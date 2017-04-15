---Сегодня в прямом эфире Первого канала зрители хотели бить украинских "политологов"

Украинские политологи: каша в головах Украинские политологи потянулись в Москву: в Останкино начался новый телевизионный сезон, и выходцы из Незалежной спасаются у нас от бескормицы.…

Соскучились за лето по украинским политологам? Уже скоро они придут в каждый дом Август заканчивается, скоро сентябрь. Соскучились за лето по украинским политологам? Уже скоро они придут в каждый дом! Все снимки - мои.…

До и После. Как изменилась Олеся Яхно после участия в политических ток-шоу на российском ТВ Скоро сентябрь, а значит на нашем ТВ в политических ток-шоу вновь появятся украинские политологи, по которым мы все уже успели соскучиться. И хотя…

Украинский политолог Вадим Карасёв прибыл в Москву для участия в "Воскресном вечере с В. Соловьевым" Известный украинский политолог Вадим Карасёв, поддерживающий действующий режим президента Порошенко, прибыл в Москву для участия в сегодняшней…

Украинского политолога Ковтуна хотели задушить его собственным галстуком Кто не знает украинского политолога, кандидата политических наук Вячеслава Ковтуна? Ковтуна знают все! Я приехал сегодня для участия в программе…