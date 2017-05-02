Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

Previous Entry Share Next Entry
Пепел сгоревших в Одессе стучит в наши сердца
Коротченко
i_korotchenko
May 2nd, 20:07


Без срока давности: кто ответит за кровавую бойню в Доме профсоюзов? Какой сценарий радикалы готовят для Одессы теперь? Почему украинцы начинают разочаровываться в "героях Майдана"? И ждет ли Украину контрреволюция? Эти вопросы обсуждались сегодня в эфире программы "Место встречи" на НТВ, в которой я принял участие.

Приехавшие из Киева для участия в программе "политолог" Ковтун и "блогер" Суворов глумились над памятью сгоревших жертв, вели себя просто омерзительно. Люди ли они?

Tags: ,

Posts from This Journal by “Украина” Tag

97 comments :
( 97 comments Leave a comment )
  • 1
dubnana
2017-05-02 05:12 pm (UTC)
Светлая память погибшим!
(Reply) (Thread)
KotoboodPatriot
2017-05-03 02:31 pm (UTC)
московские диверсанты были.
(Reply) (Parent) (Thread)
7freiheit
2017-05-02 05:15 pm (UTC)
Зачем федеральное телевидение дает им возможность там выступать?
Зачем?
Это все равно, что по радио между сводками ИнформБюро из рупоров на улице, вдруг начали бы выступать Гитлер, Гиммлер и Геббельс.
(Reply) (Thread)
redneck_yankee
2017-05-02 05:57 pm (UTC)
Давно уже об этом кричат во всю. Но барыгам на ТВ нравиться давать слово нацистам в прямом эфире. Вместо ареста и длительного срока они поднимают бабки руководству ТВ и еще и сами зарабатывают.

То что сотворило руководство РФ с Русской Весной хуже любого позора.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
rovental
2017-05-02 05:20 pm (UTC)
На вору и шапка горит ?
Как же у провокаторов чешется .
(Reply) (Thread) (Expand)
bufetum
2017-05-02 05:22 pm (UTC)
Ковтун последнее время орет на всех эфирах истерически и сегодня опять. Прямо выпрыгивал из одежды. Чувствуют что конец им приходит. Ни на Украине когда власть сменится, ни, тем более на Западе, эти клоуны вряд ли кому пригодятся.)
(Reply) (Thread) (Expand)
godzillka69
2017-05-02 05:25 pm (UTC)
Дело в том, что не сменится... увы.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
drugoi112
2017-05-02 05:35 pm (UTC)
Пепел сгоревших в Одессе стучит в наши сердца

А пепел сгоревших в Грозном детишек - не стучится в ваше сердце, полковник Коротченко?
Если нет, то почему?
(Reply) (Thread) (Expand)
urraletz
2017-05-02 06:12 pm (UTC)

Никто не заставлял чеченцев выгонять нечеченцев и глумиться над советской памятью, устраивая геноцид над теми кто не подходил под категорию "высшей расы". То же самое что сейчас на украине творилось в дудаевской и масхадовской очкерии.

(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
redneck_yankee
2017-05-02 05:52 pm (UTC)
Один из прямых участников тех событий - так называемый депутат Гончаренко засветился на камеру много раз с призывами "жечь сепаров".
Затем этот поцик многократно посещал РФ и даже бывал в студии одной из программ подобных этой. Он даже не был задержан. Вот как то так.

Edited at 2017-05-02 06:20 pm (UTC)
(Reply) (Thread) (Expand)
rovental
2017-05-03 12:25 am (UTC)
А все же просто как ясный день .
Он жопу лизал Януковичу при его царствовании.
(Reply) (Parent) (Thread)
spmen
2017-05-02 05:54 pm (UTC)
И что нибудь сделала кремлевская либерасня для отмщения? Только проблеяла что "озабочена".
Надо было сжечь дотла куев и все города галиции. Но еще не поздно. Все еще впереди.
(Reply) (Thread)
jyhynjoh
2017-05-02 05:55 pm (UTC)
Светлая память.

