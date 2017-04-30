Пекин не забывает напоминать соседям, кто контролирует южные моря

На каждой крупной выставке вооружений - и салон LIMA-2017 в Малайзии не стал исключением - Китай не забывает напоминать своим соседям, кто контролирует южные моря. Для этого в обязательном порядке на экспозиции КНР на видном месте выставляется крупномасштабная модель авианосца "Ляонин". Как правило, на подобных мероприятиях демонстрируются вооружение и военное техника, предназначенные исключительно на экспорт. Однако "Ляонин" - не экспортный товар. Для Пекина это в первую очередь средство проецированная силы в спорах за островные территории и участки шельфа, богатые углеводородами.
Многочисленные военные делегации стран Азиатско-Тихоокеанского региона, знакомясь выставками, в обязательном порядке посещают и экспозицию Китая - а там их встречает "Лаонин"! Как зримый символ военно-морского доминирования Поднебесной в южных морях. Как наглядное напоминание - лучше не связывайтесь с нами, а уступите!
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Материалы по теме: В Китае спущен на воду первый авианосец национальной постройки
Судя по паническим крикам о том, что срочно нужно ещё 66 кораблей построить, таки да
Edited at 2017-04-30 09:23 am (UTC)
Американцы потому и держат у себя 11 АВ, что половину срока службы они находятся в ремонте. Пока один ремонтируется, второй дежурит и выполняет боевые задачи. Потом меняются.
Ну и потом, очень хотелось бы знать, какую концепцию применения для АВ приняли в Китае?
У нас - это были корабли, главным предназначением которых была ПЛО. На "Кузнецове", за счёт размещения Су-33 её расширили и корабль смог заниматься ещё и ПВО соединения, ведущего ПЛО. Но главной задачей, так и оставалась ПЛО, которое осуществлялось силами противолодочных вертушек. "Ульяновск", на сколько понимаю, должен был ещё больше раздвинуть границы противолодочной обороны, за счёт полноценного авиакрыла, в составе которого должны были быть ДРЛОиУ. А многоцелевые палубные истребители могли бы вести борьбу и с надводными кораблями противника.
Иными словами, наша концепция и стратегия применения Флотов так и оставались оборонительными.
А как Китай собирается применять свои АВ? Для чего они ему? Мы же знаем, что J-15(Су-33) не способен взлетать с трамплина в конфигурации полностью вооружённого и заправленного истребителя. т.е., либо заняты все 12 точек вооружения с минимальным запасом топлива, либо нормальный запас топлива и всего 6 ракет (4 СД и 2 МД). С максимальным запасом топлива самолёт вообще может поднять только 4 РББ. Ему нужна катапульта, что бы полностью реализовать свои преимущества.
Было бы интересно взглянуть на видео со взлётом в полностью загруженной, хотя бы вооружением конфигурации.
Английский перевод/резюме:
Assuming 12800Kg thrust, 0 knot headwind: From long take-off point can take-off with 32.8 tonnes, maximum 38 tonnes. From short take-off point can take-off with 27 tonnes, 28.2 tonnes max. At 25knots headwind, Su-33 can easily take-off at max load of 32000kg from 110m. Taking off from 110m under 25 knots headwind gives the same condition as taking off from 195m under no wind. (so the extra 85m length translates to 25 knots more speed). This kind of take-off capability is very close to that provided by conventional steam catapult. IF engine thrust can be improved to 14000kg the performance will be superior to steam catapult.
Су-33 не может взлетать с любой возможной позиции с одним двигателем , ни при каком встречном ветре. В 25 узлов, с длинной 195m взлетной положении 3, это может быть возможным , если:
при 22300kg не будет никакого падения в взлетной профиле.
22300-23500kg будет провал, но самолет может потянуть вверх , естественно , прежде минимальную безопасную высоту 20 м.
Желание увидеть хотя бы фото обострилось.
