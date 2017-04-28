Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Вячеслав Ковтун предал идеалы Майдана
Коротченко
i_korotchenko
April 28th, 14:01


"Звезда" незалежной политологической мысли Вячеслав Ковтун показал в кулуарах НТВ свой паспорт - вот он молодой и красивый, полный надежд на будущее в свободной и процветающей Украине, с густой шевелюрой. Годы прошли, и теперь, когда он старый и лысый, а на Украине наступила полная Ж, Ковтун предпочитает проводить время не в Киеве, а на российских телеканалах. Судя по-всему, чувствует себя он в Москве во всех отношениях очень хорошо. Это тебе не в зоне АТО воевать!

Материалы по теме: Почему они все больше и больше наглеют в эфире российского ТВ?

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Posts from This Journal by “украинские политологи” Tag

42 comments :
( 42 comments Leave a comment )
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pomkagbt
2017-04-28 11:06 am (UTC)
ну а чё))сейчас многие скрываются от АТО в России))
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erovobian
2017-04-28 11:09 am (UTC)
А зачем пускать на наше ТВ таких людей? Свою непрофессиональность (бла-бла) прикрыть этими обезьянами. На амеэриканское ТВ вас очень очень редко приглащают,а тут каждый день. ОДНО БЛА-БЛА!
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soroma_77
2017-04-28 11:16 am (UTC)
Проститутки проституткам всегда помогут...
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nolcken
2017-04-28 11:11 am (UTC)
У-га-га ,фамилия по-украински - погоняло. Не знал
(Reply) (Thread)
marian_baidek
2017-04-28 11:11 am (UTC)
В Москве, несмотря на то, что лютует разный путенский мордор-помидор, безопасно.
Максимум, могут кулаком в челюсть в студии заехать.
А в ато люди суровые, про идеалы "майдана" ничего не знают, могут и застрелить запросто!
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fixxxx
2017-04-28 08:26 pm (UTC)
ещё соком могут облить!
томатным!
как М.Веллер!
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Oleg Zhiltsov
2017-04-28 11:14 am (UTC)
а российское гражданство он получил?
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garnet_777
2017-04-28 11:14 am (UTC)

Подвид укра - гидроцефальный,как и Семенченко
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Aurora Nox
2017-04-28 11:25 am (UTC)
Семенченко (Гришин) кстати этнический русский.
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Мамашка - хохлушка

garnet_777
2017-04-28 12:16 pm (UTC)
Мамашка то хохлушка у него, так что все факты о подвиде укра гидроцефального - на лицо!
И да , чего-то лопотал он, что Семенченко и что-то про то что сросся с этим именем и фамилией, плюс воздух укроинии раздувает бошки нещадно а ветер рэволюции гнидности, выдувает мозги напрочь , ггг
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Aurora Nox
2017-04-28 12:39 pm (UTC)
Национальность передаётся по отцу так или иначе.
У многих россиян или мать или жена хохлушка, вы хотите им сказать, что они или их дети укры?
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garnet_777
2017-04-28 01:01 pm (UTC)
Да , жыдам это расскажи , по отцу ) а укры от них недалеко ушли.
К тому же в его биографии столько "темных пятен", что тот русский папа , может оказаться совсем и не папа , ага
А это уже зависит от степени засранности мозга и врожденной или приобретенной идиотии на генном уровне.Кто избежал , пересилил в себе укра , тому честь и хвала , остальным презрение и позор!
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Aurora Nox
2017-04-28 01:06 pm (UTC)
То есть, по-вашему, каждый русский, у которого мать украинка — жид укр?
И дети в семье, где русский отец и мать украинка, получают национальность по матери?
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garnet_777
2017-04-28 01:17 pm (UTC)
Читаешь но не понимаешь написанное , да , кастрюля, упорно подтверждаешь свою идиотию?!)
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Aurora Nox
2017-04-28 01:29 pm (UTC)
Всего лишь следую твоей линейной логике:
«...жыдам это расскажи , по отцу ) а укры от них недалеко ушли...»
— твои слова?
Отвечаешь, надеюсь, за них, что украинцы недалеко ушли от евреев?
Следовательно, если в семье мать украинка — то дети автоматически укры
— так ведь по твоему?
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garnet_777
2017-04-28 01:36 pm (UTC)
На твое "Семенченко (Гришин) кстати этнический русский." был дан ответ , что мать -хохлушка а уж как там его в метрике записали, это дело третье... гены матери повлияли и на внешность и на умственную неадекватность его , в конкретно его , обсуждаемом сейчас случае.
Так понятно???
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Aurora Nox
2017-04-28 01:45 pm (UTC)
Почему именно гены матери повлияли на внешность, а не гены отца
— что в отношении сына встречается статистически чаще?
Ты проводил генетический анализ или взял с потолка?
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garnet_777
2017-04-28 02:04 pm (UTC)
Влияние генов матери на лицо.
А ты проводил ген анализ, что его папа именно тот "русский Гришин" или это только со слов самого Семенченко?
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Aurora Nox
2017-04-28 02:12 pm (UTC)
Этого я не знаю, чьи именно гены повлияли на лицо Гришина, поэтому его внешность меня не волнует; мне сним что, спать чтоли?
Сказала только о его национальности, которая передаётся как известно по отцу, и которую он и сам подтвердил в одном из своих интервью — что отец офицер ВМС мол, сам он родом из Севастополя, и проч.
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garnet_777
2017-04-28 02:52 pm (UTC)
Чаще по отцу , да , но нигде не запрещено и по матери, как и фамилия.Это в Союзе(родители разной национальности , вписывали по отцу или которая выгодна на данном отрезке времени) , в РФ сейчас никакие национальности не пишутся или по желанию.
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michaila123
2017-04-28 02:10 pm (UTC)

