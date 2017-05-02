Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Установка вертикального пуска китайского корабельного ЗРК LY-80N
Коротченко
i_korotchenko
May 2nd, 11:58


На выставке вооружений LIMA-2017 Китай продемонстрировал модель установки вертикального пуска корабельного ЗРК средней дальности LY-80N (экспортная версия), предназначенного для оснащения современных боевых кораблей. Разработчик и производитель - China Aerospace Long-March International Trade Co. Ltd (ALIT).

По утверждению ряда источников, он является результатом совместного китайско-российского проекта модернизации корабельного ЗРК "Штиль", установленного на эскадренных миноносцах пр. 956 ВМС Китая.

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