем уже склонировали и заметьте, совместно взрастили уродливое чудовище, но уже славянского происхождения, и заметьте на территории нашей бывшей страны, считай у нас дома. И в итоге мы получили третью мировую гибридную войну (может есть сомнения что она началась?), которая вот-вот заполыхает ядерным пламенем, сжирающим и олигархов-чиновников, и трудяг-работяг, и даже жалких в своем духовном нищебродстве менестрелей либерального происхождения, короче всех...
У вас во время жарких споров в зомбоящике "кто круче на горе Олимп с заложенным под основание горы ядерным фугасом", никогда не приходила в голову мысль, что кроме оружия массового поражения, существует "оружие" массового возрождения нации и объединения народов? дайте мне точку опоры, и я переверну весь либеральный мир дайте страницу в вашем журнале, и принцип его действия будет явлен обезумевшему от вседозволенности и не подчинению законам бытия миру.
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ks_sam7
2017-04-11 10:51 pm (UTC)
Конечно, именно поэтому три года назад США устроили с Украиной коктейльную вечеринку. Молотова))
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art_f
2017-04-11 11:12 pm (UTC)
нет такого "государства" как украина - есть территория типа сомали
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graf_andrey
2017-04-11 11:49 pm (UTC)
Как показала практика, Томагавки тоже могут смеяться.
А мы с нетерпением ждем 2 мая, когда по прогнозам одного великого стратега, Украины окончательно не станет.
Ну, или хохлы замерзнут очередной зимой)))
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koldoblin
2017-04-12 12:29 am (UTC)
Американцы, конечно, разные..
Но встречаются ..
С директором своим болтал. Мудак он по жизни редкостный. Он удивляется, что я за Путина и Крым..
И спрашивает, - Ну а разве я могу поехать в Россию. - В чём проблема? - Не, ну как? Вот я так прямо пойду по улице, и меня никто не поймает?
Т.е. у этого дебила в голове какая-то картинка из антисоветских фильмов, Путин диктатор, кругом агенты НКВД ловят всех подряд и отсылают вагонами в ГУЛАГ.
Жертва CNN.

Edited at 2017-04-12 03:27 am (UTC)
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mgerobinh
2017-04-12 03:48 am (UTC)
Давно уже нет Украины. Она вымерзла в 2014 или в 2015(?) году.
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aas1234
2017-04-12 04:30 am (UTC)
несостоявшиеся государства = не продавшиеся государства
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vlad_hound
2017-04-12 05:38 am (UTC)

Про Украину ничего сказано не было.  Из перечисленных четырех три были названы несостоявшимися. Не надо манипуляций.

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aplya
2017-04-12 06:35 am (UTC)
Владик, алё, читай внимательно, вникай в написанное.

Edited at 2017-04-12 06:36 am (UTC)
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vlad_hound
2017-04-12 07:54 am (UTC)

Ай-яй-яй! Не смешите. Вот прямая речь:


"Единственные страны, которые не поддерживают позицию США, это Сирия, КНДР, Иран и Россия. Все они являются несостоявшимися государствами, за исключением России."


В моем изложении "Из перечисленных четырех три были названы несостоявшимися".
Про Украину, как и про Зимбабве, и про США тут не сказано ничего. Что не так?

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vlad_hound
2017-04-12 08:00 am (UTC)

Если не понятно... Я купил 5 фруктов: 3 яблока, и еще какие-то. Пока домой шел, авоська порвалась, и из нее высыпалось 4 предмета, три из которых - яблоки, один - апельсин. Вам становится ясно, что осталось в авоське? Только не надо говорить, что это апельсин.

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vlad_hound
2017-04-12 08:04 am (UTC)

Вообще, манипуляция просто неприкрытая. Но никто из пишущих комментарии не удосужился об этом написать. Печально! Зомби одни. Что тогда говорить о бабушках у телевизора?

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rus_maxim
2017-04-12 06:52 am (UTC)

Америка все правильно сказала, а чего вас, кремлевских, так коробит то от правды?

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vlad_hound
2017-04-12 07:13 am (UTC)

Если вы можете судить о том, правда это или нет, то точно знаете, что это значит. Тут даже не важно, какие у кого политические взгляды. Важно, чтобы человек мог отделить факты от фантазий.
Так что значит "несостоявшиеся"?

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afanasii1
2017-04-12 07:07 am (UTC)
Их там Псаки готовит в "представители"?
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tipa_writer
2017-04-12 07:31 am (UTC)
В Корее жесточайший режим личной власти. В Иране режим власти религиозной, которая отбросила страну в 17 век. Украина на этом фоне - конфетка, хотя и кислая.
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absofrutly
2017-04-12 11:05 am (UTC)
Как тупую вату разрывает! Когда будете отвечать Америке, вата? И чем?
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jyhynjoh
2017-04-12 05:37 pm (UTC)
Когда будете отвечать Америке
Хм. А должны? Мало ли идиётов на земле, и если каждому идиёту отвечать, то так и вся жизнь пройдёт в ответах.

ЗЫ У древних якутов есть мудрая поговорочка:
Шакал воет, а караван идёт своим путём.
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duboff1972
2017-04-13 03:51 am (UTC)
Если некуда девать денег, давайте построим дороги нормальные. Везде!! Зачем нам Ближний восток, если со своим востоком и севером(от Москвы) не можем?? Когда всех жителей трущоб Архангельска переселят в нормальные квартиры(или снесут трущобы). Это риторический вопрос.
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