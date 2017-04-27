США на Украине: готовится силовая зачистка Донбасса по хорватскому сценарию?

Был сегодня в прямом эфире Первого канала. Тема выпуска – конфликт на юго-востоке Украины. В студии "Время покажет" анализировали ситуацию в Донбассе и позицию США по украинскому вопросу. Говорили о том, какова цель присутствия на Украине американских инструкторов, для чего в страну приезжает заместитель помощника главы Госдепартамента США по военно-политическим вопросам и что означает намерение Вашингтона сократить финансовую помощь Киеву на 68,8 процентов.
Материалы по теме: Они уже не скрывают свою русофобию в нашем эфире
НАСЧЁТ ХОРВАТСКОГО СЦЕНАРИЯ
Re: НАСЧЁТ ХОРВАТСКОГО СЦЕНАРИЯ
Остапа понесло
Начните с себя и сразу же. Хоть в интернете чище станет :)))))
Edited at 2017-04-27 04:06 am (UTC)
Через Чукотку.
А разгадка одна: не приспособлены советские гиганты индустрии (окромя добывающих сырьё) приносить прибыль. Заметьте они загибаются и в Беларуси (на полных и постоянных госдотациях) и в Китае (предприятия-зомби) :)
Поэтому Украина обязана выгнать вооруженных оккупантов со своей территории, это естественно. Об этом мечтают абсолютное большинство жителей Донбасса.
Их зачистят только когда Россия оттуда уйдёт.
Слава Украине!!!
Всё, на что способны наши "партнёры" - жидко гадить под двери России, чем они и занимаются.
И ополчение на Киев не пойдет. В крайнем случае, зайдет, сравняет с землей и назад. Т.к. тогда придется вешать на нашу шею всю эту каклическую мразь, которая в очереднй раз переобуется на лету, прикинется русскими, но опять будет гадить и предаст при первой же возможности.
Поэтому Киев нам не нужен. На его месте должна быть большая помойка.