Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Стюардессы: размер имеет значение
Коротченко
i_korotchenko
May 1st, 15:56


Вы когда-нибудь задумывались, почему авиакомпании стараются набирать для обслуживания пассажиров красивых (в идеале) и стройных (основная опция) стюардесс? Многие люди нервничают перед полетом, поэтому приятная внешность и стройная фигура стюардессы отвлекают от тревожных мыслей и страха перед полетом. К тому же идеально выглядящая стюардесса - прекрасное дополнение к бренду воздушного перевозчика.

Мне часто приходится летать по всему миру в служебные командировки на выставки вооружений, поэтому скажу: на мой субъективный взгляд, самые привлекательные стюардессы - у авиакомпаний из стран АТР. Там в составе экипажа не одна, и не две - практически все очень красивые. Вероятно, за счет того, что жизнь в азиатских странах бедная, населения много, работа стюардесс по местным меркам хорошо оплачивается, поэтому на кастинг в авиакомпании приходит много девушек, из которых отбираются самые лучшие.

В основном летаю "Аэрофлотом", иногда - спецрейсами. А из зарубежных компаний стараюсь летать самолетами "Эмирейтс", особенно удобен и комфортабелен в их парке самый большой в мире пассажирский авиалайнер А380.  Превосходный бизнес-класс, отличный эконом-класс. Обслуживание пассажиров - на высшем уровне.

На выставку вооружений LIMA-2017 добирался на А380 из Москвы до Куала-Лумпура, оттуда до острова Лангкави - на "Боинге" Malaysia Airlines" (обратно до столицы Малайзии - на Air Asia).

01. Прибытие А380 в ОАЭ.



02. Бизнес-класс А380.



03. Эконом-класс А380.



04. Огни Дубая.



05. Самые удобные места в салоне эконом-класса на А380.



06. Под крылом - Куала-Лумпур.



07. Экспозиция лоукостера Air Asia на выставке вооружений LIMA-2017.



08. Стюардессы и стюард Air Asia.



09. В самолетах Air Asia бизнес-класса нет, самые комфортные места - в первом ряду.


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33 comments :
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ukc_urpek
2017-05-01 01:10 pm (UTC)
стройная фигура стюардессы отвлекают от тревожных мыслей и страха перед полетом
Канадские стюардессы, как правило, выглядят так, будто терять им в этой жизни уже нечего.
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broks_broks
2017-05-01 02:50 pm (UTC)
Это вы SAS-ких не видели.
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ukc_urpek
2017-05-01 05:05 pm (UTC)
Полагаете, много потерял?
(Reply) (Parent) (Thread)
broks_broks
2017-05-01 05:12 pm (UTC)
Смотря что ищете )))
(Reply) (Parent) (Thread)
ukc_urpek
2017-05-01 11:20 pm (UTC)
Да вообще ничего!
(Reply) (Parent) (Thread)
redneck_yankee
2017-05-01 04:23 pm (UTC)
штатовские тоже. Особенно на внутренних рейсах где-нибудь между Техасом и Оклахомой.
(Reply) (Parent) (Thread)
ukc_urpek
2017-05-01 05:04 pm (UTC)
Political correctness rules!
(Reply) (Parent) (Thread)
kremlin_curant
2017-05-01 01:17 pm (UTC)
Ага. Вместо профессионализма внешние данные. Вот тебе и 27 пострадавших.
(Reply) (Thread)
i_korotchenko
2017-05-01 01:20 pm (UTC)
То, что случилось - не вина экипажа. Пристегиваться в полете надо всегда.
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kremlin_curant
2017-05-01 01:30 pm (UTC)
Некрасивые стюардессы более требовательны к пассажирам. С ними не забалуешь.
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hrun_morjov
2017-05-01 03:10 pm (UTC)
бггг, если 27 дебилам не указ, что садясь на свое место пристегивайтесь, то дебилы они и есть
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jukadraven
2017-05-01 01:21 pm (UTC)
А о чём пост?

