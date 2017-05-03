Польская разведка следила за испытаниями новейшего российского корабельного ЗРК "Штиль-1"

"Звезда" | Корабль ВМС Польши, который опасно маневрировал рядом с новейшим российским фрегатом «Адмирал Макаров» на Балтике, преследовал разведывательные цели, об этом рассказал в интервью сайту телеканала «Звезда» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По мнению эксперта, действия польского корабля диктовались тактикой НАТО, цель которой состоит в получении максимального количества информации о новейшей российской боевой технике.
«Это тактика, когда разведывательные корабли НАТО сопровождают новейшие российские корабли при проведении тех или иных испытаний оружия, применяется для того, чтобы получить максимум необходимой для Североатлантического альянса информации. Мы прекрасно понимаем, что, разумеется, при испытаниях новейшего морского зенитно-ракетного комплекса "Штиль-1" были предприняты необходимые меры по противодействию иностранным техническим разведкам», – отметил эксперт.
Кроме того, Коротченко объяснил, что во время упомянутых событий польский корабль действовал на грани нарушения международного права и инцидента удалось избежать благодаря действиям российских моряков. «Что касается опасного маневрирования корабля, представляющего разведку польских ВМС, то, разумеется, это проходило на грани нарушения норм международного морского права. Но благодаря предупреждениям, которые прозвучали со стороны российских военных моряков, возможный инцидент удалось предотвратить», – заявил Коротченко.
Военный эксперт также предупредил, что с введением в строй российских армии и флота новых боевых единиц интерес разведок стран НАТО будет только повышаться: «Интерес разведок стран НАТО к процессам военно-морского и военного строительства в России постоянно повышается, в этом нет ничего удивительного. И разумеется, мы должны исходить из того, что за нами пристально следят, в том числе с помощью технических средств разведки. И реализовывать в полном объеме концепцию противодействия тем разведустремлениям, которые мы наблюдаем со стороны государств – членов НАТО», – заключил эксперт.
Источник + видео моего комментария: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_
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Я ведь апологет локального конца света в ЕС, то-бишь элементарного вырезания Европы.
По моим данным, резня начнётся ближе к осени. Спящие армии головорезов уже на местах
Преследовал разведывательные цели.... Естественно) А какие цели преследуют российские боевые самолёты, летая над американскими военными кораблями???)))
Разведывательные или провокационные?