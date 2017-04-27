Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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США на Украине: готовится силовая зачистка Донбасса по хорватскому сценарию?
Коротченко
i_korotchenko
April 27th, 0:19


Был сегодня в прямом эфире Первого канала. Тема выпуска – конфликт на юго-востоке Украины. В студии "Время покажет" анализировали ситуацию в Донбассе и позицию США по украинскому вопросу. Говорили о том, какова цель присутствия на Украине американских инструкторов, для чего в страну приезжает заместитель помощника главы Госдепартамента США по военно-политическим вопросам и что означает намерение Вашингтона сократить финансовую помощь Киеву на 68,8 процентов.

Материалы по теме: Они уже не скрывают свою русофобию в нашем эфире

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Posts from This Journal by “Украина” Tag

40 comments :
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НАСЧЁТ ХОРВАТСКОГО СЦЕНАРИЯ

olegmatvey
2017-04-26 09:26 pm (UTC)
Насчёт хорватского сценария - скорее всего Украина реально готовится к нему. Уж не знаю, хватит ли у них духу ударить, но то что они мечтают о чём-то подобном - факт.
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Re: НАСЧЁТ ХОРВАТСКОГО СЦЕНАРИЯ

KotoboodPatriot
2017-04-30 07:02 am (UTC)
хватит
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Остапа понесло

zejmianskij
2017-04-26 09:31 pm (UTC)
Прекратите разжигать межнациональную вражду. Заимитесь своим делом, чисткой сараев.
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barbuljak
2017-04-28 04:31 pm (UTC)
унтерменш ты потерялся.Это ты что-то тут забыл.Иди арбайтен срань русофобская.
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stalker2018
2017-04-26 09:44 pm (UTC)
Надо нанести по западу превентивный сокрушительный ядерный удар. Сжечь эту нечисть в огне ядерного пламени. Свое население заблоговременно рассредоточить по лесам и полям. Запастись водочкой. тушёнкой ..так и победим!
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graf_andrey
2017-04-26 09:53 pm (UTC)
Слишком толсто))
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stalker2018
2017-04-26 09:56 pm (UTC)
Я серьёзно. В леса народ эвакуировать. Водочки запасы/, сухари, тушоночка..телогреички теплые. Землянки построить ..а по западу проклятущему долбанут. Загнать им в доиндустриальный век.
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graf_andrey
2017-04-26 10:10 pm (UTC)
А потом Ледниковый период - белочка как бы намекает!
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stalker2018
2017-04-26 10:22 pm (UTC)
ледниковый период это страшилки...сейчас не то количество боеголовок ..что при ссср
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kapitanwagner
2017-04-28 04:36 am (UTC)
>Водочки запасы/, сухари, тушоночка..телогреички теплые. Землянки построить ..

Начните с себя и сразу же. Хоть в интернете чище станет :)))))
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Листопад
2017-04-27 04:03 am (UTC)
Надо нанести по западу превентивный сокрушительный ядерный удар. Сжечь эту нечисть в огне ядерного пламени. Свое население заблоговременно рассредоточить по лесам и полям. Запастись водочкой. тушёнкой ..так и победим!



Edited at 2017-04-27 04:06 am (UTC)
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stalker2018
2017-04-26 09:59 pm (UTC)
Если превентивно ударим - от ответного удара конечно не упасемся..но самолёты, аэродромы. корабли и всю промышленность у запада угробим... а потом как пыль радиоактивная уляжится - то танками до ла-манша.
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hondurasez
2017-04-27 12:00 am (UTC)
До Аляски уж сразу.
Через Чукотку.
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Andry Handry
2017-04-26 09:58 pm (UTC)
Украина это часть России которую отсоединили и уничтожают физически, на Украине во времена СССР было построено огромное количество предприятий, в том числе военных, всё это сейчас улетает в трубу, план по тихой ликвидации промышленности России успешно выполняется
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kapitanwagner
2017-04-28 04:38 am (UTC)
>всё это сейчас улетает в трубу, план по тихой ликвидации промышленности России успешно выполняется

