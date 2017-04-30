Малогабаритная китайская управляемая авиационная бомба FT-9 калибра 50 кг

На выставке вооружений LIMA-2017 Китай продемонстрировал управляемую бомбу FT-9, носителями которой могут быть как боевые самолеты, так и ударные беспилотники. О гамме авиационного высокоточного оружия со спутниковым наведением, которым располагают ВВС НОАК и которое также предлагается на экспорт, можно узнать из публикуемой ниже таблицы. Достаточно впечатляюще, не правда ли?
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А вот и китайские беспилотники, которые демонстрировались рядом.
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Материалы по теме: Китайские корректируемые авиационные бомбы
- Чего тогда санкции поддерживает?
вот такие у нас эксперты ....
Еще можно написать, что она массой 3 метра...
И по каким целям вы собираетесь "корректировать" такие дорогие пукалки?
А целей для них теоретически много одиночные автомобили типа дудаевского.
А целей для них теоретически много одиночные автомобили типа дудаевского.>>>
Недавно в сети гулял ролик, как один "ночной охотнк", дело, правда, днем было, в течение одной минуты расхреначил пару бородатых джихадмобилей. Простенько и со вкусом. Так что изобретать еще такие бомбы "для одиночных автомобилей"- стрелять из пушки по воробьям. У нас на складах еще хренова туча простых ФАБов, а оборонщики научили даже СУ24 класть их с точностью десятка метров с высоты 6-ти км.
Мама мия, еще четверть века назад для вертолетов и "грачей" создали
управляемые противотанковые ракеты типа "тандем" с дальностью стрельбы около 10км. Из пояснения спеца на МАКСЕ-стреляем издалека, дабы не лезть в зону мелкой ПВО. Беспилотник надуть надувным танком легко, а фугаской в танк швырять-каменный век.
Там у них все истоки вісокоточного - украинские поставки, причем лет больше 10, ну и успехи их тем же определені.
- Слава Китаю!
- теперь нет.
Кстати, система разработана и для ПАК ФА, вместе с киевские лазерными гироскопами. Теперь на рф - нет и не будет пак фа.