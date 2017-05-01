Стюардессы: размер имеет значение

Вы когда-нибудь задумывались, почему авиакомпании стараются набирать для обслуживания пассажиров красивых (в идеале) и стройных (основная опция) стюардесс? Многие люди нервничают перед полетом, поэтому приятная внешность и стройная фигура стюардессы отвлекают от тревожных мыслей и страха перед полетом. К тому же идеально выглядящая стюардесса - прекрасное дополнение к бренду воздушного перевозчика.
Мне часто приходится летать по всему миру в служебные командировки на выставки вооружений, поэтому скажу: на мой субъективный взгляд, самые привлекательные стюардессы - у авиакомпаний из стран АТР. Там в составе экипажа не одна, и не две - практически все очень красивые. Вероятно, за счет того, что жизнь в азиатских странах бедная, населения много, работа стюардесс по местным меркам хорошо оплачивается, поэтому на кастинг в авиакомпании приходит много девушек, из которых отбираются самые лучшие.
В основном летаю "Аэрофлотом", иногда - спецрейсами. А из зарубежных компаний стараюсь летать самолетами "Эмирейтс", особенно удобен и комфортабелен в их парке самый большой в мире пассажирский авиалайнер А380. Превосходный бизнес-класс, отличный эконом-класс. Обслуживание пассажиров - на высшем уровне.
На выставку вооружений LIMA-2017 добирался на А380 из Москвы до Куала-Лумпура, оттуда до острова Лангкави - на "Боинге" Malaysia Airlines" (обратно до столицы Малайзии - на Air Asia).
01. Прибытие А380 в ОАЭ.
02. Бизнес-класс А380.
03. Эконом-класс А380.
04. Огни Дубая.
05. Самые удобные места в салоне эконом-класса на А380.
06. Под крылом - Куала-Лумпур.
07. Экспозиция лоукостера Air Asia на выставке вооружений LIMA-2017.
08. Стюардессы и стюард Air Asia.
09. В самолетах Air Asia бизнес-класса нет, самые комфортные места - в первом ряду.
Канадские стюардессы, как правило, выглядят так, будто терять им в этой жизни уже нечего.
Что до стюардесс -- вероятно считается, что красивые стюардессы повышают привлекательность авиакомпании. Лично мне это надоело ужасно. Очень хотелось бы видеть бортпроводниками нормальных людей, а не кукол, как в поездах, например. И мужчин побольше бы.
помирать так с музыкой...
-- тогда все стюарды обязаны быть "шварцнеггерами"....