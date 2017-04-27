100 дней Дональда Трампа: сплошные разочарования

"Аргументы недели" | Конгресс США, как и ожидалось, не предпринимает никаких действий в рамках расследования предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией. В свою очередь, президент США Дональд Трамп гордится тем, чего ему удалось достичь за первые 100 дней пребывания на посту главы государства... О том, чтобы Трампу уж совсем не возгордиться, рассуждает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко.
«Трамп декларировал, что не намерен навязывать американскую демократию»
- Что касается первых 100 дней пребывания на посту главы США, то, знаете, у меня много разочарований. Да, разумеется, никто не ждал, что Трамп будет действовать, что называется, по указке Москвы... Но мы ожидали более взвешенной, сбалансированной и ответственной позиции нового американского президента, тем более что в ходе предвыборной кампании он говорил в том числе и о том, что надо учитывать интересы России. Трамп декларировал, что не намерен навязывать кому бы то ни было американскую демократию силовым путем и что главная задача для США - это борьба с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).
«Мы слышим злобную антироссийскую риторику»
Однако сегодня по факту мы видим, что произошла полная ревизия всего того, что обещал Трамп. Он активно вмешиваются силовым путем в дела других государств, не борется с ИГИЛ (зато борется с Россией), и вообще, мы опять слышим такую же злобную антироссийскую риторику, которая была у предыдущей администрации США. Ну и что тут может быть, кроме сплошных разочарований?..
«Была робкая надежда...»
Естественно, мы не ждали от Трампа манны небесной, и все же была робкая надежда, что политика США при новом президенте все-таки будет более вменяемой. Но Трамп показал себя полностью непредсказуемым человеком, который устраивает в прямом эфире военно-силовое шоу с нанесением ударов по Сирии. Ну и что можно сказать после демонстрации ведущими американскими телекомпаниями ракетных ударов по территории суверенной страны?.. В общем-то, мягко говоря, ничего хорошего в деятельности Трампа мы пока не видим.
«Я всегда скептически относился к возможности дружбы России и США»
Хочу подчеркнуть, что я всегда скептически относился к возможности дружбы России и США, но и у меня была надежда, что Трамп будет более вменяем... Однако и он показал себя абсолютно таким же, как и все остальные американские президенты. Что ж, мы не будем делать хорошую мину при плохой игре! Америка была и остается военным и геополитическим противником России, и из этого мы исходили и будем исходить впредь! Президенты США приходят и уходят, а политика этой страны остается неизменной.
«Волк с клыками - вот кто такой Трамп!»
Что ж, сейчас и у нас раздаются голоса, дескать, всё это - некая риторика, а на самом деле с Тиллерсоном уже о чем-то договорились... Нет, ни о чем мы с ними не договоримся, и Америка как была, так и остается мировым жандармом! Да, Трамп использует ситуацию для повышения своего внутреннего рейтинга, который сейчас падает, но при этом он показывает всю свою суть. Самый настоящий волк с клыками — вот кто такой Трамп! Но мы же знаем известную русскую пословицу - сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит! То есть как были они всегда нашими врагами, так и остаются. Да, там, где России будет выгодно с ними сотрудничать, мы будем сотрудничать, но при этом продолжают оставаться отношения уровня «холодной войны»...
«Я не знаю, водили к Трампу девок или не водили!..»
Что касается сообщений о том, что Конгресс США не предпринимает никаких действий в рамках расследования предполагаемых связей Трампа с нашей страной, то, наверное, этого и следовало ожидать. Во-первых, никаких связей там особо и не было, ну приезжал сюда этот человек несколько раз... Но ведь там-то его обвиняют в том, что к нему в номер водили девок и всё это якобы было снято Лубянкой... Я не знаю, водили к Трампу девок или не водили, снимали там что-то или не снимали, но суть остается прежней: у них нет фактуры, исходя из которой его можно было бы обвинить в связях с Россией. А во-вторых, я уверен, что всё это выдумки и ничего реального у них нет и просто быть не может.
«Трамп показал, что Россия для США не партнер»
Так что вполне возможно, что в Конгрессе США это расследование просто спустят на тормозах. Повторяю, у них нет никакой фактуры, а есть только сплетни и черный пиар!.. Противники Трампа боялись, что он будет в объятиях с Россией, а получается так, что не будет, поэтому расследование Конгресса и затухло. А еще оно не пошло по той простой причине, что Трамп показал, что Россия для США не партнер, а он ее противник... Что ж, очередной лидер США продолжает действовать в духе худших сценариев «холодной войны». Ну и чего против него теперь можно там «расследовать»?
«Нам наплевать на них, а особенно на их секс-меньшинства!»
