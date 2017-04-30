Украинских военных в Мариуполе настигла эпидемия чумы

Новые эпидемии могут быть результатами испытаний биологического оружия фото iwitnessplus.com Эпидемии смертельно опасных заболеваний, возникающие в разных регионах мира, фактически могут представлять собой полевые…

Системная защита от биологических угроз фото sigmalive.com Помните, на днях мы обсуждали тему Биологическая атака: мы к ней готовы? Так вот, "Известия" опубликовали очень…