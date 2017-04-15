Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Сегодня в прямом эфире Первого канала зрители хотели бить украинских "политологов"
Коротченко
i_korotchenko
April 15th, 1:07


Участвовал в пятницу в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале, обсуждали разные темы, включая Евровидение-2017 и Украину, ее представляли два экземпляра: Запорожский и еще какой-то хрен, которого я увидел в первый раз. Вели они себя просто омерзительно. Реально. Настолько омерзительно, что один из зрителей - простой, кстати, человек - не выдержал, вскочил со своего места и в прямом эфире хотел бить украинских "политологов". Срочно объявили рекламную паузу.

Зрителя (перенервничал человек) вывели из студии и продолжили эфир. Дали слово мне: я призвал спокойно реагировать и относиться к украинским "политологам" как к "собачке говорящей" из фильма "Собачье сердце". Они вместо того, чтобы аргументированно, спокойно и с достоинством защищать интересы Незалежной, просто выливают ненависть к нам прямо в эфире. Украинские "политологи" - это зоология. Как, впрочем, и нынешний неадекватный режим в Киеве.

ЗЫ: выяснилось, что Запорожский - гражданин РФ! По его словам, он подал документы на получение украинского гражданства.

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Posts from This Journal by “украинские политологи” Tag

81 comments :
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nikvision
2017-04-14 10:14 pm (UTC)
запорожский,суворов,амнуэль,драндин,сытин и прочие гозманы достойны побоев.
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zloivinni
2017-04-15 03:57 am (UTC)
О Да. Еще Карл Маркс давно говорил- Только битиё определяет сознание.
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robustov
2017-04-14 10:21 pm (UTC)
все ок, только вот ведущий не очень подходит, Кузичев. Очень уж он винтанутый, слишком рок-н - рольный для серьезной программы.
На какой минуте скандал, кто подскажет?

Edited at 2017-04-14 10:21 pm (UTC)
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vlad_igorev
2017-04-14 11:50 pm (UTC)
русские это даже не зоология. Снимать и смотреть шоу где проплаченные ими бомжи, называемые "украинскими политологами" бросаются в них своим пометом и получать от этого патриотическое наслаждение, это дно извращений. Клоака а не страна.
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robustov
2017-04-15 12:10 am (UTC)
Маркин правильно говорит.
Предатели- безусловно именно майдановские.
Они же действительно предали дружбу народов- русских и хохлов.
России и Украины.
твари они. Но давить надо было в самом начале, когда только на майдане разгоралось. Налицо- бездействие кого надо.

собирать в останкине людей самых разных мнений-
вот это вон\т напрасно.
С самых разных мнений перестройка вообще- то начиналась, которая известно чем закончилась.

Edited at 2017-04-15 12:14 am (UTC)
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volodka_ulyanov
2017-04-15 12:18 am (UTC)
Разогнать к чертовой матери весь этот балаган.
Работать не хотят, панимаешь.)
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johnrembo
2017-04-15 05:53 am (UTC)
Вот соглашусь!Середина рабочего дня,целая студия здоровых(физически) мужиков сидят и языками чешут.
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Horoshaya Pogoda
2017-04-15 01:46 am (UTC)
Эти шоу уже давно построены на манер американского Джери Спрингера. А там в каждом шоу дерутся, иногда даже тетки. В Российских программах на федеральных ТВ драться уже стали, а вот тетки еще друг другу морду не чистят. Незачет.
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bjorn_raud
2017-04-15 01:47 am (UTC)
По-хорошему их давно нужно гнать с эфиров. Особенно Ковтуна. Истеричку Сахно и отмороженного Трюхана туда же. Пришибленого блогера, никак не могу запомнит его имя. Единственного кого можно терпеть это Карасев. Этот хотя бы не идиот. И тупую Янину с Коммерсанта нужно гнать в шею. И Татьяну ушибленную. Хватит уже в плюрализм играть.
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antisemit_ru
2017-04-15 02:05 am (UTC)
Игорь стремительно наращивает рейтинг и социальный капитал.
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tihijomut5
2017-04-15 03:15 am (UTC)
__ Дичь , в страстную пятницу оргию под бубен устроили .
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murzikcot
2017-04-15 03:22 am (UTC)
Вешать надо пропагандонов с российских центральных каналов за то,что вот такими шоу разжигают злобу и ненависть между народами.
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Виктор Иванов
2017-04-15 04:02 am (UTC)
Какими нахрен народами. Мы, русские какнлов никаким народом не считаем. Сброд и говно.
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sambriella
2017-04-15 03:42 am (UTC)
И где телевидение находит своих украинских"героев"?
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tihijomut5
2017-04-15 03:57 am (UTC)
__ Там же , где и девочек в инвалидной коляске .
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maxwaxevgen
2017-04-15 03:43 am (UTC)
---Сегодня в прямом эфире Первого канала зрители хотели бить украинских "политологов"---

