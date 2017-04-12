После удара США по Сирии Геннадий Зюганов стал читать журнал "Национальная оборона"

Любой военно-политический кризис (а наши отношения с США после их ракетного удара по Сирии можно охарактеризовать именно так) требует дополнительной порции качественной аналитики для осмысления происходящих событий. Вот и лидер КПРФ Геннадий Зюганов стал теперь читателем журнала "Национальная оборона" - говорит, что находит в публикуемых нами материалах много полезного для себя!