В Китае спущен на воду первый авианосец национальной постройки

В Китае спущен на воду первый авианосец Type 001A, построенный по национальному проекту, сообщает в своем Твиттере агентство "Синьхуа". "Утром 26 апреля авианосец был спущен на воду в порту Далянь", – говорится в сообщении. На торжественной церемонии присутствовал заместитель председателя Центрального военного совета КНР Фань Чанлун.
Строительство первого китайского национального авианосца началось 11 ноября 2013 года на предприятии Dalian Shipyard. Type 001A водоизмещением 50 000 т оборудован обычной энергетической установкой. Корабль построен в конфигурации STOBAR («короткий взлет, посадка на аэрофинишер»). Авиагруппа будет представлена 36 корабельными истребителями J-15 (китайский клон Су-33). В общем-то и сам Type 001A является несколько доработанным клоном советского авианесущего крейсера проекта 1143.
Помимо Type 001A, в настоящее время Китай осуществляет постройку третьего авианосца на предприятии Jiangnan Changxingdao Shipyard в Шанхае, его конструкция будет уже похожа на современные американские авианосцы.
В 2012 году ВМС НОАК приняли на вооружение первый авианосец "Ляонин". Это приобретенный на Украине и переоборудованный бывший советский тяжелый авианесущий крейсер "Варяг". В ходе проектирования и постройки китайцами нового авианосца Type 001A, был изучен и использован опыт эксплуатации "Ляонин".
Представители НОАК ранее подчеркивали, что "Ляонин" предназначен для подготовки кадров и проведения исследовательских работ, а новый авианосец Type 001A – для выполнения боевых задач.
Следует отметить высокие темпы строительства как этого корабля, так и всех других боевых единиц ВМС НОАК. На наших глазах Китай стремительно превращается в сверхдержаву, успешно конвертирующую свой экономический потенциал в военную мощь.
Фото: агентство "Синьхуа"
Видео
Новый китайский авианосец оказался старым советским
https://news.mail.ru/society/295540
Да у вас альтернативная история, вы наверно украинский громадянин. Да?
Ещё как дымит!
Edited at 2017-04-26 08:30 am (UTC)
"Китайский J-15 вряд ли сможет достичь тех же эксплуатационных характеристик что и Су-33 , и я не исключаю возможности того, что Китай может вернуться к переговорам с Россией о приобретении существенной партии Су-33s,"
сказал полковник (в отставке)Игорь Коротченко.
19:25 04.06.2010
Игорь Коротченко, член общественного совета Министерства обороны.
Аналогов нет в мире !!!!
Модели 'Неуловимый Джо'
Шарифуллин Рафаель Зуфарович который приехал в Украину (Луганск) воевать против украинского народа из Ульяновска (Россия)
Edited at 2017-04-26 08:36 am (UTC)
Да Янукович не в почете ни в Крыму ни в Донецке с Лугаснком
А Захарченко послал куда подальше Азарова и сказал на жопу его глаз натянет если те сунутся в Донецк
а блогеру с ником rovental светоит 282 статья УК РФ
В Смрмм и не только воюет очень много наемников из России
учничтожая мирное население Сирии бомбардировками самолетами из России .
очень большое количество россиян воюет в ИГИЛ .
----282 статья УК РФ-----
Ты лжешь ! Ибо я против режима Путина . Против народа я ничего не имею .
вот в суде и раскажешь,против кого ты и к чему призываешь
- ничего не меняется
Edited at 2017-04-29 08:59 pm (UTC)
Неужто тоже тока чугуний может в пике сбрасывать?
- Как что? Завидовать!"
Edited at 2017-04-27 11:28 am (UTC)
- позорно украсть у Украины, это вам его не модернизировать!
Плоскостопый? - Будешь тараканов в казармах давить! )))