Навальный - это "пустой барабан", похожий на Ельцина

РИА "Новый день" | В ходе работы дискуссионного клуба «WTF» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Навальному удалось активизировать протестный потенциал только за счет привлекательных лозунгов. «В обществе колоссальный запрос на борьбу с коррупцией. Нужно, чтобы процесс борьбы с коррупцией демонстрировался в более ярком и зрелищном виде, чем это происходит сейчас», – считает он.
Коротченко выразил уверенность, что борьба с коррупцией в виде «посадок непопулярных губернаторов, которые вышли из доверия и которых ведут в Следственный комитет, а потом в Лефортово», общество совершенно не удовлетворяет.
Он также обратил внимание и на другую проблему, на которой сейчас активно играют популисты-оппозиционеры. «Другой запрос – это отсутствие социальных лифтов. Люди выражают ощущение своей бесперспективности и протест против невозможности воспользоваться социальным лифтом», – сказал Коротченко. По его мнению, что большинство тех, кто выходит на митинги Навального, используют эти акции, как площадку для выражения своего мнения, а не для того, чтобы поддержать его как политика.
«Как бы ни были привлекательны лозунги, которые вбрасывает в общество Алексей Навальный, он просто политтехнологический проект. По своей сути Навальный действительно схож с Ельциным (Борис Ельцин – первый президент России). Использование популистских лозунгов, чтобы проникнуть во власть и проводить диаметрально противоположную политику. Мы помним, что произошло в результате. Точно такой же пример нам бы демонстрировал Навальный и его команда, если бы ему удалось въехать во власть», – подчеркнул Коротченко.
Источник: https://newdaynews.ru/moskow/601226.htm
Мой коммент для ТВ "Царьград" с заседания дискуссионного клуба «WTF»
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Edited at 2017-04-26 10:17 pm (UTC)
НАВАЛЬНЫЙ - КРЕМЛЁВСКИЙ ПРОЕКТ
Re: НАВАЛЬНЫЙ - КРЕМЛЁВСКИЙ ПРОЕКТ
Как бы то ни было, свою задачу он выполнит...
Свалит вашу крышу...ну а там и мы подсуетимся...
До встречи в редакции, велеречивый ты наш! :)))))
Edited at 2017-04-26 10:48 pm (UTC)
Такой же проект Волошина и Юмашева, как когда-то Путин.
Так хорошо было бы сейчас сидеть у ног доброго учителя географии и слушать нежный лепет маленького идиота: "Эне, бэнэ, раба, квинтер, финтер, жаба". Однако ничего ужасного не случилось. Человексобака тявкнул еще несколько раз и, ворча, взобрался на свою кровать.
+ за профессиональных патриотов и ещё один за барабан.
Я бы ометил, что Навальному удалось активизировать протестный потенциал только при поддержке Кремля.
Никакой речи о том, чтобы ставить Навального на одну доску с алкашом Борькой, быть не может. Борька сделал блестящую карьеру в КПСС. А Навального никогда не изберут даже мэром поселка. Аналогов Борьки надо высматривать в либералистическом блоке правительства.Но прямых его аналогов нет, т.к. ситуации разные.