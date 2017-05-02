Минобороны России разоблачило "сказочников" из Human Rights Watch

Российский Генштаб переиграл ЦРУ и РУМО. Москва действиями в Сирии застала США врасплох В администрации президента США возникла напряженность по поводу того, как отвечать на операцию российской боевой авиации в Сирии, а действия…

Ценные призы для участников Армейских международных игр По приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерала армии Валерия Герасимова был сегодня в Алабино, где стартовали Армейские…

Россия создает Объединенное стратегическое командование в Арктике © фото пресс-службы ОАО "Севмашпредприятие" МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Создание новой военной структуры, которая бы…

Борьба с этнической дедовщиной и массовым неповиновением станет одной из задач военной полиции Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий деятельность военной полиции Вооруженных Сил РФ - об этом передает агентство РИА…

Российская армия: солдат сыт - служба идет! После публикации поста НАТО: война войной, а обед по расписанию! возник естественный вопрос: ну а как кормят сегодня военнослужащих Российской…

О современном состоянии российской армии - в утреннем эфире телеканала "Подмосковье" Коллеги прислали видеоролик моего выступления в утреннем эфире телеканала "Подмосковье". Источник…

Транспортные средства для российской военной полиции Уж не знаю, что делал на Дне инноваций Минобороны РФ немецкий концерн Volkswagen, только он представил автомобиль для российской военной полиции.…

Внезапная проверка войск (сил) Восточного и Центрального военных округов: цифры и факты В ходе прошедшей встречи руководства Минобороны РФ с ведущими российскими военными экспертами и военными корреспондентами печатных и…