ОПРОС: Надо ли выносить В.И. Ленина из Мавзолея?

Как показал последний опрос ВЦИОМ, большинство — 63% — граждан РФ в целом согласно с тем, что тело Ленина необходимо захоронить, однако 32% считают нужным осуществить это немедленно, а 31% — выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог. Еще треть предлагает оставить все так, как есть сейчас.
Лично я - против перезахоронения тела В.И. Ленина, опрос ВЦИОМ считаю некорректным. А саму идею вынести Ленина из Мавзолея - политически вредной, тем более в преддверии 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Нам нечего стыдиться своего великого советского прошлого. В.И. Ленин короткое время стоял во главе государства, но он точно уж лучше, чем разрушители нашей страны Горбачев и Ельцин.
Хотелось бы узнать, что по этому поводу думают читатели моего ЖЖ. Примите участие в опросе!
Надо ли выносить В.И. Ленина из Мавзолея?
Да
216(36.7%)
Нет
358(60.8%)
Затрудняюсь ответить
15(2.5%)
Спасибо всем, кто проголосовал.
надо
Например там же захоронен Гагарин.
Но почему-то вопрос всегда упирается в Ленина. Странно не находите? )
Да! Много раз.
выносить из мавзолея и перезахоронить не надо.
может когда-нибудь в будущем, но не сейчас.
Ленин сыграл огромную роль в становлении страны. Это важная часть нашей современной истории. И по Сталину у меня близкое мнение (хотя к его личности я оооочень неоднозначно отношусь, учитывая то, что родной дедушка сидел как политический в те времена). По телу Сталина я возможно проголосовал бы "сжечь нахуй ко всем чертям и прах спустить в марианскую впадину). Но по Ленину - нет.
#всё прочел ваше мнение
понятно
Edited at 2017-04-29 05:17 pm (UTC)
Тоже средневековье? )
Edited at 2017-04-29 05:20 pm (UTC)
Канонизировать его надо. И как мощи святого пускай дальше лежит. И мавзолей не нужно стыдливо закрывать, это наша история, перед ним в 41-м прямо с парада в бой уходили.
а Вы откройте документы
Re: а Вы откройте документы
совсем наоборот
к нему пора подселять следующего
КТО и КОГО опрашивал?? ))) Сколько людей было опрошено? КОЛИЧЕСТВО озвучьте,
только не высосанное из пальца.
В Вашем опросе большинство против ;)
Мне ни мавзолей, ни Ленин в нем не мешают.
http://alekseysc.livejournal.com/2367690.html
Экстремизм в работах Ленина – обращение историка Владимира Лаврова в Следственный комитет. Главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров обратился к руководителю СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить работы Владимира Ленина. http://alekseysc.livejournal.com/236769
Краеугольным камнем ленинизма (марксизма-ленинизма) является возбуждение социальной розни и пропаганда неполноценности людей по признаку их социальной принадлежности. Ленинизм есть идеология допустимости использования крайних мер для получения желаемого эффекта (аморальный принцип: цель оправдывает средства).
Более того, в работах Ленина нашей стране навязывался социальный расизм и социальный геноцид – уничтожение, в том числе физическое, буржуазии и дворянства, духовенства и старой русской интеллигенции, трудовых крепких крестьян («кулаков») и казаков. Если национал-социалистическая рабочая партия Гитлера проповедовала национальный расизм и геноцид, то Ленин проповедовал социальный расизм и геноцид; но в обоих случаях – расизм и геноцид, в обоих случаях миллионы погибших в результате политической деятельности этих вождей, в обоих случаях преступления против человечности, не имеющие срока давности.
Ленин постоянно звал к насильственному изменению основ законного строя, возглавил Октябрьский государственный переворот 1917 г. и разогнал законный российский парламент – Учредительное Собрание. Последним Ленин воспрепятствовал законной деятельности государственных органов, осуществлению гражданами их избирательных прав в соединении с насилием (насильственный разгон Собрания, сопровождавшийся расстрелом мирной демонстрации в его поддержку). Октябрьский вооруженный захват власти и разгон парламента повлекли за собой Гражданскую войну – наиболее безнравственную из всех войн, в которой русский шел против русского, брат против брата, сын против отца и т.д. Ленин открыто призывал к развязыванию Гражданской войны (см. документ № 4).
Ленин не только публично оправдывал терроризм, но руководил конкретной террористической деятельностью и разрабатывал методы партизанской войны, например, в октябре 1905 г. (см. документ № 1). Ленин создал страшные концлагеря и проводил политику красного террора, т.е. государственного терроризма.
Ленин нарушал права, свободы и законные интересы человека и гражданина в зависимости от его отношения к религии, возбуждал религиозную рознь своими оскорблениями чувств верующих, их дискриминацией в общественно-политической и других сферах жизни им созданного богоборческого режима. А ленинские распоряжения убить как можно больше духовенства являются человеконенавистническими, преступными и экстремистскими. (См. документы № 2,3,10, 20, 24, 26, 27).
Все это нашло отражение, воплотилось во множестве работ Ленина, в полусотне томов его Полного собрания сочинений, которое в действительности не является полным, поскольку последователи Ленина побоялись опубликовать ряд откровенно террористических документов. А выделенное выше курсивом есть юридические определения того, что является экстремистской деятельностью, согласно Закону «О противодействии экстремистской деятельности».
Работы Ленина воспитывают новые поколения леваков, экстремистов, готовых и жаждущих спровоцировать кровопролитие. И не дай Бог – они снова захватят власть: что тогда? А то, что предстает и оправдывается в работах Ленина: расправа со всеми инакомыслящими, реки крови.
http://alekseysc.livejournal.com/236769
Вынос Ленина-ещё один маркер либерастов
(после выноса все они завизжат на власть :да как было можно!!)
Все либерасты-за вынос ленина
Смотрим как они уничтожают памятники на Украдине,в Сирии Ливии и Ираке,переписывая историю,иногда тысячелетнюю
Баранами без памяти легче управлять и проганаять по тем же граблям ада революций!
Я -к личности ленина отношусь резко отрицательно-такая же иуда и предатель Родины как и современные либерасты,продающие Россию для её уничтожения
ленин начал то ,что доделал (почти ) иуда горбач Начал расчленять Россию и наводнять власть Росии бандитами и ворами план НЭП у ленина ,план перестройка у горбача) для её уничтожения
Но я резко против выноса ленина и уничтожения мавзолея Ленин заслужил свою иудину судьбу -волятся век протухшей мумией И это наша страшная история которую необходимо помнить,что бы не поскакать по тем же граблям!
Да и маркер отличный Смотриш,упс,за вынос-либераст продающий Родину
Даже и здесь в комментах-все платные пендос тролли и продажные либерасты (Путин уходи мешаешь воровать ворам либерастам-за уничтожение мавзолея и вынос ленина)
Упс,поддерживает Путина против выноса и уничтожения памяти и истории-упс,патриот России ,делающий её сильной
Edited at 2017-05-01 09:15 am (UTC)
Не подскажете, сколько стоит билет и где кассы находятся?
И уж он точно лучше, чем разрушитель нашей страны Путин с друзьями...
Речь идет о ПЕРЕзахоронении, т. к. Ленин захоронен в соответствии с законом и даже в рамках христианских традиций.
Сраные гробокопатели, маскируя свою сущность, используют грубую манипуляцию, говоря о захоронении.