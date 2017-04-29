Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

Previous Entry Share Next Entry
ОПРОС: Надо ли выносить В.И. Ленина из Мавзолея?
Коротченко
i_korotchenko
April 29th, 19:32


Как показал последний опрос ВЦИОМ, большинство — 63% — граждан РФ в целом согласно с тем, что тело Ленина необходимо захоронить, однако 32% считают нужным осуществить это немедленно, а 31% — выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог. Еще треть предлагает оставить все так, как есть сейчас.

Лично я - против перезахоронения тела В.И. Ленина, опрос ВЦИОМ считаю некорректным. А саму идею вынести Ленина из Мавзолея - политически вредной, тем более в преддверии 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Нам нечего стыдиться своего великого советского прошлого. В.И. Ленин короткое время стоял во главе государства, но он точно уж лучше, чем разрушители нашей страны Горбачев и Ельцин.

Хотелось бы узнать, что по этому поводу думают читатели моего ЖЖ. Примите участие в опросе!

Poll #2067083
Open to: All, detailed results viewable to: All. Participants: 589

Надо ли выносить В.И. Ленина из Мавзолея?

View Answers
Да
216(36.7%)
Нет
358(60.8%)
Затрудняюсь ответить
15(2.5%)

Спасибо всем, кто проголосовал.

Tags: ,

Featured Posts from This Journal

534 comments :
( 534 comments Leave a comment )
flat_area
2017-04-29 05:08 pm (UTC)
Давно пора. Всё таки большевики были одними из тех, кто развалил Российскую Империю. Они подписали "брестский мир" последствия которго расхлёбываем до сих пор в виде независимых Украин, Латвий и т. д.
(Reply) (Thread) (Expand)
krawazog
2017-04-29 05:17 pm (UTC)
Гучков был большевиком? Князь Львов был большевиком?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Klaus Westhoffen
2017-04-29 05:36 pm (UTC)
Получается Владимир Владимирович Путин ошибался когда открывал Ельцин-Центр "разрушителю страны"? Коротченко заговаривается...
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
aabbccdd1122
2017-04-29 05:12 pm (UTC)
А Вы расширьте вопрос, дескать не пора ли вынести это тело и занести другое....
(Reply) (Thread)
nampuom_pycu
2017-04-29 06:38 pm (UTC)
Лучше убрать сам мавзолей, чтобы снять вопрос.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
betmenrus
2017-04-29 05:12 pm (UTC)
Вообще-то там мемориальный комплекс.
Например там же захоронен Гагарин.
Но почему-то вопрос всегда упирается в Ленина. Странно не находите? )
(Reply) (Thread)
nampuom_pycu
2017-04-29 06:41 pm (UTC)
Гагарин не устраивал террор и голод.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
beard69
2017-04-29 05:13 pm (UTC)
Несомненно. Как бывший кандидат в члены КПСС. Как христианин. Как гражданин.
Да! Много раз.
(Reply) (Thread) (Expand)
vladimr
2017-04-29 05:40 pm (UTC)
А я Нет! Еще большее количество раз ) Христианин, бывший кандидат в КПСС - это Нонсенс!
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
evolutionnow
2017-04-29 05:13 pm (UTC)
аналогичного мнения с вами.
выносить из мавзолея и перезахоронить не надо.
может когда-нибудь в будущем, но не сейчас.
Ленин сыграл огромную роль в становлении страны. Это важная часть нашей современной истории. И по Сталину у меня близкое мнение (хотя к его личности я оооочень неоднозначно отношусь, учитывая то, что родной дедушка сидел как политический в те времена). По телу Сталина я возможно проголосовал бы "сжечь нахуй ко всем чертям и прах спустить в марианскую впадину). Но по Ленину - нет.
(Reply) (Thread) (Expand)
dimrych
2017-04-29 05:15 pm (UTC)
Если правительство против мнения народа, пусть содержит Мавзолей со своей зарплаты. тогда они по 9 млн не смогут заработать.
(Reply) (Thread) (Expand)
Аркадий Ланской
2017-04-29 05:37 pm (UTC)
Но мнение народа сохранить мавзолей.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
georgij_art
2017-04-29 05:15 pm (UTC)
интересно ваше личное мнение по данному вопросу
#всё прочел ваше мнение

