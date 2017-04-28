Какова вероятность возникновения ядерной войны?

Угроза возникновения ядерной войны реальна, риски увеличиваются. Этому способствуют и обострение ситуации на Корейском полуострове, и провокационные действия США и НАТО в Восточной Европе, и ослабление режимов базовых договоров по вопросам разоружения. Нельзя также забывать о стремлении США к глобальному военно-технологическому превосходству, способному, по мысли Вашингтона, гарантировать ему возможность нанесения первого обезоруживающего и безответного удара. Что может противопоставить этому Россия? Возможно ли обеспечить надежную безопасность и обеспечить глобальную стратегическую стабильность в современных условиях? Об этом я рассказал в студии «Правда.Ру».
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Кто примет решение? Люди, у которых дети процветают на Западе?
Ваще обнаглели!
Ведь на их остров пол-Ярса хватит, чтоб даже воспоминания не осталось от этих выб...ков. :(
Как там было в старом анекдоте про трех мамаш с новорожденными?
- Мой будет журналистом!
- Почему?
- А послушайте, как громко орет!
- А мой будет налоговым инспектором!
- Почему?
- Посмотрите, как крепко кулачки сжимает!
- Ну а мой будет Председателем общественного совета при министерстве обороны!
- Почему?
- Посмотрите - обоссался, задница в говне, но как гордо голову держит!!!
Уважаемый, я Вам открою одну большую тайну... В случае возникновения ядерного конфликта вопрос о том, сможет ли путинская Россия победить или хотя бы что-то противопоставить врагу, не стоит ВООБЩЕ. Максимум, что в этой области может обсуждаться - это сможет ли они утащить кого-либо за собой, прежде чем превратиться в радиоактивную пустыню. Но и тут шансы для бряцающих ржавыми доспехами путинских лыцарей неутешительны.
Причем для целью этой войны для США будет добиться ,чтобы Ким Чен Ын нанес ядерный удар по Южной Корее и Японии (и только потом его США будут мочить ) .Ядерные удары по Южной Корее и Японии ЗАКРОЮТ южно-корейский и японский экспорт в США , снизят конкурецию в мировой торговле и Трамп сможет устроить реиндустриализацию в отсутствие конкурентов
Edited at 2017-04-28 08:46 pm (UTC)
ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫСОКА, НО...
А было бы интересно посмотреть...
Вот да, кстати.
Если кому-то очень захочется нажать кнопку,-она не нажмется.Есть кураторы,которые за этим следят.
Кстати, что именно так пугает в восточной Европе?
Батальон НАТО в Литве? Может не стоит проводить постоянно учения 150 тысяч войск у своих западных границ и особенно летать возле Аляски на ядерных бомбардировщиках?
Накрутка эмоций. Как тревога в метро. Нужно всех отвлечь от внутренних дел, в уже не проходит.
Иначе бы не было бы такой ярой провокации с их стороны .
Путин ошибся сделав ставку на Северную Корею .
Его уже не спасет даже подства Медведева которого он решил слить .
И славно, разбирайтесь дальше сами, а я на дембель.