Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Малогабаритная китайская управляемая авиационная бомба FT-9 калибра 50 кг
Коротченко
i_korotchenko
April 30th, 22:36


На выставке вооружений LIMA-2017 Китай продемонстрировал управляемую бомбу FT-9, носителями которой могут быть как боевые самолеты, так и ударные беспилотники. О гамме авиационного высокоточного оружия со спутниковым наведением, которым располагают ВВС НОАК и которое также предлагается на экспорт, можно узнать из публикуемой ниже таблицы. Достаточно впечатляюще, не правда ли?

01.



А вот и китайские беспилотники, которые демонстрировались рядом.

02.



03.



Материалы по теме: Китайские корректируемые авиационные бомбы

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Posts from This Journal by “ВВС НОАК” Tag

29 comments :
( 29 comments Leave a comment )
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Andrej Podrabinek
2017-04-30 08:56 pm (UTC)
Китайцы вообще молодцы, им палец в рот не клади. Если и есть у России крепкий союзник, кроме армии и флота, то это Китай.
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i_korotchenko
2017-04-30 09:09 pm (UTC)
Не думаю, что Китай - крепкий союзник России. Пекин играет в свою игру
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Andrej Podrabinek
2017-05-01 07:15 am (UTC)
Я тоже не думаю, все играют свою игру. Но Китай неплохой ситуативный союзник, уж точно, по моему.
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KotoboodPatriot
2017-05-02 03:35 pm (UTC)
То Китай сказал?

- Чего тогда санкции поддерживает?
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KotoboodPatriot
2017-05-02 03:33 pm (UTC)
То украинские технологии. И да - палец в рот не клади.
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be_re_sponsible
2017-04-30 09:31 pm (UTC)
Мог бы Навальный работать на государственной службе? Например следователем, прокурором, депутатом. Навальный и ФБК неплохо находят и рассказывают обществу о фактах коррупции. Власть могла бы использовать их во благо.
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sobol_ev
2017-05-01 05:27 pm (UTC)
ага, его "работа" в Аэрофлоте это показывает ))
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be_re_sponsible
2017-05-02 04:59 am (UTC)
Что показывает?
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sobol_ev
2017-05-02 05:03 am (UTC)
"честность" и "компетентность". Да он и сам не пойдет. Там же грантов нет на борьбу с режимом, опять же работать придется, а навальнер работать не любит.
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be_re_sponsible
2017-05-02 01:41 pm (UTC)
А высшие чиновники работать любят? Путин какую работу выполняет? Только законы подписывает и по стране летает.
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sobol_ev
2017-05-02 01:57 pm (UTC)
вопросов больше не имею
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be_re_sponsible
2017-05-02 03:49 pm (UTC)
Я следую вашей логике: Навальный не любит работать? В таком случае и Путин не любит работать и ему не место на должности президента.
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sobol_ev
2017-05-02 04:48 pm (UTC)
я же говорю, логика хомяка навальнера, Путин доказывает делами, что умеет, навальнер также доказывает поступками, что не умеет, поэтому вопросов больше нет, диагноз ясен.
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be_re_sponsible
2017-05-03 04:53 am (UTC)
Какими делами? Я не вижу результатов. Языком чешет по телевизору, бумажки подписывает, по стране на самолёте летает. Вот и все его дела.
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happyend48
2017-05-01 04:58 am (UTC)
Калибра 50 кг это круто...
вот такие у нас эксперты ....
Еще можно написать, что она массой 3 метра...
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tulyakov_2012
2017-05-01 05:19 am (UTC)
ПОЗДРАВЛЯЮ С 1 МАЯ !!!
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sobol_ev
2017-05-01 05:28 pm (UTC)
почему у нас не выпускают бомбы менее 100 кг корректируемые. Ведь технологически там ничего сложного нет. Потому что нет носителей?
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physfak_69
2017-05-01 05:53 pm (UTC)
почему у нас не выпускают бомбы менее 100 кг корректируемые. Ведь технологически там ничего сложного нет. Потому что нет носителей?>>>>
И по каким целям вы собираетесь "корректировать" такие дорогие пукалки?
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sobol_ev
2017-05-02 04:59 am (UTC)
вешать на БЛА, применять в той же Сирии
А целей для них теоретически много одиночные автомобили типа дудаевского.
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physfak_69
2017-05-02 08:49 am (UTC)
вешать на БЛА, применять в той же Сирии
А целей для них теоретически много одиночные автомобили типа дудаевского.>>>
Недавно в сети гулял ролик, как один "ночной охотнк", дело, правда, днем было, в течение одной минуты расхреначил пару бородатых джихадмобилей. Простенько и со вкусом. Так что изобретать еще такие бомбы "для одиночных автомобилей"- стрелять из пушки по воробьям. У нас на складах еще хренова туча простых ФАБов, а оборонщики научили даже СУ24 класть их с точностью десятка метров с высоты 6-ти км.
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sobol_ev
2017-05-02 12:38 pm (UTC)
вертолет дело довольно шумное и заметное, опять же летчики рискуют жизнью. А вот БЛА с 4-5 км тихо и незаметно может подсуетить куда надо. Есть Су-25, у которого нет корректируемого оружия, и на танк ему приходится кидать минимум 250кг, что избыточно или идти в лоб с пушкой или НРС, причем неясным результатом.
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physfak_69
2017-05-02 05:44 pm (UTC)
вертолет дело довольно шумное и заметное, опять же летчики рискуют жизнью. А вот БЛА с 4-5 км тихо и незаметно может подсуетить куда койнадо. Есть Су-25, у которого нет корректируемого оружия, и на танк ему приходится кидать минимум 250кг, что избыточно или идти в лоб с пушкой или НРС, причем неясным результатом.>>>>
Мама мия, еще четверть века назад для вертолетов и "грачей" создали
управляемые противотанковые ракеты типа "тандем" с дальностью стрельбы около 10км. Из пояснения спеца на МАКСЕ-стреляем издалека, дабы не лезть в зону мелкой ПВО. Беспилотник надуть надувным танком легко, а фугаской в танк швырять-каменный век.
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sobol_ev
2017-05-03 02:20 am (UTC)
теоретик, сколько Су-25 у нас сейчас могут применять управляемое оружие? Нуль. Стоимость управляемой ракеты и корректируемой бомбы на порядок разнятся. вот тебе и мама мия ))
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Эльдар Файзуллин
2017-05-01 05:42 pm (UTC)
Хорошо китайцам - они желтолицые. Копируют и не краснеют )))
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KotoboodPatriot
2017-05-02 03:38 pm (UTC)
Датчики Оризон-Навигация, Украина.

Там у них все истоки вісокоточного - украинские поставки, причем лет больше 10, ну и успехи их тем же определені.

- Слава Китаю!
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KotoboodPatriot
2017-05-02 03:44 pm (UTC)
Мало кто знает, что системы навигации минимум на 1/4 в Мире - только украинские на оружии.
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KotoboodPatriot
2017-05-02 03:50 pm (UTC)
Эти системы были на калибрах, планировались на рсзо итп.


- теперь нет.


Кстати, система разработана и для ПАК ФА, вместе с киевские лазерными гироскопами. Теперь на рф - нет и не будет пак фа.
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