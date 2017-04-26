ОПРОС. Вы поддерживаете требование о депортации из России русофоба Мацейчука?

-
"Звезда" | Корабль ВМС Польши, который опасно маневрировал рядом с новейшим российским фрегатом «Адмирал Макаров» на Балтике, преследовал…
-
Министр обороны Польши Антони Мачеревич вновь заявил об угрозах, которые Россия якобы представляет для Запада. По словам пана Мачеревича, то, что…
-
В студии программы «Время покажет» мы обсуждали арест польского политика Матеуша Пискорского и русофобию в Латвии. В прямом эфире Первого канала я…
-
Министр обороны Болгарии Николай Ненчев и вице-премьер и министр обороны Польши Томаш Семоняк подписали в Варшаве межправсоглашение, в рамках…
-
В ходе обсуждения на ХХV Экономическом форуме в Польше темы "Отношения между Востоком и Западом в новых геополитических условиях" модератором…
-
Польская группа PGZ в рамках ХХV Экономического форума представила концепт бронетранспортера "Росомаха-М". 1. 2. 3. 4.…
-
В Варшаве, в одной из крупнейших торговых галерей, в отделе где продают аксессуары чтобы напугать, увидел вот эту маску, которая показалась мне…
-
Поляки не дураки хорошо поесть и выпить. В этом я убедился в Кракове, куда заехал по дороге из Крыницы-Здруй (где завершил работу ХХV…
-
Эти две симпатичные польские беспилотницы были приставлены к БПЛА Е-310, завершение разработки которого ожидается в 2017 году. Указанный…
На ордене Победа изображён Мавзолей Ленина.
А по уму сгноить в Воркуте.
зачем вообще нужны эти шоу?
Edited at 2017-04-26 09:14 pm (UTC)
польского народа.
Мой прадед - поляк, офицер царской армии, дед умер в госпитале , от ранений.
а потом ты скорбя умом пишешь капсом всякую чушь
Дык, песенка же есть "Show must go on"
Нормальная эволюция политических дискуссий в жанр Ор-шоу.. Малаховщина рулит.
Но и образ оппонента за душу таки должен брать.
Edited at 2017-04-27 10:23 am (UTC)
коротченки, пожалейте Родину и нас!
Но мне тяжело не оттого, что мировой фашизм попридержит на известный срок темп естественного человеческого прогресса, а оттого, что делается у нас и что, по моему мнению, грозит серьезною опасностью моей родине.
Во первых то, что Вы делаете есть, конечно, только эксперимент и пусть даже грандиозный по отваге, как я уже и сказал, но не осуществление бесспорной насквозь жизненной правды – и, как всякий эксперимент, с неизвестным пока окончательным результатом. Во вторых эксперимент страшно дорогой (и в этом суть дела), с уничтожением всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни.
Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. Если бы нашу обывательскую действительность воспроизвести целиком, без пропусков, со всеми ежедневными подробностями – это была бы ужасающая картина, потрясающее впечатление от которой на настоящих людей едва ли бы значительно смягчилось, если рядом с ней поставить и другую нашу картину с чудесно как бы вновь выростающими городами, днепростроями, гигантами-заводами и безчисленными учеными и учебными заведениями. Когда первая картина заполняет мое внимание, я всего более вижу сходства нашей жизни с жизнию древних азиатских деспотий. А у нас это называется республиками. Как это понимать? Пусть, может быть, это временно. Но надо помнить, что человеку, происшедшему из зверя, легко падать, но трудно подниматься. Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемым учавствовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно. И с другой стороны. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства.
Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы нашей жизни (а их легион), я терзаюсь ядовитым укором, что оставался и остаюсь среди нея. Не один же я так чувствую и думаю?! Пощадите же родину и нас.
Академик Иван ПАВЛОВ. Ленинград 21 декабря 1934 г.
Re: коротченки, пожалейте Родину и нас!
Сумасбродие и самоуправство - это привилегия туземных царств бокассы, где неугодных жрут на завтрак.
Не нравится - продавливайте законы где этот матвеев будет преступником, иначе вы просто дикари.
А нашему народу урок: нечего "освобождать" разные там народы, называя их "братскими". Именно такие вот "братья" потом и отвечают нам самой чёрной и гнусной неблагодарностью. Если б можно было историю обратно повернуть, Польшу надо было освобождать после того, как основная часть предков таких вот ублюдков истлела бы в печах Майданека и других концлагерей на территории этой слюнявой территории. Может тогда эти пшеки были бы благодарны, когда б их осталось на этом свете пара-тройка сотен!
Edited at 2017-04-26 06:56 pm (UTC)
(только как пленного с билетом на Колыму можно впустить.) ;))
Во время спора гостей студии о том, есть ли принципиальные различия между фашизмом и коммунизмом, слово взял главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко. Он заявил, что если еще раз услышит о том, что его предки были фашистами, то "набьет морду" автору этой реплики.
"Я скажу. Ваши деды - красные фашисты", - перебил его Мацейчук.
Сразу же после слов польского гостя эфира Осташко поднялся, подошел к нему и несколько раз ударил по лицу. Гости студии и ведущий начали разнимать возникшую драку, но одна из приглашенных участниц поддержала Осташко и тоже набросилась на Мацейчука с кулаками.
Так зачем таких уродов упорно приглашают на российское ТВ?!
Это мазохизм?!
Или скорее низкосортная погоня за рейтингом?!
https://youtu.be/_E4xVQ1_PoA
Можно было один раз послушать "наших западных друзей" .... можно даже два... но слушать это постоянно... или найдена "тема" для поддержания "патриотизмического настроя" или власть и СМИ держат нас за идиотов - неспособное понять и запомнит -кто и где враг -
рукожопстворуководство российских ТВ каналов выдает такие встречи за политические ток шоу, но слишком много там грязи льется на Россию и на русских. Я не могу даже представить такое "ток шоу" во Франции и тем более а США.
Edited at 2017-04-26 06:57 pm (UTC)
кто набьёт лицо Павлову
Хорошо, что народ мало смотрит эти шоу. Иначе, превратились бы в украинцев...и наступил бы полный клинцевич.
Почему только Мацейчука?
Re: Почему только Мацейчука?
2. Даже если,в целях доказательства того, что у нас есть "свобода слова" их приглашают, то после ХОТЬ МАЛЕЙШЕГО оскорбления нашей страны таких людей нужно было бы с позором выгонять из студии, а, в дальнейшем, и из страны. Потому что уважение к стране пребывания - это важное условие существования иностранцев.
3. Что касается именно этого персонажа, то он убийца мирных жителей на Донбассе. Воевал в "айдаре" и сам об этом говорит. Его не стоило бы вообще пускать в Россию, если у нас есть определенные позиции по поводу войны на Донбассе.
4. А уж после этих слов его нужно было бы за шиворот выволочь из студии, и пинками - до границы с Польшей. И, никаких денег за эфир, конечно.