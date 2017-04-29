С вице-премьером Дмитрием Рогозиным на полигоне ЦНИИТОЧМАШ

Любовь к российскому оружию Бывая на самых разных мировых выставках вооружений, каждый раз убеждаюсь в неизменном интересе посетителей и экспертов к российскому оружию. Вот и…

"Вежливые люди" на выставке вооружений в ОАЭ "Вежливые люди" на стенде ЦНИИТОЧМАШ на выставке вооружений IDEX-2015 в ОАЭ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.…

Пулемётчица из ЦНИИТОЧМАШ в Объединенных Арабских Эмиратах Стенд ЦНИИТОЧМАШ из подмосковного Климовска пользовался огромной популярностью на выставке IDEX-2015 в ОАЭ - и несложно понять почему. 1. 2.…

Путину показали робота-аватара в действии 20 января президенту России Владимиру Путину на полигоне ЦНИИТОЧМАШ были представлены образцы современного, перспективного вооружения и экипировки…

Об экипировке "Ратник" и разработках ЦНИИТОЧМАШ - в программе "Национальная оборона" на "Столице FM" Генеральный директор ОАО "ЦНИИТОЧМАШ" Дмитрий Семизоров стал гостем программы "Национальная оборона" с Игорем Коротченко на…

Об экипировке "Ратник", танке "Армата" и боевых роботах - в эфире программы "Генштаб" на РСН © фото пресс-служба Концерна "Калашников" О перспективной экипировке "Ратник", танке пятого поколения…

Военная разведка Швеции заинтересовалась российским оружием для боевых пловцов Выставки вооружений - рай для иностранных военных атташе, главная задача которых - вести легальную разведку, что, в отличие от агентурных…

Базовый комплект боевой экипировки военнослужащего ВС РФ: первая демонстрация за рубежом На открывшейся сегодня в Париже выставке вооружений EUROSATORY 2014 климовский ЦНИИТОЧМАШ впервые показал за рубежом базовый комплект боевой…