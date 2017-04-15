---Сегодня в прямом эфире Первого канала зрители хотели бить украинских "политологов"

Участвовал в пятницу в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале, обсуждали разные темы, включая Евровидение-2017 и Украину, ее представляли два экземпляра: Запорожский и еще какой-то хрен, которого я увидел в первый раз. Вели они себя просто омерзительно. Реально. Настолько омерзительно, что один из зрителей - простой, кстати, человек - не выдержал, вскочил со своего места и в прямом эфире хотел бить украинских "политологов". Срочно объявили рекламную паузу.
Зрителя (перенервничал человек) вывели из студии и продолжили эфир. Дали слово мне: я призвал спокойно реагировать и относиться к украинским "политологам" как к "собачке говорящей" из фильма "Собачье сердце". Они вместо того, чтобы аргументированно, спокойно и с достоинством защищать интересы Незалежной, просто выливают ненависть к нам прямо в эфире. Украинские "политологи" - это зоология. Как, впрочем, и нынешний неадекватный режим в Киеве.
ЗЫ: выяснилось, что Запорожский - гражданин РФ! По его словам, он подал документы на получение украинского гражданства.
На какой минуте скандал, кто подскажет?
Edited at 2017-04-14 10:21 pm (UTC)
Предатели- безусловно именно майдановские.
Они же действительно предали дружбу народов- русских и хохлов.
России и Украины.
твари они. Но давить надо было в самом начале, когда только на майдане разгоралось. Налицо- бездействие кого надо.
собирать в останкине людей самых разных мнений-
вот это вон\т напрасно.
С самых разных мнений перестройка вообще- то начиналась, которая известно чем закончилась.
Edited at 2017-04-15 12:14 am (UTC)
Работать не хотят, панимаешь.)
Это, да. Хочется. Все бы ничего, но дело в том, что вместе с украинскими политологами, хочется вмазать и российским заодно.
Кричат вам женщины ура, и в воздух чепчики бросают.
Шоу с вашим участием должно продолжаться 24 часа 7 дней в неделю. На всех госканалах.
Реально, пора прекращать эти позорные балаганы. Кому оно что дает? Вот три года балаганов, где результат. Какова цель таких передач? Что то кому то доказать, перед кем то оправдаться, просто устроить шоу из серьезной проблемы? Цель какова? Вот в итоге подобного спектакля, уверена, все остались прри своем мнении, разве что ненависти прибавилось. Давно не смотрю такие передачи, просто не вижу в них смысла, ну окромя, ведущим отработать зарплату.
Занимательная передачка. Напоминает "Окна" с Нагиевым, если кто помнит такую.
Передачи омерзительные(да - иногда смотрю). Особенно Соловьёв.
И ещё - Абзалова надо в премьеры выбирать.
Не противно участвовать в этом?
Я это больше 10 сек. смотреть не могу. Охота сжечь просто всю студию.
К сожалению, слова
Что украинцы, участвующие в шоу на нашем, российском, ТВ и демонстрируют.
"богоизбранная нация" какбы