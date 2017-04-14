Трамп опаснее, чем обезьяна с гранатой

В непосредственной близости от Северной Кореи завершено развертывание ударной группировки ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Трамп уже похвастался в прямом эфире, что рядом находятся американские подводные лодки, еще более мощные, чем авианосец. Очевидно, он имел ввиду подводные крейсера - носители КРМБ "Томагавк", созданные на базе ПЛАРБ типа "Огайо". Американский флот имеет четыре таких подлодки, каждая несет 154 "томагавка", суммарный потенциал - 616 КРМБ. Не исключено, что все эти четыре АПЛ уже развернуты в готовности к немедленному удару по КНДР. Если сюда добавить "томагавки", которыми оснащены боевые корабли, сопровождающие "Карл Винсон" - это 700 - 800 КРМБ "Томагавк".
Как сообщают американские телеканалы, США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее. Источники в разведке рассказали, что Вашингтон рассматривает такую возможность, чтобы предотвратить очередное испытание ядерного оружия Пхеньяном. Сам Трамп заявил, что "ничего исключать нельзя" и назвал КНДР "угрозой номер один".
Ударит ли Трамп по Северной Корее или нет - об этом станет известно уже завтра, 15 апреля, когда Пхеньян может провести еще один подземный ядерный взрыв в честь 105-летия со дня рождения основателя и первого руководителя КНДР Ким Ир Сена.
"Если США осмелятся сделать выбор в пользу военных действий, выкрикивая лозунги о "превентивном ударе" и "уничтожении штабов", КНДР готова отреагировать в любой желаемой США форме военных действий", — заявил представитель северокорейского МИДа, слова которого процитировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Особо подчеркивается, что Пхеньян не выпрашивает мира, но всегда "готов защитить себя силой оружия".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль с большой обеспокоенностью наблюдают за эскалацией напряженности на Корейском полуострове и выступают за мирное урегулирование ситуации. «Мы призываем все страны к сдержанности. Предостерегаем страны от каких-либо действий, которые могли бы означать провокационные шаги», — сказал он.
Материалы по теме: Какой флот построит Дональд Трамп
В США возможно первый раз в их истории власть сменилась на несогласованную с элитами.
И что мы видим... все мировые элиты и СМИ забились в истерике, развернули беспрецедентную кампанию травли, клеветы и давления на Трампа.
В результате, Трамп вынужден действовать только и только таким образом, чтобы понравится этому мировому правительству.
А ведь этот мужчина, это вам не Клинтонша - кукла с пришитой на живую нитку головой.
Трамп сидит на двух стульях, а это крайне опасно.
Edited at 2017-04-14 04:24 pm (UTC)
Edited at 2017-04-14 04:34 pm (UTC)
Китай на своих штыках принес этот людоедский режим, пусть теперь помогает его и скинуть.
Ему за это потом все спасибо скажут.
Кому терпеть?
Ему за это потом все спасибо скажут.
В отличие от баранов, изучающих историю по комиксам про Мики-Мауса, "Корейский народ" помнит и Вьетнам и Ливию и Ирак и пр.
Помнят, между прочим кстати, и печальную судьбу аборигенов Северной Америки - такую печальную, что и "спасибо сказать" теперь уже никого и не осталось.
трампнаш
Re: трампнаш
1. Капитану крейсера отдаётся тайный приказ, отстоять КНДР всеми силами, и если надо - пожертвовать крейсером и жизнями всего экипажа. "Врагу не сдаётся наш гордый Варяг", и так далее.
2. После этого, РФ обьявляет крейсер Варяг взбунтовавшимся, с мотивацией "легенду трусостью не опозорим", чего бы это ни стоило. Поскольку крейсер считается вышедшим из подчинения, ядерную войну изза него США вроде бы не начнут - впрочем, кто его знает, но ведь на кону честь РФ, не так ли?
Всё, далее капитан крейсера имеет все возможности стоять насмерть - используя все свои, кажется 16, крылатых ракет, которых хватило бы, кстати, на всю американскую группировку. Или почти на всю. Всё сводится к одному: имеет ли москальський капитан крейсера Варяг достаточно храбрости, чтобы запустить ракеты, геройски погибнуть, но выполнить долг перед Московией?
Не думаю, что вы москали на это способны. Адмиральским ушам будет отстукан ответ: КРЕЙСЕР ВАРЯГ БРОСИЛ В БЕДЕ КОРЕЙЦА И ПОЗОРНО РЕТИРУЕТСЯ ТЧК
И вот на этом, москали, закончится ваша песня про крейсер Варяг, а далее, на том же примере - и вся ваша античеловеческая кгбшная империя.
Летом 2014, украинцы стояли насмерть, против многократно превосходящего врага, и отстояли свою страну. Вы, москали, к этому неспособны - против превосходящей силы вы не пойдёте. Впрочем, попробуйте нас переубедить: мы с интересом наблюдаем за новостями :)
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ВВС США испытали незаряженную термоядерную бомбу B61-12, сбросив ее с истребителя F-16C на полигоне в Неваде 14 марта. Сообщение об этом в четверг появилось на сайте авиабазы Робинс.
Задачей испытаний было "продемонстрировать способности самолета по доставке боеприпаса и проверить функционирование неядерных компонентов снаряда".
Отмечается, что бомбу впервые испытали с помощью F-16C. Предполагается, что в будущем она будет совместима с самолетами B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D и F-16 MLU, а также F-35 и PA-200.
Испытания новейшей, 12-й, модификации бомбы В61 начались в 2015 году. Ее особенность — хвостовое оперение, которое делает снаряд управляемым и высокоточным и позволяет сбрасывать с большой высоты.
Серийное производство B61-12 должно начаться в 2020 году. Предположительно, бомба заменит боеприпасы предыдущих модификаций на базах в Европе.
https://ria.ru/world/20170414/149229381
Edited at 2017-04-14 08:30 pm (UTC)