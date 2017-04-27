Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Кто и почему взорвал наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе?
Коротченко
i_korotchenko
April 27th, 11:56


Кому выгоден подрыв машины ОБСЕ под Луганском? Как Киев планирует устроить "темную" непокорным республикам? Почему Запад не замечает саботаж минских договоренностей украинской стороной? СБУ против Лолиты Милявской: чья возьмет? Затишье перед бурей: как выборы в Европе изменят ситуацию в Донбассе? Эти темы обсуждали в программе "Место встречи" на НТВ, в которой я принял участие.

Материалы по теме: Туши свет! Украина разрабатывает систему для подавления российских "Калибров"

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Posts from This Journal by “СБУ” Tag

9 comments :
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schultz19
2017-04-27 09:35 am (UTC)
российские террористы.
(Reply) (Thread)
tankard39
2017-04-27 01:55 pm (UTC)
Иди опохмелись, мусор.
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tankard39
2017-04-27 03:11 pm (UTC)
Это имеет какое-то отношение к твоей мусорной сущности?
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ganibal41
2017-05-03 02:14 pm (UTC)
Похмелка ему не поможет, только пересадка мозга, хотя бы от обезьяны бабуина, всё умнее.
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wowka13
2017-04-27 09:43 am (UTC)
Кому выгоден?
А может все проще?
ДРГ заминировала дорогу - хотели взорвать что то тяжелое (танк, грузовик с боеприпасами, школьный автобус)..., ОБСЕшники ни сном ни духом, решили маршрут изменить - ну и изменили.
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ganibal41
2017-05-03 02:19 pm (UTC)
Вполне возможно, а если это сделали даже бандеры, всё равно они скажут что это ни они, и гейропа сделает вид что это не они. Хотя надо думать сделано по приказу амерских спецслужб, ибо у них принцип чем гаже, тем лучше.
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spmen
2017-04-27 04:00 pm (UTC)
Так и надо пиндосским шпионам и их гейропским шестеркам. Их всех давно пора перебить.
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