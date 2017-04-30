Дозаправка над Москвой стратегического бомбардировщика Ту-160

Военнослужащие Президентского полка в оцеплении правительственной трибуны на Красной площади ФСО традиционно отвечает за безопасность проведения Парада Победы. Это военнослужащие Президентского полка в оцеплении правительственной трибуны…

Серийный ударный вертолет Ми-28Н На форуме "Армия-2015" был продемонстрирован серийный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник", принятый на вооружение в 2013 году. Поставки этой машины в…

Американский конвертоплан V-22 Osprey на выставке IDEX-2015 Впервые "живьем" увидел американский конвертоплан V-22 Osprey, который демонстрировался на морской части выставки IDEX-2015 в ОАЭ. 1.…

Воздушная часть Парада Победы 2015 года из кабины вертолёта Пресс-служба ВВС России (УПСИ МО РФ) предоставила для публикации в ЖЖ Военный дневник Игоря Коротченко серию фотографий, позволяющих увидеть из…

Вертолеты Ка-52К так и не долетели до "Мистраля" - теперь их ждет Камчатка Ка-52К "Катран", разработанный в России изначально для вертолетоносца типа "Мистраль", демонстрируется на форуме "Армия-2015". Эти вертолеты будут…

Ми-26Т2 - самый большой транспортный вертолет в мире На авиасалоне МАКС-2015 представлен Ми-26Т2 - самый большой транспортный вертолет в мире. Машина имеет новый бортовой комплекс авионики БРЭО-26 и…

Авиационная компонента триады Крылатая ракета воздушного базирования Х-55СМ. (фото Леонида Якутина) Полагаю, что на боевое патрулирование Ту-160 и Ту-95МС должны летать с…