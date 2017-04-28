Вячеслав Ковтун предал идеалы Майдана

"Звезда" незалежной политологической мысли Вячеслав Ковтун показал в кулуарах НТВ свой паспорт - вот он молодой и красивый, полный надежд на будущее в свободной и процветающей Украине, с густой шевелюрой. Годы прошли, и теперь, когда он старый и лысый, а на Украине наступила полная Ж, Ковтун предпочитает проводить время не в Киеве, а на российских телеканалах. Судя по-всему, чувствует себя он в Москве во всех отношениях очень хорошо. Это тебе не в зоне АТО воевать!
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Максимум, могут кулаком в челюсть в студии заехать.
А в ато люди суровые, про идеалы "майдана" ничего не знают, могут и застрелить запросто!
томатным!
как М.Веллер!
Подвид укра - гидроцефальный,как и Семенченко
Мамашка - хохлушка
И да , чего-то лопотал он, что Семенченко и что-то про то что сросся с этим именем и фамилией, плюс воздух укроинии раздувает бошки нещадно а ветер рэволюции гнидности, выдувает мозги напрочь , ггг
У многих россиян или мать или жена хохлушка, вы хотите им сказать, что они или их дети укры?
К тому же в его биографии столько "темных пятен", что тот русский папа , может оказаться совсем и не папа , ага
А это уже зависит от степени засранности мозга и врожденной или приобретенной идиотии на генном уровне.Кто избежал , пересилил в себе укра , тому честь и хвала , остальным презрение и позор!
жидукр?
И дети в семье, где русский отец и мать украинка, получают национальность по матери?
«...жыдам это расскажи , по отцу ) а укры от них недалеко ушли...»
— твои слова?
Отвечаешь, надеюсь, за них, что украинцы недалеко ушли от евреев?
Следовательно, если в семье мать украинка — то дети автоматически укры
— так ведь по твоему?
Так понятно???
— что в отношении сына встречается статистически чаще?
Ты проводил генетический анализ или взял с потолка?
А ты проводил ген анализ, что его папа именно тот "русский Гришин" или это только со слов самого Семенченко?
Сказала только о его национальности, которая передаётся как известно по отцу, и которую он и сам подтвердил в одном из своих интервью — что отец офицер ВМС мол, сам он родом из Севастополя, и проч.
Укр ты или русский это вопрос не генетики, а идеологии и самостоятельного выбора.:-) русские все таки не совсем этнос, а имперский, по Гумилеву суперэтнос. Особенно видно за границей, когда "русская мафия" это и русские, и евреи, и украинцы, и грузины
Короче, хоть сто раз обрежься — евреем не станешь; хоть утопись в Ганге — ни в одну из каст не возьмут; хоть наизусть выучи Зенд-Авесту — в зороастрийцы не примут... и так далее и так далее.
В Чикаго особенно :)
какие гены?
Edited at 2017-04-30 01:12 pm (UTC)
Re: какие гены?
и бульварным желтым заголовком. Впрочем видимо заранее ориентируясь на своих читателей
Edited at 2017-04-28 11:57 am (UTC)