Минобороны России разоблачило "сказочников" из Human Rights Watch

В Министерстве обороны РФ прокомментировали доклад Human Rights Watch о якобы обнаружении в сирийском Хан Шейхуне фрагментов советского авиационного боеприпаса с остатками зарина. Вот что заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков:
«Сегодня исполнился ровно месяц после инцидента в сирийском Хан Шейхуне, где якобы было применено химическое оружие. Однако ни представители США, ни кричавшие о «химической атаке» Великобритания и Франция так и не могут представить публике или в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) ничего конкретного. Только слухи и гипотезы на основе данных из соцсетей, опровергнутые экспертами даже на Западе.
При этом ни один эксперт из ОЗХО или какой-то из западных стран так и не побывал в Хан Шейхуне. Но местные боевики, узнав неделю назад о приглашении Дамаском экспертов ОЗХО в Хан Шейхун, по чьей-то команде уже залили единственную воронку от якобы разрыва «химического» боеприпаса, цементным раствором.
На этом фоне появление псевдосенсационного расследования этой самой воронки так называемыми «экспертами» правозащитной организации Human Rights Watch с обнаружением там (спустя месяц) уже фрагментов советского авиационного боеприпаса ХАБ-250 «со следами зарина» вряд ли должно удивлять. Примечательно, что главным «доказательством» у HRW служит фотография макета боеприпаса ХАБ-250 из музея Вооруженных Сил РФ в Москве. Вынуждены разочаровать «сказочников»-экспертов из Human Rights Watch.
Во-первых, советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и все до одного были утилизированы еще в 60-х годах прошлого века.
Во-вторых, никаких «заливных» горловин с колпачками, о которых пишет HRW, у ХАБ-250 нет. Их заправка осуществлялась через специальное боковое отверстие в корпусе.
В-третьих, боеприпасы ХАБ-250 конструктивно не предназначались и никогда не снаряжались зарином.
И самое главное, ХАБ-250 при применении взрывался в воздухе на высоте от 30 до 70 метров, поэтому никакой воронки не оставил бы.
Только прибытие и работа в Хан Шейхуне специальной миссии экспертов поможет установить объективную картину происшедшего 4 апреля. И чем больше западные страны будут препятствовать этому – тем больше будет появляться «сказок» и «сказочников» в лице HRW, шарлатанов из «Белых касок» и им подобных».
Фото: УПСИ МО РФ
Материалы по теме: Химическое оружие ИГИЛ – угроза всему человечеству
начать лучше с того, что хрв это типа независимая типа частная лавочка, у которой экспертов по хо отродясь не было.
я уж молчу про сам доклад, где они "консультировались" с неким экспертом. диагноз от нонейма по телефону и фотографии
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250-кг химическая авиационная бомба (9-A-423, 9-0272 ХАБ-250-235П)
Предназначена для поражения живой силы через органы дыхания
Тактико-технические характеристики
Калибр, кг - 250
Длина, мм - 1750
Диаметр, мм - 375
Размах стабилизатора, мм - 450
Отравляющее вещество - зарин
Боевое состояние - пар и тонкодисперсный аэрозоль
Способ диспергирования - взрывом разрывного заряда
Тип взрывателя - ударный, мгновенного действия
Масса бомбы, кг - 233
Масса ОВ, кг - 49
Коэффициент наполнения - 0,21
Конструкционные материалы - сталь, медь, алюминий, чугун
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> ХАБ-250 при применении взрывался в воздухе на высоте от 30 до 70 метров,
"Тип взрывателя - ударный"
Edited at 2017-05-03 12:27 am (UTC)
Просто трель твоих губёшек не интересна.
А то ить всем очевидно, что ты пассивный пидорас со склонностью к минету.
Но этот бред, исключительно для внутреватного потребления...)))
Edited at 2017-05-03 06:28 am (UTC)
Трусливые кремлевские мрази! Поэтому нас и гнобят все кому не лень, начиная от эстонии с белорусью и кончая пиндостаном.
Потому что патологическая бесцельная аморфность и зыбкость. Посмотреть, хотя бы, на осторожничанье и неуверенность при проведении приёмов дзюдо...
Edited at 2017-05-02 08:21 pm (UTC)
Вполне понятно, что подобные действия рассчитаны на людей не думающих, информационные каналы скармливают откровенную дезу, которая при отсутствии альтернативных источников прекрасно усваивается.
Пиндос-медиа-вояки от говна.
Скоро и про бактеалогическое оружие услышим. К бабке не ходи...
Нам еще одну пробирку покажет представитель США в ООН...
Edited at 2017-05-03 06:18 am (UTC)
Во-вторых, никаких «заливных» горловин с колпачками, о которых пишет HRW, у ХАБ-250 нет. Их заправка осуществлялась через специальное боковое отверстие в корпусе.
В-третьих, боеприпасы ХАБ-250 конструктивно не предназначались и никогда не снаряжались зарином."
Вполне возможно - что hrw врут или искажают информацию в связке с западн. спецслужбами. Если запад частенько вбрасывает говноиформацию для достижений своих целей - наша сторона никогда не будет и не делала подобного? Было бы глупо палагать, что такие дешовые и хорошо работающие способы искажения действительности не будут использовать и наши. Разве обыватель живущий на территории РФ будет что либо проверять? Большинство нет, потому как свято верят свом "источникам". Но как же понять, правду ли нам говорит МО? Где какие либо материалы, документы сканы, отчёты из архивов по уничтожению всех боеприпасов? Хмм... они хотят и кстати правильно делают - что бы мы верили только лишь строчкам или словам..Что довольно тоже мутно.
