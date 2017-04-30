C-400 для Турции: продавать или нет?

Тут ко мне недавно в офис приезжала съемочная группа государственного телевидения Турции, попросили дать интервью о ЗРС С-400 и её тактико-технических характеристиках. Выполнил их просьбу, сюжет на ТВ вышел в прайм-тайм. Однако главный вопрос нам надо задать самим себе: продавать президенту Эрдогану С-400 или нет?
А у вас какое мнение?
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Турки ненадежны. И потом это страна НАТО значит США будут иметь к этим системам доступ.
И что даст американцам "доступ" к С-400? Расскажите поподробнее.
Как россияне? бггг
Edited at 2017-04-29 10:11 pm (UTC)
А ещё можно сдавать в аренду ядерные ракеты. Во временное пользование. Не использовал по истечении срока аренды - передай другой стране. Сколько бабла сразу, а? Наномишка и рыжий будут в восторге.
категорически нет
Нельзя такой стране продавать первоклассные ПВО системы.
Другой вопрос - утечка технологий в Израиль или США. Американцы могут потребовать от Эрдогана предоставит им допуск к системе. Тут важно не то, что кто-то сможет скопировать нашу систему или отдельные её элементы, а то, что кто-то сможет создать эффективную СРЭБ, способную ставить помехи или даже выводить из строя С-400.
Edited at 2017-04-29 10:46 pm (UTC)
А если по существу -- себя бы обеспечить... А то Турция/НАТО ещё не все наши Су-24 сбили
или
С-400 "Ножвспину", специальная экспортная серия
Зачем продавать хорошее оружие врагу?
В том, что Эрдаган - враг России, не сомневаюсь ни на секунду.
Он ещё всадит нож нам в спину.
И Турецкий газовый поток с ним нельзя затевать.
Нет. Против кого он их сможет применить? Не против курдов же.
- РФ готова их предоставить?