Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Навальный - это "пустой барабан", похожий на Ельцина
Коротченко
i_korotchenko
April 27th, 1:06


РИА "Новый день" | В ходе работы дискуссионного клуба «WTF» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Навальному удалось активизировать протестный потенциал только за счет привлекательных лозунгов. «В обществе колоссальный запрос на борьбу с коррупцией. Нужно, чтобы процесс борьбы с коррупцией демонстрировался в более ярком и зрелищном виде, чем это происходит сейчас», – считает он.

Коротченко выразил уверенность, что борьба с коррупцией в виде «посадок непопулярных губернаторов, которые вышли из доверия и которых ведут в Следственный комитет, а потом в Лефортово», общество совершенно не удовлетворяет.

Он также обратил внимание и на другую проблему, на которой сейчас активно играют популисты-оппозиционеры. «Другой запрос – это отсутствие социальных лифтов. Люди выражают ощущение своей бесперспективности и протест против невозможности воспользоваться социальным лифтом», – сказал Коротченко. По его мнению, что большинство тех, кто выходит на митинги Навального, используют эти акции, как площадку для выражения своего мнения, а не для того, чтобы поддержать его как политика.

«Как бы ни были привлекательны лозунги, которые вбрасывает в общество Алексей Навальный, он просто политтехнологический проект. По своей сути Навальный действительно схож с Ельциным (Борис Ельцин – первый президент России). Использование популистских лозунгов, чтобы проникнуть во власть и проводить диаметрально противоположную политику. Мы помним, что произошло в результате. Точно такой же пример нам бы демонстрировал Навальный и его команда, если бы ему удалось въехать во власть», – подчеркнул Коротченко.

Источник: https://newdaynews.ru/moskow/601226.html

Мой коммент для ТВ "Царьград" с заседания дискуссионного клуба «WTF»


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Posts from This Journal by “несистемная оппозиция” Tag

56 comments :
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bufetum
2017-04-26 10:12 pm (UTC)
Очень похож действительно) только при улыбке десны больше блестят
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dmylnikov
2017-04-27 03:04 am (UTC)

Верните овального госдепу

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origen_72
2017-04-26 10:14 pm (UTC)
"Пустой барабан Ельцин" убил миллионы русских.. Так и это дерьмо сможет.
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pav605
2017-04-27 01:37 am (UTC)
А кто не убил?
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материал

nikvision
2017-04-26 10:16 pm (UTC)
навальный,это внебрачное дитя Кремля и госдепа...и теперь это незаконнорожденное используют в своих интересах,для получения алиментов и те и другие!

Edited at 2017-04-26 10:17 pm (UTC)
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НАВАЛЬНЫЙ - КРЕМЛЁВСКИЙ ПРОЕКТ

olegmatvey
2017-04-26 10:28 pm (UTC)
Навальный явно сотрудничает со спецслужбами. Поэтому его не трогают, да ещё и рекламу ему делают.
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Re: НАВАЛЬНЫЙ - КРЕМЛЁВСКИЙ ПРОЕКТ

bufetum
2017-04-26 10:31 pm (UTC)
вряд ли. Скорее спецслужбисты его пасут. Травку этот баран будет щипать до времени.
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vovik_sakhalin
2017-04-26 10:31 pm (UTC)
"Si vis pacem, para penis vulgaris", Игорёк...:))))))
Как бы то ни было, свою задачу он выполнит...
Свалит вашу крышу...ну а там и мы подсуетимся...
До встречи в редакции, велеречивый ты наш! :)))))
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dolexcult
2017-04-26 10:38 pm (UTC)
Интересно, когда ввп и едро сойдут со сцены кремля когда то в будущем, автор быстро перекрасится? в 1991 получилось перекрасится. Получится ли это сделать второй раз? )))


