Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

Previous Entry Share Next Entry
Вот тебе и братушки! Болгария выбрала шведский истребитель JAS-39 "Грипен" вместо МиГ-29
Коротченко
i_korotchenko
April 28th, 12:43


Временное техническое правительство Болгарии приняло решение о выборе компании «Сааб», предложившей JAS-39 «Грипен», предпочтительным претендентом в рамках тендера на закупку для ВВС страны многоцелевых истребителей для замены МиГ-29. Как ранее сообщил ЦАМТО, 24 апреля Министерство обороны Болгарии объявило о завершении назначенной премьер-министром страны межведомственной рабочей группой под руководством командующего ВВС генерал-майора Цанко Стойкова анализа, оценки и обобщения предложений, представленных участниками тендера на поставку новых истребителей для болгарских ВВС. В число потенциальных претендентов вошли Португалия (с американским логистическим пакетом), Швеция и Италия.

Группа обобщила представленные предложения и подготовила протокол, который передала для принятия решения о продолжении процедуры. Ожидалось, что решение о выборе победителя примет новое коалиционное правительство Болгарии, которое должно быть сформировано по результатам прошедших 26 марта выборов. Однако, по неофициальной информации, в ходе закрытого заседания, рассмотрев документы под грифом «секретно», действующее техническое правительство решило утвердить предложение Министерства обороны Болгарии и выбрать победителем компанию «Сааб».

Официально принятое решение не подтверждают ни действующий министр обороны, ни компания «Сааб». По заявлению министра обороны Стефана Янева, окончательное решение о закупке новых истребителей примет следующее правительство. Сделка должна быть одобрена парламентом, поскольку является межгосударственным соглашением на сумму более 100 млн. евро.

По данным «Медиапул», основной причиной выбора шведского предложения является самая низкая цена, составившая около 1 млрд. левов, отсрочка платежей на длительный период и короткий срок поставки – 18 месяцев с момента подписания договора. Предварительно стоимость покупки оценивалась в 1,5 млрд. левов (836 млн. долл.).

Поскольку ни критерии отбора, ни детали представленных предложений не раскрываются, сравнить предложенные претендентами условия поставки истребителей не представляется возможным. Оценочно можно предположить, что европейский истребитель «Тайфун» является слишком дорогим приобретением для болгарских ВВС, срок эксплуатации предложенных F-16 сравним со сроком службы имеющихся МиГ-29. «Грипен» является относительно недорогим и современным самолетом, однако, по заявлениям ранее получивших его стран, его недостатком является необходимость проведения даже мелкого ремонта непосредственно в Швеции.

Справочно:

Инвестиционный проект приобретения боевых самолетов нового типа был утвержден решением правительства от 1 апреля 2016 года. Болгария намерена приобрести новые самолеты в рамках межгосударственного соглашения. По этой причине 9 декабря 2016 года Министерство обороны направило запросы о предложениях в адрес соответствующих государственных органов Италии, Португалии (вместе с США) и Швеции, которые подготовили ответы совместно с компаниями-производителями самолетов. Окончательным сроком представления предложений было определено 13 марта 2017 года. Все приглашенные страны представили предложения вовремя.

Швеция представила МО Болгарии предложение по поставке соответствующих стандартам НАТО новых истребителей JAS-39C/D «Грипен». «Сааб» заявила, что в случае победы, готова возобновить производство самолетов данной версии, которое было прекращено в начале 2015 года после завершения поставок шведским ВВС. Италия предложила МО Болгарии поставку излишних истребителей «Тайфун» консорциума «Еврофайтер», а Португалия - снятые с вооружения F-16.

Предположительно, оформление сделки может быть завершено до конца 2017 года, но более вероятно, что договор вступит в силу в 2018 году. На первом этапе предполагается заключение межправительственного соглашения о приобретении восьми самолетов в период 2018-2020 гг. Еще восемь самолетов могут быть закуплены в 2022-2023 гг.

Источник: http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0428/104540773/detail.shtml , фото aereo.jor.br

На выставке вооружений LIMA-2017 я сделал несколько фотографий истребителя JAS-39 "Грипен"

01.



02.



03.



04.



05.


