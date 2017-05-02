Пепел сгоревших в Одессе стучит в наши сердца

Без срока давности: кто ответит за кровавую бойню в Доме профсоюзов? Какой сценарий радикалы готовят для Одессы теперь? Почему украинцы начинают разочаровываться в "героях Майдана"? И ждет ли Украину контрреволюция? Эти вопросы обсуждались сегодня в эфире программы "Место встречи" на НТВ, в которой я принял участие.
Приехавшие из Киева для участия в программе "политолог" Ковтун и "блогер" Суворов глумились над памятью сгоревших жертв, вели себя просто омерзительно. Люди ли они?
Зачем?
Это все равно, что по радио между сводками ИнформБюро из рупоров на улице, вдруг начали бы выступать Гитлер, Гиммлер и Геббельс.
То что сотворило руководство РФ с Русской Весной хуже любого позора.
Как же у провокаторов чешется .
А пепел сгоревших в Грозном детишек - не стучится в ваше сердце, полковник Коротченко?
Если нет, то почему?
Никто не заставлял чеченцев выгонять нечеченцев и глумиться над советской памятью, устраивая геноцид над теми кто не подходил под категорию "высшей расы". То же самое что сейчас на украине творилось в дудаевской и масхадовской очкерии.
Затем этот поцик многократно посещал РФ и даже бывал в студии одной из программ подобных этой. Он даже не был задержан. Вот как то так.
Edited at 2017-05-02 06:20 pm (UTC)
Он жопу лизал Януковичу при его царствовании.
Надо было сжечь дотла куев и все города галиции. Но еще не поздно. Все еще впереди.
ЗЫ не следовало бы обезьян звать на передачу на такую тему.
Полный дебилизм
Возмущает даже не то, что на передачу пригласили кучу адвокатов убийц. Ничего от Ковтуна и других упоротых ждать не приходится.
Но вот что вводит в ступор --- это совершенно идиотские вопросы ведущих типа: почему не ведется следствие, почему власть в Украине не хочет честно разобраться с обстоятельствами трагедии и т.д.
Это все равно, что проводить ток-шоу с вопросами "Почему Гитлер не провел расследования обстоятельств сожжения в Хатыни? почему он не наказал убийц Бабьего Яра? почему не осудил палачей Освенцима?"
Да на то он и есть Гитлер, чтобы организовывать эти массовые преступления!!!! Разве кому-то не ясно?
А тут ведущие делаю круглые глаза и задаю свои идиотские "почему".
Давно уже одни и те же "говорящие головы" в ток-шоу осточертели. Как комары слетаются и по часу по два высасывают одну и ту же тему, вызыввая в итоге отвращение к ней. Если на телевидении бандеровцы и их пропагандисты из числа российской интеллигенции вызывают омерзение, то участники с антилиберальными взглядами ничего кроме скепсиса не вызывают. Одна болтология от них да и только.
Наше телевидение давно превратилось само в рупор бандеровской поопаганды. Потихоньку перестали появляться лаконичные и доступные слова о сути коричневой либеральной нечисти. Когда дипломатия в отношении бандеровской укроичкерии граничит с откровенной трусостью.
Только когда рейтинг этих программ будет около нуля эта вакханалия русофобии прекратится.
Нам давно уже не нужно объяснять насколько сильно нужно их ненавидеть.
Edited at 2017-05-02 06:28 pm (UTC)
А вот вывалить на головы этим телеведущим и их русофобским компаньонам по ведру коровьего навоза было бы гораздо поучительнее. А потом этим каклоидам переломать руки и ноги.
Edited at 2017-05-02 07:42 pm (UTC)
Edited at 2017-05-02 07:45 pm (UTC)
Вы прекрасно знаете, что всякая мразь, типа ковтунов, карасевых, и т.д. по списку, устраивает срачи на наших каналах ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по приглашению российского ТВ и при ПРЕДОПЛАТЕ услуг этих ублюдков из бюджета наших же телеканалов...
Его этого хуйла -путина в Украину русские не звали .
Сами навели порядок .
Не совсем поняла: это что, поляки препятствовали расследованию одесской трагедии?
В Одесе было в программе оккупации Украимны, под прикрытием псевдопереварота, а по факту - прикрытие януковичем, оккупации Украины рф, где рф должна была зайти на танках с януковичем - спасать восставшие массы.
Так вот, в Одесе, как и в других городах - план провалился, завезенных диверсантов хватило только на Донбасс, а в других городах - поддержки не было.
В Одесе стоял лагерь коллаборантов, и нужно было устроить какую то провокацию, о чем писал агент Дьяченко - чтобы создать хаос и поднять пророссийские массы.
В Одесе рф работала давно - рпц с агафангелом, консульство, боделан, масса деятелей - кивалов, псевдомассоны, труханов, кауров, пспу, коммуняки. А по факту - поддержки не было, кроме горстки маргиналов.
Так вот, россияне забывают. Что коллаборанты, под прекрытием милиции - напало за полгорода на мирную демонстрацию украинцев и болельщиков Черноморца и харьковского металисто с сайгами, битами, пистолетами, щитами. И убили нескольких украинцев. За что украинцы - открыли телепорт диверсантам, в основном из Приднестровья - в ад.
Не объяснимо ряд моментов - диверсантов погнали кураторы чего то в дом профсоюзов, где не их подожгли сверхбыстро чем то за ранее приготовленным. Основная масса отравилась неизвестным вещиством, похожим на примененное в Норд-Осте. Украинцы же - спасали из окон.
Другой момент - на вызов не выезжала пожарная служба, которой управлял сын боделана. Боделан - бежал в рф за фальсификации в 2004 году, воровство и преступления за русский мир. Живет в спб. Так вот - пожарным ехать 3 минуты, а они ехали 40, что говорит о спланированных действиях.
Курировал эти события - советник Путина Глазьев, академик. Есть перехваты.
В итоге русские орут не о сакральных жертвах, а о крахе их новороссии и русского мира, которых похоронили в Одесе. Потом смели в Николаеве, Харькове, символом краха русского мира считаю - картину заброса горстки диверсантов яйцами в Запорожье.
- Это провал. А далее началась открытая война, которую рф не выигрывает и не выиграет.
Я уже молчу про провокации агентуры на 9 мая из Одесы во Львове.
Будете вы все сидеть на одной скамье и не только за сейчас - и за Ичкерию, теракты, боинги, чистки в Югославии, арабские войны, хмеров, игил, эболу, пиратов итд...
И в Сирии всего лишь - убивают для рынков банкрота газпром. Не спасет.