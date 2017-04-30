Дозаправка над Москвой стратегического бомбардировщика Ту-160

9 мая 2017 года в ходе воздушной части парада в честь Дня Победы ВКС России продемонстрируют свою мощь. Самой зрелищным моментом, пожалуй, станет дозаправка в полете над Москвой стратегического бомбардировщика Ту-160 от воздушного танкера Ил-78 (публикуемые снимки сделаны в 2016 году на "мыльницу" SONY).
01. Над Красной площадью - вертолетная группа.
02. Тяжелвй вертолет Ми-26Т2 и Ми-17.
03.
04.
05.
06. Группа ударных вертолетов Ми-28.
07. Ка-52.
08. Группа военно-транспортных самолетов Ил-76.
09. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
10.
11. Бомбардировщики Ту-22М3.
12.
9 мая не пропустите воздушную часть парада!
Материалы по теме: Владимир Путин совершил полет на Ту-160 (фоторепортаж)
Edited at 2017-04-30 04:17 pm (UTC)
http://izvestia.ru/news/337701
18 июня 2008, 11:21 Известия
Дождя не будет. С неба падает цемент
12 июня - в День России - безмятежный отдых дачницы Натальи Ященко в поселке Новоникольское Наро-Фоминского района Подмосковья оборвал большой кулек с цементом, свалившийся на ее дом прямо с неба. Как позже выяснилось, на крышу дачи упал "груз" с самолета авиации спецназначения, который в тот праздничный день занимался разгоном облаков на подступах к столице
В момент происшествия Наталья находилась на первом этаже двухэтажного дома, играла с трехлетней крестницей Машей.
- Вдруг раздался ужасный взрыв, все вокруг затряслось, - вспоминает она. - Я подумала, взорвалась машина. Испугалась, что загорится и дом. Выбежала на улицу, но мой "Форд" стоял на месте. Правда, весь заваленный цементом и осколками шифера. Смотрю на крышу дома, а там гигантская дыра - почти метр на метр.
По словам потерпевшей, незадолго до "взрыва" над поселком кружили самолеты.
- Тут я вспомнила, что накануне по радио говорили о планах разгона облаков. Знающие соседи подсказали, что для этого используют в том числе и цемент............................
Чего бы не сжечь несколько десятков миллионов бюджетных народных рублей, попутно распилив еще вдвое больше, "на страх агрессору" (с) ПНвС...
Агрессор, правда, впечатлившись реальными, а не парадными действиями российских ВС, от С-400 до "Лимана", держится за живот от хохота, но для внутреннего потребления и создания у особо тупых обывателей представления об офигенности российской армии - вполне пойдет.
Так победим.
Будем с корейцами братьями тогда)
При проходе над Красной площадью перехватить сввалившийся в пике самолет абсолютно нереально. Даже если успеть его сбить/расстрелять, это не спасет мудаков, принимающих парад. Даже вообще без применения какого-либо оружия.
Неужели кто-то думает, что вовка путинг и его камарилья подвергнут себя такому риску? Притом, что при следовании с инаугурации ВСЕ точки по пути следования, вплоть до окон жилых домов, были зачищены, а все оружие, вплоть дл гладкоствола и травматов, было изъято?
Парад ВМС Украдины в 2015 году
Edited at 2017-04-30 08:27 pm (UTC)
Погуглил “успехи и достижения 2016”, делюсь впечатлен
Поздравляем — новому космодрому исполнился год! Ничего нового из него не запустили, правда, так что космодромом его пока называть можно только условно. Запустят ли их него что–нибудь и когда–нибудь, неясно. Космос как российский бренд закрывается. Сейчас, когда зонды обследуют Юпитер и Сатурн, долетели то Плутона, сели на комету, по Марсу ездит робот, орбитальные телескопы показывают зарождение Вселенной, а ракеты возвращаются и снова запускаются — нечем стало гордиться. Какие ракеты, мост бы достроить!
Что еще запоминающегося произошло за год? Поход Кузи показал морскую мощь России: задымил весь Ла Манш, потерял пару самолетов, приплыл домой — молодец, и лег на кап. ремонт. Сверхсекретный морской разведчик — муху заметит за 100 миль! — проглядел скотовоз, столкнулся с ним и затонул. Мир праху его, хорошо хоть, что моряков спасли. Зато Зенит–Арену за этот год наконец достроили... условно достроили. Как в том анекдоте: мазать уже можно, есть пока нельзя.
Edited at 2017-04-30 07:23 pm (UTC)
Погуглил “успехи и достижения 2016”, делюсь впечатлен
Чо нагуглил то Цензор нет и 112 уа?
Ну давай я тебя носом натыкаю
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http://ruxpert.ru/?_
А какой махровый ЖЖ платного пендос тролля!!
javier_gonzalez
Журнал javier_gonzalez
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Девственно чистый журнал
1 скрытая запись-методичка платным пендос троллям
и уже 817 комментариев русофобских написано
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Edited at 2017-04-30 08:40 pm (UTC)
И перед этим обычно репетиции бывают, но в эти дни дом не содрогается от рева двигателей низко идущих машин
pfrw
Журнал pfrw
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7 комментариев получено
Но стоимость всего этого великолепия зашкаливает. По мне я бы эту немалую денежку пустил
на ветеранов создав им воистину райские условия последних лет жизни. Канары и "мир, ими спасенный,повидать", жилищные условия, здоровье.
Это было бы по-русски.
А эти показательные выступления - пыль в глаза пускать и блистать суровым железом перед заграницей на мой взгляд дело лишнее.
"...есть меч у меня и к бою всегда готов но демонстрировать его размер и остроту разве что на показательный выступлениях стану!"
Вспоминаю своего тестя, царствие ему небесное! Две войны прогел финскую и отечественную, демобилизовался мл.лейтенантом в 1946м - а дом топить было нечем, уголь через военкомат с трудом выпрашивал, а дрова на растопку я таскал из леса.
Орденов и медалей - грудь,а по жизни - Я не за то воевал чтобы дрова клянчить.
Отчего мы такие бахвалистые и..бессердечные.