ЗЫ не следовало бы обезьян звать на передачу на такую тему.
(Reply) (Thread)
rovental
2017-05-03 12:27 am (UTC)
а КТО БУДЕТ РАЗВИВАТЬ НЕПРИЯЗНЬ ?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

Полный дебилизм

max_cantemir
2017-05-02 06:10 pm (UTC)
Просмотрел с пол-часа и больше не выдержал.
Возмущает даже не то, что на передачу пригласили кучу адвокатов убийц. Ничего от Ковтуна и других упоротых ждать не приходится.

Но вот что вводит в ступор --- это совершенно идиотские вопросы ведущих типа: почему не ведется следствие, почему власть в Украине не хочет честно разобраться с обстоятельствами трагедии и т.д.

Это все равно, что проводить ток-шоу с вопросами "Почему Гитлер не провел расследования обстоятельств сожжения в Хатыни? почему он не наказал убийц Бабьего Яра? почему не осудил палачей Освенцима?"

Да на то он и есть Гитлер, чтобы организовывать эти массовые преступления!!!! Разве кому-то не ясно?
А тут ведущие делаю круглые глаза и задаю свои идиотские "почему".
(Reply) (Thread) (Expand)
urraletz
2017-05-02 06:21 pm (UTC)

Давно уже одни и те же "говорящие головы" в ток-шоу осточертели. Как комары слетаются и по часу по два высасывают одну и ту же тему, вызыввая в итоге отвращение к ней. Если на телевидении бандеровцы и их пропагандисты из числа российской интеллигенции вызывают омерзение, то участники с антилиберальными взглядами ничего кроме скепсиса не вызывают. Одна болтология от них да и только.

(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
urraletz
2017-05-02 06:17 pm (UTC)

Наше телевидение давно превратилось само в рупор бандеровской поопаганды. Потихоньку перестали появляться лаконичные и доступные слова о сути коричневой либеральной нечисти. Когда дипломатия в отношении бандеровской укроичкерии граничит с откровенной трусостью.

(Reply) (Thread)
redneck_yankee
2017-05-02 06:27 pm (UTC)
Призываю полностью байкотировать программы на российском ТВ с участием украинских, польских и прочих либеральных русофобов.
Только когда рейтинг этих программ будет около нуля эта вакханалия русофобии прекратится.
Нам давно уже не нужно объяснять насколько сильно нужно их ненавидеть.

Edited at 2017-05-02 06:28 pm (UTC)
(Reply) (Thread) (Expand)
stetson_hat
2017-05-02 09:07 pm (UTC)
Я уже давно их байки забайкотировал.
(Reply) (Parent) (Thread)
gost_dance
2017-05-02 07:06 pm (UTC)
Давно не смотрю хохлосрачи. Позор тем каналам, которые дают слово русофобской нечисти в прямом эфире. Не смотрю и всем не советую. Позор. Журналисты и ведущие этих каналов просто шлюхи.
(Reply) (Thread)
spmen
2017-05-02 07:41 pm (UTC)
От того, что вы будете игнорировать эти программы и даже все рос ТВ в целом, ему не убудет. Все равно бюджет будет, и "рейтинги" припишут.
А вот вывалить на головы этим телеведущим и их русофобским компаньонам по ведру коровьего навоза было бы гораздо поучительнее. А потом этим каклоидам переломать руки и ноги.

Edited at 2017-05-02 07:42 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
st_viadimir
2017-05-02 07:42 pm (UTC)
50 лет привыкал к немецкой фонетике чтобы слышать её без содрогания, теперь для меня украинский язык - фашистский язык.

Edited at 2017-05-02 07:45 pm (UTC)
(Reply) (Thread) (Expand)
drugoi112
2017-05-02 07:48 pm (UTC)
А как связана немецкая фонетика с украинским языком?
(Reply) (Parent) (Thread)
murzikkot
2017-05-02 08:37 pm (UTC)
Игорь, извините, но вам не стыдно?
Вы прекрасно знаете, что всякая мразь, типа ковтунов, карасевых, и т.д. по списку, устраивает срачи на наших каналах ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по приглашению российского ТВ и при ПРЕДОПЛАТЕ услуг этих ублюдков из бюджета наших же телеканалов...
(Reply) (Thread)
dormendo
2017-05-02 08:49 pm (UTC)
Ответит за нее прежде всего тот негодяй, который обещал спасти русских на украине, и предал их.
(Reply) (Thread)
rovental
2017-05-03 12:36 am (UTC)
А кто его просил сувать свой нос-карлика?
Его этого хуйла -путина в Украину русские не звали .
Сами навели порядок .
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
tanga_tan
2017-05-03 05:44 am (UTC)
Я не выдерживаю. Долго смотреть на эту воняющую свидомую клоаку не могу. (И хоть не верю в бога, но благодарю, тя, господи, что я не украинка и отдельное спасибочки за то, что никогда воочию не увижу этот нациствующий дурдом в форме страны.)

