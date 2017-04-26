В Китае спущен на воду первый авианосец национальной постройки

Установка вертикального пуска китайского корабельного ЗРК LY-80N На выставке вооружений LIMA-2017 Китай продемонстрировал модель установки вертикального пуска корабельного ЗРК средней дальности LY-80N…

Пекин не забывает напоминать соседям, кто контролирует южные моря На каждой крупной выставке вооружений - и салон LIMA-2017 в Малайзии не стал исключением - Китай не забывает напоминать своим соседям, кто…

Китайская разведка заинтересовалась российскими мини-подлодками На выставке вооружений LIMA-2017, который прошел на острове Лангкави (Малайзия), стал свидетелем большого интереса, проявленного офицером ВМС НОАК…

Вот это темпы! Спущен на воду 40-ой корвет «Тип-056» для ВМС НОАК На предприятии судостроительной компании «Хуангпу шипъярд» (Huangpu Shipyard) в Гуаньчжоу состоялся спуск на воду 40-го корвета класса…

Олланд мечется как заяц: Франция может продать Китаю "Мистрали", построенные для РФ фото img-fotki.yandex.ru Представители ВМС Франции в рамках визита в китайский город Шанхай могут попытаться предложить Китаю сделку по продаже…