Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Польская разведка следила за испытаниями новейшего российского корабельного ЗРК "Штиль-1"
Коротченко
i_korotchenko
May 3rd, 22:34


"Звезда" | Корабль ВМС Польши, который опасно маневрировал рядом с новейшим российским фрегатом «Адмирал Макаров» на Балтике, преследовал разведывательные цели, об этом рассказал в интервью сайту телеканала «Звезда» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По мнению эксперта, действия польского корабля диктовались тактикой НАТО, цель которой состоит в получении максимального количества информации о новейшей российской боевой технике.

«Это тактика, когда разведывательные корабли НАТО сопровождают новейшие российские корабли при проведении тех или иных испытаний оружия, применяется для того, чтобы получить максимум необходимой для Североатлантического альянса информации. Мы прекрасно понимаем, что, разумеется, при испытаниях новейшего морского зенитно-ракетного комплекса "Штиль-1" были предприняты необходимые меры по противодействию иностранным техническим разведкам», – отметил эксперт.

Кроме того, Коротченко объяснил, что во время упомянутых событий польский корабль действовал на грани нарушения международного права и инцидента удалось избежать благодаря действиям российских моряков. «Что касается опасного маневрирования корабля, представляющего разведку польских ВМС, то, разумеется, это проходило на грани нарушения норм международного морского права. Но благодаря предупреждениям, которые прозвучали со стороны российских военных моряков, возможный инцидент удалось предотвратить», – заявил Коротченко.

Военный эксперт также предупредил, что с введением в строй российских армии и флота новых боевых единиц интерес разведок стран НАТО будет только повышаться: «Интерес разведок стран НАТО к процессам военно-морского и военного строительства в России постоянно повышается, в этом нет ничего удивительного. И разумеется, мы должны исходить из того, что за нами пристально следят, в том числе с помощью технических средств разведки. И реализовывать в полном объеме концепцию противодействия тем разведустремлениям, которые мы наблюдаем со стороны государств – членов НАТО», – заключил эксперт.

Источник + видео моего комментария: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705031357-xmmv.htm


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Posts from This Journal by “Балтийский флот” Tag

19 comments :
( 19 comments Leave a comment )
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infin56
2017-05-03 08:19 pm (UTC)
Поляки следующие, после украины. Это они сейчас о себе возомнили невесть что. Но все интересные события у этих гордецов впереди. Придётся возвращать западные земли Германии, и сдерживать ( недолго) вал бородачей-бармалеев.
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miara_pikran
2017-05-03 08:47 pm (UTC)
Ещё неизвестно сумеет ли вернуть свои западные земли Германия, немцы уже не те, такое может быть в условиях всеобщей дезинтеграции в Европе и крупномасштабных столкновений между мигрантами и немцами
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_pl
2017-05-03 09:14 pm (UTC)
западные земли германии - это что? у вас есть информация об их намерениях аннексировать эльзас и лотарингию?
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miara_pikran
2017-05-04 08:33 am (UTC)
Простите, я подразумевал западные земли современной Польши
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infin56
2017-05-04 05:39 am (UTC)
В целом мне нравятся все варианты будущих событий в Европе.
Я ведь апологет локального конца света в ЕС, то-бишь элементарного вырезания Европы.
По моим данным, резня начнётся ближе к осени. Спящие армии головорезов уже на местах
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miara_pikran
2017-05-04 08:40 am (UTC)
Мне кажется что мигранты с ближнего востока поднимутся в Европе во время глобальных природных катаклизмов включая так называемая европейское цунами которая ожидали ещё три года назад , предсказывали некоторые,в противном случае выступление мигрантов будет подавлено
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infin56
2017-05-04 10:04 am (UTC)
Никакого цунами не предвиделось. Спокойствие в ЕС существует исключительно на дотациях для бездельников. как только финансовые институты подсядут, всё это и будет началом конца.
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miara_pikran
2017-05-04 11:30 am (UTC)
Финансовые институты не подсядут пока продолжается поток дешёвых товаров из стран третьего мира
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infin56
2017-05-04 11:31 am (UTC)
это всё условно. Подсядут и ещё как подсядут. Всё вмиг превратится в фантики.
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prusnjak
2017-05-03 08:35 pm (UTC)
Это очень серьезно. Если обыкновенный скотовоз потопил не имеющий аналогов в мире русский корабль, я представляю что мог натворить военный корабль поляков.
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k_ilya_v
2017-05-03 09:16 pm (UTC)
у поляков есть военные корабли? можно услышать их названия?
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a_a_a_aa
2017-05-03 08:41 pm (UTC)
Как говаривал Герцен Некрасову - знаете ли Вы, что Вы идиот, мой друг, причем идиот настоящий?
(Reply) (Thread)
drinkster
2017-05-03 08:51 pm (UTC)
Ашота поймали уже? Черножопая скотина должна быть наказана.
(Reply) (Thread)
this_ya
2017-05-03 09:11 pm (UTC)
а мы полякам вернем все их яблоки !!!!!!!
(Reply) (Thread)
strangeleopard
2017-05-03 09:23 pm (UTC)
Ещё разведка есть и в Эстонии и Чехии.
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vovik01
2017-05-03 09:30 pm (UTC)

Преследовал разведывательные цели.... Естественно) А какие цели преследуют российские боевые самолёты, летая над американскими военными кораблями???)))

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barbuljak
2017-05-03 10:26 pm (UTC)
которые приплыли в черное море?)
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vovik01
2017-05-03 09:31 pm (UTC)

Разведывательные или провокационные?

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miara_pikran
2017-05-04 08:45 am (UTC)
Если бы российский самолёт пролетел над американским военным кораблём вблизи Майами или рядом с тихоокеанским побережьем США, это было бы провокация
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