Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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С вице-премьером Дмитрием Рогозиным на полигоне ЦНИИТОЧМАШ
Коротченко
i_korotchenko
April 29th, 14:47


Новое российское оружие рождается в конструкторских бюро и испытывается на полигонах. Основным итогом работы ЦНИИТОЧМАШ является успешное завершение ОКР "Ратник" по разработке комплектов боевой экипировки второго поколения для военнослужащих Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, морской пехоты Военно-морского флота и частей специального назначения с учетом их функциональных обязанностей и особенностей решаемых задач.

Материалы по теме: Дмитрий Рогозин в ЦНИИТОЧМАШ

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Posts from This Journal by “ЦНИИТОЧМАШ” Tag

65 comments :
( 65 comments Leave a comment )
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strangeleopard
2017-04-29 12:09 pm (UTC)
Юбилей Революции!
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ubei_bloggera
2017-04-29 12:24 pm (UTC)
05.11.2017 г. Торопитесь, а то не успеете. :-)))
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igor_adelman
2017-04-29 12:32 pm (UTC)
Что там специалист по французской филологии отчебучил в твиттере в этот раз?
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dfedbees
2017-04-30 09:01 am (UTC)
Твоя хозяйка Трамп гораздо производительнее в Твиттере и пейсбуке И не выполнил НИЧЕГО из того ,что обещал (в Отличии от Рогозина и Путина)
Ты хочешь поговорить об этом? Нет? За это тебе пендосы не плотют?))) ГГГГ
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aabbccdd1122
2017-04-29 12:34 pm (UTC)
Хотите пророчество, поконкретней нострадамусовского? Если завтра война, серьезная война, вице-премьер Рогозин будет расстрелян одним из первых. И не врагами.
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вот ваши,иуд,дела

dfedbees
2017-04-29 02:57 pm (UTC)
Никто и не сомнивается ,что вы,подпендосы и воры либерасты,мечтаете Россию в крови утопить
Да только и тут соврал-в начале всех революций всю кровь пускают переодетые в майДАУНОВ твои хозяйки пендосы
Так было в Ираке,Ливии,Сирии,на украдине:
====
Сирия (6 лет ада и страшной войны,полстраны уничтожено),Ливия (10 лет ада ),
Ирак (ОДИН МИЛЛИОН ТРУПОВ ЗА 15 ЛЕТ ВОЙНЫ ,для сравнения за 14 лет войны в Афганистане погибло 14 000)
и украдина (четвёртый год воровского ада и беспредела)

==============
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drinkster
2017-04-29 12:59 pm (UTC)
Как там рогозинские батуты поживают, скоро уже Америка рухнет?
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i_korotchenko
2017-04-29 02:01 pm (UTC)
Да, вот посмотрите про новые российские батуты для США http://i-korotchenko.livejournal.com/1266953.html
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v_dokumentiki
2017-04-29 01:04 pm (UTC)
Щас тоже пойду, соседа позову и сфоткаюсь: "Мы с соседом в огороде".
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kwakin_misha
2017-04-29 01:08 pm (UTC)
только не обмани!
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shortyless
2017-04-29 02:17 pm (UTC)
Рогозин проваливает всё что можно, не самый лучший объект для совместного фото.
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i_korotchenko
2017-04-29 02:19 pm (UTC)
"Проваливает", ага http://i-korotchenko.livejournal.com/1266953.html

Edited at 2017-04-29 02:21 pm (UTC)
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zinaida111
2017-04-29 02:39 pm (UTC)
скажите а правда что рогозин в масонской ложе состоит?
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dfedbees
2017-04-29 03:00 pm (UTC)
А давай про твоих хозяек погулим?
По принципу-со здоровой головы взад на больную либерастную?
Трамп массон
https://www.google.ru/search?q=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=Z6oEWaDGN8aqsQH-xKboAQ
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mister600
2017-04-29 02:39 pm (UTC)
При всем моём глубоком уважении к обоим участникам фото:
булпапы не имеют никакого отношения к ЦНИИТОЧМАШ и к ратнику.
ратник конечно огромный шаг вперед, по отношению к прошлому, но сильно не дотягивает, до того, что необходимо в настоящем. На мой взгляд и не сможет дотянуть, т.к. реагировать нужно быстро на изменения в мире, а это не про ЦНИИТОЧМАШ, ЗИД, концернК и прочих госмонстров ( в хорошем смысле)
удивительно смотрится ремень ДОЛГ, но это песчинка из того, что могут сделать малые предприятия для сил СПН, ан нет - этим же заниматься нужно...
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Платным пендос троллям некогда читать

dfedbees
2017-04-29 03:02 pm (UTC)
Скажи а где ты про буллапы нашёл?
Здесь нету По первой ссылке про С 500 ,по второй про экипировку Ратник с Калашниковым обычным ? Ась?

