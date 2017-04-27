Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Что надо сделать, чтобы нас не взрывали террористы?
Коротченко
i_korotchenko
April 27th, 2:52


Ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга спустя почти три недели после атаки взяла на себя никому ранее не известная группировка, якобы связанная с запрещенной в Россией "Аль-Каидой". В ходе второй части программы "Время покажет" на Первом канале, в которой я принимал участие, говорили о том, как Россия должна отвечать на террористическую угрозу. На что мы готовы пойти ради собственной безопасности?

Я выступил за введение визового режима с бывшими среднеазиатскими республиками СССР и 100-процентное дактилоскопирование приезжающих в Россию мигрантов, а также за активное внедрение у нас израильского опыта борьбы с терроризмом.

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Posts from This Journal by “терроризм” Tag

11 comments :
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sl_lopatnikov
2017-04-27 12:14 am (UTC)
1. Продажа лицензий на отлов с достойным вознаграждением наградой за живую тушку с доказательствами, принимаемыми судом. Типа целевого частного сыска. Тут просто нужна тарифная сетка за доказательства разного качества.

2. Угроза уничтожать семьи террористов полностью, если члены семьи НЕ ДОНЕСЛИ на террориста.

Edited at 2017-04-27 12:25 am (UTC)
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urraletz
2017-04-27 01:39 am (UTC)

Главная причина ЛЮБОГО терроризма - коррупция!

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Только Правда!
2017-04-30 07:22 pm (UTC)
Значит надо от дерьмократов избавляться.
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joanna_inc
2017-04-27 09:17 am (UTC)
А какая функция у Стриженовой в программе?
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spmen
2017-04-27 09:19 am (UTC)
С одной стороны, первый оратор сказал правильно. Но это борьба с рядовыми смертниками. А надо уничтожать главарей и спонсоров. Поэтому необходимо нанести массированный удар по Саудии и Катару, вбомбить эти террристические королевства в первобытный строй, уничтожить носителей ваххабитской идеологии, а заодно и сжечь или засыпать песком ихние запасы нефти и газа.
А если брать выше - то необходим ядерный удар по фашингтону. Т.к. отбомбившись по Саудии и Катару, мы вскоре увидим их "дублеров" где-то еще.

Edited at 2017-04-27 09:20 am (UTC)
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chili_bomber
2017-04-28 04:14 am (UTC)
Припоминаю инциденты с депортацией этнических русских в Туркмению , Узбекистон и кыргызстон и их бесконечными мучениями в ФМС , ведомство по заработку денег господина ромадановского.
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chili_bomber
2017-04-28 04:18 am (UTC)
Припоминаю инциденты с депортацией этнических русских в Туркмению , Узбекистон и кыргызстон и их бесконечными мучениями в ФМС , ведомство по заработку денег господина ромадановского.
Взрыв в Питере наглядно демонстрирует все уродство и тупость миграционной политики РФ.
Если будут визы то выдавать их будут русским, коренные жители республик будут проскакивать пачками, они тут как родные.
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KotoboodPatriot
2017-04-30 06:58 am (UTC)
ликвидировать кремль и фсб
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Только Правда!
2017-04-30 07:24 pm (UTC)
я бы таких как ты ликвидировал.
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