понятно


Edited at 2017-04-29 05:17 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
i_korotchenko
2017-04-29 05:17 pm (UTC)
Я его высказал, посмотрите вверху
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
alextsit
2017-04-29 05:16 pm (UTC)
Всех захороненных на Красной Площади перезахоронить на другом кладбище.
(Reply) (Thread) (Expand)
Дмитрий Плахофф
2017-04-29 05:47 pm (UTC)
в идеале, надо вообще избавляться от диких традиций захоронения трупов и загрязнять трупами землю. но для этого надо образовывать людей.
(Reply) (Parent) (Thread)
yanik6842
2017-04-29 05:16 pm (UTC)
Люди! Вы уже космические корабли запускаете в пределах Солнечной системы, а всё ещё мозгами в средневековье. ) Похороните труп и дело с концом! Любые дискуссии на эту тему, считаю вообще абсурдными!!
(Reply) (Thread) (Expand)
betmenrus
2017-04-29 05:21 pm (UTC)
А ничо что христовники трупы по частям возят, и кругом к ним прикладываются? Что кладбища чуть ли не в центрах городов находятся?
Тоже средневековье? )
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
romashkovoo
2017-04-29 05:17 pm (UTC)
За такие опросы надо сажать на 5 лет по ст. 244, 2 б УК РФ

Edited at 2017-04-29 05:20 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
amakh
2017-04-29 07:10 pm (UTC)
Не мы положили - не нам выносить!

(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
maikcg
2017-04-29 05:17 pm (UTC)

Канонизировать его надо. И как мощи святого пускай дальше лежит. И мавзолей не нужно стыдливо закрывать, это наша история, перед ним в 41-м прямо с парада в бой уходили.

(Reply) (Thread) (Expand)

а Вы откройте документы

zejmianskij
2017-04-29 05:17 pm (UTC)
расскажите людям правду, и пусть они сами примут решение. Уверен, и голосования никакого не потребуется.
(Reply) (Thread)

Re: а Вы откройте документы

elekrovevik
2017-04-29 05:19 pm (UTC)
+100500! пусть ВЦИОМ расскажет правду наконец
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
SbstnPereira
2017-04-29 05:18 pm (UTC)
зачем?
совсем наоборот
к нему пора подселять следующего
(Reply) (Thread)
nampuom_pycu
2017-04-29 06:59 pm (UTC)
Труп Ленина: 22 января 1924 года проф. Абрикосов через аорту ввел около шести литров спирта, формальдегида и глицерина. Лицо Ульянова покрывалось трещинами на глазах у тысяч советских граждан, ежедневно приходивших в Колонный зал. На встрече с Дзержинским проф. Збарский доложил о критическом состоянии тела, и Феликс отказался от замораживания в пользу химического бальзамирования. В марте эксперты удалили из тела Ленина все содержимое черепа, грудной и брюшной полостей. Глаза заменили на стеклянные шарики. Изнутри тело промыли уксусной кислотой. На первом этапе его всего пропитали раствором формальдегида. Это соединение денатурирует белки организма, делая их химически более инертными, уничтожает бактерии и грибки. Главная сложность тут была в технологии пропитывания. Обычно бальзамируют, вводя жидкости через кровеносные сосуды, но в этом случае они уже были частично разрушены разложением. По всему телу были сделаны надрезы, на животе, на плечах, ногах, спине и ладонях рук, для того чтобы бальзам проникал и хорошо пропитывал все тело. Прогрессирующий паралич сковал правые ногу и руку - именно этим объясняется, что одна рука у мумии сжата в кулак. Желтоватая бледность устранена с помощью фильтров красного цвета, поставленных на источники света, освещающих кисти и лицо. Для смыкания губ, рот аккуратно сшит. Где хранятся глаза, внутренние органы, мозг и сердце Ленина - история мутная.
(Reply) (Parent) (Thread)
vladimr
2017-04-29 05:20 pm (UTC)
"Как показал последний опрос ВЦИОМ"
КТО и КОГО опрашивал?? ))) Сколько людей было опрошено? КОЛИЧЕСТВО озвучьте,
только не высосанное из пальца.
В Вашем опросе большинство против ;)
Мне ни мавзолей, ни Ленин в нем не мешают.
(Reply) (Thread)
jalynski
2017-04-29 07:16 pm (UTC)
Аналогично. Бандерлоги в комментах прыгают, а люди голосуют за Мавзолей.
(Reply) (Parent) (Thread)
bosy
2017-04-29 05:22 pm (UTC)
Оставьте на х... уже это...ДЕЛОМ!!! займитесь!...потомки сами разберутся... время настанет..
(Reply) (Thread)

