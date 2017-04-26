Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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В Китае спущен на воду первый авианосец национальной постройки
Коротченко
i_korotchenko
April 26th, 10:06


В Китае спущен на воду первый авианосец Type 001A, построенный по национальному проекту, сообщает в своем Твиттере агентство "Синьхуа".  "Утром 26 апреля авианосец был спущен на воду в порту Далянь", – говорится в сообщении. На торжественной церемонии присутствовал заместитель председателя Центрального военного совета КНР Фань Чанлун.

Строительство первого китайского национального авианосца началось 11 ноября 2013 года на предприятии Dalian Shipyard. Type 001A  водоизмещением 50 000 т оборудован обычной энергетической установкой. Корабль построен в конфигурации STOBAR («короткий взлет, посадка на аэрофинишер»). Авиагруппа будет представлена 36 корабельными истребителями J-15 (китайский клон Су-33). В общем-то и сам Type 001A является несколько доработанным клоном  советского авианесущего крейсера  проекта 1143.

Помимо Type 001A, в настоящее время Китай осуществляет постройку третьего авианосца на предприятии Jiangnan Changxingdao Shipyard в Шанхае, его конструкция будет уже похожа на современные американские авианосцы.

В 2012 году ВМС НОАК приняли на вооружение первый авианосец "Ляонин". Это приобретенный на Украине и переоборудованный бывший советский тяжелый авианесущий крейсер "Варяг". В ходе проектирования и постройки китайцами нового авианосца Type 001A, был изучен и использован опыт эксплуатации "Ляонин".

Представители НОАК ранее подчеркивали, что "Ляонин" предназначен для подготовки кадров и проведения исследовательских работ, а новый авианосец Type 001A – для выполнения боевых задач.

Следует отметить высокие темпы строительства как этого корабля, так и всех других боевых единиц ВМС НОАК. На наших глазах Китай стремительно превращается в сверхдержаву, успешно конвертирующую свой экономический потенциал в военную мощь.


Фото: агентство "Синьхуа"


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Posts from This Journal by “ВМС НОАК” Tag

40 comments :
( 40 comments Leave a comment )
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mevlevi
2017-04-26 07:08 am (UTC)
красивй корабль
(Reply) (Thread)
pomkagbt
2017-04-26 07:20 am (UTC)
а тут пишут
Новый китайский авианосец оказался старым советским
https://news.mail.ru/society/29554059/?frommail=1
(Reply) (Thread)
KotoboodPatriot
2017-04-29 08:45 pm (UTC)
старую советскую кд - рф продала за 830000 долларов в 90х. а это - новый.
(Reply) (Parent) (Thread)
w1972
2017-04-30 10:28 am (UTC)
рф продала !!?

Да у вас альтернативная история, вы наверно украинский громадянин. Да?
(Reply) (Parent) (Thread)
mamasha23
2017-04-26 08:12 am (UTC)
Кттайцы подтвеждают свое реноме мировых лидеров копирайта). Ну если это приносит девиденды, то почему бы и нет...
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Ещё как дымит!

feofanful
2017-04-26 08:30 am (UTC)


Edited at 2017-04-26 08:30 am (UTC)
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KotoboodPatriot
2017-04-29 08:46 pm (UTC)
ватой не топят.
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(Deleted comment)
KotoboodPatriot
2017-04-29 08:46 pm (UTC)
Да. Еще Украина поставщик ряда чего главного на нем.
(Reply) (Parent) (Thread)
art_163
2017-04-26 08:20 am (UTC)
"Китайcкий палубный истребитель J-15 не сможет конкурировать с российским Су-33 истребителем на мировых рынках, поскольку он уступает российским самолётам"

"Китайский J-15 вряд ли сможет достичь тех же эксплуатационных характеристик что и Су-33 , и я не исключаю возможности того, что Китай может вернуться к переговорам с Россией о приобретении существенной партии Су-33s,"
сказал полковник (в отставке)Игорь Коротченко.

