Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Китай построил и испытал самый большой в мире самолет-амфибию (видео)
Коротченко
i_korotchenko
April 30th, 13:54


Крупнейший в мире гидросамолет AG600 успешно прошел испытания в Китае. Пройденные наземные тесты подтверждают базовую готовность машины к осуществлению первого полета. В мае AG600 совершит первый полет над сушей, во второй половине 2017 года его испытают уже над водной поверхностью.

Что ж, Китай в очередной раз показал, как он стремительно движется к статусу мировой сверхдержавы.

Материалы по теме: Развитие мобильных ракетных комплексов стратегического назначения в Китае

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28 comments :
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военный дневник

Сергей q1
2017-04-30 12:48 pm (UTC)
слава коммунистической партии Китая!долой скотоподобие фальсифицированных выборов едерастов кроме гавна от ни ничего нет!
(Reply) (Thread)

Откуда ты выпало, какашко?

v_dokumentiki
2017-04-30 01:29 pm (UTC)
Залезь обратно, воняет.
(Reply) (Parent) (Thread)

Опять соврал либераст!

dfedbees
2017-05-01 08:48 am (UTC)
==долой скотоподобие фальсифицированных выборов едерастов кроме гавна от ни ничего нет!==

Гуглим:
"Запад считает выборы в России самыми прозрачными в мире"
Отсеиваем лживые либерастно-госдеповские набросы...
https://www.google.ru/search?q=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4+%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B2+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=PvYGWfDRAYO7sQHsyrbYCQ

А вот от вас,либерастных иуд пендосовских-действительно НИЧЕГО КРОМЕ гАвна и вони лживых набросов агитационных -НЕТ:
====
По делам их узнаете их». (Матфей 7:20)
ПУТИН-УХОДИ-МЕШАЕШЬ-ВОРОВАТЬ-ВОРАМ!!!
ПУТИН-УХОДИ-ПРЕКРАТИ-ВОССТАНАВЛИВАТЬ-РОССИЮ !!!
Что бы либерастам и иудам опять воровать без предела и без страха , как при иудах горбаче и эльцине!
Как они уже воруют после революции на Украине,в Ливии и Ираке! Как жрут сердца пленных и отрезают головы 12 летним мальчикам,
как делают массово из детей палачей их братаны кровные-людоеды ИГИЛ в Сирии !
Вот дела либерастов подпиндосов:
Сирия (6 лет ада и страшной войны,полстраны уничтожено),Ливия (10 лет ада ),
Ирак (ОДИН МИЛЛИОН ТРУПОВ ЗА 15 ЛЕТ ВОЙНЫ ,для сравнения за 14 лет войны в Афганистане погибло 14 000)
и украдина (четвёртый год воровского ада и беспредела)




Edited at 2017-05-01 08:51 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
well_p
2017-04-30 12:59 pm (UTC)
Американские подводные лодки будет высматривать.
(Reply) (Thread)
i_korotchenko
2017-04-30 01:02 pm (UTC)
Ну то что военные задачи это самолету китайцы навесят - факт
(Reply) (Parent) (Thread)
smart_prot
2017-04-30 01:06 pm (UTC)
всего одна партия в Китае и постоянно высокие результаты в развитии страны.
В России же - посмотри в окно на разрушенное советское хозяйство и "достижения рыночной экономики"..
(Reply) (Thread)
i_korotchenko
2017-04-30 01:08 pm (UTC)
Не могу с вами не согласиться - Китай развивается бешеными темпами!
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telescopych
2017-04-30 01:12 pm (UTC)
Потому что ему никто не мешает изнутри так, как у нас.
Пора уже к стенке ставить некоторых.
Да и гулаг давно без дела застоялся.
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sunny_solarist
2017-04-30 04:35 pm (UTC)
Каждый раз когда вылетаю из Москвы, вижу что за областью каждый метр занят теплицами или обработан. Краснодарский край и Кубань так вообще похожа на тетрадный лист. Так что я с вами не соглашусь о развале хозяйства.

