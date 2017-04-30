Китай построил и испытал самый большой в мире самолет-амфибию (видео)

Крупнейший в мире гидросамолет AG600 успешно прошел испытания в Китае. Пройденные наземные тесты подтверждают базовую готовность машины к осуществлению первого полета. В мае AG600 совершит первый полет над сушей, во второй половине 2017 года его испытают уже над водной поверхностью.
Что ж, Китай в очередной раз показал, как он стремительно движется к статусу мировой сверхдержавы.
Материалы по теме: Развитие мобильных ракетных комплексов стратегического назначения в Китае
военный дневник
Откуда ты выпало, какашко?
Опять соврал либераст!
Гуглим:
"Запад считает выборы в России самыми прозрачными в мире"
Отсеиваем лживые либерастно-госдеповские набросы...
https://www.google.ru/search?q=%D0%97%D
А вот от вас,либерастных иуд пендосовских-действительно НИЧЕГО КРОМЕ гАвна и вони лживых набросов агитационных -НЕТ:
====
По делам их узнаете их». (Матфей 7:20)
ПУТИН-УХОДИ-МЕШАЕШЬ-ВОРОВАТЬ-ВОРАМ!!!
ПУТИН-УХОДИ-ПРЕКРАТИ-ВОССТАНАВЛИВАТЬ-РОС
Что бы либерастам и иудам опять воровать без предела и без страха , как при иудах горбаче и эльцине!
Как они уже воруют после революции на Украине,в Ливии и Ираке! Как жрут сердца пленных и отрезают головы 12 летним мальчикам,
как делают массово из детей палачей их братаны кровные-людоеды ИГИЛ в Сирии !
Вот дела либерастов подпиндосов:
Сирия (6 лет ада и страшной войны,полстраны уничтожено),Ливия (10 лет ада ),
Ирак (ОДИН МИЛЛИОН ТРУПОВ ЗА 15 ЛЕТ ВОЙНЫ ,для сравнения за 14 лет войны в Афганистане погибло 14 000)
и украдина (четвёртый год воровского ада и беспредела)
Edited at 2017-05-01 08:51 am (UTC)
В России же - посмотри в окно на разрушенное советское хозяйство и "достижения рыночной экономики"..
Пора уже к стенке ставить некоторых.
Да и гулаг давно без дела застоялся.
Edited at 2017-04-30 04:35 pm (UTC)
Я живу в Протвино. Это недалеко от Москвы, всего 120 км и то же вижу и здесь - заброшенный Институт Физики Высоких Энергий где я отработал 20 лет. Под городом заброшенное кольцо ускорительного комплекса длиной более 20 км, развалины заводских корпусов вижу из окна квартиры каждый день.
Этого Вам на первом канале не покажут...
И этот наврал,да штож такое!
Ну давай я тебя продажного в результаты Путина натыкаю крысиной мордой
с фактами и ссылками
Сайт русский эксперт справочник патриота
Там и про достижения России и про вашу либерастную ложь разобрано
http://ruxpert.ru/?_
А вот ваши либерастов дела:
Сирия (6 лет ада и страшной войны,полстраны уничтожено),Ливия (10 лет ада ),
Ирак (ОДИН МИЛЛИОН ТРУПОВ ЗА 15 ЛЕТ ВОЙНЫ ,для сравнения за 14 лет войны в Афганистане погибло 14 000)
и украдина (четвёртый год воровского ада и беспредела)
Re: И этот наврал,да штож такое!
Отправьте айфончику или в дуру госудасртвенную - я Вам не оппонент.
Ответ на факты "Йа вам не оппонент"
А обсуждать своё враньё-=ты сразу в кусты лезешь "Йа вам ниии аппанен:ВИИИ ВСЁЁЁ ВРЁТИИИИ (помнишь как майДАУНЫ так же визжат на украдине когда их в факты продажными мордами тыкаешь?)Ах да тебе на чужие грабли не велят смотреть "тибю это не интересна,тибу "беспредел в рашке парашке интересуе"!!!
"военные роботы России"
Они гораздо круче этих игрушек
Гуглим
"управляемый гиперзвук сармат " встаёт на вооружение
Пендосам по прямой пролететь не удаётся даже 30 сек
Можно цитату Коротченко в студию?
Сам придумал,сам грязи набросил?
Скажи а ты когда революцию раскачаешь ты точно станешь жить лучше?
А на опыт либерастов и иуд подпиндосовских на украдине потерявших всё после майДАУНА офисы на крещатике,бизнес,деньги,недвижимость...т
И сдохнуть сам и со своей семьёй,господин зомбак пендосовский-не боишься?
Edited at 2017-04-30 08:08 pm (UTC)