А по Су-33 можно найти упоминание в литературе про случай взлёта без включения форсажа, при котором скорость в момент схода с трамплина была всего 105 км/ч
Edited at 2017-04-30 05:07 pm (UTC)
Когда-то, этот вопрос подняли на "Пралае" и один флотский выложил видео с пояснениями. На ролике был взлёт Су-33 в ПОЛНОЙ боевой конфигурации. Однако, мужик прямым текстом отписал, что взлёт проводили в испытательных целях, при встречном ветре 20 м/с, 28 узлах хода корабля и с практически пустыми баками. Особо было отмечено, что самолёт тут же был дозаправлен и осуществил посадку на наземном аэродроме.
Ранее, я потратил не одну неделю поисков фото и ведео стартов Су-33 с Кузнецова, но так и не нашёл НИ ОДНОГО подтверждения выполнения практических упражнений взлёта и посадки в конфигурации, хотя бы 4 Р-73 и 4 Р-27.
Складывается впечатление, что проблема не столько в возможности ВЗЛЁТА, сколько в возможности ПОСАДКИ с неизрасходованным боекомплектом. Почему МиГ-29 это делает, а Су-33 нет? В чем проблема? В шасси или в авиафинешёрах? А может конструкция планера не выдерживает продольных нагрузок при цеплянии гака за трос? Или демпфер гака не "держит"?
Если проблема не в самолёте, тогда китайцы могли "подогнать" аэрофинишёры на Ляонине под массы J-15. Но если это так, то они сами выложили бы и фото и видео этого дела. А их нет.
Когда это "Кузнецов" мог демонстрировать 28 узловый ход?
>Ранее, я потратил не одну неделю поисков фото и ведео стартов Су-33 с Кузнецова, но так и не нашёл НИ ОДНОГО подтверждения выполнения практических упражнений взлёта и посадки в конфигурации, хотя бы 4 Р-73 и 4 Р-27.
Вы когда нибудь видели видео взлёта Су-33 с просадкой после схода с трамплина? Они летают c такими взлётными массами потому что их полёты с массами близкими к максимальным никому не нужны. Китайцы написали что при учебно-тренировочных полётах:
"Взлёт не допускается при отсутствии ветра с первых двух стартовых позиций. При скорости ветра над палубой 25 узлов и взлёте с позиций № 1 и 2 ограничение по взлётной массе 28100 кг (В ВМФ России 28000 кг). С позиции № 3 и отсутствии ветра над палубой взлётная масса также ограничена 28000 кг. С ветром над палубой 25 узлов взлётная масса при старте с позиции № 3 не ограничивается"
Индийцы потребовали чтобы им показали трамплинный взлёт покупаемых ими МиГ-29К с массами близкими к предельным. Им показали.
Су-33 никому не продавали, показывать было не кому. Заливать при обычных полётах с "Кузнецова" в баки больше 9 тонн керосина и обвешивать Су-33 по максимуму ракетами нужды никогда не возникало. Это естественно проделали в ходе испытаний:
Источник: Андрей Фомин "Су-33. Корабельная эпопея" Москва, 2003 г. стр. 77, 78, 99
Испытания Су-27К на ТАКР "Тбилиси" (1989 г.), трамплин и форсажная тяга 2х12800 кгс:
Дистанция разбега 105 метров, ветра над палубой нет (корабль неподвижен), допустимая взлётная масса 28000 кг
Дистанция разбега 105 метров, скорость ветра над палубой (скорость хода корабля) 7 узлов, допустимая взлётная масса 29900 кг
Дистанция разбега 195 метров, скорость ветра над палубой ( скорость хода корабля) 15 узлов, допустимая взлётная масса 32200 кг
28000 кг - основой вариант заправки, 5350 кг керосина, максимальный боекомплект ракет "воздух-воздух" (10 ракет)
29900 кг - полный запас керосина 9500 кг, 2 ракеты Р-27Э и 2 ракеты Р-73
32200 кг - полный запас керосина 9500 кг, максимальный боекомплект ракет "воздух-воздух" (10 ракет)
но тогда ещё не было смартфонов в каждом кармане и Интернета в каждой квартире чтобы фото появились и расползлись по сети.