Edited at 2017-04-26 10:48 pm (UTC)
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nquatro
2017-04-26 10:39 pm (UTC)
Ну...За пионеров! По пиисят...
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eggen
2017-04-26 10:51 pm (UTC)
Это сравнение оскорбление для Ельцина, у которого была блестящая и серьезная карьера при СССР. А Ололеша просто никто, вообще никто из пустого места. Пузырь госдеповского воздуха.
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lozhkamyoda_73
2017-04-26 10:58 pm (UTC)
Ну так он и не решает ничего - за ним ельцинская "семья" стоит.
Такой же проект Волошина и Юмашева, как когда-то Путин.
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lozhkamyoda_73
2017-04-26 10:57 pm (UTC)
Навальный смог. А пустые барабаны в дискуссионных клубах констатируют этот факт.
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Станислав Рост
2017-04-26 10:59 pm (UTC)
Собственно как и Ельцин в свое время приглашенный для чтения лекций в Соединенные Штаты Америки, Навального пригласили на смотрины в Йельский университет. Если Бориска им показался просто супер со своей тягой к алкоголю, то Лешенька Анальный со своей тягой к баблу им еще больше понравился.
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techwork
2017-04-26 11:11 pm (UTC)
Да ваш чувачок - всем у кого естьмозги это давно понятно с самого роспила.
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cynepnupam
2017-04-26 11:15 pm (UTC)
Да хрен с этим Навальным. Давайте поговорим о вас. Я давно уже наблюдаю за вами как за политиком и у меня вопрос: как вам удаётся генерировать столько чуши и бреда (особенно это было заметно на дебатах) и пускать это в эфир? Чей вы проект?
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Oleg Zhiltsov
2017-04-28 07:33 am (UTC)
с языка сняли и еще хотел бы узнать ,за что с армии турнули ...в то время только по великому залету ...
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powerforpeople
2017-04-26 11:15 pm (UTC)
Главное, не дайте Навальному или ещё кому взрывать дома для подъёма рейтингов.
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zinaida111
2017-04-27 12:30 am (UTC)
не знаю не знаю, игорь, при ельцине электричество копейки стоило.
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moto69st
2017-04-27 01:39 am (UTC)
в результате - путин и его казнокрады
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sasha_severny
2017-04-27 02:19 am (UTC)
Навальный - это идиот. Посмотри на его кривую морду. "Он вам не Димон!" "А мы собрались и не разошлись". У Ильфа и Петрова подобный навальный политтехнологиями занимался в дурдоме.

Так хорошо было бы сейчас сидеть у ног доброго учителя географии и слушать нежный лепет маленького идиота: "Эне, бэнэ, раба, квинтер, финтер, жаба". Однако ничего ужасного не случилось. Человексобака тявкнул еще несколько раз и, ворча, взобрался на свою кровать.
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neuromir_tv
2017-04-27 03:48 am (UTC)
Хм. А разве барабан не должен быть пустым по определению? Если он полный, чем либо, это уже и не барабан вовсе, а лукошко. Поаккуратней с русским языком тёзка. :)
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i_korotchenko
2017-04-27 08:10 am (UTC)
Заголовок - не мой, см. цитируемый первоисточник
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creaze
2017-04-27 04:47 am (UTC)
Судя по вашей канонаде, товарищи профессиональные патриоты, этот барабан — полон как никогда.
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swamplander
2017-04-27 05:28 am (UTC)

+ за профессиональных патриотов и ещё один за барабан.

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goanoid
2017-04-27 05:11 am (UTC)

Я бы ометил, что Навальному удалось активизировать протестный потенциал только при поддержке Кремля.

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spmen
2017-04-27 09:09 am (UTC)
Навальный - это ярко выраженный проект либералистической кремлевской 6 колонны. Его политотцом, видимо, является главная либералистическая кремлядь Дудаев / "Сурков". Навальный играет роль заведомо проигрышного спарринг-партнера Путина и одновременно используется АП для некотрых полезных задач, как например, наезд на мерзкого всем надоевшего Айфонщика.
Никакой речи о том, чтобы ставить Навального на одну доску с алкашом Борькой, быть не может. Борька сделал блестящую карьеру в КПСС. А Навального никогда не изберут даже мэром поселка. Аналогов Борьки надо высматривать в либералистическом блоке правительства.Но прямых его аналогов нет, т.к. ситуации разные.
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ol_
2017-04-27 12:51 pm (UTC)
С Навальным все давно ясно. А вот с Медведевым - нет.
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Oleg Zhiltsov
2017-04-28 07:38 am (UTC)
вова путин так подчистил политическое поле ...и усеял его брателами и рабами ...что этот худой всход как навальный ,росток свободы ..на помойке политической власти ...интересно господин коротченко сам то верит ,что произносит на собраниях политотдела кремля ...мне иногда кажется ,что он робот ...
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i_korotchenko
2017-04-28 07:53 am (UTC)
На каких "собраниях политотдела Кремля"? На мероприятии прозвучали и оппозиционные точки зрения - например Никиты Исаева
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