Что надо сделать, чтобы нас не взрывали террористы?

Действия украинской ДРГ – одна из возможных версий сегодняшнего взрыва в Санкт-Петербурге "ПолитНавигатор" | Действия украинской ДРГ – одна из версий сегодняшнего взрыва в Санкт-Петербурге, заявил «ПолитНавигатору» российский военный…

НАТО несет моральную ответственность за теракт в Ницце Принял участие в экстренном выпуске программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" (вторая часть) на телеканале "Россия", тема - чудовищный теракт в…

Теракт в Стамбуле и его последствия Принял участие в программе "Специальный корреспондент" на телеканале "Россия", обсуждали теракт в Стамбуле и его последствия. Состоялась жесткая…

ИГИЛ: после Брюсселя - удар по Стамбулу В программе "Время покажет" на Первом канале, в которой я принял участие, обсудили теракт, совершенный ИГИЛ в аэропорту Стамбула, и меры по борьбе…