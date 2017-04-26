Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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ОПРОС. Вы поддерживаете требование о депортации из России русофоба Мацейчука?
Коротченко
i_korotchenko
April 26th, 21:06


В ходе сегодняшнего прямого эфира на НТВ поляк-русофоб Томаш Мацейчук назвал советских солдат Великой Отечественной войны, спасших мир от коричневой чумы, "красными фашистами". И получил в ответ по лицу от присутствовавшего в студии главного редактора издания PolitRussia Руслана Осташко. Полагаю, что в данном случае действия Р. Осташко должны быть квалифицированы как необходимая оборона.

Видео эфира НТВ



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Вы поддерживаете требование о депортации из России русофоба Мацейчука?

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Да
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83(13.8%)
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6(1.0%)


Материалы по теме: статья Руслана Осташко "Закат эпохи глобализации"

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Posts from This Journal by “Польша” Tag

317 comments :
( 317 comments Leave a comment )

На ордене Победа изображён Мавзолей Ленина.

romashkovoo
2017-04-26 06:19 pm (UTC)
Это символ Победы. Внуки Бессмертного полка, у вас есть молотки или просто руки ? Когда вас поведут 9 мая рядом с забором , закрывающим Мавзолей Ленина, к которому ваши деды бросили немецкие знамёна, сломайте этот забор под раскатистое ура ! Не опозорьте своих дедов !



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max6kv
2017-04-26 06:19 pm (UTC)
По умубы такую мразь вешать нужно, но депортация тоже вариант.
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Виктор Иванов
2017-04-26 07:48 pm (UTC)
Вешать для него - подарок. На кол!

А по уму сгноить в Воркуте.
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romashkovoo
2017-04-26 06:20 pm (UTC)
Внуки Бессмертного полка, у вас есть древко от портрета вашего деда ?
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Борис Волков
2017-04-26 06:22 pm (UTC)
зачем такие как вы его приглашаете в эти шоу?

зачем вообще нужны эти шоу?
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i_korotchenko
2017-04-26 06:41 pm (UTC)
Зачем такие как вы пишете ерунду?
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(Deleted comment)
voenjur
2017-04-26 06:23 pm (UTC)
Ответил "да", ибо у нас своей падали хватает... Всю мразь поганой метлой и ссаной тряпкой вон из страны....
(Reply) (Thread)
tsergeya
2017-04-26 09:04 pm (UTC)




Edited at 2017-04-26 09:14 pm (UTC)
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admiralyasenxyi
2017-04-26 06:23 pm (UTC)
А в чем собственно поляк не прав? освободили пол Мира от оккупации коричневой чумы, факт. Но ведь потом заменили ее оккупацией красной чумой, тоже факт
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starper_54
2017-04-26 06:26 pm (UTC)
Для начала разберитесь с теми кто дает слово этим "пидарасам" и создает соответствующий образ
польского народа.

Мой прадед - поляк, офицер царской армии, дед умер в госпитале , от ранений.
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greezley_boy
2017-04-26 06:39 pm (UTC)
Он умер. А страну представляет такой вот сопливый урод, и по нему будут теперь судить о всех поляках. Так что если ты поляк, это твоё дело.
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romashkovoo
2017-04-26 06:26 pm (UTC)
Я бы дал по лицу мудаку,закрывающему забором мавзолей Ленина с 1 по 9 мая
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max6kv
2017-04-26 06:29 pm (UTC)
Ленин причин зла стране в разы больше чем Гитлер.
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ufsnp2015
2017-04-26 06:32 pm (UTC)
Да, этого урода давно пора выкинуть из эфира, куда сами поляки смотрят, он же гадит и в их сторону, такая мразь законченная... и ковтуна тоже, гнида лысая. Вообще на 1-2 каналах какой-то набор дегенератов умственно неполноценных выступает. Я могу это объяснить только одним - РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ ПРОТИВНИКА И ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ РФ К ВОЙНЕ.
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symbio66
2017-04-26 07:19 pm (UTC)
тебя дурака отвлекают от дорогой жратвы приглашенные актеры))
а потом ты скорбя умом пишешь капсом всякую чушь
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a_r_ka
2017-04-26 06:32 pm (UTC)
Просто приглашать на тв всякое говно не надо, а то как не включишь, так вляпываешься. То украинское, то польское, то местного производства типа Сытина и Амнуэля. Всех невозможно депортировать, их только доморощенных больше 10 %.
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a_klunya
2017-04-26 06:51 pm (UTC)
Больше всего чувство гадливости вызывает Амнуэль
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logan_666
2017-04-26 06:34 pm (UTC)
Ну вот. Самые интересные фразы уже запикать успели. А ведь не каждый день в прямом эфире ТВ можно услышать трех-этажные конструкции на великом и могучем :))
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Дык, песенка же есть "Show must go on"

jalynski
2017-04-27 10:22 am (UTC)
"Невидимая рука" все определяет, а не политкорректность.
Нормальная эволюция политических дискуссий в жанр Ор-шоу.. Малаховщина рулит.
Но и образ оппонента за душу таки должен брать.

