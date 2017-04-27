Что надо сделать, чтобы нас не взрывали террористы?

Ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга спустя почти три недели после атаки взяла на себя никому ранее не известная группировка, якобы связанная с запрещенной в Россией "Аль-Каидой". В ходе второй части программы "Время покажет" на Первом канале, в которой я принимал участие, говорили о том, как Россия должна отвечать на террористическую угрозу. На что мы готовы пойти ради собственной безопасности?
Я выступил за введение визового режима с бывшими среднеазиатскими республиками СССР и 100-процентное дактилоскопирование приезжающих в Россию мигрантов, а также за активное внедрение у нас израильского опыта борьбы с терроризмом.
2. Угроза уничтожать семьи террористов полностью, если члены семьи НЕ ДОНЕСЛИ на террориста.
Edited at 2017-04-27 12:25 am (UTC)
Главная причина ЛЮБОГО терроризма - коррупция!
А если брать выше - то необходим ядерный удар по фашингтону. Т.к. отбомбившись по Саудии и Катару, мы вскоре увидим их "дублеров" где-то еще.
Edited at 2017-04-27 09:20 am (UTC)
Взрыв в Питере наглядно демонстрирует все уродство и тупость миграционной политики РФ.
Если будут визы то выдавать их будут русским, коренные жители республик будут проскакивать пачками, они тут как родные.