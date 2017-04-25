Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Женщины в Российской армии: умные, стильные и красивые
Коротченко
i_korotchenko
April 25th, 10:13


В Вооруженных Силах РФ становится все больше женщин-военнослужащих. Карьера кадрового офицера теперь доступна для представительниц прекрасного пола, которые могут поступить на обучение даже в Рязанское училище ВДВ.

Начиналось все, как рассказывают, еще во времена маршала Гречко, который, будучи министром обороны СССР, разрешил девушкам поступать в Военный институт иностранных языков. А сегодня можно встретить женщин даже в генеральской форме. И фото есть!

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P.S.: Сравните наших красавиц с украинской военной преступницей Надеждой Савченко (офицер ВСУ)

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Posts from This Journal by “Армия России” Tag

50 comments :
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tessey
2017-04-25 07:24 am (UTC)
женщины хорошие. форма нелепая.
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d_mytrees
2017-04-25 07:48 am (UTC)
А кто генерал-лейтенант рядом с маршалом?

Мне еще полковник И.Волк нравится :)
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sofi

sofitram
2017-04-25 08:19 am (UTC)
Женщины подались в армию, потому что в гражданской жизни невозможно стало выжить.
Этому радоваться не надо.
Мужчинам, власти, которая это допускает должно быть стыдно.
Женщины могут служить только в гражданских службах армии, но уж никак не быть кадровыми военными и контрактниками.


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Re: sofi

tessey
2017-04-25 08:27 am (UTC)
бедные несчастные американки например
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gunnerminer
2017-04-25 08:40 am (UTC)
На нижнем снимке женщина в форме похожа на сотрудницу центрального аппарата Евгению Васильеву.Видимо сняли судимость.
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pav605
2017-04-25 08:42 am (UTC)
Всё таки, вид солдата должен вызывать у врага мысли о второй дате на памятнике, а не пробуждать либидо.
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standapp
2017-04-25 08:59 am (UTC)
Скоро наш великий праздник 9 мая. Скоро вылезут жучки и мрази из своих фейсбуков и будут класть свою вонючую кучу в центр праздничного стола, преуменьшая значение нашего светлого праздника.
А девушки у нас самые лучшие!
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yur65
2017-04-25 10:58 am (UTC)
Так, может, их в бикини запустить на парад? Какого хрена "лучшие девушки" делают в армии? Пусть лучше создают уют в своих семьях. А страна обеспечивает их красоту и защиту
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oceanology
2017-04-25 09:04 am (UTC)
нафиг они там нужны?
будушие ппж?
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tohoto
2017-04-25 09:09 am (UTC)
А почему форма так напоминает натовскую?
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smirnoff_v
2017-04-25 09:29 am (UTC)
Ничего хорошего.
На передовой и вообще в бою женщинам делать нечего. А карьерно двигаться только по тыловым лестницам, это приводит к появлению вот таких вот генералов. А потом, рад PR такие генералы будут назначены на реальные командные должности.
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kevinit
2017-04-25 10:34 am (UTC)
эсминцем с которого расхерачели топорами АБ в Сирии, командует баба
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mark_windzor
2017-04-25 09:31 am (UTC)
Армия полностью лишена влияния на общественно-политические процессы в стране,ровно как та церковь при большевиках,полностью зависима от прихотей разного рода штатских назначенцев,васильевых,сердюковых и так далее.Любые ключевые,важнейшие решения,непосредственно определяющие национальную безопасность государства,принимают и контролируют только этнические либералы и "эффективные" менеджеры из кремлевского кагала,ни давая никому никаких обоснований и отчётов по этим решениям,а армии остаётся только брать под козырёк.Про то,что и куда приходится брать простому народу-деликатно помолчим.
p/s Бабы у нас и в самом деле хорошие,можно даже сказать что "самые бабы в мире",официальная статистика Росстата не даст соврать по этому поводу,20 000 абортов ежедневно или 3.5-4 миллиона в год,1 место в мире по сиротам при живых родителях,1 место в мире по детской проституции(по другим данным это украина,но там в принципе те же русские),1 место в мире по самоубийствам детей,вобщем ни одна народность в мире не может похвастать такими результатами и достижениями,какие есть у наших самых лучших женщин в мире.
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old_pragmatic
2017-04-25 12:27 pm (UTC)
Ты где такую дурь берешь, на цензоре? Отсыпь чуток!
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moskvachenko
2017-04-25 09:33 am (UTC)
Если женщины в армии умные - может, имеет смысл нашим военным мужикам в звании от старлея и выше делать операцию по перемене пола вместе с получением третьей звездочки? Во заживем-то! Всех победим!!!
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creaze
2017-04-25 09:44 am (UTC)
И опять: солнечный день, а глаза бережёт только генеральша. Ну или кто она, которая в шляпке.
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goanoid
2017-04-25 10:31 am (UTC)

