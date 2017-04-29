С вице-премьером Дмитрием Рогозиным на полигоне ЦНИИТОЧМАШ

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Ты хочешь поговорить об этом? Нет? За это тебе пендосы не плотют?))) ГГГГ
вот ваши,иуд,дела
Да только и тут соврал-в начале всех революций всю кровь пускают переодетые в майДАУНОВ твои хозяйки пендосы
Так было в Ираке,Ливии,Сирии,на украдине:
====
Сирия (6 лет ада и страшной войны,полстраны уничтожено),Ливия (10 лет ада ),
Ирак (ОДИН МИЛЛИОН ТРУПОВ ЗА 15 ЛЕТ ВОЙНЫ ,для сравнения за 14 лет войны в Афганистане погибло 14 000)
и украдина (четвёртый год воровского ада и беспредела)
==============
Edited at 2017-04-29 02:21 pm (UTC)
По принципу-со здоровой головы взад на больную либерастную?
Трамп массон
https://www.google.ru/search?q=%D0%A2%D
булпапы не имеют никакого отношения к ЦНИИТОЧМАШ и к ратнику.
ратник конечно огромный шаг вперед, по отношению к прошлому, но сильно не дотягивает, до того, что необходимо в настоящем. На мой взгляд и не сможет дотянуть, т.к. реагировать нужно быстро на изменения в мире, а это не про ЦНИИТОЧМАШ, ЗИД, концернК и прочих госмонстров ( в хорошем смысле)
удивительно смотрится ремень ДОЛГ, но это песчинка из того, что могут сделать малые предприятия для сил СПН, ан нет - этим же заниматься нужно...
Платным пендос троллям некогда читать
Здесь нету По первой ссылке про С 500 ,по второй про экипировку Ратник с Калашниковым обычным ? Ась?
Поздравляю обосрамшись ГГГ
Те Рогозин курирующий всю оборнку к буллапам не имеет отношения?
А почему ты молчишь о фактах? Почеу не имеет? Кто имеет ? Что делать?
АА набросил лжи для госдепа и побежал дальше врать,некогда тебе...?
расскажи эксперд,а как надо?
А то все либерасты -критики...А как надо вы все КОНКРЕТНО НАДО) стесняетесь сказать
Edited at 2017-04-30 10:01 am (UTC)
Когда же вы уже победите Америку и накажете Обаму, сколько же можно лить советскую кровь на Домбассе? Покажите наконец янки матерь Кузьмы! И пусть Искандеры весело смеются!
Неуважаемый подпендос
==================================
АГРЕССИЯ
США:
205 агрессий за последние 115 лет (Википедия список военных операций США)
В том числе за 15 последних лет 55 агрессий !!! КАРЛ!!!
Ни одной оборонительной войны
У России за 115 лет 38 войн и конфликтов-более половины оборонительные
=========================
О том что пендосы -варвары агрессоры,а России войны никогда были не нужны говорит даже статистика!
Скажите неуважаемый подпендос: А почему братаны либерастов-бандерофашисты третий год льют кровь мирного населения Донбасса (который сам ,обманутый подпендосом иудой гиркиныи ВЫБРАЛ НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ РОССИИ 90% голосов,в отличии от крымчан) А виноват в этой крови Путин и Россия?
тебе и твоим хозяйкам пендосам очень-очень война нужна?
==Покажите наконец янки матерь Кузьмы!==
А почему ты врёшь,что за Россию а на самом деле обслуживаешь интересы её врагов,раскачивая войну для уничтожения России?
И третий вопрос
ты-язычник:
==Интересы (2) Русь, Языческое сопротивление ==
Почему язычники и в России и на украдине стоят бок-о бок с фашистами и прочими врагами народа и уничтожают активнейше свои Родины?
И зачем ты-язычник лживо повесил на аву закос под русского православного святого? Бубен в виде нимба,меч,в виде креста..
Будь мужиком повесь язычника на аву!
Edited at 2017-04-29 03:16 pm (UTC)
?
Ни на что кроме платного пендос тролля ты не годен?
Голосом экскурсовода по серпентарию:Уважаемые читатели блога!
Вы видите классический образчик не основного,пятого или шестого аккаунта платного пендос тролля (у каждого их пять и более в каждой соцсети для создания видимости массовости либерастно-иудского мнения против власти России,да и денег они так больше зарабатывают,комментя в каждом посте с пяти аккаунтов)
Созданного после русофобского майДАУНА на украдине для раскачки майДАУНА в России и очень редко используемого ,находящегося в спящем состоянии
Наверняка его хозяин отметился здесь в бологе и с других своих аккаунтов!
waldemano
Журнал waldemano
Аккаунт, Создан 28 декабря 2014 (#73722622), обновлялся 3 мая 2015 [Подарить]
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Edited at 2017-04-30 10:29 am (UTC)