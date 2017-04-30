Малогабаритная китайская управляемая авиационная бомба FT-9 калибра 50 кг

ВВС Китая приняли на службу обезьян Военно-воздушные силы Китая взяли на вооружение обезьян. Об этом сообщает Центральное китайское телевидение. Дело в том, что в…

Китай приступил к испытаниям истребителя JF-17/FC-1 с двигателем национальной разработки Chengdu Aerospace Corporation (CAC) приступила к испытаниям легкого истребителя FC-1/JF-17 с новым турбореактивным двигателем китайской…

Китайский самолет ДРЛОиУ KJ-2000 Китайский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-2000. Создан на базе российской платформы Ил-76МД. В настоящее время ВВС…

Наши в Китае: многофункциональный истребитель Су-35 Китай планирует закупить партию российских многофункциональных истребителей Су-35 поколения 4++. Сообщается, что переговоры первоначально ведутся…

Истребитель JH-7A ВВС НОАК Истребитель JH-7A ВВС НОАК 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Истребители Chengdu J-10 пилотажной группы ВВС НОАК "1-е августа" Истребители Chengdu J-10 пилотажной группы ВВС НОАК "1-е августа"на авиасалоне AIRSHOW CHINA 2014. Название - в честь даты основания…

Китайский стратегический бомбардировщик Н-6 Китайский стратегический бомбардировщик Н-6 на выставке AIRSHOW CHINA 2014. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.…

МАКС, дождь, самолеты В этом году с погодой на авиасалоне МАКС-2013 не повезло: холодно, пасмурно, дождь... Пик непогоды пришелся на публичные дни, когда салон открыт…