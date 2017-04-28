Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Безвиз. Украина ликует: наступило счастье
Коротченко
i_korotchenko
April 28th, 0:01


Украина ликует: наступило счастье. Отныне выезд в Шенген для украинских туристов - без визы. Безумно рады и украинские политологи, прибывшие в Москву для участия в политических ток-шоу. Был сегодня на НТВ в программе "Место встречи". Мацейчук после вчерашнего инцидента отсутствовал. Вот обсуждавшиеся вопрос: Какую цену Украина заплатит за безвиз? Что готовят радикалы к конкурсу "Евровидение"? Зачем американский десант прибыл на юго-восток Украины? И зачем Киев толкает Донбасс в объятия России?

Эфир программы "Место встречи" от 27 апреля 2017 г.



"Я достаю из широких штанин..."


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Posts from This Journal by “Украина” Tag

694 comments :
( 694 comments Leave a comment )
art_f
2017-04-27 09:19 pm (UTC)
Безвиз нужен только основному экспортному товару украины - проституткам.
Они все равно нелегально работают в Европе.


PS. А на груди написано "веревка", "повешение". Симптоматично )

Edited at 2017-04-27 09:22 pm (UTC)
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iallf
2017-04-27 09:34 pm (UTC)
т ак щас Ленинградка в Москве и близлежащими борделями опустеет?все хохлошмары рванут в ЕС?в России станет шлюхомор
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mistertremel
2017-04-28 02:22 am (UTC)
Поздравляю украинцев!
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vovik01
2017-04-27 09:31 pm (UTC)
Весь последний год все ватники и Геббельс ТиВи дружно кричали, что фиг Украине, а не безвиз:-) Сменили пластинку?:-)
Это как с коммунистами:-) До 91 первого все были верными ленинцами и атеистами, а потом вдруг стали христианами и "демократами":-) Прикольно смотреть как бывшие коммунистами вожди крестятся в церквях!
С интересом наблюдаю, что будет дальше:-)
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Эдуард Фещенко
2017-04-27 09:44 pm (UTC)
Поддерживаю на все 100%
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vovik01
2017-04-27 09:32 pm (UTC)
Да, мне интересно когда Вы меня забаните:-) Плюрализм нынче не в моде. Все должны быть верны идеям чучхе!:-)
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i_korotchenko
2017-04-27 09:34 pm (UTC)
Я баню только за хамство, а не за иную точку зрения
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raad_traat
2017-04-27 09:34 pm (UTC)
поздравляю Украину
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of_ice
2017-04-28 12:44 am (UTC)
От имени Украины огромное вам украинское мерси.
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putin0
2017-04-27 09:34 pm (UTC)
А мы думали что ничего у Украинцев не получится, а они вон победили. Как же так? :(
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hedonismo
2017-04-27 09:41 pm (UTC)
А в чем победа?
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bufetum
2017-04-27 09:35 pm (UTC)
Рожи, пардон муа, у свидомых украинцев ну такие "европейские"))
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i_korotchenko
2017-04-27 09:42 pm (UTC)
Не шляхта )

Edited at 2017-04-27 09:50 pm (UTC)
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pritkov
2017-04-27 09:36 pm (UTC)

Хотя давно открыты Шенгены и их получение для меня формальность. Все же просто купить билет и полететь - хорошо. Минусов тут быть не может. Только нормальная зависть.

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froster2
2017-04-28 06:56 am (UTC)
Самые активные свалят на заработки. Страна погрузится в рецессию. Но хоть пар выпустят, скакать перестанут. Вангую, что процентов 30% населения свалит. Остальные перейдут под ручное управление госдепа.
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nikvision
2017-04-27 09:41 pm (UTC)
безвиз получили,братья наши меньшие,осталось кружевные трусы заполучить и тогда заживут!!
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i_korotchenko
2017-04-27 09:43 pm (UTC)
Если грошей нема - что тогда толку от безвиза?
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Эдуард Фещенко
2017-04-27 09:41 pm (UTC)
Искренне рад за Украину, жаль только, что это не решает проблемы самих украинцев, как были в дерьме так и остались, впрочем как и мы
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666
2017-04-27 09:45 pm (UTC)
Кем надо быть, чтоб смотреть по ящику эти говношоу?
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i_korotchenko
2017-04-27 09:47 pm (UTC)
Вы посмотрите сначала, а потом высказывайтесь
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doctordrul
2017-04-27 09:50 pm (UTC)
Ну они безвиз теперь.
А ты то че злопыхательствуешь по этому поводу?
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alex_stasenko
2017-04-27 09:52 pm (UTC)
Какая страшная, беспородная рожа
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bulbamaster
2017-04-27 09:57 pm (UTC)
Рожа как рожа. Ничем не хуже и не лучше других. Судят по внешности только сами знаете кто.

