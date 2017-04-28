Безвиз. Украина ликует: наступило счастье

Украина ликует: наступило счастье. Отныне выезд в Шенген для украинских туристов - без визы. Безумно рады и украинские политологи, прибывшие в Москву для участия в политических ток-шоу. Был сегодня на НТВ в программе "Место встречи". Мацейчук после вчерашнего инцидента отсутствовал. Вот обсуждавшиеся вопрос: Какую цену Украина заплатит за безвиз? Что готовят радикалы к конкурсу "Евровидение"? Зачем американский десант прибыл на юго-восток Украины? И зачем Киев толкает Донбасс в объятия России?
Эфир программы "Место встречи" от 27 апреля 2017 г.
"Я достаю из широких штанин..."
Они все равно нелегально работают в Европе.
PS. А на груди написано "веревка", "повешение". Симптоматично )
Edited at 2017-04-27 09:22 pm (UTC)
Это как с коммунистами:-) До 91 первого все были верными ленинцами и атеистами, а потом вдруг стали христианами и "демократами":-) Прикольно смотреть как бывшие коммунистами вожди крестятся в церквях!
С интересом наблюдаю, что будет дальше:-)
Edited at 2017-04-27 09:50 pm (UTC)
Хотя давно открыты Шенгены и их получение для меня формальность. Все же просто купить билет и полететь - хорошо. Минусов тут быть не может. Только нормальная зависть.
А ты то че злопыхательствуешь по этому поводу?
Змей всё сказал.
вентиль закрутить.
Точно так же, скоро исчезнут издевательские комментарии про безвиз.
Корабль под названием Украина отплыл с каждым прожитым годом всё больше отдаляется от Российского причала.
Апрельское похолодание а угля нет, газ дорог.
Змей всё сказал.
Разве не надо на границе подтверждать платёжеспособность и ехать в ридну нэньку как закончится время пребывания?
У кого гроши были тому виза не помеха и раньше. Те кто на панщину в рабство.. чему ж тут завидовать??
Ещё и очередь выстроится немцу сортир помыть.. из свободных украинских унтерменшь.
Я тут в одном из своих домов жильцов выселил. Грязнули были:-) И вот работник красит стены, а я шатаюсь по дому и смотрю, что еще починить надо. И тут увидел грязный унитаз. Взял ершик и помыл этот унитах. Потом долго ржал:-))) Сбылись мечты "патриотов". Я мою унитазы в Америке! :-))))
восхищаюсь русскими скрепами. вот оно истинное лицо россии.
Не принимая во внимание оценок внешности того парня, конечно.
2.То, что украинская экономика показала рост в 2016(+1,8%) - вы в курсе? То, что российская продолжила падение(-0,6%) - вы в курсе? Жду внятных ответов.
На ещё долгом и тернистом пути, но...
Дорогу, надеюсь, осилит идущий.
На месте стоять, разумеется, проще и безопасней.
Но каждому своё. Вам своё, нам своё.
Удачи вам, она вам очень понадобиться.
Ты сомневаешься в способностях украинских проституток нелегалок и проститутов-официантов?
Оставьте уже "братьев" в покое. Займитесь своим домом! Россией! А Украина, как и Грузия, Прибалтика, Восточно Европейские страны сами разберуться!
Займись своим домом
- Аааааааа, ура, Трампнаш, все высыпаем на улицу с поцреотическими лозунгами, российско-пиндосскими флагами и гулеваним до утра под вувузеллы и банджо, теперь точно ух-заживем!!! Через месяц - что, блин, не наш? Вот ведь с...ка, а! Ну так не очень-то и хотелось, и вообще вы все нас неправильно поняли.
- Вот увидите, путинопятьвсех переиграл с Самойловой, теперь у хохлопитеков точно отберут евровидение, вот мы им под дверью-то насрали какую кучу!!! - Не отбрали? И даже не обязали пустить Юлю? Ну так не очень-то и хотелось, и вообще вы все нас неправильно поняли.
- Наши ракетные комплексы в Сирии способны поразить любые цели и дать отпор любой агрессии против дружественных нам чучмеков! Что, кривизна Земли неожиданно обнаружилась, и ни хера они не могут? Ну так не очень-то и хотелось, и вообще вы все нас неправильно поняли.
И так далее, примерам несть числа.
Ближайшими "Ну так не очень-то и хотелось, и вообще вы все нас неправильно поняли." будут, вангую, пролет лепенши на выборах и абсолютный пох...изм хохлов на принятые для того, чтобы помешать им выводить деньги, "великие и ужасные" запретительные меры.
Болванчик, 35 евро (годовой шенген) стоит один день очень недорого поесть в тобой обожаемой европе. Зачем тебе еропа если ты даже пожрать не можешь купить на один день? :-)))
если бы у них ещё были деньги гулять по европам ....
Edited at 2017-04-27 11:48 pm (UTC)
А безвиз это не «счастье», как вы написали, «гулять по Европам», а принцип доверия
— жест открытых дверей.
Понимаете это?
А тем кто искренне болеет душой за Россию, люди вы подумайте почему от России бегут? Кто? Эта же Украина к примеру. Другая ситуация, Крым. Как Крым оказался в составе Украины? Куда 14 лет (90-е уберем, бардак и переходный период) смотрела государственная агитация? Нет правильной агитации, есть элементы пропаганды. Есть много вопросов в которых Россия права, но выглядит виновной. Столько денег угрохали на Украину и что, какой толк? Большинство нынешнего поколения украинцев для России потеряно. Потеряли Грузии, хорошо хоть неокончательно, во время очнулись. Коррупционеры, вот основная беда (имхо). Богатейшая страна, а люди живут хуже чем в Европе.
Edited at 2017-04-28 12:06 am (UTC)
неверно это.
Схроны завалить вместе с правосеками.