Поздравляю обосрамшись ГГГ

Те Рогозин курирующий всю оборнку к буллапам не имеет отношения?
А почему ты молчишь о фактах? Почеу не имеет? Кто имеет ? Что делать?

АА набросил лжи для госдепа и побежал дальше врать,некогда тебе...?

расскажи эксперд,а как надо?
А то все либерасты -критики...А как надо вы все КОНКРЕТНО НАДО) стесняетесь сказать

Edited at 2017-04-30 10:01 am (UTC)
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kolyvanski
2017-04-29 02:42 pm (UTC)
Уважаемые товарищи Коротченко и Рогозин!
Когда же вы уже победите Америку и накажете Обаму, сколько же можно лить советскую кровь на Домбассе? Покажите наконец янки матерь Кузьмы! И пусть Искандеры весело смеются!
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Неуважаемый подпендос

dfedbees
2017-04-29 03:06 pm (UTC)
А зачем побеждать америку? Вам и вашим хозяйкам пендосам очень нужна третья мировая война? А России и Путину и всем нам-русскому народу она не нужна совершенно!
==================================
АГРЕССИЯ
США:
205 агрессий за последние 115 лет (Википедия список военных операций США)
В том числе за 15 последних лет 55 агрессий !!! КАРЛ!!!
Ни одной оборонительной войны

У России за 115 лет 38 войн и конфликтов-более половины оборонительные

=========================
О том что пендосы -варвары агрессоры,а России войны никогда были не нужны говорит даже статистика!

Скажите неуважаемый подпендос: А почему братаны либерастов-бандерофашисты третий год льют кровь мирного населения Донбасса (который сам ,обманутый подпендосом иудой гиркиныи ВЫБРАЛ НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ РОССИИ 90% голосов,в отличии от крымчан) А виноват в этой крови Путин и Россия?

тебе и твоим хозяйкам пендосам очень-очень война нужна?
==Покажите наконец янки матерь Кузьмы!==
А почему ты врёшь,что за Россию а на самом деле обслуживаешь интересы её врагов,раскачивая войну для уничтожения России?
И третий вопрос
ты-язычник:
==Интересы (2) Русь, Языческое сопротивление ==
Почему язычники и в России и на украдине стоят бок-о бок с фашистами и прочими врагами народа и уничтожают активнейше свои Родины?
И зачем ты-язычник лживо повесил на аву закос под русского православного святого? Бубен в виде нимба,меч,в виде креста..
Будь мужиком повесь язычника на аву!

Edited at 2017-04-29 03:16 pm (UTC)
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KotoboodPatriot
2017-04-29 08:36 pm (UTC)
лучше бы импортозамещением на заводе у станка стояли раком.
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dfedbees
2017-04-30 10:08 am (UTC)
А ты будешь воровать,спекулировать,облизывать по халдейски воров ,убивать и грабить после революции,да и сейчас?
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waldemano
2017-04-30 01:34 am (UTC)
Пропиарился
?
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dfedbees
2017-04-30 10:09 am (UTC)
Завидно?

Ни на что кроме платного пендос тролля ты не годен?
Голосом экскурсовода по серпентарию:Уважаемые читатели блога!
Вы видите классический образчик не основного,пятого или шестого аккаунта платного пендос тролля (у каждого их пять и более в каждой соцсети для создания видимости массовости либерастно-иудского мнения против власти России,да и денег они так больше зарабатывают,комментя в каждом посте с пяти аккаунтов)
Созданного после русофобского майДАУНА на украдине для раскачки майДАУНА в России и очень редко используемого ,находящегося в спящем состоянии
Наверняка его хозяин отметился здесь в бологе и с других своих аккаунтов!
waldemano
Журнал waldemano

Аккаунт, Создан 28 декабря 2014 (#73722622), обновлялся 3 мая 2015 [Подарить]

Социальный капитал: меньше 10

2 записи
295 комментариев написано
2 метки


Edited at 2017-04-30 10:29 am (UTC)
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sturm_human
2017-04-30 05:09 pm (UTC)
В развитие космической отрасли РФ большой вклад внёс ФондСервисБанк, со сверхзвуковой скоростью запустивший десятки миллиардов рублей.В нужном направлении. Особо следует отметить работников космической отрасли, работающих за доширак. Истинные патриоты. Почти как Рогозин.
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