Что до стюардесс -- вероятно считается, что красивые стюардессы повышают привлекательность авиакомпании. Лично мне это надоело ужасно. Очень хотелось бы видеть бортпроводниками нормальных людей, а не кукол, как в поездах, например. И мужчин побольше бы.
(Reply) (Thread)
afonya007
2017-05-01 01:26 pm (UTC)
"Вы когда-нибудь задумывались, почему авиакомпании стараются набирать для обслуживания пассажиров красивых (в идеале) и стройных (основная опция) стюардесс?" КОНЕЧНО! в adult фильмах они выигрышнее смотрятся
(Reply) (Thread)
stomaster
2017-05-01 02:16 pm (UTC)
это чтобы не было разочарования после adult фильмов пр перелетах?)
(Reply) (Parent) (Thread)
optimist888
2017-05-01 01:29 pm (UTC)
Значит надо стремиться к "Эмирейтс-но догоним ли? А размер, по всей видимости всегда имеет значение-)
(Reply) (Thread)
protopopp
2017-05-01 01:31 pm (UTC)
И нет ничего нового в нашем БЫТИЕ ........, оказывается виной всему .... это - (основная опция) .....................
(Reply) (Thread)
smirnoff_v
2017-05-01 01:44 pm (UTC)
А люблю наблюдать красивых девушек. Глазу приятно. Поэтому при прочих равных конечно выберу авиакомпанию с симпотяжками стюардессами.
(Reply) (Thread)
stomaster
2017-05-01 02:17 pm (UTC)
Думаю тех, кто боится летать, даже секс-бомба не отвлечет от тревожных мыслей :))
(Reply) (Thread)
luda_mavka
2017-05-01 02:41 pm (UTC)
Мне всё равно, главное чтобы в проходе с ней можно было разминуться и не хамила, а возраст иногда с барагозящими пассажирами имеет положительное значение, как и вес - в буквальном смысле. Хорошо хоть у РЖД таких заскоков по поводу проводниц нет...
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svetasta
2017-05-01 02:57 pm (UTC)
кто вообще придумал эти узкие проходы и сидения,чтоб точно было оочень неудобно...
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svetasta
2017-05-01 02:51 pm (UTC)
ага
помирать так с музыкой...
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drinkster
2017-05-01 03:31 pm (UTC)
Что там с Ашотом? Его задержали уже?
(Reply) (Thread)
anikonov
2017-05-01 03:52 pm (UTC)
" приятная внешность и стройная фигура стюардессы отвлекают от тревожных мыслей и страха"
-- тогда все стюарды обязаны быть "шварцнеггерами"....
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koshka_zima
2017-05-01 04:10 pm (UTC)
Тогда я сразу начну блевать :)))))))
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sharpliner
2017-05-01 03:59 pm (UTC)
Мне кажется Коротченко должен выполнить свой кармический долг на этой планете: он должен сыграть Джокера и взять свой законный Оскар. А не заниматься ерундой типа оружейных выставок.))
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impulsplus
2017-05-01 04:03 pm (UTC)
Путин виноват.
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finikova_malina
2017-05-01 04:24 pm (UTC)
Думается, женщины больше нервничают перед полетом, поэтому для успокоения, по вашей логике, нужно набирать в бортпроводники только мужчин. Причем молодых, стройных и красивых. У них и забулдыги тише себя вести будут на борту
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impulsplus
2017-05-01 04:38 pm (UTC)
Не, если б я увидел такую стюардессу как на авке - то и умирать не страшно.
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enter_the_ninja
2017-05-01 08:16 pm (UTC)
Красивая стюардесса - это действительно позитив во время рейса) Как-то у меня были места напротив стюардессы, она много интересного рассказала о профессии.. Например - у здоровых людей (а стюардес отбирают очень строго) не закладывает уши в самолете! Если закладывает - значит есть по ухо-горлу-носу отклонения
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