http://alekseysc.livejournal.com/2367690.html

nampuom_pycu
2017-04-29 10:13 pm (UTC)
К 100-летию Октябрьской революции - Экстремизм в работах Ленина
Экстремизм в работах Ленина – обращение историка Владимира Лаврова в Следственный комитет. Главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров обратился к руководителю СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить работы Владимира Ленина. http://alekseysc.livejournal.com/2367690.html

Краеугольным камнем ленинизма (марксизма-ленинизма) является возбуждение социальной розни и пропаганда неполноценности людей по признаку их социальной принадлежности. Ленинизм есть идеология допустимости использования крайних мер для получения желаемого эффекта (аморальный принцип: цель оправдывает средства).
Более того, в работах Ленина нашей стране навязывался социальный расизм и социальный геноцид – уничтожение, в том числе физическое, буржуазии и дворянства, духовенства и старой русской интеллигенции, трудовых крепких крестьян («кулаков») и казаков. Если национал-социалистическая рабочая партия Гитлера проповедовала национальный расизм и геноцид, то Ленин проповедовал социальный расизм и геноцид; но в обоих случаях – расизм и геноцид, в обоих случаях миллионы погибших в результате политической деятельности этих вождей, в обоих случаях преступления против человечности, не имеющие срока давности.
Ленин постоянно звал к насильственному изменению основ законного строя, возглавил Октябрьский государственный переворот 1917 г. и разогнал законный российский парламент – Учредительное Собрание. Последним Ленин воспрепятствовал законной деятельности государственных органов, осуществлению гражданами их избирательных прав в соединении с насилием (насильственный разгон Собрания, сопровождавшийся расстрелом мирной демонстрации в его поддержку). Октябрьский вооруженный захват власти и разгон парламента повлекли за собой Гражданскую войну – наиболее безнравственную из всех войн, в которой русский шел против русского, брат против брата, сын против отца и т.д. Ленин открыто призывал к развязыванию Гражданской войны (см. документ № 4).
Ленин не только публично оправдывал терроризм, но руководил конкретной террористической деятельностью и разрабатывал методы партизанской войны, например, в октябре 1905 г. (см. документ № 1). Ленин создал страшные концлагеря и проводил политику красного террора, т.е. государственного терроризма.
Ленин нарушал права, свободы и законные интересы человека и гражданина в зависимости от его отношения к религии, возбуждал религиозную рознь своими оскорблениями чувств верующих, их дискриминацией в общественно-политической и других сферах жизни им созданного богоборческого режима. А ленинские распоряжения убить как можно больше духовенства являются человеконенавистническими, преступными и экстремистскими. (См. документы № 2,3,10, 20, 24, 26, 27).
Все это нашло отражение, воплотилось во множестве работ Ленина, в полусотне томов его Полного собрания сочинений, которое в действительности не является полным, поскольку последователи Ленина побоялись опубликовать ряд откровенно террористических документов. А выделенное выше курсивом есть юридические определения того, что является экстремистской деятельностью, согласно Закону «О противодействии экстремистской деятельности».
Работы Ленина воспитывают новые поколения леваков, экстремистов, готовых и жаждущих спровоцировать кровопролитие. И не дай Бог – они снова захватят власть: что тогда? А то, что предстает и оправдывается в работах Ленина: расправа со всеми инакомыслящими, реки крови.
http://alekseysc.livejournal.com/2367690.html
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
vredtech
2017-04-29 05:24 pm (UTC)
А не проще ядрёную бомбу кинуть? Сразу куча вопросов исчезнет...
(Reply) (Thread)

Вынос Ленина-ещё один маркер либерастов

dfedbees
2017-05-01 09:12 am (UTC)
И ещё одна тема на которой иуджы и пиарятся и раскачивают майДАУН в России
(после выноса все они завизжат на власть :да как было можно!!)

