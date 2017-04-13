Россия ни при каких обстоятельствах не сдаст Башара Асада

Был сегодня гостем программы "Место встречи" на НТВ, обсуждали пойдет ли Кремль на сделку по сдаче Асада в обмен на обещания Вашингтона улучшить отношения между США и РФ. Тема актуальная, учитывая приезд в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона и его встречи с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным. Я в ходе своего выступления в прямом эфире сказал, что в российской политической элите существует абсолютный консенсус: Асада сдавать ни в коем случае нельзя! Для нас Башар Асад - абсолютно легитимный президент суверенного государства.
И дело здесь не в Асаде даже, а в том, что следующим, кто "не понравится" Соединенным Штатам Америке, станет президент Ирана, ну а потом вообще начнется ковбойский беспредел в духе дикого Запада. И к Китаю американцы докопаются, и к России...
Нельзя позволить США превратить международное право в туалетную бумагу, которой Вашингтон будет каждый раз подтираться, когда "сходит" на голову своей очередной жертве.
Программа "Место встречи"
Обществу в котором даже автомобили на ночь на улице не запирают, не следует учить демократии общество в котором женщину пришедшую на рынок без сопровождения мужчины могут тут же на площади за это линчевать на "законных" основаниях.
Трамп уже второй раз заявляет, что США не ставит своей задачей свержение Асада
Трамп: США не считают уход Асада условием урегулирования в Сирии
13 апреля 201701:29
Соединенные Штаты не будут требовать отстранения сирийского президента Башара Асада от власти как обязательного условия мирного урегулирования в Сирии. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете The Wall Street Journal.
"Настаиваем ли мы на этом? Нет. Но я думаю, что это случится на определенном этапе", — cказал Трамп. По мнению главы Белого дома, вовсе не невозможно представить мирную Сирию с Асадом у власти, передает ТАСС. "Я думаю, что это трудно представить. Но я бы не стал использовать слово "невозможно", — заявил Трамп.
В конце марта о том, что Вашингтон больше не считает отстранение Башара Асада от власти своим приоритетом, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Во время президентства Барака Обамы Вашингтон неоднократно заявлял, что Асад должен уйти.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=287
Беспардонная, патологическая лживость и лицемерие- отличительная черта пиндосов и наглосаксов.
Вы думаете, там в обороте всё больше грывня?
выдачу российских паспортов
Пока признали республиканские.
Время работает точно не на Киев. А историческая Новороссия - большая.
А другие области?
Из того, что свора свидомитов, сидевших ранее "на кормлении" в Крыму, в воздухе переобулась в единоросов, но гнусной своей сущности не изменила и гадит Аксенову, не следует, что Крым "готовы сдать". Сие голубая мечта голубых либерастов.
А зачем России вообще улучшать отношения с Америкой? Или без этих улучшений у вас жизнь плохая?
На совместной пресс-конференции Лавнва с представителем хозяина всё чётко сказано:
1. Донбас россия разоружит и вернёт на украину
2. северную корею россия лишит ядерного оружия
3. башар асад во всём виноват, но убирать его будет россия и сделает это как-нибудь помягче
4. россия америку любит-уважает, но америка пока не во всём довольна россией, хотя и с удовлетворением отмечает движение россии в правильном направлении
А вы говорите - не сдаст...
Всё и всех сдаст. Но не сразу.