Змей всё сказал.
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Простой Какдвери
2017-04-27 09:52 pm (UTC)
Уже не слышно бреда о том, что хохлы без нашего газа замёрзнут, достаточно только
вентиль закрутить.
Точно так же, скоро исчезнут издевательские комментарии про безвиз.
Корабль под названием Украина отплыл с каждым прожитым годом всё больше отдаляется от Российского причала.
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nizhlogger
2017-04-27 11:13 pm (UTC)
А давеча хохлы не мёрзли что ли?
Апрельское похолодание а угля нет, газ дорог.
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bulbamaster
2017-04-27 09:56 pm (UTC)
Молодцы соседи. Выбрали вектор и движутся. А наши всё пытаются одной жопой на нескольких стульях усидеть. Это всё кончится тем, что либо стулья уберут, либо жопа порвётся. Пора бы уже либо крестик снять, либо трусы одеть. Ниже падать уже так и так некуда.

Змей всё сказал.
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Aurora Nox
2017-04-27 09:58 pm (UTC)
Спасибо, мудрый Змей.
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drkolobkov
2017-04-27 09:58 pm (UTC)
В Европе к обычным украинцам предоставят работу? пособие? место проживания?
Разве не надо на границе подтверждать платёжеспособность и ехать в ридну нэньку как закончится время пребывания?
У кого гроши были тому виза не помеха и раньше. Те кто на панщину в рабство.. чему ж тут завидовать??
Ещё и очередь выстроится немцу сортир помыть.. из свободных украинских унтерменшь.
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vovik01
2017-04-27 10:03 pm (UTC)
Вы меня обрадовали:-) "Уедешь в Америку, будешь там унитазы мыть!"
Я тут в одном из своих домов жильцов выселил. Грязнули были:-) И вот работник красит стены, а я шатаюсь по дому и смотрю, что еще починить надо. И тут увидел грязный унитаз. Взял ершик и помыл этот унитах. Потом долго ржал:-))) Сбылись мечты "патриотов". Я мою унитазы в Америке! :-))))
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nofnord
2017-04-27 09:58 pm (UTC)
смотрю сколько желчи и злорадства в посте и в комментариях.
восхищаюсь русскими скрепами. вот оно истинное лицо россии.
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Aurora Nox
2017-04-27 10:06 pm (UTC)
Хм... напротив на удивление мало, взвешено всё и по сути.
Не принимая во внимание оценок внешности того парня, конечно.
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ddavidyan
2017-04-27 10:10 pm (UTC)
В процессе борьбы за безвиз забыли, зачем стояли на майдане. Коррупция как была, так и продолжается, безработица растет, население нищает, но, конечно, поездки по Европе - это святое! Украинцы на редкость последовательны и логичны: сначала бороться за "независимость", чтоб, получив ее от Москвы, сразу перебежать под начало Брюсселя; под крики о патриотизме, любви к Украине, борьбе с коррупцией и за улучшение жизни на родине, радоваться безвизу как пределу желаний всех патриотов.
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drugoi112
2017-04-27 11:05 pm (UTC)
1.Дайте ссылку, что стояли на Майдане за снижение безработицы и коррупции.
2.То, что украинская экономика показала рост в 2016(+1,8%) - вы в курсе? То, что российская продолжила падение(-0,6%) - вы в курсе? Жду внятных ответов.
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Aurora Nox
2017-04-27 10:10 pm (UTC)
Конечно, безвиз не панацея, а только первый шаг.
На ещё долгом и тернистом пути, но...
Дорогу, надеюсь, осилит идущий.
На месте стоять, разумеется, проще и безопасней.
Но каждому своё. Вам своё, нам своё.
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John Smith
2017-04-28 07:33 am (UTC)
"нам своё" - нам - это кому? с чего у тебя аж в Чикаго пердак разрывает фклочья?
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drkolobkov
2017-04-27 10:17 pm (UTC)
Мы рады за вас, украинцы. Только большие сомнения по поводу ваших надежд там заработать.
Удачи вам, она вам очень понадобиться.
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art_f
2017-04-27 10:57 pm (UTC)
>> Только большие сомнения по поводу ваших надежд там заработать.