Это, да. Хочется. Все бы ничего, но дело в том, что вместе с украинскими политологами, хочется вмазать и российским заодно.
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bizon_2015
2017-04-15 04:02 am (UTC)
Они же больные люди, и все это видят. Дебилы это мягко сказано...
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greezley_boy
2017-04-15 04:02 am (UTC)
Раз начались поползновения,рано или поздно так будет. Особенно с удовольствием я б врезал этой истеричке Амнуэлю. Начинает нормально, а потом заводится и верещит как кот, которому кое-что дверью прищемили. Манеру, кстати, у Гитлера перенял, но вот до жестов пока не дошёл.
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Виктор Иванов
2017-04-15 04:05 am (UTC)
Я вообще не понимаю зачем это хохлов сюда пускают? Для чего? Что им здесь делать. Они чужие, враги. И всегда такими были.
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f_a_t_a_l_i_s_t
2017-04-15 04:06 am (UTC)
Главное, что вас, российских патриотов, публика нежно обожает. Ведь вы спасли ее от бендеровцев и танков НАТО.
Кричат вам женщины ура, и в воздух чепчики бросают.

Шоу с вашим участием должно продолжаться 24 часа 7 дней в неделю. На всех госканалах.
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controvka
2017-04-15 05:23 am (UTC)
А жители Бендер тоже на нас напасть хотели?
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elena_chmil
2017-04-15 04:42 am (UTC)

Реально, пора прекращать эти позорные балаганы. Кому оно что дает? Вот три года балаганов, где результат. Какова цель таких передач?  Что то кому то доказать, перед кем то оправдаться, просто устроить шоу из серьезной проблемы? Цель какова? Вот в итоге подобного спектакля, уверена, все остались прри своем мнении, разве что ненависти прибавилось. Давно не смотрю такие передачи, просто не вижу в них смысла, ну окромя, ведущим отработать зарплату.

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murzikcot
2017-04-15 05:08 am (UTC)
"Цель какова"? Разжигание ненависти и отвлечение своего электората от насущных внутренних проблем. Как не включишь зомбиящик одни и те же рожи на каждом канале и одна и та же тема Украина. Многие особенно пенсы недалекие люди на это приседают и дня не могут прожить без этого ТВ-балагана.
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dinamotor
2017-04-15 04:46 am (UTC)
Зритель по-ходу бухой?))) Еле на ногах стоит.
Занимательная передачка. Напоминает "Окна" с Нагиевым, если кто помнит такую.
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2212qwer1
2017-04-15 04:59 am (UTC)
Да, зритель вмазанный.
Передачи омерзительные(да - иногда смотрю). Особенно Соловьёв.
И ещё - Абзалова надо в премьеры выбирать.
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spam_for_you
2017-04-15 04:52 am (UTC)
Для кого снимается эта блевотина?
Не противно участвовать в этом?
Я это больше 10 сек. смотреть не могу. Охота сжечь просто всю студию.
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kin_dza_dza72
2017-04-15 04:56 am (UTC)
Украинские политолухи ,это кучка дебилов вроде мутанта славы кофтуна ,презираю все это мразотное быдло и вообще всю украинскую нацию нацию теперь считаю тупой мразью ,за исключением нескольких процентов.
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К сожалению, слова

andrynk54
2017-04-15 05:00 am (UTC)
"украинец", "дебил" и "фашист" постепенно становятся синонимами...
Что украинцы, участвующие в шоу на нашем, российском, ТВ и демонстрируют.
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Glabb Qqqqqq
2017-04-15 05:01 am (UTC)
Сборище пиздаболов.
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Арсений Иванов
2017-04-15 05:03 am (UTC)
Я бы постыдился ходить на такие шоу, тем более рекламировать это в блоге. Драки, крик, визг и необъективность. Шоу для дебилов для дебилов
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big_lebovvski
2017-04-15 05:06 am (UTC)
Как сказал ведущий, там бардак не только во власти но и в головах. Разруха. НО как говорил классик, разруха начинается когда начинаешь ссать мимо унитаза. А эти ребята не только ссут мимо, но и, простите, срут тоже.
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bull_ua
2017-04-15 05:09 am (UTC)
да уж, лишнехромосомные...вам даже лоботомия не нужна, сразу на утилизацию
"богоизбранная нация" какбы
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