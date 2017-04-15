ВВС Сирии получили 10 фронтовых бомбардировщиков Су-24М2

Вооруженные Силы Сирийской Арабской Республики приступили к приемке 10 модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М2. Об этом сообщает ресурс Arabianaerospace.aero.
Ранее ВВС Сирии получили из различных источников до 22 самолетов данного типа, в том числе 20 экспортных версий Су-24МК из СССР в 1990 году, а также боевой Су-24МК и разведывательный Су-24МР, переданные Ливией. Самолеты эксплуатируются 819-й эскадрильей на авиабазе Т4 (Тияс).
В 2009 году был подписан контракт на модернизацию 21 самолета Су-24 до новейшего стандарта российских ВВС Су-24М2. Работы по данному проекту начались в 2010 году на 514-м АРЗ во Ржеве. Контракт также предусматривал подготовку сирийских пилотов и технического персонала.
В России работы по модернизации парка Су-24 были выполнены в 1999-2009 гг. по программе «Гефест». Основные усовершенствования включали в себя новую систему управления вооружением, позволяющую применять более широкий спектр вооружений, включая современные высокоточные управляемые ракеты, новую навигационную систему и систему прицеливания СВП-24, использующую данные систем глобального позиционирования GPS и ГЛОНАСС, новый индикатор на лобовом стекле ИЛС-31.
Сообщалось, что большая часть работ по модернизации была завершена в 2013 году и что более половины из 21 модернизированного самолета Су-24М2 были возвращены в Сирию. Тогда же прошла информация о том, что около 10 самолетов так и не были переданы. В конце прошлого года на спутниковых фотографиях было заснято от пяти до восьми самолетов в сирийском камуфляже на стоянке у Ржева, прикрытых брезентом.
Таким образом, остается невыясненным, являются ли новые поставки фактически дополнительными самолетами или же это вторая партия из модернизированных сирийских машин по контракту от 2009 года.
На текущий момент один из самолетов Су-24М2 потерян в боевых действиях. Его сбили в районе Алеппо 28 ноября 2012 года.
Источник: ЦАМТО
Утилизацию старых литаков доверили пиндосам. За 100 лямов гринов (с их стороны ).
Гефест и М2 - это разные машины.