Разговоры из серии " ну что мы вам сделали, ну что вы от нас хотите" больше не прокатят. Они хотят чтобы нас не было. Физически. Давно пора понять что игры давно закончились.
Edited at 2017-05-02 10:47 pm (UTC)
Edited at 2017-05-02 10:51 pm (UTC)
Дальше можно было не продолжать. Уже смешно.
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Корпус ХАБ-25 чертежа 3-1586 , принятой на вооружение в 1937 году, был выполнен в виде сварного металлического герметичного баллона, причем его цилиндрическую часть изготавливали из листового железа и сваривали сплошным продольным швом. К нему также сварным швом крепили переднюю оживальной формы и заднюю сферическую части, отштампованные из листовой стали толщиной 4 мм. Качество сварных швов каждого корпуса ХАБ проверяли керосином, закачанным под давлением 10 атм. Максимальное давление, которое выдерживал корпус боеприпаса, – 110 атм.
Заправляли боеприпасы стойкими отравляющими веществами рецепта Р-5 через головную горловину, которую затем «глушили» запальным стаканом, устанавливаемым на резьбе с каолиновой замазкой и свинцовой прокладкой. В тонкостенном запальном стакане из цельнотянутой трубы располагался разрывной заряд и промежуточный детонатор, а в передней части было вварено очко для хвостовика взрывателя.
В отличие от фугасных или осколочно-химических авиабомб у ХАБ хвостовой конус корпуса, свальцованный из листовой стали толщиной 1 мм, оставался «безработным», то есть его не снаряжали. К конической части корпуса приваривали четырехперистый стабилизатор с подкосами для увеличения жесткости. Авиабомбы ХАБ-25 чертежа 3-1586 серийно изготавливали на заводах «Красный Аксай» и Люберецком механическом Наркомата среднего машиностроения.
В предвоенный период большую часть корпусов химических авиабомб хранили на складах пустыми. Для этого их внутреннюю полость дополнительно предохраняли от коррозии слоем шеллачного лака. Снаряжали отравляющими веществами лишь определенный процент этих боеприпасов «первого срока готовности», поскольку после этого лак полностью растворялся и присутствующая в ОВ соляная кислота вступала в химическую реакцию с металлом корпуса авиабомб. Долго хранить снаряженными эти боеприпасы было невозможно еще и потому, что реакция с металлами «убивала» боевые свойства отравляющих веществ, а также давление выделявшегося водорода внутри авиабомб постоянно возрастало в результате окисления железа.
Применять ХАБ-25 планировали окончательно снаряженными только контактными взрывателями, то есть с разрывом на поверхности земли.
так "дохотчиво" всё поясняете - непонятно- то ли трусы снять -то ли майки надеть.
был долбоёб сердюков (тот ещё мебельно-пидорг.
ну другой олень пришёл с показухой - погоны вернул - и все его заслуги).
суть?
ЧТО ПО ФИНАЛУ? :)))
"наёбывали - наёбываем - и наёбывать будем". :))) вся ваша суть. брэнд такой.
не забудтье вашего кормильца поцеловать. Рогозин - наше всё.
Одна только Псаки чего стоит.
А она не одна.
Сила "партнёров" - во лжи, стало быть и бороть их надо правдой по мордам.
Ну так и надо, превентивно орать на каждом углу, в пресссе, на ТВ и в интернете, что химатака инспирирована по заказу и при участии США!
Тем более, что это правда!
ПУСТЬ ОНИ ОПРАВДЫВАЮТСЯ!!! А мы посмакуем... И еще этим сукам и пальчиком погрозим!...
Просто, тупо и нагло заявлять везде и всем, -есть информация, есть свидетели, что ИГИЛ в связке со спецслужбами США и белыми касками, инсперировали ХИМИЧЕСКУЮ АТАКУ!
ЕСТЬ! И баста! Пусть достают мыло стирать своё исподнее!... И доказывают свою непричастность. -ОНИ!
А извиняться , ежели произошла ДОКАЗАННАЯ ошибка и виноники только ИГИЛ, будем потом, лет эдак через 5-10...
Поактивнее надо быть, товарищи! -С волками жить, по волчьи выть!..
Хорошая перцовая клизма, с толченым стеклом, должна стать нашим главным инструментом медиавойны с "потенциальным" противником!
Или, позвольте спросить, мы не захватили на освобожденных территориях Сирии документов, печатей, штампов, бланков и прочей шняги от ИГИЛ? Уверен, что в достатке... Дальнейшее их использование зависит только от полета мысли наших арабских сирийских союзников...
Edited at 2017-05-03 05:36 am (UTC)
Edited at 2017-05-03 05:54 am (UTC)
Где видео и фото совершения ими мусульманских обрядов?
Что-что? -ТАКОВЫХ НЕТ???
А если не совершают, то почему их не убивают на месте боевики-террористы ИГИЛ?
А если не убивают, значит это официальное сотрудничество "Белых касок" с террористами!
Что собственно ставит "Белые каски" на одну доску с террористами ИГИЛ и делает их вне Законов! -Террористами!
Или в лучшем случае - пособниками террористов!
Edited at 2017-05-03 06:43 am (UTC)
Это очень похоже на то, как ставили "документалистов" на точку в горах, с которой будет лучше видна, ещё не происшедшее "нарушение" Сушкой - воздушной границы Турции!!!
Edited at 2017-05-03 08:12 am (UTC)