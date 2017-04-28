Какова вероятность возникновения ядерной войны?

Варианты ответного удара Фото МИТ Хотя тема ядерного планирования относится к категории сведений особой важности, ничто не может помешать в превентивном порядке провести…

РВСН способны выполнить боевую задачу в любых условиях Начальник Центрального командного пункта Ракетных войск стратегического назначения генерал-майор Андрей БУРБИН рассказал о боеготовности РВСН, о…

Россию призывают "вывести ядерное оружие из состояния боевой готовности" © фото Леонида Якутина Как сообщила радиостанция "Голос Америки" , новый доклад, подготовленный бывшим американским…

В музее ядерного оружия Музей ядерного оружия в Сарове (бывший Арзамас-16) - не для всех (по вполне понятным режимным ограничениям), попасть в него могут немногие. Мне…

Очередь желающих попасть в США на форуме "Армия-2015" Есть известная и весьма острая шутка: "Хочешь попасть в США, тогда иди служить в РВСН"! Именно об этом вспоминал, когда наблюдал на форуме…

Северная Корея: есть чем нанести ракетно-ядерный удар РИА Новости | Ракетный пуск КНДР после парада 15 апреля, оказавшийся в конечном итоге неудачным, был призван показать неотступность Северной…

После удара США по Сирии Геннадий Зюганов стал читать журнал "Национальная оборона" Любой военно-политический кризис (а наши отношения с США после их ракетного удара по Сирии можно охарактеризовать именно так) требует…