Навальный - это "пустой барабан", похожий на Ельцина

Их сразу узнаешь, едва увидишь: два либерала и поляк-русофоб Их сразу узнаешь, едва увидишь: два либерала и поляк-русофоб. Вот они в телевизионной студии в Останкино - не стесняются, дружески обнимаются как…

Игорь Стрелков: по ту сторону баррикад Когда Игорь Стрелков сражался в Славянске, я считал его героем. И говорил о том, что он достоин одной из высших военных наград. Потом, вопреки…

Цена за 100 грамм - 876 рублей. В Москву завезен хамон для оппозиции Санкции - санкциями, а критики Владимира Путина не намерены менять свои гастрономические привычки. В Москву завезен хамон для оппозиции. Цена за…

Команда Навального. Почему если либеральное х@...о - так оно или бородатое, или волосатое? © фото ridus.ru Члены "Команды Навального" - вновь в топе новостей. Следственный комитет РФ завел дело на активиста партии "ПАРНАС", члена…

Борис Надеждин показал свой айпад, через который он постоянно с кем-то (с кем?) поддерживает связь Российский несистемный оппозиционер Борис Надеждин, с которым я встретился в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", показал мне свой айпад,…

Несколько мыслей вслух по поводу убийства Бориса Немцова Борис Немцов лежит в черном пластиковом пакете на Большом Москворецком мосту. Такой вот жизненный финал. © фото ТАСС Несколько мыслей вслух…

Создание международной комиссии по событиям на Болотной - вмешательство во внутренние дела России Мой комментарий для информационного агентства REGNUM Формирование зарубежными организациями комиссии для расследования событий на Болотной площади…