Китайская разведка заинтересовалась российскими мини-подлодками

На выставке вооружений LIMA-2017, который прошел на острове Лангкави (Малайзия), стал свидетелем большого интереса, проявленного офицером ВМС НОАК к российским сверхмалым подводным лодкам, представленным в виде моделей на стенде Объединенной судостроительной корпорации. Очевидно, это был представитель китайской военной разведки, который в составе группы коллег "прошерстил" военно-морской раздел экспозиции РФ.
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Замуж вам нужно, барыня.
А теперь идите на горшок и спать)) тоже мне советчик))
Edited at 2017-04-14 03:49 pm (UTC)
Сударыня, я не толераст и грубиян, посему ваше "недо..." завершу, как говорили у нас на Брянщине: недоДЕЛАННЫЕ они все. Пустой журнал выдает их пустую голову.
Очевидно? Завидую вашей проницательности. Обоснуйте.
Стеклянный ящик помешал ..
>Очевидно, это был представитель китайской военной разведки, который в составе группы коллег "прошерстил" военно-морской раздел экспозиции РФ.
- Ога, ога... очевидное, такое невероятное. Нанолодки, марсианские колонии, космические воеска. Пусть зовидуют.