А разгадка одна: не приспособлены советские гиганты индустрии (окромя добывающих сырьё) приносить прибыль. Заметьте они загибаются и в Беларуси (на полных и постоянных госдотациях) и в Китае (предприятия-зомби) :)
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KotoboodPatriot
2017-04-30 07:02 am (UTC)
россия - это потомок недобитой орды.
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Andry Handry
2017-04-30 09:14 am (UTC)
ой вэй, таки шо теперь делать?
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mark_windzor
2017-04-26 10:11 pm (UTC)
То что "свинохорватам" с их наступом напихают в хвост,гриву,ноздрю,и в другие приличные и не очень,места,это даже не вопрос,вопрос в том сколько при этом погибнет народу,по сути ведь с обоих сторон,полностью одинаковые люди,одинаковый народ,одинаковый менталитет,даже жизнь у них одинаковая,ничего в ней нет,кроме мамки,жены,ребенка,места где спать и работать,что им делить,подыхать в жидовской сваре,за передел миллиардов?Днище,просто нет в России законной власти,которая пресекла бы братоубийственную свару и жестоко наказала виновных,от этого все проблемы.
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kapitanwagner
2017-04-28 04:38 am (UTC)
Кто напихает? Марк Виндзор? :)))))
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alex_stasenko
2017-04-26 10:33 pm (UTC)
Хорватский сценарий подразумевает 100% гарантию неучастия материнской метрополии в конфликте. В случае Донбасса это невозможно. Другое дело, что Киеву нужна Сверхжертва, "Убитая Мечта", "Плач Ярославны" с последующим ху..ием.
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Денис Петров
2017-04-26 10:39 pm (UTC)
Там со стороны т.н. народных республик из местных остались только отморозки уголовные и бывшие менты , предавшие Украину за российскую зарплату(и пролетевшие), остальное большинство вооруженных людей приехавшие из России.
Поэтому Украина обязана выгнать вооруженных оккупантов со своей территории, это естественно. Об этом мечтают абсолютное большинство жителей Донбасса.
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michaila123
2017-04-26 11:12 pm (UTC)
Не предавший Украину - предатель. Не русский, а манкурт поганый. Годный - только мертвый
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Дмитрий Иванов
2017-04-30 03:09 am (UTC)
Если бы об этом мечтало большинство жителей донбасса, то эта власть не просуществовала бы и пяти минут. Люди в 2014 году не побоялись поднятся, а тут целая "освободительная" армия под боком, ни какие бы наемники не спасли бы.
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kremlin_curant
2017-04-26 11:07 pm (UTC)
Если уж Сев. Корею испугались зачистить, то как Донецких сателлитов зачищать будут?
Их зачистят только когда Россия оттуда уйдёт.
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KotoboodPatriot
2017-04-30 07:03 am (UTC)
рф будет развалена
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dolexcult
2017-04-26 11:32 pm (UTC)
Федеральные каналы невозможно смотреть - это очень опасно для психики. А вы ещё тащите в интернет психические шоу.

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betmenrus
2017-04-27 12:16 am (UTC)
По второму каналу, в 60минут, Басурин говорил что, по данным разведки, пиндосов нагнали к линии соприкосновения. То ж явно неспроста. То ли хохлы свидомые совсем воевать не хотят, то ли что-то готовится.
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Листопад
2017-04-27 04:00 am (UTC)
готовится силовая зачистка Донбасса по хорватскому сценарию?

Слава Украине!!!
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prostokomp
2017-04-27 05:26 am (UTC)
Тогда так же будут зачищены кудряши на севере Сирии, а не федерация им. А турецкие партнеры в этом с удовольствием помогут...
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spmen
2017-04-27 08:55 am (UTC)
Несомненно, пиндостану было бы в радость принести в жертву т.н. "украину" и хотя бы несколько млн. населяющего ее нерабыдла, затем повесить этот балласт на шею России, и кричать про "агрессию России". Хорватский сценарий - это прямой путь к скорейшей утилизации "украины". По замыслу пиндостана, Россия после этого должна будет начать "освбождение" небратского нерабыдла. Только Россия эту жертву пешки не примет. Россия несомненно поможет уничтожить миллионы каклических мразей, но оставит их остатки в резервации под названием "украина", и будет эта резервация на содержании гейропы и отдельных российских сочуствующих жидоолигархов типа грефа.
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detonator666
2017-04-27 10:41 am (UTC)
Не могу знать, что там происходит на самом деле, но Вам, Игорь, пора завязывать с этими шапито-шоу. Не Ваш уровень.
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jyhynjoh
2017-04-27 11:40 am (UTC)
Никакого хорватского сценария не будет. Баланс сил уже не тот.
Всё, на что способны наши "партнёры" - жидко гадить под двери России, чем они и занимаются.
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Павел Лисицын
2017-04-29 04:07 pm (UTC)
Ежели куевские власти рискнут пойти на силовое решение донбасской проблемы и потерпят провал (что очень вероятно), то не исключено, что остатки ВСУ вместе с ополченцами пойдут на Киев, а там уж кто не успел слинять, тот опоздал!
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spmen
2017-04-29 07:34 pm (UTC)
Остатки ВСУ никуда не пойдут. Т.к. это овощи. Они просто разбегутся.
И ополчение на Киев не пойдет. В крайнем случае, зайдет, сравняет с землей и назад. Т.к. тогда придется вешать на нашу шею всю эту каклическую мразь, которая в очереднй раз переобуется на лету, прикинется русскими, но опять будет гадить и предаст при первой же возможности.
Поэтому Киев нам не нужен. На его месте должна быть большая помойка.
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KotoboodPatriot
2017-04-30 06:59 am (UTC)
Да, причем считаю - нужно віходить на Дон и Кавказ.
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