Edited at 2017-04-27 10:23 am (UTC)
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коротченки, пожалейте Родину и нас!

zejmianskij
2017-04-26 06:34 pm (UTC)
Вы напрасно верите в мировую пролетарскую революцию. Я не могу без улыбки смотреть на плакаты: «да здравствует мировая социалистическая революция, да здравствует мировой октябрь». Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До Вашей революции фашизма не было. Ведь только нашим политическим младенцам Временного Правительства было мало даже двух Ваших репетиций перед Вашим октябрьским торжеством. Все остальные правительства вовсе не желают видеть у себя то, что было и есть у нас и, конечно, во время догадываются применить для предупреждения этого то, чем пользовались и пользуетесь Вы – террор и насилие. Разве это не видно всякому зрячему! Сколько раз в Ваших газетах о других странах писалось: «час настал, час пробил», а дело постоянно кончалось лишь новым фашизмом то там, то сям. Да, под Вашим косвенным влиянием фашизм постепенно охватит весь культурный мир, исключая могучий англо-саксонский отдел (Англию наверное, американские Соединенные Штаты, вероятно), который воплотит-таки в жизнь ядро социализма: лозунг – труд как первую обязанность и ставное достоинство человека и как основу человеческих отношений, обезпечивающую соответствующее существование каждого – и достигнет этого с сохранением всех дорогих, стоивших больших жертв и большого времени, приобретений культурного человечества.

Но мне тяжело не оттого, что мировой фашизм попридержит на известный срок темп естественного человеческого прогресса, а оттого, что делается у нас и что, по моему мнению, грозит серьезною опасностью моей родине.

Во первых то, что Вы делаете есть, конечно, только эксперимент и пусть даже грандиозный по отваге, как я уже и сказал, но не осуществление бесспорной насквозь жизненной правды – и, как всякий эксперимент, с неизвестным пока окончательным результатом. Во вторых эксперимент страшно дорогой (и в этом суть дела), с уничтожением всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни.

Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. Если бы нашу обывательскую действительность воспроизвести целиком, без пропусков, со всеми ежедневными подробностями – это была бы ужасающая картина, потрясающее впечатление от которой на настоящих людей едва ли бы значительно смягчилось, если рядом с ней поставить и другую нашу картину с чудесно как бы вновь выростающими городами, днепростроями, гигантами-заводами и безчисленными учеными и учебными заведениями. Когда первая картина заполняет мое внимание, я всего более вижу сходства нашей жизни с жизнию древних азиатских деспотий. А у нас это называется республиками. Как это понимать? Пусть, может быть, это временно. Но надо помнить, что человеку, происшедшему из зверя, легко падать, но трудно подниматься. Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемым учавствовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно. И с другой стороны. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства.

Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы нашей жизни (а их легион), я терзаюсь ядовитым укором, что оставался и остаюсь среди нея. Не один же я так чувствую и думаю?! Пощадите же родину и нас.

Академик Иван ПАВЛОВ. Ленинград 21 декабря 1934 г.

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Re: коротченки, пожалейте Родину и нас!

puh
2017-04-26 07:19 pm (UTC)
А что сказал по этому поводу академик Дмитревский?
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pvv999
2017-04-26 06:35 pm (UTC)
Он не нарушал законы, какие могут быть претензии.
Сумасбродие и самоуправство - это привилегия туземных царств бокассы, где неугодных жрут на завтрак.
Не нравится - продавливайте законы где этот матвеев будет преступником, иначе вы просто дикари.
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craftwr
2017-04-26 06:38 pm (UTC)
Судя по аватарке ты самый настоящий мумба-юмба.
(Reply) (Parent) (Thread)
greezley_boy
2017-04-26 06:36 pm (UTC)
Раз приехал в чужую страну - будь вежлив и тактичен. А этот сопляк припёрся здесь хамить и срать. Другого слова не могу подобрать! Пусть историю учит, щенок. Выгнать отсюда пинком под зад.

А нашему народу урок: нечего "освобождать" разные там народы, называя их "братскими". Именно такие вот "братья" потом и отвечают нам самой чёрной и гнусной неблагодарностью. Если б можно было историю обратно повернуть, Польшу надо было освобождать после того, как основная часть предков таких вот ублюдков истлела бы в печах Майданека и других концлагерей на территории этой слюнявой территории. Может тогда эти пшеки были бы благодарны, когда б их осталось на этом свете пара-тройка сотен!
(Reply) (Thread)
craftwr
2017-04-26 06:37 pm (UTC)
Предлагаю казнить его бензопилой "Дружба" и останки переработать в биореакторе.
(Reply) (Thread)
yaroslav999
2017-04-26 07:37 pm (UTC)
а говоришь не фашист
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
gunomad
2017-04-26 06:37 pm (UTC)
Имеет право говорить, что думает, это вовсе не значит, что он говорит правду, и вовсе не обязывает вас это слушать или верить в то, что он говорит. И уже тем более о какой депортации может идти речь? Он какой закон нарушил?
(Reply) (Thread)
Виктор Иванов
2017-04-26 07:51 pm (UTC)
Жиды сами добились, что немцы их в печах сжигали.
(Reply) (Parent) (Thread)
blagodat777
2017-04-26 06:39 pm (UTC)
Выкинуть из Страны, запретить въезд пожизненно.
(Reply) (Thread)
mitaland
2017-04-26 06:39 pm (UTC)
Слышала и видела разборку во всей красе, с включениями ах уительной лексики :) Ну что могу сказать, Осташко - мужик. Поляка гнать домой ссаным тряпками. Да и не только его, собрать всю эту мразоту и нафиг с русской земли. Чет они сильно комфортно себя здесь чувствуют.
(Reply) (Thread) (Expand)
i_korotchenko
2017-04-26 06:56 pm (UTC)
Руслан Осташко - молодец!