Tags: , ,

Posts from This Journal by “Швеция” Tag

79 comments :
( 79 comments Leave a comment )
bbuzi
2017-04-28 10:26 am (UTC)
какие же они братушки.. во всех войнах против России воюют. в помойку таких братушек
(Reply) (Thread) (Expand)
KotoboodPatriot
2017-04-29 09:15 pm (UTC)
Ты не прав - после того как Московия разбила турков и прошлась по Булгарии и Фракии - Болгария во всех мировых войнах, воюет против братушек, оккупиролванной волжской Булгарии-Татарстана.
(Reply) (Parent) (Thread)
travnikovug
2017-04-28 10:29 am (UTC)
Правильно сделала Болгария. Легче будет сбивать.
(Reply) (Thread) (Expand)
alex_kh_80
2017-04-28 10:30 am (UTC)
Ты с дивана уже прицелился, пердун?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
alex_kh_80
2017-04-28 10:30 am (UTC)
Болгары вам не "братушки" однозначно. Вот Ким и Асад - эти да.
(Reply) (Thread) (Expand)
KotoboodPatriot
2017-04-29 09:17 pm (UTC)
Еще ливийский генерал, Талибан, Хезболла, Игил, Ватуату, Науру и Сенегал.

Не определены только - сомалийские пираты РФ.
(Reply) (Parent) (Thread)

А в чем вопрос то?

pert64
2017-04-28 10:38 am (UTC)
Болгария страна член НАТО, вооружается оружием по своим стандартам. Не надо было Восточную Европу про@бывать, сейчас бы не пришлось негодовать. А "братушки" тут ни при чем, так в альянсе решили. У нас народ много слушают?
(Reply) (Thread) (Expand)

Re: А в чем вопрос то?

alex_kh_80
2017-04-28 10:57 am (UTC)
А вы думаете, что в Болгарии народ Россию сильно любит? :)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
afanasii1
2017-04-28 11:00 am (UTC)
Придёт время и так же поступит Сирия. Не надо никого спасать, этим мы унижаем их гордость. Вот они нам и платят.
(Reply) (Thread)
push_gun
2017-04-28 11:30 am (UTC)
когда болгары были братушками? вы, автор, путаете...
(Reply) (Thread)
KotoboodPatriot
2017-04-29 09:19 pm (UTC)
у московитов никогда братушек не было
(Reply) (Parent) (Thread)
anikonov
2017-04-28 11:56 am (UTC)
ну,
-- теперь НАТО "капец", как провозгласили?
(Reply) (Thread)
shortyless
2017-04-28 12:14 pm (UTC)
В упор не вижу в болгарах братушек. Сколько они против нас воевали.
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)

"Братушки", это - миф

rus_from_tallin
2017-04-28 12:47 pm (UTC)
Да ладно вам, Игорь! Эти "братушки" нас предали уже 77 раз. Начали нас предавать сразу, как мы их освободили, и предают с тех пор без исключений. Тамбовские волки им - "братушки".



Edited at 2017-04-28 12:47 pm (UTC)
(Reply) (Thread)

Re: "Братушки", это - миф

KotoboodPatriot
2017-04-29 09:20 pm (UTC)
Я бы вас еще и продал Ашоту-5.
(Reply) (Parent) (Thread)
alex_tripcar
2017-04-28 12:56 pm (UTC)
Про "братушек" это ваша наивная позиция или вы ретранслируете государственное мнение? ;-)
(Reply) (Thread)
KotoboodPatriot
2017-04-29 09:22 pm (UTC)
миф российской пропаганды для россиян
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
tt_pavlodar
2017-04-28 01:03 pm (UTC)
Почти что 30 лет назад мы ( точнее, наши "элиты" ) сами сдали Болгарию во вражескую зону влияния - стоит ли теперь удивляться ?
(Reply) (Thread)
krawazog
2017-04-29 04:33 pm (UTC)
Как говорится, "тебя сдают, а ты не сдавайся"

Сами они перебежали. Никто их не сдавал. И в первую мировую, и во вторую. И до этого перебегали постоянно.
(Reply) (Parent) (Thread)
guriny
2017-04-28 01:06 pm (UTC)
Что ж. Нам небольшая польза тоже есть. Для нашей разведки понять, как этот самолёт устроен и из чего сделан будет легче в Болгарии, чем где-нибудь ещё.
(Reply) (Thread)
spmen
2017-04-28 04:05 pm (UTC)
про этот достатчно старый самолет нам все давно известно. Он не первый день появился.
А польза в том, что он хуже наших. У врага должна быть более плохая техника.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

Болгария выбрала шведский истребитель

optimist1966
2017-04-28 03:37 pm (UTC)
Вот действительно, странно...
Страна-член НАТО с 2004 года выбрала шведский истребитель...
(Reply) (Thread)

