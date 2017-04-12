Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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После удара США по Сирии Геннадий Зюганов стал читать журнал "Национальная оборона"
Коротченко
i_korotchenko
April 12th, 1:53


Любой военно-политический кризис (а наши отношения с США после их ракетного удара по Сирии можно охарактеризовать именно так) требует дополнительной порции качественной аналитики для осмысления происходящих событий. Вот и лидер КПРФ Геннадий Зюганов стал теперь читателем журнала "Национальная оборона" - говорит, что находит в публикуемых нами материалах много полезного для себя!

Журнал "Национальная оборона"

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Posts from This Journal by “журнал Национальная оборона” Tag

35 comments :
( 35 comments Leave a comment )
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cerber_55
2017-04-11 10:58 pm (UTC)
а он и читать умеет? ;))
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st_viadimir
2017-04-11 10:59 pm (UTC)
Была у меня когда-то надежда на то, что КПРФ станет вменяемой социальноориентированной оппозицией, но увы, увы, опять та же песня "весь мир насилья мы разрушим, а затем..."
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drugoi110
2017-04-11 11:08 pm (UTC)
увы, опять та же песня "весь мир насилья мы разрушим, а затем..."

Да нет даже такой песни. Никаких песен нет. Исполняет роль "оппозиции", кормится с руки у Путина.
Самый Иуда из всех: Жириновский - проект еще КГБ, конца 80-х, Миронов старый приятель Путина - с них спроса нет, он ряжеными были изначально. А вот Зюганыч в 90-х был типа борец за права трудящихся. Предал он трудящихся - за сытую жизнь, за миску чечевичной похлебки из Кремля.
ИУДА.
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sergo_r
2017-04-12 12:44 am (UTC)
Насчёт "весь мир" не знаю, а вот ты звиздюлей получишь.
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drugoi110
2017-04-11 11:12 pm (UTC)
Всё думаю: когда автор поймет, что нельзя на фотках с айфона НАСТОЛЬКО давить шумы. Ну неужели не видно, что лица людей становятся, как у пластмассовых кукол?
Причем это раз за разом, месяц за месяцем. Одуреть интеллект у полковников ВС РФ.
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i_korotchenko
2017-04-11 11:22 pm (UTC)
Если вы хотите, чтобы я вас не банил раз за разом, исключите хамство в адрес владельца этого блога
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drugoi110
2017-04-11 11:41 pm (UTC)
Да в чем хамство-то? Ну на самом деле: неужели вы не видите, что лица у всех людей на ваших фото - как из передачи "Куклы" начала 2000-х?
==
А баните вы меня не за это: я ведь не ряженый "оппонент" Майкл Бом - я ведь скажу то, на что не только у вас, но и у "умного" Соловьева ответов не найдется. Вы там все сильны в спектакле под названием "ток-шоу", с ряжеными оппонентами, а в честной борьбе - хоть Киселева, хоть Соловьева любой грамотный человек размажет по асфальту. Поэтому Эрнст и не пускает на ток-шоу ни Собчак, ни Навального, ни Ходорковского, никого из оппозиции.
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sergo_r
2017-04-11 11:46 pm (UTC)
Ксюша Лошадь -оппозиция? Я в ступоре...
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drugoi110
2017-04-11 11:47 pm (UTC)
Что именно ввело вас в ступор?
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sergo_r
2017-04-11 11:52 pm (UTC)
Элементарно, Ватсон. Оппозицией нынче называют себя воры, которым не доверили общак.
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drugoi110
2017-04-11 11:58 pm (UTC)
Не понял вашей мысли. А Собчак - доверили, что ли?
==
Старайтесь внятно формулировать свои мысли.
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Старайтесь внятно

sergo_r
2017-04-12 12:07 am (UTC)
Стилизуюсь, однако. Под вышесказанное. Как понял, так и ответил.
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Re: Старайтесь внятно

drugoi110
2017-04-12 12:09 am (UTC)
Вы не ответили на вопрос. Собчак - доверили, по-вашему?
Вопрос задан во второй раз; не будет внятного ответа - вынужден буду засчитать слив за пустословие.
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Re: Старайтесь внятно

sergo_r
2017-04-12 12:13 am (UTC)
Ясно. Мир - дверь - мяч. Продолжайте расчёсывать.
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Re: Старайтесь внятно

drugoi110
2017-04-12 12:16 am (UTC)
Слив засчитан.
Впредь не пустословьте.
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drugoi110
2017-04-11 11:53 pm (UTC)
Что именно показалось вам дебильным в моих словах?
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mega_vatnik
2017-04-11 11:57 pm (UTC)
Перечитай свой коммент выше. Если тебя ничего не смутит, то ты безнадежен.
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drugoi110
2017-04-12 12:00 am (UTC)
ВЫ не ответили на вопрос. Засчитывать слив?
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mega_vatnik
2017-04-12 12:05 am (UTC)
Тчк, дежурный дебил.
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drugoi110
2017-04-12 12:06 am (UTC)
Ответа нет. Слив засчитан.
Впредь не пустословьте.
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mega_vatnik
2017-04-12 12:19 am (UTC)
Да какой тебе ответ дать? Если ты не понимаешь что ходор, а в особенности анальный и ксюшадь на фоне интеллекта Соловьева и Киселева, никто и звать их никак, то ты клинический олигофрен, и тебе уже ничего не поможет.
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drugoi110
2017-04-12 12:30 am (UTC)
Знаете, почему в уличном конфликте тщедушный мужичонка - "стр-рашно" ругается матом, грозится "замочить" соперника и делает бешеные глаза? Правильно, это от неуверенности.
Сильный боец молча бьет в челюсть и спокойно уходит.
Все ваши "анальные", "ксюшади", "олигофрены" - это неосознанная попытка компенсировать отсутствие аргументов - "грозными" ругательствами. )))
===
По существу. Если бы Собчак и навальный были бы "олигофренами" по сравнению с Соловьевым - он бы с радостью пригласил бы их на свой спектакль, с подсадными утками-"оппозиционерами" и "американскими журналистами" Майклами Бомами. Но он не приглашает - потому что любой нормальный человек - даже не Собчак, у которой язык, как бритва - а обычный человек - размазал бы пустобола и демагога Соловьева, как грязь на асфальте.
Именно поэтому, никого из оппозиции на российском ТВ нет и не будет. Есть только ряженые мальчики для битья, чтобы ватники поверили, что оппозиционеры - "глупы и ничтожны".
Вы, мой друг, болван.
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mega_vatnik
2017-04-12 01:05 am (UTC)
Хочешь получить в челюсть? Без проблем. Пиши адрес где тебя найти и номер телефона для связи.