Все либерасты-за вынос ленина
Смотрим как они уничтожают памятники на Украдине,в Сирии Ливии и Ираке,переписывая историю,иногда тысячелетнюю
Баранами без памяти легче управлять и проганаять по тем же граблям ада революций!

Я -к личности ленина отношусь резко отрицательно-такая же иуда и предатель Родины как и современные либерасты,продающие Россию для её уничтожения
ленин начал то ,что доделал (почти ) иуда горбач Начал расчленять Россию и наводнять власть Росии бандитами и ворами план НЭП у ленина ,план перестройка у горбача) для её уничтожения

Но я резко против выноса ленина и уничтожения мавзолея Ленин заслужил свою иудину судьбу -волятся век протухшей мумией И это наша страшная история которую необходимо помнить,что бы не поскакать по тем же граблям!

Да и маркер отличный Смотриш,упс,за вынос-либераст продающий Родину
Даже и здесь в комментах-все платные пендос тролли и продажные либерасты (Путин уходи мешаешь воровать ворам либерастам-за уничтожение мавзолея и вынос ленина)

Упс,поддерживает Путина против выноса и уничтожения памяти и истории-упс,патриот России ,делающий её сильной

Edited at 2017-05-01 09:15 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
aviaprom_vrn
2017-04-29 05:29 pm (UTC)
у нас что проблем больше нет никаких? Может у нас промышленность возрождается или социалка достойная? Нет? А чего к Ильичу прицепились? Он уже захоронен и нефиг истерики разводить.
(Reply) (Thread)
lapsus88
2017-04-29 05:37 pm (UTC)
Тсс, не мешай охранителям отвлекать народ от насущного.
(Reply) (Parent) (Thread)
bik_meev
2017-04-29 05:29 pm (UTC)
С.А.Р. К.О. FUCK!
(Reply) (Thread)
drakonit
2017-04-29 05:30 pm (UTC)
Однозначно надо. Не в русской традиции мумия в стеклянном ящике да на главной площади страны, на которую зеваки за деньги ходят посмотреть. Захоронить однозначно.
(Reply) (Thread) (Expand)
2017-04-29 05:34 pm (UTC)
"зеваки за деньги ходят посмотреть"
Не подскажете, сколько стоит билет и где кассы находятся?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
max6kv
2017-04-29 05:34 pm (UTC)
Эту мразь нужно не только из мавзолея вынести, но и выгребной яме утопить.
(Reply) (Thread)
iakinf_b
2017-04-30 09:48 pm (UTC)
Я б тебя, иуду, тоже с "чувством глубокого удовлетворения" на фонарном столбе повесил. Но, видно время еще не пришло.
(Reply) (Parent) (Thread)
1_vovan_1
2017-04-29 05:35 pm (UTC)
"...но он точно уж лучше, чем разрушители нашей страны Горбачев и Ельцин..."
И уж он точно лучше, чем разрушитель нашей страны Путин с друзьями...
(Reply) (Thread)
worobioff_ku
2017-04-29 05:35 pm (UTC)
Иди вынахуй со своими опросами...
(Reply) (Thread)
bizon_2015
2017-04-29 05:35 pm (UTC)
Выбросить. И подальше. Человек ненавидящий свой народ не имеет права на почести. Эту мумию , как заразную болезнь, нужно отправить на Марс.
(Reply) (Thread)
lapsus88
2017-04-29 05:36 pm (UTC)
Коротченко из списка порядочных людей вычеркиваем.

Речь идет о ПЕРЕзахоронении, т. к. Ленин захоронен в соответствии с законом и даже в рамках христианских традиций.

Сраные гробокопатели, маскируя свою сущность, используют грубую манипуляцию, говоря о захоронении.
(Reply) (Thread) (Expand)
mad_mortigen
2017-04-29 06:03 pm (UTC)
если Ленин захоронен, то почему его каждый год вытаскивают из саркофага?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
( 534 comments Leave a comment )
Archive

May2017

S
M
T
W
T
F
S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: