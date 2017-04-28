Безвиз. Украина ликует: наступило счастье

Пепел сгоревших в Одессе стучит в наши сердца Без срока давности: кто ответит за кровавую бойню в Доме профсоюзов? Какой сценарий радикалы готовят для Одессы теперь? Почему украинцы начинают…

Украинских военных в Мариуполе настигла эпидемия чумы "КП" | Украинским бойцам, воюющим на Донбассе, руководство перестало поставлять довольствие и снаряжение. Из-за отсутствия еды, солдатам…

Вячеслав Ковтун предал идеалы Майдана "Звезда" незалежной политологической мысли Вячеслав Ковтун показал в кулуарах НТВ свой паспорт - вот он молодой и красивый, полный…

США на Украине: готовится силовая зачистка Донбасса по хорватскому сценарию? Был сегодня в прямом эфире Первого канала. Тема выпуска – конфликт на юго-востоке Украины. В студии "Время покажет" анализировали ситуацию в…

Туши свет! Украина разрабатывает систему для подавления российских "Калибров" Украина.Ру | На Украине разрабатывается РЛС, которая подавляет российские крылатые ракеты «Калибр» Об этом заявил заместитель председателя…

США назвали Иран, Сирию и КНДР "несостоявшимися государствами". Зато Украина "состоявшееся"! Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер назвал Сирию, КНДР и Иран "несостоявшимися государствами", которые не поддерживают позицию США.…

Действия украинской ДРГ – одна из возможных версий сегодняшнего взрыва в Санкт-Петербурге "ПолитНавигатор" | Действия украинской ДРГ – одна из версий сегодняшнего взрыва в Санкт-Петербурге, заявил «ПолитНавигатору» российский военный…