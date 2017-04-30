Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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C-400 для Турции: продавать или нет?
Коротченко
i_korotchenko
April 30th, 0:59


Тут ко мне недавно в офис приезжала съемочная группа государственного телевидения Турции, попросили дать интервью о ЗРС С-400 и её тактико-технических характеристиках. Выполнил их просьбу, сюжет на ТВ вышел в прайм-тайм. Однако главный вопрос нам надо задать самим себе: продавать президенту Эрдогану С-400 или нет?

А у вас какое мнение?

Материалы по теме: Эргономика зенитной ракетной системы С-400

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Posts from This Journal by “воздушно-космическая оборона” Tag

82 comments :
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dubnana
2017-04-29 10:02 pm (UTC)
Ни в коем случае!
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basil10
2017-04-29 10:03 pm (UTC)
Продавать ни в коем случае нельзя.

Турки ненадежны. И потом это страна НАТО значит США будут иметь к этим системам доступ.
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drugoi112
2017-04-29 10:11 pm (UTC)
А что нам за дело до надежности турок? Оружие это просто товар. Не купят у нас - купят у американцев.
И что даст американцам "доступ" к С-400? Расскажите поподробнее.
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ufsnp2015
2017-04-29 10:07 pm (UTC)
Не продавать - они не предсказуемы и не договореноспособные. Могут враз накрыть колпаком небо Сирии...
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olexiy_o
2017-04-30 10:08 am (UTC)
" Могут враз накрыть колпаком небо Сирии..."

Как россияне? бггг
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efield
2017-04-29 10:09 pm (UTC)
Продавать с закладками и требованием постоянно быть онлайн или выключаются, как израильтяне нам свои беспилотники поставляли и при вскрытии тут же требование это не делать. Мы должны контролировать свое оружие. И всем должно быть известно - ссора с нами = оно отключается.

Edited at 2017-04-29 10:11 pm (UTC)
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dubnana
2017-04-29 10:32 pm (UTC)
Есть техническое решение по отключению техники? Если есть, то не при ссоре отключать, а при попытке его разобрать. И это правило должно быть для ВСЕХ покупателей.
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chemikus
2017-04-29 10:14 pm (UTC)
Само возникновение такого вопроса говорит о полной коммерциализации страны.

А ещё можно сдавать в аренду ядерные ракеты. Во временное пользование. Не использовал по истечении срока аренды - передай другой стране. Сколько бабла сразу, а? Наномишка и рыжий будут в восторге.
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категорически нет

evgeniykv
2017-04-29 10:14 pm (UTC)
Турция, страна НАТО - самого агрессивного блока в мире, регулярно нарушающего международное право. Турция находится в стратегически важном регионе и ведёт боевые действия за своими границами без разрешения легитимных властей этих стран(как собственно и пендосия).
Нельзя такой стране продавать первоклассные ПВО системы.
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a_r_ka
2017-04-29 10:39 pm (UTC)
Только после выхода из нато, однозначно.
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detonator666
2017-04-29 10:46 pm (UTC)
Если эта система не сможет наводиться и стрелять по российским боевым самолётам, то почему бы и нет?

Другой вопрос - утечка технологий в Израиль или США. Американцы могут потребовать от Эрдогана предоставит им допуск к системе. Тут важно не то, что кто-то сможет скопировать нашу систему или отдельные её элементы, а то, что кто-то сможет создать эффективную СРЭБ, способную ставить помехи или даже выводить из строя С-400.

Edited at 2017-04-29 10:46 pm (UTC)
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gzigan
2017-04-29 11:24 pm (UTC)
Сложный вопрос... ПВО больше Курдам нужно.
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yur65
2017-04-29 11:28 pm (UTC)
Но причём тут наше, колхозников, мнение? На что оно может повлиять?
А если по существу -- себя бы обеспечить... А то Турция/НАТО ещё не все наши Су-24 сбили
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zinaida111
2017-04-30 12:03 am (UTC)
С-400 "Наташа", специальная экспортная серия

или

С-400 "Ножвспину", специальная экспортная серия
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mega_vatnik
2017-04-30 05:14 am (UTC)
Зинка лучше поспала бы, дура. Завтра в магазин идти и борща готовить.
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lion_lexx
2017-04-30 12:09 am (UTC)
...если только по системе распознавания не будет сбивать российские самолёты.
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techwork
2017-04-30 01:25 am (UTC)
Конечно же продавать - это же деньги. А лётчиков бабы ещё нарожают.
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Зачем продавать хорошее оружие врагу?

kirza_13
2017-04-30 02:10 am (UTC)

В том, что Эрдаган - враг России, не сомневаюсь ни на секунду.
Он ещё всадит нож нам в спину.
И Турецкий газовый поток с ним нельзя затевать.
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device1977
2017-04-30 03:25 am (UTC)
Китайца продаем, то и Туркам чего не продать?
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science_power
2017-04-30 03:28 am (UTC)
Господь с вами, НАТО стандартизировано. Кто ж туркам позволит.
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baibuga
2017-04-30 04:04 am (UTC)

Нет. Против кого он их сможет применить? Не против курдов же.

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swan0lga
2017-04-30 04:23 am (UTC)
Не продавать!
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KotoboodPatriot
2017-04-30 04:29 am (UTC)
У турок требование было - передача технологий производства.

- РФ готова их предоставить?
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Сергей Кутиков
2017-04-30 04:57 am (UTC)
это как Путин решит,не нам и не вам решать,решит продать и вы будете если не радостно аплодировать то найдете "убедительные аргументы" в защиту решения президента )
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mega_vatnik
2017-04-30 05:06 am (UTC)
Только после выхода Турции из НАТО.
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