Укр ты или русский это вопрос не генетики, а идеологии и самостоятельного выбора.:-) русские все таки не совсем этнос, а имперский, по Гумилеву суперэтнос. Особенно видно за границей, когда "русская мафия" это и русские, и евреи, и украинцы, и грузины

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Aurora Nox
2017-04-28 02:19 pm (UTC)
Эти сказки популярны внутри России и только; всем прочим известно про этногенез.
Короче, хоть сто раз обрежься — евреем не станешь; хоть утопись в Ганге — ни в одну из каст не возьмут; хоть наизусть выучи Зенд-Авесту — в зороастрийцы не примут... и так далее и так далее.
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Aurora Nox
2017-04-28 02:29 pm (UTC)
А касаемо мафии, кстати, в США украинская мафия действует отдельно от русской :) И поверьте, никто их не путает.
В Чикаго особенно :)
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garnet_777
2017-04-28 02:53 pm (UTC)
С учетом того сколько народов прошлись по тем площадям и всех они встречали караваем, раздвигая булки , то скорее уже вопрос генетики и в следствие этого - мозговая завернутость и запредельная внушаемость в 99 случаях из 100.
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какие гены?

cd_player
2017-04-30 01:11 pm (UTC)
При чём здесь гены? Я стопроцентный "хохол", но при этом за Единую Русь и категорически против самого существования так называемой Украины как отдельного государства. Человек не рождается с идеями, он к ним идёт всю свою жизнь.

Edited at 2017-04-30 01:12 pm (UTC)
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Re: какие гены?

garnet_777
2017-04-30 01:30 pm (UTC)
Я же тебя не знаю , какой ты там , может и против Украины но повадки все имеешь хохлячье-рогулячьи...Или ты НЕ хохол а только в документах записан как хохол , тебе сказали что ты хохол и ты стал себя называть хохлом, но зов крови и гены не обманешь.
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ganibal41
2017-04-28 05:19 pm (UTC)
Уже не русский, гены мутировали, наверное в вид Чужого.
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salatau
2017-04-28 11:19 am (UTC)
О том, что русофобия на украине скрытно прлцветала все годы советской власти см в моем жж по тегу #ukraine, да даже не скрытно, а явно, но московские политруки и замполиты или были настолько тупы, что нифига этого не замечали, или предпочитали этого не замечать, а то и стимулировать.
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aboutcccp
2017-04-28 11:24 am (UTC)
Так это не телеканалы приглашают, а любой желающий идёт на съёмку и ещё и денежку получает. Это называется предававанием идеалов? А я думал гастроли. Я думал у него паспорт российский а тут такой слабенький вброс. Зажелтили вы товарищ Коротченко сами ведь с этого так сказать кормитесь. С телеканалов я имею ввиду.
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Aurora Nox
2017-04-28 11:29 am (UTC)
На таком же основании, видимо, российским артистам или актёрам, гастролирующим в других гос-вах, можно предъявить предательство или государственную измену.
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aboutcccp
2017-04-28 11:56 am (UTC)
Во-во автор зачем-то погнался за вброса мне
и бульварным желтым заголовком. Впрочем видимо заранее ориентируясь на своих читателей



Edited at 2017-04-28 11:57 am (UTC)
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stetson_hat
2017-04-28 02:33 pm (UTC)
Пора отправить его в АТО вместе со всеми укрополитиками.
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ganibal41
2017-04-28 05:21 pm (UTC)
Да вы шо!! А чё смотреть тады? А так и в морду дадут, а он снова как начищенный пятачок.
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stetson_hat
2017-04-28 07:24 pm (UTC)
Я его не смотрю, мне пофиг. Но выгнать его в АТО всё же след.
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askryshkin
2017-04-28 05:36 pm (UTC)
А чтоб ему в Москве не процветать? за каждый удар в тыкву в прямом эфире пятьдесят тысяч платят,а то и сто. На таких условиях можно и пострадать за Нэньку.
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Tolyach2014
2017-04-28 09:18 pm (UTC)
Да ведь и тебя в Донбасс не загонишь.
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KotoboodPatriot
2017-04-29 08:40 pm (UTC)
и что главное - Ковтун еще станцует лезгинку на костях Москвабада.
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shedaoshai
2017-04-30 02:45 am (UTC)
На его харе скорее станцуют.
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KotoboodPatriot
2017-04-30 04:31 am (UTC)
у других тоже хари, и вы тоже смертные
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