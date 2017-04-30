Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Дозаправка над Москвой стратегического бомбардировщика Ту-160
Коротченко
i_korotchenko
April 30th, 15:14


9 мая 2017 года в ходе воздушной части парада в честь Дня Победы ВКС России продемонстрируют свою мощь. Самой зрелищным моментом, пожалуй, станет дозаправка в полете над Москвой стратегического бомбардировщика Ту-160 от воздушного танкера Ил-78 (публикуемые снимки сделаны в 2016 году на "мыльницу" SONY).

01. Над Красной площадью - вертолетная группа.



02. Тяжелвй вертолет Ми-26Т2 и Ми-17.



03.



04.



05.



06. Группа ударных вертолетов Ми-28.



07. Ка-52.



08. Группа военно-транспортных самолетов Ил-76.



09. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС.



10.



11. Бомбардировщики Ту-22М3.



12.


9 мая не пропустите воздушную часть парада!

Материалы по теме: Владимир Путин совершил полет на Ту-160 (фоторепортаж)




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71 comments :
( 71 comments Leave a comment )
  • 1
impulsplus
2017-04-30 04:11 pm (UTC)
Меня больше погода волнует. Как её делают. И ведь можно рассмотреть. Чистое небо, на 9 мая.
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i_korotchenko
2017-04-30 04:16 pm (UTC)
С погодой проблем быть не должно. Есть специальные самолеты, на подходе к Москве они распыляют смесь, которая вызывает дождь из предгрозовых облаков на дальних подступах к столице. Отработанная в принципе технология

Edited at 2017-04-30 04:17 pm (UTC)
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pfrw
2017-05-01 01:00 am (UTC)
Прозаично просто - с самолетов сбрасывают мешки с цементом

http://izvestia.ru/news/337701
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pfrw
2017-05-01 01:05 am (UTC)
Прозаично просто - с самолетов сбрасывают мешки с цементом

18 июня 2008, 11:21 Известия
Дождя не будет. С неба падает цемент

12 июня - в День России - безмятежный отдых дачницы Натальи Ященко в поселке Новоникольское Наро-Фоминского района Подмосковья оборвал большой кулек с цементом, свалившийся на ее дом прямо с неба. Как позже выяснилось, на крышу дачи упал "груз" с самолета авиации спецназначения, который в тот праздничный день занимался разгоном облаков на подступах к столице
В момент происшествия Наталья находилась на первом этаже двухэтажного дома, играла с трехлетней крестницей Машей.

- Вдруг раздался ужасный взрыв, все вокруг затряслось, - вспоминает она. - Я подумала, взорвалась машина. Испугалась, что загорится и дом. Выбежала на улицу, но мой "Форд" стоял на месте. Правда, весь заваленный цементом и осколками шифера. Смотрю на крышу дома, а там гигантская дыра - почти метр на метр.

По словам потерпевшей, незадолго до "взрыва" над поселком кружили самолеты.

- Тут я вспомнила, что накануне по радио говорили о планах разгона облаков. Знающие соседи подсказали, что для этого используют в том числе и цемент............................
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moskvachenko
2017-04-30 04:34 pm (UTC)
Воздушный парад - это прекрасно...
Чего бы не сжечь несколько десятков миллионов бюджетных народных рублей, попутно распилив еще вдвое больше, "на страх агрессору" (с) ПНвС...
Агрессор, правда, впечатлившись реальными, а не парадными действиями российских ВС, от С-400 до "Лимана", держится за живот от хохота, но для внутреннего потребления и создания у особо тупых обывателей представления об офигенности российской армии - вполне пойдет.
Так победим.
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impulsplus
2017-04-30 04:39 pm (UTC)
В хохлостан, быстро.
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skupperfild
2017-04-30 04:42 pm (UTC)
Твой идиотизм передался тебе по наследству от твоих родителей или ты стал им самостоятельно?
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cvfhr
2017-04-30 04:50 pm (UTC)
Русский и чучхеец братья на век.
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v_dokumentiki
2017-04-30 05:04 pm (UTC)
Так хохлы не хотят нам братьями быть. Задрали хвосты, развернулись сраками вперёд и поскакали в Эуропу.

Будем с корейцами братьями тогда)
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boevoi_listok
2017-04-30 04:51 pm (UTC)
Шашлык с семьей за городом лучше и полезней, чем каждый год смотреть в ящике одно и то же.
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4rex
2017-04-30 05:06 pm (UTC)
лучше б конечно над Лондоном
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sturm_human
2017-04-30 05:31 pm (UTC)
Лондон велел летать над Москвабадом.
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sturm_human
2017-04-30 05:30 pm (UTC)
А на каких станках производится вся эта летающая прелесть? Неужели на отечественных? РФ недаром встала с колен и бодро шагнула в ВТО!
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dfedbees
2017-04-30 08:19 pm (UTC)
Как там мрия накорню проданная в кетай поживает?
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katarosov
2017-04-30 05:49 pm (UTC)
Будем честными- это иммитация дозаправки.
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moskvachenko
2017-04-30 06:32 pm (UTC)
Чисто статистически вероятность того, что в одном из самолетов/вертолетов окажется за штурвалом террорист или ваххабит-смертник, значительно выше нуля.
При проходе над Красной площадью перехватить сввалившийся в пике самолет абсолютно нереально. Даже если успеть его сбить/расстрелять, это не спасет мудаков, принимающих парад. Даже вообще без применения какого-либо оружия.
Неужели кто-то думает, что вовка путинг и его камарилья подвергнут себя такому риску? Притом, что при следовании с инаугурации ВСЕ точки по пути следования, вплоть до окон жилых домов, были зачищены, а все оружие, вплоть дл гладкоствола и травматов, было изъято?
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Парад ВМС Украдины в 2015 году

