Кто и почему взорвал наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе?

Кому выгоден подрыв машины ОБСЕ под Луганском? Как Киев планирует устроить "темную" непокорным республикам? Почему Запад не замечает саботаж минских договоренностей украинской стороной? СБУ против Лолиты Милявской: чья возьмет? Затишье перед бурей: как выборы в Европе изменят ситуацию в Донбассе? Эти темы обсуждали в программе "Место встречи" на НТВ, в которой я принял участие.
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А может все проще?
ДРГ заминировала дорогу - хотели взорвать что то тяжелое (танк, грузовик с боеприпасами, школьный автобус)..., ОБСЕшники ни сном ни духом, решили маршрут изменить - ну и изменили.