Ты сомневаешься в способностях украинских проституток нелегалок и проститутов-официантов?
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vovik01
2017-04-27 10:19 pm (UTC)
Ну а вообще по теме. "Чем кумушек считать трудиться, не лучше-ль на себя, кума, оборотиться!"(С) Крылов
Оставьте уже "братьев" в покое. Займитесь своим домом! Россией! А Украина, как и Грузия, Прибалтика, Восточно Европейские страны сами разберуться!
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radix50
2017-04-28 02:23 am (UTC)
Какого хрена тогда ты здесь делаешь?
Займись своим домом


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moskvachenko
2017-04-27 10:43 pm (UTC)
В России, похоже, начинает оформляться новый официальный лозунг, коротко формулируемый, как "Не очень-то и хотелось, и вообще вы все нас неправильно поняли".
- Аааааааа, ура, Трампнаш, все высыпаем на улицу с поцреотическими лозунгами, российско-пиндосскими флагами и гулеваним до утра под вувузеллы и банджо, теперь точно ух-заживем!!! Через месяц - что, блин, не наш? Вот ведь с...ка, а! Ну так не очень-то и хотелось, и вообще вы все нас неправильно поняли.
- Вот увидите, путинопятьвсех переиграл с Самойловой, теперь у хохлопитеков точно отберут евровидение, вот мы им под дверью-то насрали какую кучу!!! - Не отбрали? И даже не обязали пустить Юлю? Ну так не очень-то и хотелось, и вообще вы все нас неправильно поняли.
- Наши ракетные комплексы в Сирии способны поразить любые цели и дать отпор любой агрессии против дружественных нам чучмеков! Что, кривизна Земли неожиданно обнаружилась, и ни хера они не могут? Ну так не очень-то и хотелось, и вообще вы все нас неправильно поняли.
И так далее, примерам несть числа.

Ближайшими "Ну так не очень-то и хотелось, и вообще вы все нас неправильно поняли." будут, вангую, пролет лепенши на выборах и абсолютный пох...изм хохлов на принятые для того, чтобы помешать им выводить деньги, "великие и ужасные" запретительные меры.
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art_f
2017-04-27 10:55 pm (UTC)
У тебя что правда были такие проблемы раз в год заплатить 35 евро за мультивизу что ты радуешься тому что за этот безвиз убиты десятки тысяч человек и на украине фашизм и разруха?

Болванчик, 35 евро (годовой шенген) стоит один день очень недорого поесть в тобой обожаемой европе. Зачем тебе еропа если ты даже пожрать не можешь купить на один день? :-)))
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as_romanoff
2017-04-27 11:47 pm (UTC)
счастье!
если бы у них ещё были деньги гулять по европам ....

Edited at 2017-04-27 11:48 pm (UTC)
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Aurora Nox
2017-04-27 11:54 pm (UTC)
Полагаете, у россиян денег больше? (Москву в расчёт не берем)
А безвиз это не «счастье», как вы написали, «гулять по Европам», а принцип доверия
— жест открытых дверей.
Понимаете это?
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balakenli
2017-04-27 11:56 pm (UTC)
Безвиз очень удобная штука. Хотя, в случае с Украиной, в отличии от Грузии, это более политическое решение.
А тем кто искренне болеет душой за Россию, люди вы подумайте почему от России бегут? Кто? Эта же Украина к примеру. Другая ситуация, Крым. Как Крым оказался в составе Украины? Куда 14 лет (90-е уберем, бардак и переходный период) смотрела государственная агитация? Нет правильной агитации, есть элементы пропаганды. Есть много вопросов в которых Россия права, но выглядит виновной. Столько денег угрохали на Украину и что, какой толк? Большинство нынешнего поколения украинцев для России потеряно. Потеряли Грузии, хорошо хоть неокончательно, во время очнулись. Коррупционеры, вот основная беда (имхо). Богатейшая страна, а люди живут хуже чем в Европе.

Edited at 2017-04-28 12:06 am (UTC)
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неверно это.

puh
2017-04-28 01:40 am (UTC)
Легкая дебандеризация и ненька-наша. Там и так 60% за Россию. А с десяток повешенных главарей на Крещатике-типа билецких, ляшко и прочих, как в 44 году , дадут все 99%.
Схроны завалить вместе с правосеками.
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of_ice
2017-04-28 12:55 am (UTC)
Можно подумать, вы педераст юный и свежий)
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