19:25 04.06.2010
Игорь Коротченко, член общественного совета Министерства обороны.
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KotoboodPatriot
2017-04-29 08:47 pm (UTC)
А ничего, что производство 33 уничтожено, и их вообще планировали после серийского позора - списать?
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rovental
2017-04-26 08:32 am (UTC)
Украина создала и испытала-- ОЛЬХУ-- !
Аналогов нет в мире !!!!
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Модели 'Неуловимый Джо'

prostokomp
2017-04-26 08:34 am (UTC)
...
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KotoboodPatriot
2017-04-29 08:48 pm (UTC)
В РФ нет, а в Мире - есть украинская у китайцев, беларусов и еще у кое кого.
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rovental
2017-04-26 08:36 am (UTC)
в Луганске уничтожен очередной наемник(снайпер) из России
Шарифуллин Рафаель Зуфарович который приехал в Украину (Луганск) воевать против украинского народа из Ульяновска (Россия)

Edited at 2017-04-26 08:36 am (UTC)
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eddy_tester
2017-04-26 08:47 am (UTC)
Надел кастрюлю себе на голову и скачешь?
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rovental
2017-04-26 09:00 am (UTC)
Кастрюля после бегства Януковича не актуальная .
Да Янукович не в почете ни в Крыму ни в Донецке с Лугаснком
А Захарченко послал куда подальше Азарова и сказал на жопу его глаз натянет если те сунутся в Донецк
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eddy_tester
2017-04-26 09:17 am (UTC)
Спой про вмэрлую щеню
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KotoboodPatriot
2017-04-29 08:49 pm (UTC)
рафаэль уже отскакал, прямо как псковский десантник.
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barbuljak
2017-04-26 09:18 am (UTC)
в Сирии уничтожен львовский наемник Петр Нога,воевавший за ИГИЛ
а блогеру с ником rovental светоит 282 статья УК РФ
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rovental
2017-04-26 09:42 am (UTC)
-----в Сирии уничтожен львовский наемник Петр Нога,воевавший за ИГИЛ-----
В Смрмм и не только воюет очень много наемников из России
учничтожая мирное население Сирии бомбардировками самолетами из России .
очень большое количество россиян воюет в ИГИЛ .

----282 статья УК РФ-----
Ты лжешь ! Ибо я против режима Путина . Против народа я ничего не имею .
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barbuljak
2017-04-26 10:45 am (UTC)
я к тому,что фейки такие штампуются легко

вот в суде и раскажешь,против кого ты и к чему призываешь
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KotoboodPatriot
2017-04-29 08:57 pm (UTC)
ИГИЛ - проект ГРУ РФ
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KotoboodPatriot
2017-04-29 08:58 pm (UTC)
Меня тоже россияне вербовали, а потом кацапы вербовали на борьбу с ИГИЛ.

- ничего не меняется

Edited at 2017-04-29 08:59 pm (UTC)
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kevinit
2017-04-26 08:45 am (UTC)
столько радости за китайцев что промо купил?
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art_163
2017-04-26 08:53 am (UTC)
J-15 (китайский клон Су-33)

Неужто тоже тока чугуний может в пике сбрасывать?
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KotoboodPatriot
2017-04-29 08:50 pm (UTC)
может, причем благодаря Украине - китайские покруче тех 33 и 35.
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big_lebovvski
2017-04-26 10:46 am (UTC)
Китай давно уже сверх держава. Им не хватает некоторых атрибутов, вроде орбитальной станции или авианосцев, но они быстро ликвидируют этот недостаток.
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KotoboodPatriot
2017-04-29 08:51 pm (UTC)
Китай легко могут прижать технологически до уровня РФ.
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nquatro
2017-04-26 06:58 pm (UTC)
Тяжко будет нашим внукам...
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nquatro
2017-04-30 05:45 pm (UTC)
китайский им пора учить...
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yur65
2017-04-26 11:59 pm (UTC)
"- Что делать будем, товарищ Сталин?
- Как что? Завидовать!"

Edited at 2017-04-27 11:28 am (UTC)
(Reply) (Thread)
shedaoshai
2017-04-27 12:00 am (UTC)
А наш Кузя до 2020 года будет в ремонте.
(Reply) (Thread)
KotoboodPatriot
2017-04-29 08:52 pm (UTC)
не будет - денег нет и технологий.


- позорно украсть у Украины, это вам его не модернизировать!
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KotoboodPatriot
2017-04-29 08:56 pm (UTC)
Хорошо, что РФ украла дымящего Кузнецова у Украины - теперь Украина продала им, оставшиеся Су-33 на суше в Украине, в Саках - Китаю. Теперь Китай - не дымит!
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Эльдар Файзуллин
2017-05-01 05:51 pm (UTC)
Ты почему не на фронте?
Плоскостопый? - Будешь тараканов в казармах давить! )))
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