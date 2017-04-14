Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Китайская разведка заинтересовалась российскими мини-подлодками
Коротченко
i_korotchenko
April 14th, 1:12


На выставке вооружений LIMA-2017, который прошел на острове Лангкави (Малайзия), стал свидетелем большого интереса, проявленного офицером ВМС НОАК к российским сверхмалым подводным лодкам, представленным в виде моделей на стенде Объединенной судостроительной корпорации. Очевидно, это был представитель китайской военной разведки, который в составе группы коллег "прошерстил" военно-морской раздел экспозиции РФ.

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Posts from This Journal by “НОАК” Tag

28 comments :
( 28 comments Leave a comment )
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bufetum
2017-04-13 10:48 pm (UTC)
Игорь, видела вас на тв. Вам очень подходит улыбаться (как любому сильному мужчине)). Вы когда общаетесь с мартышками из передвижного шапито типа Корейбы и прочими амнуэлями, вы чаще улыбайтесь). И не стесняйтесь немного издеваться над этими ..братьями меньшими).
(Reply) (Thread)
drugoi110
2017-04-13 11:24 pm (UTC)
Вам очень подходит улыбаться (как любому сильному мужчине)

Замуж вам нужно, барыня.
(Reply) (Parent) (Thread)
bufetum
2017-04-13 11:28 pm (UTC)
Давно уже. А спич был об том, что над передвижным шапито чаще смеяться надо (они от этого хирЕют, особенно поляки))
(Reply) (Parent) (Thread)
drugoi110
2017-04-13 11:30 pm (UTC)
Тогда просто пожелаю мужчину. У вас его очень давно не было.
(Reply) (Parent) (Thread)
bufetum
2017-04-13 11:34 pm (UTC)
Вы лучше себе женщину пожелайте, может тогда от меня отстанете а?)
А теперь идите на горшок и спать)) тоже мне советчик))
(Reply) (Parent) (Thread)
drugoi110
2017-04-13 11:40 pm (UTC)
Мужика, мужика, мужика! Нормального мужика. И Коротченко перестанет казаться привлекательным мужчиной.Всё как рукой снимет, как врач вам говорю.
(Reply) (Parent) (Thread)
bufetum
2017-04-14 12:09 am (UTC)
Вам бы самому мужика надо..чтобы он вам подзатыльников надавал)
(Reply) (Parent) (Thread)
drugoi110
2017-04-14 12:11 am (UTC)
Верно. А ваам - для секса. Чтобы вы в 3 часа ночи удовлетворенно спали, а не комменты строчили от недоё.. от недосыпа.
(Reply) (Parent) (Thread)
bufetum
2017-04-14 12:16 am (UTC)
Вы очевидно либо либерал, либо свидомый хохол. Только у них все сводится к недо..)
(Reply) (Parent) (Thread)
drugoi110
2017-04-14 12:22 am (UTC)
Мужика, мужика, мужика! Причем срочно, мадам. А то вам уже полковник Коротченко привлекательным кажется. Довели вы себя. Нельзя так.
(Reply) (Parent) (Thread)
mega_vatnik
2017-04-14 08:57 am (UTC)
Она сама без твоих соплей разберется что ей нужно.
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tihijomut5
2017-04-14 03:31 am (UTC)
__ А кто этот Коротченко , военный ? Хохол , жеж .
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tihijomut5
2017-04-14 11:37 am (UTC)
__ Вот у вас нос русский , а там жеж клюв .
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bufetum
2017-04-14 12:20 pm (UTC)
Вы бы со своим "жеж" и без носа ясно откуда)
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tihijomut5
2017-04-14 03:47 pm (UTC)
__ Я русский , дворянского роду !

Edited at 2017-04-14 03:49 pm (UTC)
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tihijomut5
2017-04-14 04:18 pm (UTC)
__ Я вас умоляю , таки да .
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bufetum
2017-04-14 04:48 pm (UTC)
Да идите уже мимо и с Наступающим))
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tihijomut5
2017-04-14 05:07 pm (UTC)
__ Ухожу , и вам "вэсэлых свят" .
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physfak_69
2017-04-14 09:07 am (UTC)
Вы очевидно либо либерал, либо свидомый хохол. Только у них все сводится к недо..)
Сударыня, я не толераст и грубиян, посему ваше "недо..." завершу, как говорили у нас на Брянщине: недоДЕЛАННЫЕ они все. Пустой журнал выдает их пустую голову.
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drugoi110
2017-04-13 11:21 pm (UTC)
Очевидно, это был представитель китайской военной разведки, который в составе группы коллег "прошерстил" военно-морской раздел экспозиции РФ.

Очевидно? Завидую вашей проницательности. Обоснуйте.
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andrewsoa
2017-04-13 11:54 pm (UTC)
примеривался как бы так разобрать и посмотреть как она внутри устроена! ))
Стеклянный ящик помешал ..
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drugoi110
2017-04-14 12:26 am (UTC)
Конечно, хотел разобрать. Разведчик же. "Вечно в кожаных перчатках - чтоб не делать отпечатков". Коротченко не проведешь.
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fukken_shame
2017-04-14 12:26 am (UTC)

>Очевидно, это был представитель китайской военной разведки, который в составе группы коллег "прошерстил" военно-морской раздел экспозиции РФ.


- Ога, ога... очевидное, такое невероятное. Нанолодки, марсианские колонии, космические воеска. Пусть зовидуют.

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