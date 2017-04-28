Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

Previous Entry Share Next Entry
Какова вероятность возникновения ядерной войны?
Коротченко
i_korotchenko
April 28th, 23:01


Угроза возникновения ядерной войны реальна, риски увеличиваются. Этому способствуют и обострение ситуации на Корейском полуострове, и провокационные действия США и НАТО в Восточной Европе, и ослабление режимов базовых договоров по вопросам разоружения. Нельзя также забывать о стремлении США к глобальному военно-технологическому превосходству, способному, по мысли Вашингтона, гарантировать ему возможность нанесения первого обезоруживающего и безответного удара. Что может противопоставить этому Россия? Возможно ли обеспечить надежную безопасность и обеспечить глобальную стратегическую стабильность в современных условиях? Об этом я рассказал в студии «Правда.Ру».

Материалы по теме: Здравствуй, Третья мировая? Пентагон планирует ядерный удар по России

Tags:

Featured Posts from This Journal

108 comments :
( 108 comments Leave a comment )
kaguti
2017-04-28 08:15 pm (UTC)
Разве КНДР является союзником РФ или КНР?

Кто примет решение? Люди, у которых дети процветают на Западе?
(Reply) (Thread)
zipberlin
2017-04-28 09:02 pm (UTC)
Люди, у которых дети процветают на Западе не принимают решение! Решение принимает Папа!
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
cerber_55
2017-04-28 08:26 pm (UTC)
за себя больше думай, придурок!
(Reply) (Parent) (Thread)
cerber_55
2017-04-28 08:24 pm (UTC)
... а тут ещё и наглы поменяли свою стратегию и теперь допускают применение ядерного оружия первыми...
Ваще обнаглели!
Ведь на их остров пол-Ярса хватит, чтоб даже воспоминания не осталось от этих выб...ков. :(
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
paster_nag
2017-04-28 08:32 pm (UTC)
ахренеть ты выступил, и сюда приплел преступный режим
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
moskvachenko
2017-04-28 08:40 pm (UTC)
Умиляет способность кремлевской креатуры пытаться делать хорошую мину при даже не плохой, а никакой, игре...
Как там было в старом анекдоте про трех мамаш с новорожденными?
- Мой будет журналистом!
- Почему?
- А послушайте, как громко орет!
- А мой будет налоговым инспектором!
- Почему?
- Посмотрите, как крепко кулачки сжимает!
- Ну а мой будет Председателем общественного совета при министерстве обороны!
- Почему?
- Посмотрите - обоссался, задница в говне, но как гордо голову держит!!!

Уважаемый, я Вам открою одну большую тайну... В случае возникновения ядерного конфликта вопрос о том, сможет ли путинская Россия победить или хотя бы что-то противопоставить врагу, не стоит ВООБЩЕ. Максимум, что в этой области может обсуждаться - это сможет ли они утащить кого-либо за собой, прежде чем превратиться в радиоактивную пустыню. Но и тут шансы для бряцающих ржавыми доспехами путинских лыцарей неутешительны.
(Reply) (Thread) (Expand)
turbolunokhod
2017-04-28 08:45 pm (UTC)
Локальная ядерная война между США ,Южной Кореей и Японией против КНДР запросто может быть .

Причем для целью этой войны для США будет добиться ,чтобы Ким Чен Ын нанес ядерный удар по Южной Корее и Японии (и только потом его США будут мочить ) .Ядерные удары по Южной Корее и Японии ЗАКРОЮТ южно-корейский и японский экспорт в США , снизят конкурецию в мировой торговле и Трамп сможет устроить реиндустриализацию в отсутствие конкурентов

Edited at 2017-04-28 08:46 pm (UTC)
(Reply) (Thread)

ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫСОКА, НО...

olegmatvey
2017-04-28 08:52 pm (UTC)
Вероятность высока, но к сожалению, люди очень трусливы. Поэтому скорее всего в ближайшем будущем БП не произойдёт.
А было бы интересно посмотреть...
(Reply) (Thread)
smsdoc
2017-04-28 08:53 pm (UTC)
Когда горизонт максимально сужается- это называется точкой зрения...
(Reply) (Thread)
swamplander
2017-04-29 07:33 am (UTC)

Вот да, кстати.

(Reply) (Parent) (Thread)
soffur
2017-04-28 09:40 pm (UTC)
Игорь не будет ядерной катастрофы.
Если кому-то очень захочется нажать кнопку,-она не нажмется.Есть кураторы,которые за этим следят.
(Reply) (Thread)
mechnik
2017-04-28 10:34 pm (UTC)
Конспиролог детектед.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
antiohlos
2017-04-28 09:43 pm (UTC)
Ну ну , а Газпром кто то уронил за 2 месяца на 20% , а на этой неделе за 5 дней выгреб уже 10 % обратно ! И кто так шатает десятками миллиардов рублей эту бумагу ?
(Reply) (Thread)
gormoner
2017-04-28 09:56 pm (UTC)
Пока рф не тупит всё будет нормально.
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
posnikovigor74
2017-04-29 03:58 am (UTC)
Тебя сцука на член нужно точно.
(Reply) (Parent) (Thread)
oimopoz
2017-04-28 10:04 pm (UTC)
«Баргузин» довели до ума?
(Reply) (Thread)
kremlin_curant
2017-04-28 10:37 pm (UTC)
Автор предлагает новую гонку вооружений?
Кстати, что именно так пугает в восточной Европе?
Батальон НАТО в Литве? Может не стоит проводить постоянно учения 150 тысяч войск у своих западных границ и особенно летать возле Аляски на ядерных бомбардировщиках?
(Reply) (Thread)
sivey_merin
2017-04-28 10:51 pm (UTC)

Накрутка эмоций. Как тревога в метро. Нужно всех отвлечь от внутренних дел, в уже не проходит.

(Reply) (Thread)
veritasf
2017-04-28 11:31 pm (UTC)
Главное что бы белая простыня была всегда под рукой.Накрылся и ползи в сторону кладбишша
(Reply) (Thread)
irsi_ru
2017-04-29 12:51 am (UTC)
Она неизбежна. Но не завтра.
(Reply) (Thread)
rovental
2017-04-29 01:05 am (UTC)
Корею Явно кто то науськивает и поддерживает .
Иначе бы не было бы такой ярой провокации с их стороны .
Путин ошибся сделав ставку на Северную Корею .
Его уже не спасет даже подства Медведева которого он решил слить .
(Reply) (Thread)
dr_eburg
2017-04-29 02:05 am (UTC)
Если русские ракеты долетят, меня гарантированно накроет первым ударом.

И славно, разбирайтесь дальше сами, а я на дембель.
(Reply) (Thread)
( 108 comments Leave a comment )
Archive

Aug2017

S
M
T
W
T
F
S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account