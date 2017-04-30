Украинских военных в Мариуполе настигла эпидемия чумы

"КП" | Украинским бойцам, воюющим на Донбассе, руководство перестало поставлять довольствие и снаряжение. Из-за отсутствия еды, солдатам пришлось перейти на подножный корм. Большинство военных в Мариуполе «покосила» легкая форма чумы – туляремия. Эпидемия в украинских рядах продолжает набирать обороты. Об этом во время брифинга рассказал замкомандующего ВС ДНР Эдуард Батурин.
- Морские пехотинцы, очередной раз оставшись без надлежащего обеспечения со стороны Украины и начав питаться «подножным кормом», подхватили туляремию, что является легкой формой чумы. Причем количество заболевших говорит о начале эпидемии и в городскую больницу Мариуполя доставлено около 80 процентов личного состава батальона. Жители Мариуполя жалуются, что городская больница переполнена, ведь туда свезли всех чумных «морских котиков, - отметил Басурин.
Несколько солдат уже умерли от чумы. Жителей города попросили не общаться с представителями украинской армии. Болезнь передается воздушно-капельным путем. А главные симптомы – повышение температуры и обезвоживание.
- Это следствие коррупции в Министерстве обороны Украины, - поделился с «КП» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. - Деньги на питание бойцов заложены в бюджете, скорее всего, они даже выделяются на бумаге. Но перебои с едой происходят из-за воровства украинского генералитета. Уже были случаи, когда американские пайки, направленные военным, попадали в коммерческие магазины. Это касалось и гуманитарной помощи из Европы. Те, кто сейчас сидит в Киеве, рассматривают свою должность как возможность сколотить капитал и заработать денег. Неизвестна, какая им судьба уготована потом. Вот они с жадностью и грабят все что видят. Украина и так занимает первое место в рейтинге коррупции в бизнесе. Военных это обойти стороной не могло.
Источник: http://www.kp.ru/daily/26673.7/3695499/
Возбудившимся майДАУНАМ виии всёёё врётиии
https://www.google.ru/search?q=%D0%A7%D
Видим что новость вполне достоверна
А так они вкусные, наверное, с голодухи-то.
поздравляю диагнозом
... легчайшая форма чумы – ОРЗ...
Юмористы.
Кто-нибудь думает , что господин Коротченко относится к адекватам ? Я - нет. Вы , господин Коротченко, у власти . Когда займётесь проблемами страны , а не просто будете тупо пиариться и дрочить в ЖЖ ? Когда ??? Ещё неизвестно кто бОльший враг . Вы , Коротченко, или неведомые хохлы . Когда Чубайс будет сидеть , когда пересмотр итогов приватизации?
Когда вы займётесь страной ? Когда вы , пидорасы , займётесь делом . Я ответ знаю . Никогда.
А может он агент Правого сектора? Изнутри Россию разваливает?
пиздитговорит непроверенную чушь? Если автор не эпидемиолог и не доктор вообще, то какого рожна нужно перепечатывать желтуху из КП? Рейтинга ради? Или просто лишь бы написать? Не понимаю.
Змей всё сказал.
КАКИЕ ПОТЕРИ?
Окунеть мы теперь комсомолку в топе читаем, АиФ интересно в курсе?