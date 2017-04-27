Кто и почему взорвал наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе?

Телеканал НТВ показал фильм-расследование о шпионаже Украины против России Сегодня телеканал НТВ показал фильм о подрывной работе спецслужб Украины против России, там есть и мои комментарии относительно нынешних…

Какие резидентуры спецслужб Украины действуют под дипломатическим прикрытием в Москве Рассказал в эфире Первого канала, какие резидентуры спецслужб Украины действуют под дипломатическим прикрытием в РФ. Смотрим видео!

Маразм крепчает. СБУ завела уголовное дело на Берлускони за посещение Крыма Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, поводом для чего стало его…

Дебилы, бл@...! СБУ возбудила дело против Анатолия Вассермана по обвинению в сепаратизме Служба безопасности Украины открыла криминальное производство относительно Анатолия Вассермана, которого подозревают в сепаратизме, сообщает…

Качество информационных фальшивок - показатель низкого профессионализма СБУ СНБО Украины, а вслед за ним СБУ и администрация Порошенко долго готовили страну к обнародованию неких данных, неопровержимо свидетельствующих об…

Что делать, если вас вербует иностранная разведка? Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо…

Чем кончится противостояние "Правого сектора" с МВД Украины и СБУ? В обнимку: новый начальник СБУ Василий Грицак и лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Служба безопасности Украины обещает справедливо провести…