Re: Болгария выбрала шведский истребитель

KotoboodPatriot
2017-04-29 09:23 pm (UTC)
и предала Южный поток!
(Reply) (Parent) (Thread)
spmen
2017-04-28 04:02 pm (UTC)
Просто удивительно читать, что цыганскую Болгарию называют "братушками".
Они вообще не славяне, а тюрки и цыгане вперемешку. У них только славянский язык, т.к. при завоевании этой территории, которая называлась Мёзия, тюркским племенем болгар у славян было уже готовое государство и письменность.
Болгария всегда была врагом или предателем России. Начиная со Святослава (10 век) и кончая нынешней эпохой. Другое дело, что из-за своей ничтожности она никогда не могла нанести какого-то вреда России, за исключением предательства князя Святслава в 10 веке.
И зачем им продавать наши самоолеты? Чтобы они оказались в ИГИЛ или каклостане?

Edited at 2017-04-28 04:03 pm (UTC)
(Reply) (Thread) (Expand)
sell_off
2017-04-28 11:31 pm (UTC)
хорошо сказал - грамотно и обоснованно
только не совсем понятно в чём было предательство болгар - они со Святославом заключили вынужденный договор, а после их под себя подмяла Византия... которая как раз и не исполнила договора о проходе русского войска - тем самым предав

Edited at 2017-04-29 12:14 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
alex_kh_80
2017-04-28 04:03 pm (UTC)
Кстати, парламент Черногории, этого заповедника для российских туристов и созника Сербии в балканских войнах, проголосовал за вступление в НАТО. Видимо сербы уже так всех задолбали на территории бывшей Югославии, как Россия на территории бывшего СССР.
(Reply) (Thread)
smirnoff_v
2017-04-28 04:12 pm (UTC)
Причем тут братушки / не братушки. Болгары прекрасно понимают что воевать они будут "за горизонтом планирования" а если и будут, то в обозе. Так что оружие им нужно не воевать. И решения принимаются по чисто политическим и экономическим соображениям. Может шведы им пообещали завод по сборке автомобилей поставить или черт знает что еще. Не имея всей информации судить нелепо.

Edited at 2017-04-28 04:12 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
venivlom
2017-04-28 05:43 pm (UTC)
как штаты приказали, так и сделали
(Reply) (Thread)
gusguss
2017-04-28 05:45 pm (UTC)
страна, тысячами тонн отгружающая оружие в "саудовскую аравию" (читай - "игил"), не может выбрать сотрудничество с Россией, смешно
(Reply) (Thread)
konvikkissell
2017-04-28 06:16 pm (UTC)

Хватит этих сателлитов Гитлера братушками называть.Проститутки они,а не братушки.Полутурки неблагодарные.

(Reply) (Thread)

Это рынок называется

ufologistic
2017-04-28 06:17 pm (UTC)
О чем вы?
(Reply) (Thread)

Re: Это рынок называется

KotoboodPatriot
2017-04-29 09:25 pm (UTC)
рф теряет рынки
(Reply) (Parent) (Thread)
nordwestman
2017-04-28 07:27 pm (UTC)
Видимо, на что денег хватило, то и купили. Нищеброды...
(Reply) (Thread)
KotoboodPatriot
2017-04-29 09:25 pm (UTC)
отличный выбор
(Reply) (Parent) (Thread)
sell_off
2017-04-28 11:27 pm (UTC)
пора забыть про всех этих "братушек" - мы сами себе их придумали, а они спасаемые Россией и недавно ещё вырезаемые Турками, Германией и ещё только вчера уничтожаемые НАТОвскими бомбардировщиками и ракетами - сегодня вступают в это самое НАТО, а русских называют красными фашистами.

Edited at 2017-04-28 11:31 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
KotoboodPatriot
2017-04-29 09:26 pm (UTC)
русские их вырезали больше, за что - болгары воевали во всех мировых войнах - против орды.
(Reply) (Parent) (Thread)
skeptik_pozhizi
2017-04-29 07:30 am (UTC)
Болгария в НАТО, они нам враги, поэтому нечего продавать им наше современное оружие, которое они будут использовать против нас же.
(Reply) (Thread)
Людмила Чекалкина
2017-04-29 09:33 am (UTC)
Вот -вот нам нужно посмотреть на себя что мы делали и кого предавали сразу после развала А этим всем на кого и на что было смотреть Мы становимся сильнее и они начинают ерзать и чесать репу Так было есть и будет
(Reply) (Thread)
apollo_musaget
2017-04-29 03:46 pm (UTC)
Теперь покувыркаются.
(Reply) (Thread)
( 79 comments Leave a comment )
Archive

May2017

S
M
T
W
T
F
S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: