Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Россия ни при каких обстоятельствах не сдаст Башара Асада
Коротченко
i_korotchenko
April 13th, 1:01


Был сегодня гостем программы "Место встречи" на НТВ, обсуждали пойдет ли Кремль на сделку по сдаче Асада в обмен на обещания Вашингтона улучшить отношения между США и РФ. Тема актуальная, учитывая приезд в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона и его встречи с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным. Я в ходе своего выступления в прямом эфире сказал, что в российской политической элите существует абсолютный консенсус: Асада сдавать ни в коем случае нельзя! Для нас Башар Асад - абсолютно легитимный президент суверенного государства.

И дело здесь не в Асаде даже, а в том, что следующим, кто "не понравится" Соединенным Штатам Америке, станет президент Ирана, ну а потом вообще начнется ковбойский беспредел в духе дикого Запада. И к Китаю американцы докопаются, и к России...

Нельзя позволить США превратить международное право в туалетную бумагу, которой Вашингтон будет каждый раз подтираться, когда "сходит" на голову своей очередной жертве.

Программа "Место встречи"


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32 comments :
( 32 comments Leave a comment )
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st_viadimir
2017-04-12 10:11 pm (UTC)
Мера либеральности (свободности) социального устройства может определяться только нравами общества.
Обществу в котором даже автомобили на ночь на улице не запирают, не следует учить демократии общество в котором женщину пришедшую на рынок без сопровождения мужчины могут тут же на площади за это линчевать на "законных" основаниях.
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sell_off
2017-04-12 11:06 pm (UTC)
У меня одного ощущение, что Трамп невменяемый?

Трамп уже второй раз заявляет, что США не ставит своей задачей свержение Асада





Трамп: США не считают уход Асада условием урегулирования в Сирии

13 апреля 201701:29

Соединенные Штаты не будут требовать отстранения сирийского президента Башара Асада от власти как обязательного условия мирного урегулирования в Сирии. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете The Wall Street Journal.
"Настаиваем ли мы на этом? Нет. Но я думаю, что это случится на определенном этапе", — cказал Трамп. По мнению главы Белого дома, вовсе не невозможно представить мирную Сирию с Асадом у власти, передает ТАСС. "Я думаю, что это трудно представить. Но я бы не стал использовать слово "невозможно", — заявил Трамп.
В конце марта о том, что Вашингтон больше не считает отстранение Башара Асада от власти своим приоритетом, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Во время президентства Барака Обамы Вашингтон неоднократно заявлял, что Асад должен уйти.

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2877070&cid=5

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ykyp
2017-04-12 11:21 pm (UTC)
Невменяемый? Троллингом попахивает... но не буду палить агента раньше времени.
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sell_off
2017-04-12 11:21 pm (UTC)
ну... может и так
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ykyp
2017-04-12 11:29 pm (UTC)
У него щас в ГосОбкоме две, примерно равные группировки - сторонников и противников. Он их друг на дружку заземляет. А сам нарабатывает имидж Крутого Парня. Устроит цЫрк за рубежами США, именно цЫрк, а не войну, а сам укрепится внутрях и... резко ПОУМНЕЕТ [гипотеза]
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i_korotchenko
2017-04-13 04:58 am (UTC)
Трамп может заявлять все что угодно - ему веры больше нет, а про США я даже и не говорю!
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physfak_69
2017-04-13 09:14 am (UTC)
Трамп может заявлять все что угодно - ему веры больше нет, а про США я даже и не говорю!>>>>
Беспардонная, патологическая лживость и лицемерие- отличительная черта пиндосов и наглосаксов.
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big_lebovvski
2017-04-13 12:44 am (UTC)
Что радует в программе - я так понимаю сменились ведущие. Телку Катю Стриженову наконец заменила умная девушка и прекратился этот вечный базарный ор.
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i_korotchenko
2017-04-13 05:01 am (UTC)
Есть две конкурирующие программы - на НТВ и на Первом канале. Та, на которой я был - на НТВ.
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sinclaus
2017-04-13 02:00 am (UTC)
Мне помнятся такие же посты про ДНР, после чего оказалось что "ничего не обещали". Симптоматично.
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i_korotchenko
2017-04-13 05:01 am (UTC)
ДНР и ЛНР существуют, никто их не сдавал
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sinclaus
2017-04-13 06:31 am (UTC)
Найти ваши посты про включение их в рублёвую зону и выдачу российских паспортов (это из недавних)? Оба действия означают признание жителей республик российскими гражданами и по сути включением республик в состав России.
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zyrianin
2017-04-13 05:03 pm (UTC)
включение их в рублёвую зону
Вы думаете, там в обороте всё больше грывня?
выдачу российских паспортов
Пока признали республиканские.