dfedbees
2017-04-30 08:20 pm (UTC)
поскачи повыше тебе должно полегчать ненадолго










Edited at 2017-04-30 08:27 pm (UTC)
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Nataly Lutik
2017-04-30 06:36 pm (UTC)
Каждый год одно и тоже. Живем под Можайском. В позопрошлом году целую неделю летали репетировали...
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moskvachenko
2017-04-30 07:17 pm (UTC)
У меня дача в Тучково, ЗАЕБАЛИ они своими репетициями.
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Погуглил “успехи и достижения 2016”, делюсь впечатлен

javier_gonzalez
2017-04-30 07:22 pm (UTC)

Поздравляем — новому космодрому исполнился год! Ничего нового из него не запустили, правда, так что космодромом его пока называть можно только условно. Запустят ли их него что–нибудь и когда–нибудь, неясно. Космос как российский бренд закрывается. Сейчас, когда зонды обследуют Юпитер и Сатурн, долетели то Плутона, сели на комету, по Марсу ездит робот, орбитальные телескопы показывают зарождение Вселенной, а ракеты возвращаются и снова запускаются — нечем стало гордиться. Какие ракеты, мост бы достроить!
Что еще запоминающегося произошло за год? Поход Кузи показал морскую мощь России: задымил весь Ла Манш, потерял пару самолетов, приплыл домой — молодец, и лег на кап. ремонт. Сверхсекретный морской разведчик — муху заметит за 100 миль! — проглядел скотовоз, столкнулся с ним и затонул. Мир праху его, хорошо хоть, что моряков спасли. Зато Зенит–Арену за этот год наконец достроили... условно достроили. Как в том анекдоте: мазать уже можно, есть пока нельзя.

Edited at 2017-04-30 07:23 pm (UTC)
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Погуглил “успехи и достижения 2016”, делюсь впечатлен

dfedbees
2017-04-30 08:35 pm (UTC)
О! Ещё один скакун-Великий Укр,Выкопавший Чоорноое Морее!!!
Чо нагуглил то Цензор нет и 112 уа?
Ну давай я тебя носом натыкаю
Сайт Русский эксперт справочник патриота
http://ruxpert.ru/?_

А какой махровый ЖЖ платного пендос тролля!!




javier_gonzalez
Журнал javier_gonzalez

Аккаунт, Создан 7 января 2016 (#77287016), не обновлялся [Подарить]

Девственно чистый журнал

1 скрытая запись-методичка платным пендос троллям

и уже 817 комментариев русофобских написано
2 метки





Edited at 2017-04-30 08:40 pm (UTC)
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pfrw
2017-04-30 08:34 pm (UTC)
Было же объявлено, что в этом году парад будет безвоздушным

И перед этим обычно репетиции бывают, но в эти дни дом не содрогается от рева двигателей низко идущих машин
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dfedbees
2017-04-30 08:38 pm (UTC)
А какой махровый ЖЖ платного пендос тролля!!


pfrw
Журнал pfrw

Аккаунт, Создан 21 апреля 2016 (#77813973), обновлялся 22 апреля 2017 [Подарить]

12 записей
836 комментариев написано
7 комментариев получено
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smart_prot
2017-05-02 09:33 am (UTC)
Красиво, конечно!
Но стоимость всего этого великолепия зашкаливает. По мне я бы эту немалую денежку пустил
на ветеранов создав им воистину райские условия последних лет жизни. Канары и "мир, ими спасенный,повидать", жилищные условия, здоровье.
Это было бы по-русски.
А эти показательные выступления - пыль в глаза пускать и блистать суровым железом перед заграницей на мой взгляд дело лишнее.
"...есть меч у меня и к бою всегда готов но демонстрировать его размер и остроту разве что на показательный выступлениях стану!"
Вспоминаю своего тестя, царствие ему небесное! Две войны прогел финскую и отечественную, демобилизовался мл.лейтенантом в 1946м - а дом топить было нечем, уголь через военкомат с трудом выпрашивал, а дрова на растопку я таскал из леса.
Орденов и медалей - грудь,а по жизни - Я не за то воевал чтобы дрова клянчить.
Отчего мы такие бахвалистые и..бессердечные.
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