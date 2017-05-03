Польская разведка следила за испытаниями новейшего российского корабельного ЗРК "Штиль-1"

Кронштадт. Отсюда начиналась великая история военного флота России Помимо осмотра в Кронштадте Никольского морского собора, совершил экскурсию по городу. В 1703 году Петр Первый начал возводить на острове…

Кронштадт. Никольский морской собор Будучи в Санкт-Петербурге, поехал на несколько часов в Кронштадт, ставшим при Петре Первом главной базой Балтийского флота. Посмотрел Никольский…

Заместитель председателя ВПК Олег Бочкарев в 336-й бригаде морской пехоты Балтийского флота Военно-промышленная комиссия при правительстве РФ держит на контроле ход перевооружения Береговых войск ВМФ России и разработку перспективных…

Высадка воздушно-морского десанта на побережье, занятое противником. Часть 2-я Продолжение фоторепортажа с полигона "Хмелевка" в Калининградской области - высадка воздушно-морского десанта на побережье, занятое…

Высадка воздушно-морского десанта на побережье, занятое противником. Часть 1-я Представляю анонсированный фоторепортаж с полигона "Хмелевка" в Калининградской области - высадка воздушно-морского десанта на…

Анонс: 336-я отдельная бригада морской пехоты Балтийского флота Посетил 336-ю отдельную бригаду морской пехоты Балтийского флота. В ближайшие дни в блоге "Военный дневник Игоря Коротченко" будет…

Музей Балтийского флота: зал истории подводных сил В музее Балтийского флота, где я был накануне учений "Запад-2013", есть зал, посвященный истории подводных сил БФ. Вот некоторые…

ДКВП "Мордовия" проекта 12322 на учениях "Запад-2013" Самым зрелищным эпизодом учений "Запад-2013" стала высадка десанта с борта ДКВП "Мордовия" проекта 12322. Я впервые увидел в…