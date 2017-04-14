Китайская разведка заинтересовалась российскими мини-подлодками

Вот это темпы! Спущен на воду 40-ой корвет «Тип-056» для ВМС НОАК На предприятии судостроительной компании «Хуангпу шипъярд» (Huangpu Shipyard) в Гуаньчжоу состоялся спуск на воду 40-го корвета класса…

Китайская военная разведка в Москве Члены военной делегации НОАК - мои соседи на Московской конференции по международной безопасности (организатор - Минобороны РФ), они расположились…

Несмотря на партнерство, Россия должна учитывать военную мощь Китая РСН | Несмотря на партнёрство с Китаем, Россия должна учитывать военную мощь Пекина, сказал «Русской службе новостей» главный редактор журнала…

Китайский десант в Алабино Понаблюдал за военнослужащими НОАК, прибывшими в Алабино для участия в Армейских международных играх. Первое, что бросается в глаза: китайцы…

Судья танкового биатлона из Китая Первый этап международного конкурса профессионального мастерства "Танковый биатлон - 2015" - "Индивидуальная гонка" начался на полигоне Алабино в…

88-я годовщина Народно-освободительной армии Китая в Москве По приглашению военного, военно-морского и военно-воздушного атташе при посольстве КНР в России генерал-майора Ян Сюйгуана посетил официальный…

Получил приглашение от посольства Китая посетить официальный прием по случаю 88-й годовщины НОАК Получил приглашение от посольства Китая посетить официальный прием по случаю 88-й годовщины НОАК. Китай - сегодня стратегический партнер России.…

Образцы китайского высокоточного оружия на выставке IDEX-2015 Рядом с китайской PCЗО AR3 на выставке IDEX-2015, были также продемонстрированы образцы современного высокоточного оружия производства КНР. Они…