Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Мама-бомба. Зачем США взорвали GBU-43?
Коротченко
i_korotchenko
April 14th, 23:16


РИА Новости | По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, применение США самой мощной в мире неядерной бомбы GBU-43 весом 9,5 тонн в Афганистане — это показательная силовая акция, призванная запугать противников и оппонентов Вашингтона и повысить рейтинг американского президента Дональда Трампа внутри страны, при этом практическая необходимость использования такого оружия вызывает ряд вопросов.

"Президент Трамп, как показала его ничем не обоснованная ракетная атака против Сирии, склонен к военно-силовому эпатажу, эдакому силовому "ток-шоу в прямом эфире", нацеленному прежде всего на устрашение как противников США, так и стран, не склонных поддерживать авантюрную политику Вашингтона. Первое реальное боевое применение этого самого мощного неядерного боеприпаса надо рассматривать в контексте продолжения политики Штатов по запугиванию оппонентов и давлению на них", — сказал Коротченко.

Эксперт предположил, что данная акция, информация о которой активно тиражируется в ведущих мировых СМИ, была синхронизирована с развертыванием ударной группировки ВМС США в непосредственной близости от КНДР и возможными дальнейшими силовыми акциями Вашингтона против Пхеньяна.

Коротченко отметил, что применение США столь мощного и уникального боеприпаса для уничтожения системы подземных тоннелей, используемых боевиками ИГ в Афганистане, с практической точки зрения является совершенно неоправданным, что лишний раз свидетельствует о показательном характере атаки.

"С практической точки зрения в войне против террористов применение такого мощного боеприпаса абсолютно избыточно, потому что сегодня существует масса других средств ведения вооруженной борьбы, например бетонобойные бомбы, способные проникать в систему подземных тоннелей и коммуникаций, даже оборудованных в скальных укрытиях, а также другие так называемые "проникающие" боеприпасы и крылатые ракеты", — пояснил собеседник агентства.

Источник: https://ria.ru/world/20170414/1492222847.html , фото МО США

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Posts from This Journal by “Вооруженные Силы США” Tag

13 comments :
( 13 comments Leave a comment )
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st_viadimir
2017-04-14 08:32 pm (UTC)
Ну пока что можно меряться только неядерными письками, вот её и предъявили пусть даже и под сомнительно благовидным предлогом.
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i_korotchenko
2017-04-14 08:37 pm (UTC)
США сегодня испытали и новую ядерную бомбу - но без реального взрываhttps://ria.ru/world/20170414/1492293810.html
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zloivinni
2017-04-14 08:35 pm (UTC)
Дональд то наш оказался классическим ковбоем, любит понты наколотить.
(Reply) (Thread)
i_korotchenko
2017-04-14 08:38 pm (UTC)
Шоумен он х@...в!

Edited at 2017-04-14 08:39 pm (UTC)
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martensit_rq
2017-04-14 08:56 pm (UTC)
Говорят так: чем круче понт - тем мельче шестерка...
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big_lebovvski
2017-04-14 08:41 pm (UTC)
А моет быть лучше Клинтонша была бы? Там маразм был вполне прогнозируем, а с этим товарищем еще неизвестно куда его шизофрения заведет.
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i_korotchenko
2017-04-14 08:55 pm (UTC)
тоже задаю себе такой вопрос
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zloivinni
2017-04-14 09:04 pm (UTC)
Заведет его в Техас, по той же дороге где ездил Кеннеди. Я почему то в этом уверен. Правда сейчас новые технологии, уснул и не проснулся....сердце.
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st_viadimir
2017-04-14 08:56 pm (UTC)
Игорь Юрьевич, я ни хрена не понимаю в оружии.
Например меня ставит в тупик то, каким образом эти тупые болванки (авиабомбы) на цель наводятся, неужели их хвостовики это не просто пёрышки как на индейской стреле (а ведь именно такое впечатление они и производят на фото и видео...)
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i_korotchenko
2017-04-14 09:07 pm (UTC)
система спутниковй навигации GPS - вводятся координаты цели в бомбу, она сбрасывается с большой высоты, и с помощью "оперения" наводится на точку подрыва

Edited at 2017-04-14 09:08 pm (UTC)
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bjorn_raud
2017-04-14 09:46 pm (UTC)
У нас тоже есть "папа всех бомб" и средства доставки. Кого Трамп хочет напугать? Явно не нас.
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chto_umeet
2017-04-14 10:09 pm (UTC)
Россия предложила посредничество в переговорах с Северной Кореей? Возможно, удастся договорится. Идея: составить план постепенных реформ в Северной Корее на протяжении 10 - 20 лет. С контролем со стороны развитых стран и финансовой поддержкой.
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tt_pavlodar
2017-04-14 10:35 pm (UTC)
Пугать кого-то кроме бородатых дикарей данной штуковиной - дело крайне сомнительное... С-130, древняя рабочая лошадка западной авиации, хорошо заметная и тихоходная - отличная цель даже для весьма устаревших ЗРК. Так что скорее, это работа на внутреннюю аудиторию.
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