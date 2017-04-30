C-400 для Турции: продавать или нет?

С-500 обеспечит противоракетный перехват в ближнем космосе Исполнилось 15 лет со дня выхода Указа президента РФ о создании Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей". Накануне этой…

Как укрепить потенциал ПВО Сирии: что должна сделать Россия Массированный ракетный удар "Томагавками" по сирийской авиабазе Шайрат, нанесенный кораблями ВМС США из акватории Средиземного моря, резко…

Концерн ПВО "Алмаз-Антей" на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015 На состоявшейся в Нижнем Тагиле выставке вооружений Russia Arms Expo 2015, Концерн ПВО "Алмаз-Антей" представил около 50 образцов вооружения и…

Командующий Войсками ВКО проинспектировал объекты СПРН на юге России © газета "Взгляд" Командующий Войсками воздушно-космической обороны (ВКО) генерал-майор Александр Головко проинспектировал…

Челябинский метеорит: эхо от взрыва Вчерашний инцидент в небе над Челябинском, где при входе в плотные слои атмосферы взорвался метеорит, вызвал массу комментариев в СМИ и стал,…