Не совсем поняла: это что, поляки препятствовали расследованию одесской трагедии?
(Reply) (Thread)
KotoboodPatriot
2017-05-03 02:49 pm (UTC)
Дело было так.


В Одесе было в программе оккупации Украимны, под прикрытием псевдопереварота, а по факту - прикрытие януковичем, оккупации Украины рф, где рф должна была зайти на танках с януковичем - спасать восставшие массы.

Так вот, в Одесе, как и в других городах - план провалился, завезенных диверсантов хватило только на Донбасс, а в других городах - поддержки не было.
В Одесе стоял лагерь коллаборантов, и нужно было устроить какую то провокацию, о чем писал агент Дьяченко - чтобы создать хаос и поднять пророссийские массы.
В Одесе рф работала давно - рпц с агафангелом, консульство, боделан, масса деятелей - кивалов, псевдомассоны, труханов, кауров, пспу, коммуняки. А по факту - поддержки не было, кроме горстки маргиналов.


Так вот, россияне забывают. Что коллаборанты, под прекрытием милиции - напало за полгорода на мирную демонстрацию украинцев и болельщиков Черноморца и харьковского металисто с сайгами, битами, пистолетами, щитами. И убили нескольких украинцев. За что украинцы - открыли телепорт диверсантам, в основном из Приднестровья - в ад.

Не объяснимо ряд моментов - диверсантов погнали кураторы чего то в дом профсоюзов, где не их подожгли сверхбыстро чем то за ранее приготовленным. Основная масса отравилась неизвестным вещиством, похожим на примененное в Норд-Осте. Украинцы же - спасали из окон.
Другой момент - на вызов не выезжала пожарная служба, которой управлял сын боделана. Боделан - бежал в рф за фальсификации в 2004 году, воровство и преступления за русский мир. Живет в спб. Так вот - пожарным ехать 3 минуты, а они ехали 40, что говорит о спланированных действиях.

Курировал эти события - советник Путина Глазьев, академик. Есть перехваты.


В итоге русские орут не о сакральных жертвах, а о крахе их новороссии и русского мира, которых похоронили в Одесе. Потом смели в Николаеве, Харькове, символом краха русского мира считаю - картину заброса горстки диверсантов яйцами в Запорожье.



- Это провал. А далее началась открытая война, которую рф не выигрывает и не выиграет.
(Reply) (Thread)
dormendo
2017-05-04 05:29 am (UTC)
РФ, разумеется, Украину просрала. Путин просрал. Но отвечать придётся всем. И бандеровцам, и путинцам. Соскочить не получится.
(Reply) (Parent) (Thread)
KotoboodPatriot
2017-05-03 02:52 pm (UTC)
Кстати, в Одесе были лагеря подготовки российских диверсантов. И єто при том, что с 2010го - рф орала о "лагерях бандеровцев.

Я уже молчу про провокации агентуры на 9 мая из Одесы во Львове.
(Reply) (Thread)
KotoboodPatriot
2017-05-03 03:00 pm (UTC)
За 500000 сирийских мирных жителей не болит? от того, что вдруг где то взялись вкс и советский зарин, который москва в Сирию - никогда не поставляла.

Будете вы все сидеть на одной скамье и не только за сейчас - и за Ичкерию, теракты, боинги, чистки в Югославии, арабские войны, хмеров, игил, эболу, пиратов итд...


И в Сирии всего лишь - убивают для рынков банкрота газпром. Не спасет.
(Reply) (Thread)
dormendo
2017-05-04 05:31 am (UTC)
Хлопец, ты плохо подготовился. 5 млрд сирийских мирных жителей!
(Reply) (Parent) (Thread)
( 97 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

May2017

S
M
T
W
T
F
S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: