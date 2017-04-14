Мама-бомба. Зачем США взорвали GBU-43?

РИА Новости | По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, применение США самой мощной в мире неядерной бомбы GBU-43 весом 9,5 тонн в Афганистане — это показательная силовая акция, призванная запугать противников и оппонентов Вашингтона и повысить рейтинг американского президента Дональда Трампа внутри страны, при этом практическая необходимость использования такого оружия вызывает ряд вопросов.
"Президент Трамп, как показала его ничем не обоснованная ракетная атака против Сирии, склонен к военно-силовому эпатажу, эдакому силовому "ток-шоу в прямом эфире", нацеленному прежде всего на устрашение как противников США, так и стран, не склонных поддерживать авантюрную политику Вашингтона. Первое реальное боевое применение этого самого мощного неядерного боеприпаса надо рассматривать в контексте продолжения политики Штатов по запугиванию оппонентов и давлению на них", — сказал Коротченко.
Эксперт предположил, что данная акция, информация о которой активно тиражируется в ведущих мировых СМИ, была синхронизирована с развертыванием ударной группировки ВМС США в непосредственной близости от КНДР и возможными дальнейшими силовыми акциями Вашингтона против Пхеньяна.
Коротченко отметил, что применение США столь мощного и уникального боеприпаса для уничтожения системы подземных тоннелей, используемых боевиками ИГ в Афганистане, с практической точки зрения является совершенно неоправданным, что лишний раз свидетельствует о показательном характере атаки.
"С практической точки зрения в войне против террористов применение такого мощного боеприпаса абсолютно избыточно, потому что сегодня существует масса других средств ведения вооруженной борьбы, например бетонобойные бомбы, способные проникать в систему подземных тоннелей и коммуникаций, даже оборудованных в скальных укрытиях, а также другие так называемые "проникающие" боеприпасы и крылатые ракеты", — пояснил собеседник агентства.
Источник: https://ria.ru/world/20170414/149222284
Edited at 2017-04-14 08:39 pm (UTC)
Например меня ставит в тупик то, каким образом эти тупые болванки (авиабомбы) на цель наводятся, неужели их хвостовики это не просто пёрышки как на индейской стреле (а ведь именно такое впечатление они и производят на фото и видео...)
Edited at 2017-04-14 09:08 pm (UTC)