Время работает точно не на Киев. А историческая Новороссия - большая.
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bezdomnyi_net
2017-04-13 02:45 am (UTC)
Нельзя никому отдавать наше суверенное право превращать международное право в туалетную бумагу!!!
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murzikcot
2017-04-13 03:20 am (UTC)
Новороссии бытЪ! Помнится такое же камлание года три назад.
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i_korotchenko
2017-04-13 05:02 am (UTC)
Стоп-стоп! ДНР и ЛНР - их кто сдал что ли?
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shchedrov
2017-04-13 05:56 am (UTC)

А другие области?

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murzikcot
2017-04-13 07:03 am (UTC)
Нет никаких "ДНР" и "ЛНР" а есть ОРДЛО Отдельные районы донецкой и Луганской областей так указанно в Минских соглашениях. А кто знает сдали нет лучше бы конечно сдали а то люди там живут как между небом и землей.Жить на непризнанной никем куске территории как-то не очень комфортно хотя-бы в плане тех же документов паспортов,свидетельств о рождении,дипломов.пенсий,пособий.
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zasypich
2017-04-13 03:22 am (UTC)
Съедите свою чёлку, если таки сдадим?
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serg_peppermint
2017-04-13 03:38 am (UTC)
Ирак,Сербия,Афганистан,Ливия. Сирия на подходе.
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pavel_chirtsov
2017-04-13 04:04 am (UTC)
Сдадут легко - сдавали уже не первый раз! Но надеюсь, что этого все-таки не сделают - отступать-то уже давно некуда...
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i_korotchenko
2017-04-13 05:03 am (UTC)
Сдали Ливию - но тогда Путин не был президентом, он был премьером
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pavel_chirtsov
2017-04-13 05:09 am (UTC)
Сдавать друзей и потенциальных союзников давняя традиция в "демократической" России - сдали Афганистан для начала, потом прям конвейером пошли сдачи, самая яркая с Югославией, так что я бы особо не заблуждался о постах кого-либо в тот или иной период времени! И Новороссию все-таки сдали, да и с Крымом большие непонятки, если судить по прорывающейся информации о бардаке в проводимой политике на присоединенной территории (особенно в вопросе с крымскими татарами)
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physfak_69
2017-04-13 09:23 am (UTC)
И Новороссию все-таки сдали, да и с Крымом большие непонятки, если судить по прорывающейся информации о бардаке в проводимой политике на присоединенной территории (особенно в вопросе с крымскими татарами)>>>>
Из того, что свора свидомитов, сидевших ранее "на кормлении" в Крыму, в воздухе переобулась в единоросов, но гнусной своей сущности не изменила и гадит Аксенову, не следует, что Крым "готовы сдать". Сие голубая мечта голубых либерастов.
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rus_maxim
2017-04-13 04:57 am (UTC)

А зачем России вообще улучшать отношения с Америкой? Или без этих улучшений у вас жизнь плохая?

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i_korotchenko
2017-04-13 05:04 am (UTC)
В точку! Сколько перед США не прогибайся - толку не будет, Они еще больше обнаглеют
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plotnik_stolyar
2017-04-13 05:09 am (UTC)
а после того, как Асад будет сдан, пойдут статьи, в которых будет рассказываться как ловко Путин всех уделал.
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tipa_writer
2017-04-13 05:25 am (UTC)
Не могу понять, в чём заключаются интересы России в Сирии. В родственности представлений о природе и назначении власти? На чём основана наша дружба?
(Reply) (Thread)
serdit_wolk
2017-04-13 07:20 am (UTC)
чё то Лавров не очень уверенно вел себя на пресс-конференции. Про Асада однозначно нельзя говорить - личность и государство разные вещи.
(Reply) (Thread)
evgeniy1969
2017-04-13 07:41 am (UTC)
Что будем делать, если страны "оси добра" объявят Асада международным преступником и решат его ликвидировать или захватить?
(Reply) (Thread)
chemikus
2017-04-13 09:27 am (UTC)
Не сдаст? Конечно. Она его продаст. За копеечку и одобрительное похлопывание по заднице.

На совместной пресс-конференции Лавнва с представителем хозяина всё чётко сказано:
1. Донбас россия разоружит и вернёт на украину
2. северную корею россия лишит ядерного оружия
3. башар асад во всём виноват, но убирать его будет россия и сделает это как-нибудь помягче
4. россия америку любит-уважает, но америка пока не во всём довольна россией, хотя и с удовлетворением отмечает движение россии в правильном направлении

А вы говорите - не сдаст...


Всё и всех сдаст. Но не сразу.
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dubnana
2017-04-13 11:02 am (UTC)
Сдать Асада в обмен на обещания Вашингтона улучшить отношения, торговля Украиной, шантаж в Корейском полуострове... Если бы Россия не была ядерной державой, если бы у России был другой лидер, может быть, Россия и повела себя так, как те, кто заседал в Совбезе после нанесения ударов по Сирии, китайские болванчики.
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