Edited at 2017-04-30 04:35 pm (UTC)
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smart_prot
2017-04-30 09:31 pm (UTC)
Я часто езжу в командировки и наоборот, вижу заброшенные поля и фермы, разрушенные здания заводов и фабрик, засилье глупой рекламы и разбитые дороги.
Я живу в Протвино. Это недалеко от Москвы, всего 120 км и то же вижу и здесь - заброшенный Институт Физики Высоких Энергий где я отработал 20 лет. Под городом заброшенное кольцо ускорительного комплекса длиной более 20 км, развалины заводских корпусов вижу из окна квартиры каждый день.
Этого Вам на первом канале не покажут...
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И этот наврал,да штож такое!

dfedbees
2017-05-01 08:55 am (UTC)
==В России же - посмотри в окно на разрушенное советское хозяйство и "достижения рыночной экономики"..==

Ну давай я тебя продажного в результаты Путина натыкаю крысиной мордой
с фактами и ссылками
Сайт русский эксперт справочник патриота
Там и про достижения России и про вашу либерастную ложь разобрано
http://ruxpert.ru/?_

А вот ваши либерастов дела:
Сирия (6 лет ада и страшной войны,полстраны уничтожено),Ливия (10 лет ада ),
Ирак (ОДИН МИЛЛИОН ТРУПОВ ЗА 15 ЛЕТ ВОЙНЫ ,для сравнения за 14 лет войны в Афганистане погибло 14 000)
и украдина (четвёртый год воровского ада и беспредела)
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: И этот наврал,да штож такое!

smart_prot
2017-05-02 07:33 am (UTC)
не понял - Вы эти свои восторги в мой адрес шлете?!!
Отправьте айфончику или в дуру госудасртвенную - я Вам не оппонент.
(Reply) (Parent) (Thread)

Ответ на факты "Йа вам не оппонент"

dfedbees
2017-05-03 06:36 am (UTC)
То есть врать как упоротый зомбак пендосовский ты можешь (а вы все и есть упоротые зомбаки продажные пендосовские ,уничтожающие Родину вместе с собой и своими семьями,бабами и выблядками)

А обсуждать своё враньё-=ты сразу в кусты лезешь "Йа вам ниии аппанен:ВИИИ ВСЁЁЁ ВРЁТИИИИ (помнишь как майДАУНЫ так же визжат на украдине когда их в факты продажными мордами тыкаешь?)Ах да тебе на чужие грабли не велят смотреть "тибю это не интересна,тибу "беспредел в рашке парашке интересуе"!!!
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boevoi_listok
2017-04-30 01:11 pm (UTC)
Рано или поздно весь мир будет Китаем.
(Reply) (Thread)
telescopych
2017-04-30 01:17 pm (UTC)
Не хочу кушать палочками.
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ziurini
2017-04-30 01:13 pm (UTC)
чем то самолет наш напоминает
(Reply) (Thread)
i_korotchenko
2017-04-30 01:18 pm (UTC)
Китайская разведка свой хлеб зря не есть! http://i-korotchenko.livejournal.com/304241.html
(Reply) (Parent) (Thread)
mackar1962
2017-04-30 01:25 pm (UTC)
Пора наших казнокрадов ставить к стенке, иначе мы скоро станем китайцами
(Reply) (Thread)
v_dokumentiki
2017-04-30 01:31 pm (UTC)
Не люблю кетайцев. Не нравятся они мне. А так молодцы, чоуштам.
(Reply) (Thread)
dfedbees
2017-05-01 09:03 am (UTC)
Гуглим
"военные роботы России"
Они гораздо круче этих игрушек
Гуглим
"управляемый гиперзвук сармат " встаёт на вооружение
Пендосам по прямой пролететь не удаётся даже 30 сек
(Reply) (Parent) (Thread)
bardokin
2017-04-30 04:53 pm (UTC)
Бериев А-40 с упреком смотрит и на Коротченко, который не хочет учить матчасть и на AG600. Вы хоть в Вики заглядывайте, если нормальных справочников нет под рукой.
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dfedbees
2017-05-01 09:01 am (UTC)
А ты где увидел в тексте ,что это СОБСТВЕННАЯ китайская разработка?
Можно цитату Коротченко в студию?
Сам придумал,сам грязи набросил?

Скажи а ты когда революцию раскачаешь ты точно станешь жить лучше?
А на опыт либерастов и иуд подпиндосовских на украдине потерявших всё после майДАУНА офисы на крещатике,бизнес,деньги,недвижимость...тебе посмотреть недосуг?
И сдохнуть сам и со своей семьёй,господин зомбак пендосовский-не боишься?
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KotoboodPatriot
2017-04-30 06:09 pm (UTC)
Украина помогает как проектированием, так и технологиями.
(Reply) (Thread)
bass7013
2017-04-30 08:08 pm (UTC)
Китай неторопливо "запрягает", но мощно взлетает.))

Edited at 2017-04-30 08:08 pm (UTC)
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