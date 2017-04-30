Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Украинских военных в Мариуполе настигла эпидемия чумы
Коротченко
i_korotchenko
April 30th, 16:54


"КП" | Украинским бойцам, воюющим на Донбассе, руководство перестало поставлять довольствие и снаряжение. Из-за отсутствия еды, солдатам пришлось перейти на подножный корм. Большинство военных в Мариуполе «покосила» легкая форма чумы – туляремия. Эпидемия в украинских рядах продолжает набирать обороты. Об этом во время брифинга рассказал замкомандующего ВС ДНР Эдуард Батурин.

- Морские пехотинцы, очередной раз оставшись без надлежащего обеспечения со стороны Украины и начав питаться «подножным кормом», подхватили туляремию, что является легкой формой чумы. Причем количество заболевших говорит о начале эпидемии и в городскую больницу Мариуполя доставлено около 80 процентов личного состава батальона. Жители Мариуполя жалуются, что городская больница переполнена, ведь туда свезли всех чумных «морских котиков, - отметил Басурин.

Несколько солдат уже умерли от чумы. Жителей города попросили не общаться с представителями украинской армии. Болезнь передается воздушно-капельным путем. А главные симптомы – повышение температуры и обезвоживание.

- Это следствие коррупции в Министерстве обороны Украины, - поделился с «КП» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. - Деньги на питание бойцов заложены в бюджете, скорее всего, они даже выделяются на бумаге. Но перебои с едой происходят из-за воровства украинского генералитета. Уже были случаи, когда американские пайки, направленные военным, попадали в коммерческие магазины. Это касалось и гуманитарной помощи из Европы. Те, кто сейчас сидит в Киеве, рассматривают свою должность как возможность сколотить капитал и заработать денег. Неизвестна, какая им судьба уготована потом. Вот они с жадностью и грабят все что видят. Украина и так занимает первое место в рейтинге коррупции в бизнесе. Военных это обойти стороной не могло.

Источник: http://www.kp.ru/daily/26673.7/3695499/ , фото freedawn.co.uk

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Posts from This Journal by “биологическое оружие” Tag

162 comments :
( 162 comments Leave a comment )
dka
2017-04-30 02:07 pm (UTC)
Украина это большой дурдом притворяющейся страной.
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pritochnik
2017-04-30 02:32 pm (UTC)
там от дурдома скоро останется только палата №6))
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pandmitro
2017-04-30 02:09 pm (UTC)
Да, все умерли от чумы, тифа, холеры и голода. Пидарасня ватная, давно ничего дома не взрывалось и заняться нечем? Быстро у блядвы руснявой испуг прошел.
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craftwr
2017-04-30 02:14 pm (UTC)
Вот ты опять обосрал собственные шаровары, чмо.
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sawwa08
2017-04-30 02:10 pm (UTC)
морские свинки а не котики
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Возбудившимся майДАУНАМ виии всёёё врётиии

dfedbees
2017-04-30 02:53 pm (UTC)
Просто гуглим "Чума в Мариуполе"
https://www.google.ru/search?q=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0+%D0%B2+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=AfoFWaCoLsWXsAH7n4u4Bg

Видим что новость вполне достоверна
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aabbccdd1122
2017-04-30 02:13 pm (UTC)
Один источник авторитетнее другого - КП, Батурин и Коротченко. А еще на Украине шпиены воду отравили, самогоном. Ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. Старухи беззубые...
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i_korotchenko
2017-04-30 02:14 pm (UTC)
Я цитирую статью в "Комсомольской правде"
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craftwr
2017-04-30 02:13 pm (UTC)
Гробиков сразил вирус. Ожидаемо.
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Klaus Westhoffen
2017-04-30 03:04 pm (UTC)
Говорят в ДНР эпидемия холеры и людоедства!
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oksana_anasko85
2017-04-30 02:14 pm (UTC)
Главный редактор журнала «Национальная оборона» пробил очередное дно, транслируя фейк от желтушной газетенки "КП" и пропагандистов ДНР. Как там, снегирей и мальчиков в трусиках эпидемия не зацепила?
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Ваши документики!
2017-04-30 02:16 pm (UTC)
Почём нынче коммуналка? Дешевеет поди не по дням а по часам?
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Ваши документики!
2017-04-30 02:15 pm (UTC)
Суслики могут вроде переносить. Крыски поди тоже.

А так они вкусные, наверное, с голодухи-то.
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sawwa08
2017-04-30 02:19 pm (UTC)
А наши ежи чистоплотные. сколько уже съел и хоть бы хны
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oksana_anasko85
2017-04-30 02:16 pm (UTC)
"У тебя лицо скучное! Тебе никто денег на даст. Давай по-новой!"
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поздравляю диагнозом

dfedbees
2017-04-30 03:03 pm (UTC)
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sl_lopatnikov
2017-04-30 02:24 pm (UTC)
Большинство военных в Мариуполе «покосила» легкая форма чумы – туляремия.


