Женщины в Российской армии: умные, стильные и красивые

В Вооруженных Силах РФ становится все больше женщин-военнослужащих. Карьера кадрового офицера теперь доступна для представительниц прекрасного пола, которые могут поступить на обучение даже в Рязанское училище ВДВ.
Начиналось все, как рассказывают, еще во времена маршала Гречко, который, будучи министром обороны СССР, разрешил девушкам поступать в Военный институт иностранных языков. А сегодня можно встретить женщин даже в генеральской форме. И фото есть!
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P.S.: Сравните наших красавиц с украинской военной преступницей Надеждой Савченко (офицер ВСУ)
Мне еще полковник И.Волк нравится :)
sofi
Этому радоваться не надо.
Мужчинам, власти, которая это допускает должно быть стыдно.
Женщины могут служить только в гражданских службах армии, но уж никак не быть кадровыми военными и контрактниками.
Re: sofi
А девушки у нас самые лучшие!
будушие ппж?
На передовой и вообще в бою женщинам делать нечего. А карьерно двигаться только по тыловым лестницам, это приводит к появлению вот таких вот генералов. А потом, рад PR такие генералы будут назначены на реальные командные должности.
p/s Бабы у нас и в самом деле хорошие,можно даже сказать что "самые бабы в мире",официальная статистика Росстата не даст соврать по этому поводу,20 000 абортов ежедневно или 3.5-4 миллиона в год,1 место в мире по сиротам при живых родителях,1 место в мире по детской проституции(по другим данным это украина,но там в принципе те же русские),1 место в мире по самоубийствам детей,вобщем ни одна народность в мире не может похвастать такими результатами и достижениями,какие есть у наших самых лучших женщин в мире.
Игорь, неужели вы считаете уместным сравнивать ЖЕНЩИН российской армии с одной лишь ЖЕНЩИНОЙ из ВСУ?! К чему тут подобное противопоставление? Внести очередной раздор между государствами? Смотрите-ка какие НАШИ женщины! Красавицы! А какая (какие?) в Украине?
Может стоит обратить внимание на проблемы в российской армии? Что, например, расскажите про обезвреживание с помощью спецназа кавказской группировки в одной из в/ч Приморского края?
А ещё бабушки этих девчонок метко били фашистского зверя в глаз.
Не дай бог, наступит лихое время и наши современницы непострамят честь своих бабушек, ни в тылу, ни на фронте.
А у вас хохлов, похоже, бабушки в бандеровках ходили, да торжественным маршем шагали по Крещатику в вышиванках , неистово зигуя новым хозяевам.
Ну свиноматку в генеральской форме женщиной-то вряд ли можно назвать, да и этих чаще на строевые гонять надо, чтоб они генеральшами не стали. У китаек армейская выправка покруче будет, однако.
https://www.youtube.com/watch?v=JW6UJ1I
Знали бы наши нынешние военные -- как объединяет и вдохновляет монолитное, красивое прохождение строем. От этого и строгой торжественности прибавится! Но этого нужно предметно добиваться, а не тупо вымуштровывать людей (сам ходил три года в "коробке"). Для этого нужны профессиональные (со стороны или в погонах) методисты-хореографы! Привлечь, хотя бы специалистов из Ансамбля песни и пляски
Edited at 2017-04-25 07:07 pm (UTC)