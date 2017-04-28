Вот тебе и братушки! Болгария выбрала шведский истребитель JAS-39 "Грипен" вместо МиГ-29

Временное техническое правительство Болгарии приняло решение о выборе компании «Сааб», предложившей JAS-39 «Грипен», предпочтительным претендентом в рамках тендера на закупку для ВВС страны многоцелевых истребителей для замены МиГ-29. Как ранее сообщил ЦАМТО, 24 апреля Министерство обороны Болгарии объявило о завершении назначенной премьер-министром страны межведомственной рабочей группой под руководством командующего ВВС генерал-майора Цанко Стойкова анализа, оценки и обобщения предложений, представленных участниками тендера на поставку новых истребителей для болгарских ВВС. В число потенциальных претендентов вошли Португалия (с американским логистическим пакетом), Швеция и Италия.
Группа обобщила представленные предложения и подготовила протокол, который передала для принятия решения о продолжении процедуры. Ожидалось, что решение о выборе победителя примет новое коалиционное правительство Болгарии, которое должно быть сформировано по результатам прошедших 26 марта выборов. Однако, по неофициальной информации, в ходе закрытого заседания, рассмотрев документы под грифом «секретно», действующее техническое правительство решило утвердить предложение Министерства обороны Болгарии и выбрать победителем компанию «Сааб».
Официально принятое решение не подтверждают ни действующий министр обороны, ни компания «Сааб». По заявлению министра обороны Стефана Янева, окончательное решение о закупке новых истребителей примет следующее правительство. Сделка должна быть одобрена парламентом, поскольку является межгосударственным соглашением на сумму более 100 млн. евро.
По данным «Медиапул», основной причиной выбора шведского предложения является самая низкая цена, составившая около 1 млрд. левов, отсрочка платежей на длительный период и короткий срок поставки – 18 месяцев с момента подписания договора. Предварительно стоимость покупки оценивалась в 1,5 млрд. левов (836 млн. долл.).
Поскольку ни критерии отбора, ни детали представленных предложений не раскрываются, сравнить предложенные претендентами условия поставки истребителей не представляется возможным. Оценочно можно предположить, что европейский истребитель «Тайфун» является слишком дорогим приобретением для болгарских ВВС, срок эксплуатации предложенных F-16 сравним со сроком службы имеющихся МиГ-29. «Грипен» является относительно недорогим и современным самолетом, однако, по заявлениям ранее получивших его стран, его недостатком является необходимость проведения даже мелкого ремонта непосредственно в Швеции.
Справочно:
Инвестиционный проект приобретения боевых самолетов нового типа был утвержден решением правительства от 1 апреля 2016 года. Болгария намерена приобрести новые самолеты в рамках межгосударственного соглашения. По этой причине 9 декабря 2016 года Министерство обороны направило запросы о предложениях в адрес соответствующих государственных органов Италии, Португалии (вместе с США) и Швеции, которые подготовили ответы совместно с компаниями-производителями самолетов. Окончательным сроком представления предложений было определено 13 марта 2017 года. Все приглашенные страны представили предложения вовремя.
Швеция представила МО Болгарии предложение по поставке соответствующих стандартам НАТО новых истребителей JAS-39C/D «Грипен». «Сааб» заявила, что в случае победы, готова возобновить производство самолетов данной версии, которое было прекращено в начале 2015 года после завершения поставок шведским ВВС. Италия предложила МО Болгарии поставку излишних истребителей «Тайфун» консорциума «Еврофайтер», а Португалия - снятые с вооружения F-16.
Предположительно, оформление сделки может быть завершено до конца 2017 года, но более вероятно, что договор вступит в силу в 2018 году. На первом этапе предполагается заключение межправительственного соглашения о приобретении восьми самолетов в период 2018-2020 гг. Еще восемь самолетов могут быть закуплены в 2022-2023 гг.
Источник: http://www.armstrade.org/includes/perio
На выставке вооружений LIMA-2017 я сделал несколько фотографий истребителя JAS-39 "Грипен"
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Не определены только - сомалийские пираты РФ.
А в чем вопрос то?
Re: А в чем вопрос то?
-- теперь НАТО "капец", как провозгласили?
"Братушки", это - миф
Edited at 2017-04-28 12:47 pm (UTC)
Re: "Братушки", это - миф
Сами они перебежали. Никто их не сдавал. И в первую мировую, и во вторую. И до этого перебегали постоянно.
А польза в том, что он хуже наших. У врага должна быть более плохая техника.
Болгария выбрала шведский истребитель
Страна-член НАТО с 2004 года выбрала шведский истребитель...
Re: Болгария выбрала шведский истребитель
Они вообще не славяне, а тюрки и цыгане вперемешку. У них только славянский язык, т.к. при завоевании этой территории, которая называлась Мёзия, тюркским племенем болгар у славян было уже готовое государство и письменность.
Болгария всегда была врагом или предателем России. Начиная со Святослава (10 век) и кончая нынешней эпохой. Другое дело, что из-за своей ничтожности она никогда не могла нанести какого-то вреда России, за исключением предательства князя Святслава в 10 веке.
И зачем им продавать наши самоолеты? Чтобы они оказались в ИГИЛ или каклостане?
Edited at 2017-04-28 04:03 pm (UTC)
только не совсем понятно в чём было предательство болгар - они со Святославом заключили вынужденный договор, а после их под себя подмяла Византия... которая как раз и не исполнила договора о проходе русского войска - тем самым предав
Edited at 2017-04-29 12:14 am (UTC)
Edited at 2017-04-28 04:12 pm (UTC)
Хватит этих сателлитов Гитлера братушками называть.Проститутки они,а не братушки.Полутурки неблагодарные.
Это рынок называется
Re: Это рынок называется
Edited at 2017-04-28 11:31 pm (UTC)