... легчайшая форма чумы – ОРЗ...

Юмористы.
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prosto_vova
2017-04-30 02:26 pm (UTC)
Надеюсь, что все руснявое воинство заболеет чумой. И ты тоже.
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byrnas
2017-04-30 02:33 pm (UTC)
Сколько не старайся вофа, а своим ты для укро нацов никогда не станешь, так что можешь сколько угодно стараться, а все одно останешься ни кому не нужной прокладкой-проституткой, без родины и без флага...
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pritochnik
2017-04-30 02:28 pm (UTC)
жесть... довели страну до ручки
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oksana_anasko85
2017-04-30 02:31 pm (UTC)
согласна, это же надо, газета с миллионным тиражом такие фейки печатает! Полная деградация!
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litlship
2017-04-30 02:29 pm (UTC)
В этом дурдоме всё возможно.
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pandmitro
2017-04-30 02:34 pm (UTC)
"В четырех областях Украины зафиксировали вспышку африканской чумы". И это "КП". Что-то ничего про военных. И вообще, "африканская чума" это болезнь домашних животных. Так что этот пропагандонский крик для рссукого быдла, которое охотно жрет все новости "про хохлов", когда у них за окнами гораздо интереснее.
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multiplybyzero
2017-04-30 02:44 pm (UTC)
Не один человек предлагал идеальное решение . Но кто будет слушать адекватных людей ?
Кто-нибудь думает , что господин Коротченко относится к адекватам ? Я - нет. Вы , господин Коротченко, у власти . Когда займётесь проблемами страны , а не просто будете тупо пиариться и дрочить в ЖЖ ? Когда ??? Ещё неизвестно кто бОльший враг . Вы , Коротченко, или неведомые хохлы . Когда Чубайс будет сидеть , когда пересмотр итогов приватизации?
Когда вы займётесь страной ? Когда вы , пидорасы , займётесь делом . Я ответ знаю . Никогда.
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oksana_anasko85
2017-04-30 02:50 pm (UTC)
Коротченко и есть хохол, фамилия-то говорит сама за себя, только переобувшийся. То есть из хохлов-предателей. Они, как раз, всякие Коротченки, Матвиенки - самые ярые ватники, надо же рвением замазать происхождение.
А может он агент Правого сектора? Изнутри Россию разваливает?
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pandmitro
2017-04-30 02:47 pm (UTC)
Мне больше нравится заголовок в "Славянские ведомости" - "В Украину из России идет чума: в Мариуполе массово уничтожают свиней" ))))
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little_ursa
2017-04-30 02:48 pm (UTC)
я не знаю, как можно так не уважать людей, считая из за настолько тупых, скармливая им этот бред.
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i_korotchenko
2017-04-30 02:54 pm (UTC)
Дайте новости из Мариуполя - что там реально происходит сейчас? Почему Минздрав Украины не выступил с опровержением, если там нет чумы?
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bulbamaster
2017-04-30 02:49 pm (UTC)
Я так понимаю, что не я один понимаю, что автор, мягко говоря пиздитговорит непроверенную чушь? Если автор не эпидемиолог и не доктор вообще, то какого рожна нужно перепечатывать желтуху из КП? Рейтинга ради? Или просто лишь бы написать? Не понимаю.

Змей всё сказал.
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impulsplus
2017-04-30 02:51 pm (UTC)
Какие потери?
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i_korotchenko
2017-04-30 02:52 pm (UTC)
Сейчас в Киеве заявят, что чума в Мариуполе - это дело рук "диверсантов" из ЛНР и ДНР
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impulsplus
2017-04-30 02:52 pm (UTC)
Щаз выясним фейк или нет.

КАКИЕ ПОТЕРИ?
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pandmitro
2017-04-30 02:56 pm (UTC)
наверное от этой "африканской чумы" особенно страдают американские негры-наемнки, которые, как общеизвестно, в громадном колличестве воюют на стороне "киевской хунты".
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i_korotchenko
2017-04-30 03:03 pm (UTC)
Вы читайте внимательно - это НЕ африканская чума, опасная для свиней. Тут другое. Заболели люди. украинские солдаты http://www.kp.ru/daily/26673.7/3695499/
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coyuz
2017-04-30 02:56 pm (UTC)
Готовили одни парабелум готовили и в итоге оказались на нюрнбергском процессе...
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Сергей Локша
2017-04-30 02:59 pm (UTC)

Окунеть мы теперь комсомолку в топе читаем, АиФ интересно в курсе?

(Reply) (Thread)
pandmitro
2017-04-30 03:00 pm (UTC)
Острая конкуренция. Видимо я зря не читаю рашистскую прессу. Разные "руссен беобахтер" иногда могут выдать что-то такое, что можно стать седым ниже пупка.
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