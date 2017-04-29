ОПРОС: Надо ли выносить В.И. Ленина из Мавзолея?

Удивительно, но клинки с советской символикой идут на ура на международных выставках вооружения. Особенно падки на них богатые арабские шейхи. Эти…

Клинки с символикой СССР. Спрос на такие изделия будет всегда!

Клинки с символикой СССР. Спрос на такие изделия будет всегда!

Вроде легковые авто - это и не военная тема, но не мог удержаться, чтобы не сделать в Алабино серию снимков легендарных автомобилей великой…