На руку ли России те волнения, которые после избрания Трампа происходили в США, а сейчас тоже как-то затухают... Знаете, мы не занимались и не занимаемся экспортом в США «цветных революций» и, соответственно, их не финансируем. Так что проблемы Америки - это проблемы Америки. Нам важно решать свои внутренние проблемы, а не бороться за права угнетенных негров либо обездоленных секс-меньшинств США. Грубо говоря, нам наплевать на них, а особенно на их секс-меньшинства! Эти волнения могут вызывать у нас только раздражение, да и то из-за того, что мы не понимаем происходящего в стране с огромным количеством оружия.
«Либо в наручники, либо мордой в асфальт!»
Нам надо заниматься своей собственной страной, а не пытаться играть на каких-то внутриамериканских противоречиях! Ведь практика показала, если существует угроза стабильности США, то они просто вводят силы Национальной гвардии, объявляют чрезвычайное положение, и всех недовольных - либо в наручники, либо мордой в асфальт! И всё это у них называется демократией...
«Не надо бы нам заниматься этими глупостями...»
Нам бесполезно вкладывать в США какие-то ресурсы для того, чтобы разжигать там внутренние беспорядки. В Америке действует эффективная контрразведывательная система, там четко работает ФБР, другие силовые структуры... Не надо бы нам заниматься этими глупостями и думать, что нам что-то будет на руку. Да не будет нам ничего на руку, не будет России от этого никакой пользы!
«Военные советники США должны рассматриваться как наемники или агрессоры»
Что касается того, что Пентагон предупредил и Сирию, и Россию о том, что США, дескать, готовы сбивать самолеты, которые на севере Сирии угрожают их военным советникам... Знаете, Сирия - это суверенное государство, и любые американские военные советники, которые присутствуют там, должны рассматриваться либо как наемники, либо как агрессоры, к которым у нас соответствующее отношение. Я думаю, что в практическом плане у них все-таки есть голова на плечах, а попытка американцев сбить российский самолет приведет к такой эскалации напряженности, что США не только не получат от этого каких-то дивидендов, а наоборот, их безопасность будет поставлена под угрозу...
«Если Иванка Трамп будет советовать папе наносить удары...»
Если Америка захочет играть мускулами, а Иванка Трамп будет советовать папе наносить удары по Сирии... Вообще-то, я не думаю, что Иванка Трамп захочет свои дни, годы коротать в бункере глубоко под скальными породами в то время, как наверху будет ядерная зима. Американцы должны четко понимать, что нападение на Россию может перерасти в Третью мировую войну и что в любом случае США ждет возмездие. У нас есть система «Периметр», и даже в том случае, если американцы первыми нанесут по нам обезоруживающий удар и уничтожат наше военно-политическое руководство, то красную кнопку нажмет компьютер. В США должны об этом помнить и знать - для того, чтобы не пытаться втягиваться в какие-то военные авантюры против России.
«Россия может поставить точку в развитии американской цивилизации!»
Я сразу хочу сказать, что этим заявлением никоим образом не угрожаю США и вообще никому! Я просто говорю, что если Иванка Трамп действительно так влияет на папу, то она должна пройти маленький ликбез насчет того, чтобы не советовать ему принимать дурных решений, которые могут реально перерасти в риск Третьей мировой войны. А если это фэйк, и так говорят просто для того, чтобы показать сущность Трампа как несамостоятельного политика, то в любом случае ответственные генералы в Пентагоне тоже должны понимать риски. Ну не надо бы Пентагону пугать Россию, дескать, мы собьем ваш самолет!.. Россия не какая-то банановая республика, мы единственная страна, которая раз и навсегда может поставить точку в развитии американской цивилизации, конечно, в случае, если они на нас нападут!
«Конечно, в бункере плохо доживать свои дни...»
Конечно, в бункере плохо доживать свои дни! Сколько сейчас лет Иванке Трамп - 35... Неужели она будет до 70 лет сидеть в бункере и кушать консервы из жестяной банки? Ну это же очень скучное занятие!.. Так что лучше бы ей посоветовать папе, чтобы он не занимался провокациями в отношении России - и тогда все мы будем нормально жить. Тогда, где можно, мы будем развивать отношения, ну а там, где нельзя... тогда будет «холодная война». Но в любом случае это лучше, чем ядерная война и нажатие красной кнопки...
Источник: http://argumenti.ru/live/2017/04/53
Игорь Коротченко разочарован внезапно Дональдом Трампом!
Сразу после того, как Украина вступит в ЕС.
Сдается мне , что с таким семейным куначеством и ведением политики(томоТяфки на Сирию)по хотелкам дочки, не сбудется мечта ихнего Маска о покорении звезд с переселением на другие планеты , ага , как бы еще глубже под землю не ушли и уже на веки вечные, аминь!
Bla-bla-bla