Игорь, неужели вы считаете уместным сравнивать ЖЕНЩИН российской армии с одной лишь ЖЕНЩИНОЙ из ВСУ?! К чему тут подобное противопоставление? Внести очередной раздор между государствами? Смотрите-ка какие НАШИ женщины! Красавицы! А какая (какие?) в Украине?


Может стоит обратить внимание на проблемы в российской армии? Что, например, расскажите про обезвреживание с помощью спецназа кавказской группировки в одной из в/ч Приморского края?

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yur65
2017-04-25 10:49 am (UTC)
Всё, в общем-то, хорошо, но фасон юбок явно не для строевого шага. Для улучшения демографической ситуации в стране -- да (ибо как-то бесстыдно обтягивает бёдра, оголяет ноги и возбуждает мужское желание...). Но широко, по-строевому шагать, как видно, мешает. То ли узковат фасон, то ли коротковат... У китайских же девушек, например, форма на параде идеальна (как помнится). Наверное, нашим юбкам недостаёт складок и тяжести ткани
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_puncher_
2017-04-25 11:26 am (UTC)
Савченко воевала на фронте, а что будут делать эти куклы, кофе генералам подносить?
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old_pragmatic
2017-04-25 12:34 pm (UTC)
Бабушки этих "кукол" бомбили фашистов, за что получили от врага почетное наименование "ночные ведьмы". Это не украинские самозванки, якобы "ведьмы".
А ещё бабушки этих девчонок метко били фашистского зверя в глаз.
Не дай бог, наступит лихое время и наши современницы непострамят честь своих бабушек, ни в тылу, ни на фронте.
А у вас хохлов, похоже, бабушки в бандеровках ходили, да торжественным маршем шагали по Крещатику в вышиванках , неистово зигуя новым хозяевам.
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galleja
2017-04-25 11:50 am (UTC)
Белое не надевать.
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gost_dance
2017-04-25 12:40 pm (UTC)
Форма выглядит не оригинально. Похожая форма есть у китайцев, американцев, немцев. Даже у Тринидада и Тобаго похожая форма. Но что уж тут говорить, если символ российской армии теперь не победоносная советская звезда, а звезда из американского комикса про супер-героя.
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sasha_severny
2017-04-25 02:57 pm (UTC)
"А сегодня можно встретить женщин даже в генеральской форме. И фото есть!"

Ну свиноматку в генеральской форме женщиной-то вряд ли можно назвать, да и этих чаще на строевые гонять надо, чтоб они генеральшами не стали. У китаек армейская выправка покруче будет, однако.

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yur65
2017-04-25 07:03 pm (UTC)
Хоть бы половину из этой методики реализовали наши войска:
https://www.youtube.com/watch?v=JW6UJ1IKoGg&sns=tw
Знали бы наши нынешние военные -- как объединяет и вдохновляет монолитное, красивое прохождение строем. От этого и строгой торжественности прибавится! Но этого нужно предметно добиваться, а не тупо вымуштровывать людей (сам ходил три года в "коробке"). Для этого нужны профессиональные (со стороны или в погонах) методисты-хореографы! Привлечь, хотя бы специалистов из Ансамбля песни и пляски

Edited at 2017-04-25 07:07 pm (UTC)
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sasha_severny
2017-04-26 12:14 am (UTC)
Дык песня-пляска того. Доплясалась.
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