Ой блядь зихмунд фрейд нашелся.

Собчак и навального пригласить в эфир? Может еще божену рыльску или участниц пусси райт пригласить? бгггг
Тебе самому не смешно? Ах да, я чуть не забыл, ты же олигофрен...
Это как 9-класснику позвать первоклашку.

Соловьев приглашал чубайса (какое бы гавно не был рыжий пидарас, но по интеллекту он даже ходора превосходит, не то что ксюшадь или подвального). Чубайс очканул и приглашение не принял))))))

Чем тебе бом не нравится? Обычный охуевший пиндос...

Не друг ты мне и не будешь им никогда, чмо либерастное)
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drugoi110
2017-04-12 08:38 am (UTC)
Пиши адрес где тебя найти и номер телефона для связи.

Жду в личку ваш адрес и телефон для связи.

Собчак и навального пригласить в эфир?

Да, повторяю вопрос: почему Соловьев их не приглашает, если они олигофрены? Почему не покажет какая глупая у нас либерастия? Жду внятного ответа.

Чем тебе бом не нравится?

Я где-то сказал, что мне не нравится Бом? Вы невнимательны.Я сказал другое: Бом - подсадная утка, за хорошие деньги изображающий "американского журналиста", над которым издеваются все, кому не лень. Ватники смотрят "ток-шоу", радостно хохочут на глупым пиндосом и свято верят в то, что все американцы - уроды.
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Засчитывать слив?

sergo_r
2017-04-12 12:08 am (UTC)
Унитазом служите?
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Re: Засчитывать слив?

drugoi110
2017-04-12 12:09 am (UTC)
Слив засчитан.
Впредь не пустословьте.
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Re: Засчитывать слив?

sergo_r
2017-04-12 12:16 am (UTC)
drugoi110
==========
"записей нет". Я тебя уже видел где-то, трепло. Не?
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ubei_bloggera
2017-04-11 11:29 pm (UTC)
Критика - это хамство. Подтверждается уровень интеллекта полковника ВС РФ.

Edited at 2017-04-11 11:30 pm (UTC)
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yavlenice
2017-04-12 05:32 pm (UTC)
- автоматический шумодав для камеры телефона.
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drugoi110
2017-04-12 06:45 pm (UTC)
Нет, автоматический шумодав такого кошмара не сделает. В хоть на каком-нибудь телефоне видели такие изображения? Лица как из фильма ужасов.
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А.Проханов, "Политолог"

begemot_58
2017-04-12 01:20 am (UTC)
"В голове колонны, окруженные охраной, двигались вожди оппозиции. Председатель компартии Дышлов, плотный, в кожаной куртке, с тяжелым затылком, ступал вразвалку, словно под ним была палуба. Из-под кепки чуть тревожно смотрели синие глаза, считали количество знамен, число телекамер, ревниво оглядывали стоящую на тротуарах толпу, скандирующую: «Дышлов!.. Дышлов!..». Толпа пыталась прорвать цепь дружинников и обменяться рукопожатиями с лидером. У Дышлова был большой утиный нос на широком белом лице, делавший его похожим на снеговика. Это располагало к нему, прибавляло народности. Стрижайло думал, как лучше использовать в наглядной агитации этот народный, крестьянский образ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Господин Дышлов, какие перспективы у вашей партии на предстоящих думских выборах? — спрашивал журналист центрального телеканала, отделенный от крупного лица с утиным носом длинной штангой с косматым клубком, похожим на ангорского котенка. — Вы надеетесь добиться конституционного большинства, чтобы остановить реформы правительства?

— У коммунистов хорошие перспективы на выборах, — властно напрягая скулы, рокотал Дышлов. — Власть своими губительными реформами плодит наших сторонников. Уже сегодня, по мнению политологов, нас поддерживает более пятидесяти процентов избирателей. У нас есть программа, понятная народу, есть сильная организация, готовая реализовать программу, и есть стратегия, которая позволит объединить коммунистов и патриотов, аграриев и интеллигенцию, культуру и церковь. Уверен, мы добьемся большинства в Думе и изменим антинародный курс Президента…

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redneck_yankee
2017-04-12 11:56 am (UTC)
Придворный коммунист играющий в гольф которого возит личный водитель на мерседесе. Дядя Гена - лучший борец за права рабочего класса.
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Ольга Васильченко
2017-04-12 07:31 pm (UTC)
мда народ уже давно всю лапшу с ушей соскреб и съел от бескормицы
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