Edited at 2017-04-26 06:56 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
cerber_55
2017-04-26 06:40 pm (UTC)
Этого фашиста пшека ссаными тряпками надо выгнать и пожизненный запрет на въезд!
(только как пленного с билетом на Колыму можно впустить.) ;))
(Reply) (Thread)
chmyrnovich
2017-04-26 06:47 pm (UTC)
Да, такое говно без промо в топ не выведешь...
(Reply) (Thread)
pisecoptimist
2017-04-26 07:00 pm (UTC)
Это ты про себя,прыщавый?
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sell_off
2017-04-26 06:51 pm (UTC)
Польский журналист Томаш Мацейчук попал в очередной скандал на российском телевидении - на этот раз его побили за слова о том, что воевавшие в Великую Отечественную войну граждане СССР были "красными фашистами".

Во время спора гостей студии о том, есть ли принципиальные различия между фашизмом и коммунизмом, слово взял главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко. Он заявил, что если еще раз услышит о том, что его предки были фашистами, то "набьет морду" автору этой реплики.

"Я скажу. Ваши деды - красные фашисты", - перебил его Мацейчук.

Сразу же после слов польского гостя эфира Осташко поднялся, подошел к нему и несколько раз ударил по лицу. Гости студии и ведущий начали разнимать возникшую драку, но одна из приглашенных участниц поддержала Осташко и тоже набросилась на Мацейчука с кулаками.


Так зачем таких уродов упорно приглашают на российское ТВ?!
Это мазохизм?!
Или скорее низкосортная погоня за рейтингом?!




https://youtu.be/_E4xVQ1_PoA



Можно было один раз послушать "наших западных друзей" .... можно даже два... но слушать это постоянно... или найдена "тема" для поддержания "патриотизмического настроя" или власть и СМИ держат нас за идиотов - неспособное понять и запомнит -кто и где враг - рукожопство руководство российских ТВ каналов выдает такие встречи за политические ток шоу, но слишком много там грязи льется на Россию и на русских. Я не могу даже представить такое "ток шоу"  во Франции и тем более а США.



Edited at 2017-04-26 06:57 pm (UTC)
(Reply) (Thread)

кто набьёт лицо Павлову

zejmianskij
2017-04-26 06:57 pm (UTC)
Нобелевскому лауреату? Суть тут совсем в другом. Лицо надобно бить организаторам этих политических шоу. Профессиональные пропагандисты доводят участников(недалёких и заводных) до нужной кондиции, и те обязательно порадуют заказчика в какой-то момент.
Хорошо, что народ мало смотрит эти шоу. Иначе, превратились бы в украинцев...и наступил бы полный клинцевич.
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Почему только Мацейчука?

nordwestman
2017-04-26 06:52 pm (UTC)
Корейбу туда же. Да и среди соотечественников явных провокаторов хватает. Почему, тех кто поливает грязью свою страну, не лишают гражданства. Не нравится страна-вали.
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Re: Почему только Мацейчука?

i_korotchenko
2017-04-26 06:58 pm (UTC)
У Корейбы - многократная российская виза, между прочим. Вот кто ее выдал?
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second2
2017-04-26 06:54 pm (UTC)
в опросе не хватает одного пункта: ЭОС
(Reply) (Thread)
fukken_shame
2017-04-27 02:24 pm (UTC)
Плюсану. И еще добавить пункт "КГ/АМ"
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ioanna_poula
2017-04-26 06:57 pm (UTC)
1. Мне давно непонятно, зачем таких людей приглашают для диалога, потому что никакого диалога нет. Им нужно максимально опорочить Россию и они своей цели на этих эфирах добиваются.

2. Даже если,в целях доказательства того, что у нас есть "свобода слова" их приглашают, то после ХОТЬ МАЛЕЙШЕГО оскорбления нашей страны таких людей нужно было бы с позором выгонять из студии, а, в дальнейшем, и из страны. Потому что уважение к стране пребывания - это важное условие существования иностранцев.

3. Что касается именно этого персонажа, то он убийца мирных жителей на Донбассе. Воевал в "айдаре" и сам об этом говорит. Его не стоило бы вообще пускать в Россию, если у нас есть определенные позиции по поводу войны на Донбассе.

4. А уж после этих слов его нужно было бы за шиворот выволочь из студии, и пинками - до границы с Польшей. И, никаких денег за эфир, конечно.
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sell_off
2017-04-26 06:58 pm (UTC)
абсолютно верно - поддерживаю
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