А так то тяговооруженность у Су-33 при максимальной взлётной массе выше чем у МиГ-29К, а нагрузка на крыло ниже. Но с посадкой с гроздьями ракет проблемы конечно есть, потому что нормальная посадочная масса всего 22400 кг.
Что же на счёт китайцев. Они только в конце 2016-го до первого пуска ПКР YJ-83K с J-15 при взлёте с палубы дошли. Они не особо торопятся.
Edited at 2017-04-30 07:44 pm (UTC)
- Учебно-тренировочные полёты для того и проводят, что бы учиться. Никакая НИТКа не заменил пилотам и диспетчерам реального опыта взлёта и запуска с качающейся палубы авианосца полностью нагруженного самолёта. Мостик должен вовремя отдавать команду на взлёт во время продольной качки, а пилоты должны научиться реагировать на просадку самолёта во время схода с трамплина.
-ПЕРВЫЙ неаварийный заход на посадку на палубу в небоевых условиях осуществляется с 15% запасом топлива. ТБ, написанная кровью американских палубных пилотов.
- Тяга АЛ-31Ф - 12500 кгс на полном форсаже.
Ну хорошо, давайте попробуем посмотреть на вопрос шире:
Вспомните, какой вялой была реакция РФ на факт начала испытаний, а потом и запуска в серийное производство J-15. Чутка пошумели, на счёт лицензии и правообладания и замолкли. А чё так вяло? Могли бы ведь продать Китаю Су-33?
Оказалось, что у нас, к тому времени стапеля под сборку Су-33 были уже разобраны и утилизированы. Интересное дело, не правда ли? В то время, когда на смену Су-33 ничего небыло даже в виде эскизного рисунка - мы разбираем стапеля!
Дело тут не в том, что мы не собирались больше их строить на перспективу, а в том, что технику нужно капитально ремонтировать, модернизировать и восполнять неизбежные потери, пока есть носитель этой самой техники. "Кузнецов", после нынешнего ремонта, прослужит ещё лет 15. Так это сейчас! А тогда, когда разбирали стапеля - он был в расцвете лет!
С другой стороны, 5 лет назад КНР начала самостоятельное строительство копии "Варяга", но уже тогда все заявленные будущие проекты их авианосцев были представлены без трамплинов и с катапультами.
А чё так? Чем им не понравилась схема "Ульяновска", и с катапультами, и с трамплином?
Тремя годами ранее мы продавили в довесок к контракту по "Викрамадитье" ещё и палубные МиГ-29. Т.е.. можно предположить, что у нас уже тогда чётко понимали, чем будут замещать Су-33. А почему МиГами, а не восстановленной линией сборки Су-33? Для МиГов-то, точно так же надо было собирать линию с нуля.
Ещё...
В середине прошлого года всплыли фотографии J-15 с поводком для катапульты на передней стойке шасси... Трамплина не хватает?
Ну и наконец, о проблемах с запуском полностью нагруженных истребителей с трамплина не принято говорить только у нас. В других странах об этом говорят и пишут свободно и без стеснения. Но и у нас, в кой-то веке, на эту тему стали писать открыто и Вы об этом читали в журнале bmpd:
http://bmpd.livejournal.com/2431801.htm
после которого просадка?
http://trace.tennessee.edu/cgi/viewcont
F/A-18E/F Catapult Minimum End Airspeed Testing
стр. 74
Но мне, дилетанту, видится несколько способов/технологий взлёта с минимизацией/аннулированием "просадки" (4..5 помимо паровой к.)... С кем и как поделиться -- ума не приложу
Edited at 2017-05-01 06:17 pm (UTC)
При старте с трамплина самолёт после отрыва движется по баллистической кривой и в первые секунды полета им нельзя ещё эффективно управлять, от пилота ничего не зависит. Подчиняясь законам баллистики, истребитель продолжает набирать высоту и вскоре приобретает скорость, достаточную для штатного действия аэродинамических рулей.
