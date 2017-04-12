После удара США по Сирии Геннадий Зюганов стал читать журнал "Национальная оборона"

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Да нет даже такой песни. Никаких песен нет. Исполняет роль "оппозиции", кормится с руки у Путина.
Самый Иуда из всех: Жириновский - проект еще КГБ, конца 80-х, Миронов старый приятель Путина - с них спроса нет, он ряжеными были изначально. А вот Зюганыч в 90-х был типа борец за права трудящихся. Предал он трудящихся - за сытую жизнь, за миску чечевичной похлебки из Кремля.
ИУДА.
Причем это раз за разом, месяц за месяцем. Одуреть интеллект у полковников ВС РФ.
==
А баните вы меня не за это: я ведь не ряженый "оппонент" Майкл Бом - я ведь скажу то, на что не только у вас, но и у "умного" Соловьева ответов не найдется. Вы там все сильны в спектакле под названием "ток-шоу", с ряжеными оппонентами, а в честной борьбе - хоть Киселева, хоть Соловьева любой грамотный человек размажет по асфальту. Поэтому Эрнст и не пускает на ток-шоу ни Собчак, ни Навального, ни Ходорковского, никого из оппозиции.
==
Старайтесь внятно формулировать свои мысли.
Старайтесь внятно
Re: Старайтесь внятно
Вопрос задан во второй раз; не будет внятного ответа - вынужден буду засчитать слив за пустословие.
Re: Старайтесь внятно
Re: Старайтесь внятно
Впредь не пустословьте.
Впредь не пустословьте.
Сильный боец молча бьет в челюсть и спокойно уходит.
Все ваши "анальные", "ксюшади", "олигофрены" - это неосознанная попытка компенсировать отсутствие аргументов - "грозными" ругательствами. )))
===
По существу. Если бы Собчак и навальный были бы "олигофренами" по сравнению с Соловьевым - он бы с радостью пригласил бы их на свой спектакль, с подсадными утками-"оппозиционерами" и "американскими журналистами" Майклами Бомами. Но он не приглашает - потому что любой нормальный человек - даже не Собчак, у которой язык, как бритва - а обычный человек - размазал бы пустобола и демагога Соловьева, как грязь на асфальте.
Именно поэтому, никого из оппозиции на российском ТВ нет и не будет. Есть только ряженые мальчики для битья, чтобы ватники поверили, что оппозиционеры - "глупы и ничтожны".
Вы, мой друг, болван.
Ой блядь зихмунд фрейд нашелся.
Собчак и навального пригласить в эфир? Может еще божену рыльску или участниц пусси райт пригласить? бгггг
Тебе самому не смешно? Ах да, я чуть не забыл, ты же олигофрен...
Это как 9-класснику позвать первоклашку.
Соловьев приглашал чубайса (какое бы гавно не был рыжий пидарас, но по интеллекту он даже ходора превосходит, не то что ксюшадь или подвального). Чубайс очканул и приглашение не принял))))))
Чем тебе бом не нравится? Обычный охуевший пиндос...
Не друг ты мне и не будешь им никогда, чмо либерастное)
Жду в личку ваш адрес и телефон для связи.
Собчак и навального пригласить в эфир?
Да, повторяю вопрос: почему Соловьев их не приглашает, если они олигофрены? Почему не покажет какая глупая у нас либерастия? Жду внятного ответа.
Чем тебе бом не нравится?
Я где-то сказал, что мне не нравится Бом? Вы невнимательны.Я сказал другое: Бом - подсадная утка, за хорошие деньги изображающий "американского журналиста", над которым издеваются все, кому не лень. Ватники смотрят "ток-шоу", радостно хохочут на глупым пиндосом и свято верят в то, что все американцы - уроды.
Засчитывать слив?
Re: Засчитывать слив?
Впредь не пустословьте.
Re: Засчитывать слив?
==========
"записей нет". Я тебя уже видел где-то, трепло. Не?
Edited at 2017-04-11 11:30 pm (UTC)
А.Проханов, "Политолог"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Господин Дышлов, какие перспективы у вашей партии на предстоящих думских выборах? — спрашивал журналист центрального телеканала, отделенный от крупного лица с утиным носом длинной штангой с косматым клубком, похожим на ангорского котенка. — Вы надеетесь добиться конституционного большинства, чтобы остановить реформы правительства?
— У коммунистов хорошие перспективы на выборах, — властно напрягая скулы, рокотал Дышлов. — Власть своими губительными реформами плодит наших сторонников. Уже сегодня, по мнению политологов, нас поддерживает более пятидесяти процентов избирателей. У нас есть программа, понятная народу, есть сильная организация, готовая реализовать программу, и есть стратегия, которая позволит объединить коммунистов и патриотов, аграриев и интеллигенцию, культуру и церковь. Уверен, мы добьемся большинства в Думе и изменим антинародный курс Президента…