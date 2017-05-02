Установка вертикального пуска китайского корабельного ЗРК LY-80N

Пекин не забывает напоминать соседям, кто контролирует южные моря На каждой крупной выставке вооружений - и салон LIMA-2017 в Малайзии не стал исключением - Китай не забывает напоминать своим соседям, кто…

В Китае спущен на воду первый авианосец национальной постройки В Китае спущен на воду первый авианосец Type 001A, построенный по национальному проекту, сообщает в своем Твиттере агентство "Синьхуа".…

Китайская разведка заинтересовалась российскими мини-подлодками На выставке вооружений LIMA-2017, который прошел на острове Лангкави (Малайзия), стал свидетелем большого интереса, проявленного офицером ВМС НОАК…

Вот это темпы! Спущен на воду 40-ой корвет «Тип-056» для ВМС НОАК На предприятии судостроительной компании «Хуангпу шипъярд» (Huangpu Shipyard) в Гуаньчжоу состоялся спуск на воду 40-го корвета класса…

Олланд мечется как заяц: Франция может продать Китаю "Мистрали", построенные для РФ фото img-fotki.yandex.ru Представители ВМС Франции в рамках визита в китайский город Шанхай могут попытаться предложить Китаю сделку по продаже…

Оставшаяся без штанов Украина стала донором морской мощи Китая Морскую часть экспозиции КНР на выставке вооружений LAAD-2015 открывала модель авианосца "Ляонин". Мне сразу вспомнилась скандальная история,…

Китайский авианосец "Ляонин" добрался до ЮАР Видное место на экспозиции КНР на международной выставке вооружений African Aerospace & Defence 2014 заняла модель первого авианосца ВМС НОАК…

Китай готовит конкурента российским НАПЛ проектов 636 и "Амур-1650" Вот уже на нескольких последних выставках вооружений, включая SITDEF 2013 в Лиме, КНР выставляет модель дизель-электрической подводной лодки S20,…