Взлётные и посадочные операции на "Кузнецове" технически обеспечены при волнении моря до 6 баллов, и лётчик-испытатель 1-го класса Алексей Иванович Фокин в октябре 1991 г. 'nj подтвердил выполнив посадку при волнении моря 6 баллов. Следует ли иэ факта посадки Фокина что командование должно целенаправленно выискивать зоны штормов с волнением 6 баллов и загонять в них "Кузнецов" для того чтобы строевые пилоты-палубники попрактиковались в таких посадках? :) Другой пример, пилоты должны практиковаться в применении основного вооружения своих самолётов, но далеко не всем экипажам F-14 ВМС США в ходе лётной карьеры посчастливилось выполнить хотя бы один реальный практический пуск УР AIM-54 "Феникс", так и закончили лётную карьеру "недоучившись".
На АЛ-31Ф серии 3 для палубных истребителей был введен особый режим с тягой 12800 кгс.
> А чё так вяло? Могли бы ведь продать Китаю Су-33?
Не договорились. Восстановление серийного производства Су-33 потребовало бы больших затрат, а китайцы, заявив изначально желание купить 50, но приобретя один из прототипов на Украины (и приняв решение о копировании) начали быстро снижать кол-во машин которые хотели бы купить, и "доснижались" до двух экземпляров. Пытались так же продать китайцам 40 Су-33КУБ.
> В то время, когда на смену Су-33 ничего небыло даже в виде эскизного рисунка - мы разбираем стапеля!
Было. ОКБ Сухого пыталось пропихнуть на "Кузнецов" тяжелый двухместный Су-27КУБ/Су-33УБ, лёгкий С-54 и даже Су-27КМ, известный общественности как С-37 "Беркут".
>А тогда, когда разбирали стапеля - он был в расцвете лет!
К моменту прекращения серийного производства Су-33 "Кузнецов" был в ужасном техническом состоянии, и как пишут мог дать максимум 16 узловый ход.
>С другой стороны, 5 лет назад КНР начала самостоятельное строительство копии "Варяга"
Строительство CV-17 началось в ноябре 2013 года. Первый блок его корпуса был установлен в сухом доке в марте 2015 года.
>А чё так? Чем им не понравилась схема "Ульяновска", и с катапультами, и с трамплином?
Насколько я понял "Тип 002" будет иметь полное водоизмещение ~70 тыс. тонн, то бишь уступать по водоизмещению 80 тыс. тонному "Ульяновску", и будет оснащён тремя катапультами, то бишь по темпу подъёма авиагруппы в воздух опять же будет уступать "Ульяновску". Видимо китайцы решили поэкспериментировать, попробовать американскую схему взлёта прежде чем окончательно определиться с обликом 110 тыс. тонного "Тип 003".
>А почему МиГами, а не восстановленной линией сборки Су-33? Для МиГов-то, точно так же надо было собирать линию с нуля.
Потому что индийцы с "Викрамадитья" "в нагрузку" купили именно МиГ-29К/КУБ, а не Су-33/Су-33УБ или скажем С-54/C-56: Собственно Су-33 ни на "Горшков", переделанный в "Викрамадитья", ни на "Викрант" толком не поместился бы, разве что на 65 тыс. тонный "Вишал". Но когда он ещё будет этот 65 тыс. тонный "Вишал".
Или мы настолько ушли от своего недавнего прошлого, что коммунистический Китай для нас сейчас тоже "империя зла"? Как низко мы пали... Ничего так и не достигнув выше Советского Союза
Edited at 2017-05-01 12:17 pm (UTC)